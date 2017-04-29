By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer
Reformed tattoo artist uses his skills to change breast cancer survivor’s life April 30,2017 09:31 AM GMT Amanda Garrett Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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