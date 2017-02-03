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Faces of Akron’s refugees

Refugee escapes violence of Congo, fears he could be sent back

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: February 3, 2017 - 10:41 PM | Updated: February 5, 2017 - 12:06 AM
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Michelle Wilson of Global Ties Akron (left) poses for a photo with Congolese interpreter Eka Anthony (center), International Institute's Esther Chung (right) in front of the Federal Courthouse with others in protest of President Donald Trump's immigration policy on Main Street on Monday in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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