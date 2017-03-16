Refugee who helped U.S. troops was headed for Akron when government officials targeted him for deportation

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QW4gQWZnaGFuIG1hbiB3aG8gcmlza2VkIGhpcyBsaWZlIHRvIGhlbHAgdGhlIFUuUy4gZmln
aHQgdGVycm9yaXNtIHdhcyBkZXRhaW5lZCBhbmQgc2V0IGZvciBkZXBvcnRhdGlvbiBXZWRuZXNk
YXksIGEgZGF5IGFmdGVyIGhlIHdhcyBzdXBwb3NlZCB0byBiZSByZXNldHRsZWQgaW4gQWtyb24u
PC9wPjxwPkJlZm9yZSBQcmVzaWRlbnQgRG9uYWxkIFRydW1wJiM4MjE3O3MgcmV2YW1wZWQgdHJh
dmVsIGJhbiBvbiBNdXNsaW0tbWFqb3JpdHkgY291bnRyaWVzIHdhcyB0byB0YWtlIGVmZmVjdCBU
aHVyc2RheSwgdGhlIFdhc2hpbmd0b24gUG9zdCByZXBvcnRlZCB0aGF0IHRoZSBtYW4gd2FzIHRv
IGJlIGRlcG9ydGVkIGJ5IHRoZSBEZXBhcnRtZW50IG9mIEhvbWVsYW5kIFNlY3VyaXR5LCB3aGlj
aCBkZXRhaW5lZCBoaW0gdXBvbiBhcnJpdmFsIE1vbmRheSBuaWdodCBhdCBOZXdhcmsgSW50ZXJu
YXRpb25hbCBBaXJwb3J0IGluIE5ldyBKZXJzZXkuPC9wPjxwPk9uZSBvZiB0aGUgbWFuJiM4MjE3
O3MgYXR0b3JuZXlzLCBFbGl6YWJldGggRm95ZGVsLCBhIGxhd3llciBmb3IgdGhlIEludGVybmF0
aW9uYWwgUmVmdWdlZSBBc3Npc3RhbmNlIFByb2plY3QsIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93YXBvLnN0
LzJtNURwcEYiPmRldGFpbGVkIHRoZSBzY2VuYXJpbyB0byB0aGUgV2FzaGluZ3RvbiBQb3N0PC9h
Piwgd2hpY2ggcmVwb3J0ZWQgdGhpcyBhcyB0aGUgc2Vjb25kIHRpbWUgYSByZWZ1Z2VlIGdyYW50
ZWQgYSB2aXNhIGZvciBhc3Npc3RpbmcgVS5TLiB0cm9vcHMgaGFzIGJlZW4gdGhyZWF0ZW5lZCB3
aXRoIGRlcG9ydGF0aW9uIHRoaXMgbW9udGguPC9wPjxwPkFzIHdhcyB0aGUgY2FzZSB3aXRoIGEg
ZmFtaWx5IG9mIGZpdmUgc2NoZWR1bGVkIGZvciBkZXBvcnRhdGlvbiBiYWNrIHRvIEFmZ2hhbmlz
dGFuIGVhcmxpZXIgdGhpcyBtb250aCwgYSBmZWRlcmFsIGp1ZGdlIGhhcyBpbnRlcnZlbmVkIHRv
IHN0b3AgdGhlIHJlbW92YWwgb2YgdGhlIEFmZ2hhbmkgbWFuIHdobyB3YXMgc3VwcG9zZWQgdG8g
YmUgaW4gQWtyb24gdGhpcyB3ZWVrLiA8L3A+PHA+Rm95ZGVsIHdvdWxkIG5vdCBwcm92aWRlIHRo
ZSBBZmdoYW5pIG1hbiYjODIxNztzIG5hbWUuIEJ1dCB0aGUgSW50ZXJuYXRpb25hbCBJbnN0aXR1
dGUgb2YgQWtyb24gY29uZmlybWVkIHRoYXQgYmFkIHdlYXRoZXIgcHJldmVudGVkIHRoZSBtYW4g
ZnJvbSBib2FyZGluZyBhIHBsYW5lIGVhcmxpZXIgaW4gdGhlIHdlZWsgYW5kIGFycml2aW5nIGlu
IEFrcm9uIG9uIFR1ZXNkYXkuIEhpcyByZXNjaGVkdWxlZCBmbGlnaHQgYXJyaXZhbCBvbiBUaHVy
c2RheSB3b3VsZCBoYXZlIG1hcmtlZCB0aGUgYmVnaW5uaW5nIG9mIGEgbmV3IGxpZmUgaW4gQW1l
cmljYSBpbiBleGNoYW5nZSBmb3IgdGhlIHNlcnZpY2VzIGhlIHByb3ZpZGVkIGl0cyB0cm9vcHMg
aW4gQWZnaGFuaXN0YW4uPC9wPjxwPlRoZSBtYW4gd29ya2VkIGFzIGFuIGludGVycHJldGVyIGZv
ciB0aGUgVS5TLiBtaWxpdGFyeSwgZWFybmluZyBoaW0gYSBTcGVjaWFsIEltbWlncmFudCBWaXNh
IHRocm91Z2ggYSBwcm9ncmFtIGNyZWF0ZWQgaW4gMjAwNyB0byBhbGxvdyBJcmFxaSBhbmQgQWZn
aGFuaSBuYXRpb25hbHMgd2hvIGFzc2lzdCBpbiB0aGUgd2FyIGVmZm9ydCB0byBjb21lIHRvIEFt
ZXJpY2EgYXMgcmVmdWdlZXMuIE90aGVyIHJlZnVnZWVzIGhlcmUgdGhyb3VnaCB0aGUgcHJvZ3Jh
bSBoYXZlIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vbmV3cy9sb2NhbC9hZmdoYW4tcmVm
dWdlZS1yZWNhbGxzLWRheXMtd2hlbi1hbWVyaWNhLWhhZC1vdXItYmFjay0xLjc0NDkyNSI+dG9s
ZCB0aGUgQWtyb24gQmVhY29uIEpvdXJuYWwvT2hpby5jb208L2E+IHRoYXQgdGhleSB3aWxsIG5v
dCBzZXJ2ZSBhZ2FpbiBvciBhdHRlbXB0IHRvIHRyYXZlbCB3aXRoIFRydW1wJiM4MjE3O3MgZXhl
Y3V0aXZlIG9yZGVycyByYW1waW5nIHVwIGltbWlncmF0aW9uIGVuZm9yY2VtZW50IGFuZCBibG9j
a2luZyBlbnRyeSBhdCBhaXJwb3J0cy48L3A+PHA+REhTIGFnZW50cyB3aXRoIFUuUy4gQ3VzdG9t
cyBhbmQgQm9yZGVyIFBhdHJvbCBkZXRhaW5lZCB0aGUgbWFuIGZvciAzNiBob3Vycy4gQWZ0ZXIg
cXVlc3Rpb25pbmcsIGEgZ292ZXJubWVudCBvZmZpY2lhbCB0b2xkIHRoZSBXYXNoaW5ndG9uIFBv
c3QgdGhhdCBoZSByZWxpbnF1aXNoZWQgaGlzIHZpc2EgYW5kIHdhcyBzY2hlZHVsZWQgdG8gcmV0
dXJuIHRvIEFmZ2hhbmlzdGFuLiBIaXMgbGF3eWVycywgaW5jbHVkaW5nIEZveWRlbCwgYXJndWVk
IHRoYXQgaGUgc3Bva2UgcG9vciBFbmdsaXNoIGFuZCB3YXMgY29lcmNlZCBvdXQgb2YgaGlzIHJp
Z2h0cy4gVGhleSByZXF1ZXN0ZWQgYW5kIHJlY2VpdmVkIGEgdGVtcG9yYXJ5IHN0YXkgb2YgZGVw
b3J0YXRpb24gb24gV2VkbmVzZGF5IGZyb20gdGhlIDNyZCBEaXN0cmljdCBDb3VydCBvZiBBcHBl
YWxzLjwvcD48cD5BbHNvIG9uIFdlZG5lc2RheSwgVS5TLiBTZW5zLiBKZWFubmUgU2hhaGVlbiwg
RC1OLkguLCBKb2huIE1jQ2FpbiwgUi1Bcml6LiwgSmFjayBSZWVkLCBELVIuSS4gYW5kIFRob20g
VGlsbGlzLCBSLU4uQy4sIGludHJvZHVjZWQgYmlwYXJ0aXNhbiBsZWdpc2xhdGlvbiB0byBhZGQg
Miw1MDAgc3BvdHMgdG8gdGhlIFNwZWNpYWwgSW1taWdyYW50IFZpc2EgcHJvZ3JhbS48L3A+PHA+
JiM4MjIwO1dlIHNpbXBseSBjYW5ub3Qgd2luIHRoaXMgd2FyIHdpdGhvdXQgdGhlIGFzc2lzdGFu
Y2Ugb2YgdGhlIEFmZ2hhbiBwZW9wbGUgd2hvIHB1dCB0aGVpciBsaXZlcyBvbiB0aGUgbGluZSB0
byBoZWxwIEFtZXJpY2FuIHRyb29wcyBhbmQgZGlwbG9tYXRzIHNlcnZpbmcgaW4gaGFybSYjODIx
NztzIHdheSwmIzgyMjE7IE1jQ2FpbiBzYWlkIGluIGpvaW50bHkgYW5ub3VuY2luZyB0aGUgbGVn
aXNsYXRpb24uICYjODIyMDtVbmZvcnR1bmF0ZWx5IGluIHJlY2VudCB5ZWFycywgQ29uZ3Jlc3Mg
aGFzIHJlbmVnZWQgb24gdGhlIHByb21pc2Ugd2UgbWFkZSB0byBwcm90ZWN0IHRoZXNlIGJyYXZl
IGluZGl2aWR1YWxzIGJ5IGZhaWxpbmcgdG8gYXV0aG9yaXplIHRoZSBhcHByb3ByaWF0ZSBudW1i
ZXIgb2YgU3BlY2lhbCBJbW1pZ3JhbnQgVmlzYXMgZm9yIEFmZ2hhbiB0cmFuc2xhdG9ycyBhbmQg
aW50ZXJwcmV0ZXJzLiBJdCYjODIxNztzIGJlY2F1c2Ugb2Ygb3VyIGZhaWx1cmUgdGhhdCB0aGUg
bGl2ZXMgb2YgdGhvdXNhbmRzIG9mIEFmZ2hhbnMgYXJlIGluIGltbWluZW50IGRhbmdlciBmcm9t
IHRoZSBUYWxpYmFuLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VHVybmVkIGF3YXk8L3A+PHA+RWxpemFiZXRoIFdh
bHRlciB3aXRoIHRoZSBJbnRlcm5hdGlvbmFsIEluc3RpdHV0ZSBvZiBBa3JvbiBzYWlkIHdvcmtl
cnMgdGhlcmUgd2VyZSBleHBlY3RpbmcgdGhlIG1hbiBUaHVyc2RheSBhZnRlciBhIHdpbnRlciBz
dG9ybSB0aGlzIHdlZWsgaGFkIGdyb3VuZGVkIGZsaWdodHMgYWxvbmcgdGhlIGVhc3Rlcm4gc2Vh
Ym9hcmQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGUgY2xpZW50IHdhcyBzY2hlZHVsZWQgdG8gYXJyaXZlIGlu
IEFrcm9uIG9uIFR1ZXNkYXksJiM4MjIxOyBXYWx0ZXJzIHNhaWQuICYjODIyMDtCdXQgdGhvc2Ug
ZmxpZ2h0cyB3ZXJlIHByb2FjdGl2ZWx5IHJlc2NoZWR1bGVkIGR1ZSB0byB3ZWF0aGVyIGFuZCBo
aXMgYXJyaXZhbCB3YXMgcmVzY2hlZHVsZWQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5XYWx0ZXJzIGFuZCB0aGUg
aW5zdGl0dXRlIGNvdWxkIG5vdCBjb21tZW50IHNwZWNpZmljYWxseSBhYm91dCB0aGUgQWZnaGFu
aSBtYW4mIzgyMTc7cyBjYXNlLiBSZWZ1Z2VlcyB3aG8gY29tZSB0aHJvdWdoIHRoZSBOb3J0aCBI
aWxsIGZhY2lsaXR5IHR5cGljYWxseSB1bmRlcmdvIGFuIDE4LSB0byAyNC1tb250aCBzY3JlZW5p
bmcgcHJvY2Vzcy4gVGhpcyBpbmNsdWRlcyBTcGVjaWFsIEltbWlncmFudCBWaXNhIHJlZnVnZWVz
IHdobyBhc3Npc3QgVS5TLiB0cm9vcHMuPC9wPjxwPkJlZm9yZSByZWZ1Z2VlcyBsYW5kIGluIE5v
cnRoZWFzdCBPaGlvLCB0aGUgYWdlbmN5JiM4MjE3O3MgcmVzZXR0bGVtZW50IHNlcnZpY2VzIHNl
Y3VyZXMgYW4gYXBhcnRtZW50IG9yIHJlbnRhbCBob3VzZSwgdXN1YWxseSBpbiBOb3J0aCBIaWxs
IHNvIHRoYXQgcmVmdWdlZSBoYXZlIGVhc3kgYWNjZXNzIHRvIG9uZ29pbmcgYXNzaXN0YW5jZSBh
bmQgY29uc3VsdGF0aW9uIHNlcnZpY2VzLiBUaGUgYXBhcnRtZW50cyBhcmUgdXN1YWxseSBmdXJu
aXNoZWQgYnkgZG9uYXRlZCBnb29kcyBhbmQgc3RvY2tlZCB3aXRoIGZvb2RzIHRoYXQgbWF0Y2gg
dGhlIGN1bHR1cmUgb2YgdGhlIGluY29taW5nIHJlZnVnZWUgb3IgZmFtaWx5LiA8L3A+PHA+TWFy
aW9uIEdvaW5zIExlb24sIGFuIE9oaW8gbWFuIGFuZCBmb3JtZXIgc29sZGllciBhbmQgY29udHJh
Y3RvciB3aXRoIHRoZSBVLlMuIG1pbGl0YXJ5LCBoYWQgc3BvbnNvcmVkIHRoZSBBZmdoYW5pIG1h
biYjODIxNztzIHN1Y2Nlc3NmdWwgYXBwbGljYXRpb24gZm9yIHJlc2V0dGxlbWVudCBpbiBBbWVy
aWNhLCBqdXN0IGFzIGhlIGhhZCBmb3IgMTAgb3RoZXIgaW50ZXJwcmV0ZXJzIHdobyB2b2x1bnRl
ZXJlZCB0aGVpciBzZXJ2aWNlcyB0byBmaWdodCB0aGUgVGFsaWJhbi4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtI
ZSYjODIxNztzIHRoZSBmaXJzdCBvbmUgdGhleSBkaWQgdGhpcyB0bywmIzgyMjE7IExlb24gdG9s
ZCB0aGUgV2FzaGluZ3RvbiBQb3N0IG9mIHRoZSBtYW4mIzgyMTc7cyBkZXRhaW5tZW50IGFuZCB0
aGUgZ292ZXJubWVudCYjODIxNztzIGF0dGVtcHQgdG8gZGVwb3J0IGhpbS48L3A+PHA+RG91ZyBM
aXZpbmdzdG9uIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzc5MiBvciA8YSBocmVmPSJtYWls
dG86ZGxpdmluZ3N0b25AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPmRsaXZpbmdzdG9uQHRoZWJlYWNv
bmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gRm9sbG93IG9uIFR3aXR0ZXI6PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9BQkpEb3VnIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7JiM2NDtBQkpEb3VnJm5ic3A7
PC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.