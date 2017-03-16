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Refugee who helped U.S. troops was headed for Akron when government officials targeted him for deportation

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: March 16, 2017 - 01:12 PM

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