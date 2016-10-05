Regal Cinemas to show presidential debate at 206 theaters across the U.S.

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIG5leHQgcHJlc2lkZW50aWFsIGRlYmF0ZSBpcyBoZWFkaW5nIHRvIHRoZSBiaWcgc2Ny
ZWVuLjwvcD48cD5SZWdhbCBFbnRlcnRhaW5tZW50IEdyb3VwIHdpbGwgYWlyIGEgZnJlZSBzaG93
aW5nIG9mIHRoZSBkZWJhdGUgYmV0d2VlbiBwcmVzaWRlbnRpYWwgY2FuZGlkYXRlcyBIaWxsYXJ5
IENsaW50b24gYW5kIERvbmFsZCBUcnVtcCBsaXZlIGF0IDkgcC5tLiBTdW5kYXkgYXQgMjA2IFJl
Z2FsIENpbmVtYXMgYWNyb3NzIHRoZSBVLlMuPC9wPjxwPkxvY2FsIHRoZWF0ZXJzIHNob3dpbmcg
dGhlIGRlYmF0ZSBhcmUgUmVnYWwgTW9udHJvc2UgTW92aWVzIFN0YWRpdW0gMTIsIDQwMjAgTWVk
aW5hIFJvYWQsIENvcGxleSBUb3duc2hpcCwgYW5kIFJlZ2FsIEh1ZHNvbiBDaW5lbWEgMTAsIDUz
MzkgRGFycm93IFJvYWQsIEh1ZHNvbi4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtXaGlsZSBvdXIgYXVkaXRvcml1
bXMgZmVhdHVyZSB0aGUgbGlrZXMgb2YgPGVtPkJhdG1hbiBWLiBTdXBlcm1hbjwvZW0+IG9yIDxl
bT5BbGllbiB2cy4gUHJlZGF0b3I8L2VtPiwgd2UgYXJlIGV4Y2l0ZWQgdG8gb2ZmZXIgdm90ZXJz
IGEgY2hhbmNlIHRvIHdhdGNoIENsaW50b24gdnMuIFRydW1wIGFzIHRoZXkgZ28gaGVhZCB0byBo
ZWFkIG9uIHRoZSBiaWcgc2NyZWVuLCYjODIyMTsgc2FpZCBTdGV2ZSBCdW5uZWxsLCB0aGUgY2hp
ZWYgY29udGVudCBhbmQgcHJvZ3JhbW1pbmcgb2ZmaWNlciBhdCBSZWdhbCBFbnRlcnRhaW5tZW50
IEdyb3VwLCBpbiBhIHN0YXRlbWVudC4gPC9wPjxwPkd1ZXN0cyB3aWxsIHJlY2VpdmUgYSBmcmVl
IHNtYWxsIHNvZGEgd2l0aCBhbnkgcG9wY29ybiBwdXJjaGFzZS48L3A+PHA+SW4gdGhlIHNlY29u
ZCBvZiB0aHJlZSBwcmVzaWRlbnRpYWwgZGViYXRlcywgQ2xpbnRvbiBhbmQgVHJ1bXAgd2lsbCBn
byBoZWFkLXRvLWhlYWQgYXQgOSBwLm0uIFN1bmRheSBhdCBXYXNoaW5ndG9uIFVuaXZlcnNpdHkg
aW4gU3QuIExvdWlzLCBNby4gPC9wPjxwPlNldmVuIFJlZ2FsIENpbmVtYXMgaW4gT2hpbyBhcmUg
c2V0IHRvIGFpciB0aGUgZGViYXRlLiBGb3IgYSBmdWxsIGxpc3QsIHZpc2l0IDxhIGhyZWY9Imh0
dHA6Ly93d3cucmVnbW92aWVzLmNvbS9wcm9tb3Rpb25zL3ByZXNpZGVudGlhbC1kZWJhdGUiIHRh
cmdldD0iX2JsYW5rIj5odHRwOi8vd3d3LnJlZ21vdmllcy5jb20vcHJvbW90aW9ucy9wcmVzaWRl
bnRpYWwtZGViYXRlPC9hPi4gPC9wPjxwPlRoZXJlc2EgQ290dG9tIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0
IDMzMC05OTYtMzIxNiBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86dGNvdHRvbUB0aGViZWFjb25qb3VybmFs
LmNvbSI+dGNvdHRvbUB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.