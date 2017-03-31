Regional news briefs — April 1, 2017

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QUtST048L3A+PHA+Q2l0eSB0byBoaXJlIG1vcmUgcG9saWNlPC9wPjxwPkFLUk9OOiBDaXR5
IGFkbWluaXN0cmF0b3JzIGFyZSBsb29raW5nIHRvIGhpcmUgYXQgbGVhc3QgMTUgYWRkaXRpb25h
bCBwb2xpY2Ugb2ZmaWNlcnMuIDwvcD48cD5BcHBsaWNhdGlvbnMgd2lsbCBiZSBhY2NlcHRlZCBv
bmxpbmUgYXQgZ292ZXJubWVudGpvYnMuY29tL2NhcmVlcnMvYWtyb24gdGhyb3VnaCBNYXkgMjYu
IEFwcGxpY2FudHMgc2hvdWxkIGhhdmUgYSB2YWxpZCBkcml2ZXImIzgyMTc7cyBsaWNlbnNlIGFu
ZCBoaWdoIHNjaG9vbCBkaXBsb21hIGFuZCBiZSAyMSB0byAzNSB5ZWFycyBvbGQgd2hlbiBhIHdy
aXR0ZW4gZXhhbSBpcyBhZG1pbmlzdGVyZWQgb24gSnVuZSAyMyBhbmQgMjQuIFRob3NlIHBhc3Np
bmcgdGhlIHdyaXR0ZW4gdGVzdCB3aWxsIGJlIGNvbnNpZGVyZWQgZm9yIGluaXRpYWwgYW5kIHN1
YnNlcXVlbnQgaGlyaW5nIHJvdW5kcyBmb3IgMTggbW9udGhzLiBDYW5kaWRhdGVzIG11c3QgdW5k
ZXJnbyBhIG1lZGljYWwgYW5kIHBzeWNob2xvZ2ljYWwgZXZhbHVhdGlvbiwgcGh5c2ljYWwgZml0
bmVzcyB0ZXN0LCBiYWNrZ3JvdW5kIGludmVzdGlnYXRpb24gYW5kIHBvbHlncmFwaCBleGFtaW5h
dGlvbi4gUHJlZmVyZW5jZSB3aWxsIGJlIGdpdmVuIHRvIEFrcm9uIHJlc2lkZW50cywgaG9ub3Jh
Ymx5IGRpc2NoYXJnZWQgdmV0ZXJhbnMgd2l0aCAxODAgZGF5cyBvciBtb3JlIGFjdGl2ZSBkdXR5
IGFuZCB0aG9zZSB3aXRoIGNvbGxlZ2UgY291cnNlIGNvbXBsZXRpb24uIDwvcD48cD5BZnRlciB0
cmFpbmluZywgZW50cnktbGV2ZWwgd2FnZXMgaW5jcmVhc2UgdG8gYXBwcm94aW1hdGVseSAkNTMs
MDAwIGFubnVhbGx5LiA8L3A+PHA+QSByZWNydWl0bWVudCBhbmQgaW5mb3JtYXRpb25hbCBzZXNz
aW9uIHdpbGwgYmUgaGVsZCAyLTUgcC5tLiBBcHJpbCAxMyBhdCB0aGUgT2hpb01lYW5zSm9icyBD
ZW50ZXIgYXQgMTA0MCBUYWxsbWFkZ2UgQXZlLiBNb3JlIGluZm8gaXMgYXZhaWxhYmxlIGJ5IGNh
bGxpbmcgMzMwLTM3NS0yNzIwIG9yIDg4OC01ODgtNTQxNyBvciB2aXNpdGluZyBha3Jvbm9oaW8u
Z292L3BlcnNvbm5lbC48L3A+PHA+PC9wPjxwPlJlZnVnZWUgd2lucyBpbiBjb3VydDwvcD48cD5B
IHJlZnVnZWUgaGVhZGVkIGZvciBBa3JvbiBidXQgZGV0YWluZWQgYXQgYSBOZXcgSmVyc2V5IGFp
cnBvcnQgd2lsbCBub3QgYmUgaW1tZWRpYXRlbHkgcmV0dXJuZWQgdG8gQWZnaGFuaXN0YW4gd2hl
cmUgaGUgaGVscGVkIEFtZXJpY2FuIHRyb29wcyBmaWdodCB0ZXJyb3Jpc20gYW5kIHJlY2VpdmVk
IHRocmVhdHMgZnJvbSBUYWxpYmFuLjwvcD48cD5DYWxsZWQgQWJkdWwgYnkgaGlzIGF0dG9ybmV5
cyB3aXRoIHRoZSBJbnRlcm5hdGlvbmFsIFJlZnVnZWUgQXNzaXN0YW5jZSBQcm9qZWN0LCB3aG8g
cmVmdXNlIHRvIHJlbGVhc2UgaGlzIGZ1bGwgbmFtZSwgdGhlIG1hbiB3YXMgc2NoZWR1bGVkIGZv
ciBzZXR0bGVtZW50IGluIEFrcm9uJiM4MjE3O3MgTm9ydGggSGlsbCB0aGlzIG1vbnRoLiBDdXN0
b21zIGFnZW50cyBkZXRhaW5lZCBoaW0gb24gTWFyY2ggMTMgYXQgdGhlIE5ld2FyayBMaWJlcnR5
IEludGVybmF0aW9uYWwgQWlycG9ydC48L3A+PHA+SW1taWdyYXRpb24gbGF3eWVycyBmaWxlZCBm
b3IgaGlzIHJlbGVhc2UsIGxvc3QgdGhhdCBjYXNlLCB0aGVuIHdvbiBvbiBhcHBlYWwgZWFybGll
ciB0aGlzIHdlZWsgd2l0aCB0aGUgVGhpcmQgQ2lyY3VpdCBDb3VydCBvZiBBcHBlYWxzLjwvcD48
cD5BYmR1bCB3aWxsIGFwcGVhciBhZ2FpbiBpbiBtaWQtQXByaWwgYXQgdGhlIG5leHQgaW4gYSBz
ZXJpZXMgb2YgaW1taWdyYXRpb24gaGVhcmluZ3MgdGhhdCBjb3VsZCB0YWtlIG1vbnRocyBiZWZv
cmUgdGhlIGNvdXJ0JiM4MjE3O3MgYWZmaXJtIG9yIGRlbnkgaGlzIHNwZWNpYWwgdmlzYSBmb3Ig
c2VydmluZyB0aGUgVS5TLiBtaWxpdGFyeS4gPC9wPjxwPjwvcD48cD5BbmltYWwgY3J1ZWx0eSBj
YXNlIHBsZWEgPC9wPjxwPkFLUk9OOiBBIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgQWtyb24gc3R1ZGVudCBwbGVh
ZGVkIG5vdCBndWlsdHkgRnJpZGF5IG1vcm5pbmcgaW4gU3VtbWl0IENvdW50eSBDb21tb24gUGxl
YXMgQ291cnQgdG8gYW4gYW5pbWFsIGNydWVsdHkgY2hhcmdlIGZvciB0aGUgZGVhdGggb2YgaGlz
IHJvb21tYXRlJiM4MjE3O3Mga2l0dGVuLjwvcD48cD5NYXR0aGV3IE1jQ3VsbG91Z2gsIDIwLCB3
aWxsIHJlbWFpbiBmcmVlIG9uIGEgcGVyc29uYWwgcmVjb2duaXphbmNlIGJvbmQuIFRoZSBjYXNl
IGhhcyBiZWVuIGFzc2lnbmVkIHRvIEp1ZGdlIEFteSBDb3JyaWdhbGwgSm9uZXMuPC9wPjxwPk1j
Q3VsbG91Z2ggcmVjZW50bHkgd2FzIGluZGljdGVkIGJ5IGEgU3VtbWl0IENvdW50eSBncmFuZCBq
dXJ5IG9uIGEgY2hhcmdlIG9mIGNydWVsdHkgYWdhaW5zdCBhIGNvbXBhbmlvbiBhbmltYWwsIGEg
ZmlmdGgtZGVncmVlIGZlbG9ueS4gSWYgY29udmljdGVkLCBoZSBmYWNlcyB1cCB0byBhIHllYXIg
aW4gamFpbC48L3A+PHA+TWNDdWxsb3VnaCBpcyBhY2N1c2VkIG9mIHRocm93aW5nIExlbywgaGlz
IHJvb21tYXRlJiM4MjE3O3MgMTAtbW9udGgtb2xkIGtpdHRlbiwgYWdhaW5zdCB0aGUgd2FsbCBp
biB0aGVpciBDYXJyb2xsIFN0cmVldCBhcGFydG1lbnQuIEhlIHRvb2sgTGVvIHRvIHRoZSB2ZXQg
YnV0IHRoZSBraXR0ZW4gd2FzIGFscmVhZHkgZGVhZC48L3A+PHA+TWNDdWxsb3VnaCB3YXMgdGhl
IGZpcnN0IHBlcnNvbiBpbiBTdW1taXQgQ291bnR5IGNoYXJnZWQgdW5kZXIgRGljayBHb2RkYXJk
JiM4MjE3O3MgbGF3LCBhIGxhdyBuYW1lZCBmb3IgdGhlIHJldGlyZWQgV0pXIChDaGFubmVsIDgp
IHdlYXRoZXJtYW4gdGhhdCB3ZW50IGludG8gZWZmZWN0IGluIFNlcHRlbWJlci4gVGhlIGxhdyBt
YWRlIGl0IGEgZmVsb255LCByYXRoZXIgdGhhbiBhIG1pc2RlbWVhbm9yLCB0byBoYXJtIGEgY29t
cGFuaW9uIGFuaW1hbC48L3A+PHA+PC9wPjxwPlNUT1c8L3A+PHA+UmllaGwgaG9zdHMgb2ZmaWNl
IGhvdXJzPC9wPjxwPlNUT1c6IFN0b3cgQ2l0eSBDb3VuY2lsIFZpY2UgUHJlc2lkZW50IE1hdHQg
UmllaGwgaW52aXRlcyByZXNpZGVudHMgdG8gYXR0ZW5kIGhpcyBtb250aGx5IG9mZmljZSBob3Vy
cyA1LTcgcC5tLiAgVHVlc2RheSBpbiB0aGUgc2Vjb25kIGZsb29yIGNvbmZlcmVuY2Ugcm9vbSBh
dCBTdG93IENpdHkgSGFsbC48L3A+PHA+Tm8gYXBwb2ludG1lbnQgaXMgbmVjZXNzYXJ5LjwvcD48
cD4mIzgyMjA7SSBsb29rIGZvcndhcmQgdG8gdGhlc2UgbW9udGhseSBtZWV0aW5ncywmIzgyMjE7
IFJpZWhsIHNhaWQuICYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIG9uZSBvZiB0aGUgYmVzdCB3YXlzIHRvIGVu
c3VyZSB0aGF0IHlvdXIgdm9pY2UgaXMgaGVhcmQgYXQgY2l0eSBoYWxsLiYjODIyMTsgPC9wPjxw
PlRob3NlIHVuYWJsZSB0byBhdHRlbmQgbWF5IHJlYWNoIG91dCB0byBSaWVobCBhdCAzMzAtNjg5
LTAzNDMgb3IgYnkgZW1haWwgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1yaWVobEBzdG93Lm9oLnVzIj5t
cmllaGxAc3Rvdy5vaC51czwvYT4uPC9wPjxwPjwvcD48cD5TUFJJTkdGSUVMRCBUT1dOU0hJUDwv
cD48cD5HcmVuYWRlIGZvdW5kIGluIHZlaGljbGU8L3A+PHA+U1BSSU5HRklFTEQgVFdQLjogVG93
bnNoaXAgcG9saWNlIGNhbGxlZCBpbiB0aGUgU3VtbWl0IENvdW50eSBCb21iIFNxdWFkIGFmdGVy
IHNwb3R0aW5nIGEgZ3JlbmFkZSBpbiBhIHZlaGljbGUgZHVyaW5nIGEgdHJhZmZpYyBzdG9wIGVh
cmx5IEZyaWRheSBtb3JuaW5nLjwvcD48cD5UaGUgYm9tYiBzcXVhZCBkZXRlcm1pbmVkIHRoZSBn
cmVuYWRlIHdhcyBpbmVydCBhbmQgbm90IGFueSBkYW5nZXIuPC9wPjxwPlBvbGljZSBzdG9wcGVk
IExhbmUgU3ByYWdnaW5zLCAyMCwgb2YgU3ByaW5nZmllbGQgVG93bnNoaXAsIGZvciBzdXNwZWN0
ZWQgc3BlZWRpbmcgYXQgMTI6MjEgYS5tLiBpbiB0aGUgMjQwMCBibG9jayBvZiBNYXNzaWxsb24g
Um9hZCB3aGVuIHRoZXkgbm90aWNlZCBhIHNlbWktYXV0b21hdGljIGhhbmRndW4gaW4gdGhlIGJh
Y2sgb2YgdGhlIHZlaGljbGUgYW5kIGEgZ3JlbmFkZSB3aXRoIGEgcGluIGluIGl0LCBhdXRob3Jp
dGllcyBzYWlkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlIGtpZCBzYWlkIFt0aGUgZ3JlbmFkZSB3YXNuJiM4
MjE3O3RdIHJlYWwgYnV0IHdlIGRvbiYjODIxNzt0IGtub3csJiM4MjIxOyBTZ3QuIEVyaWMgRWFz
dCBzYWlkLCBleHBsYWluaW5nIHdoeSB0aGUgYm9tYiBzcXVhZCB3YXMgY2FsbGVkLjwvcD48cD5U
aGUgZmlyZWFybSB3YXMgYSBsb2FkZWQgLjQ1LWNhbGliZXIgaGFuZGd1biwgYXV0aG9yaXRpZXMg
c2FpZC48L3A+PHA+U3ByYWdnaW5zIHdhcyBjaGFyZ2VkIHdpdGggaW1wcm9wZXIgaGFuZGxpbmcg
b2YgYSBmaXJlYXJtIGluIGEgbW90b3IgdmVoaWNsZSwgYSBmb3VydGgtZGVncmVlIGZlbG9ueSwg
YW5kIHRha2VuIHRvIHRoZSBTdW1taXQgQ291bnR5IEphaWwuPC9wPjxwPjwvcD48cD5NRURJTkEg
Q09VTlRZPC9wPjxwPkNhc2gsIGRydWdzIGZvdW5kIGluIGhvbWU8L3A+PHA+TE9ESTogQXV0aG9y
aXRpZXMgc2VpemVkIGEgaGFsZiBvdW5jZSBvZiBjb2NhaW5lLCBuZWFybHkgNCBwb3VuZHMgb2Yg
bWFyaWp1YW5hIGNvbnRhaW5lZCBpbiA1MCBpbmRpdmlkdWFsIHBhY2thZ2VzLCAxMzEgaW5kaXZp
ZHVhbCBwYWNrYWdlcyBvZiBUSEMsIGEgc21hbGwgYW1vdW50IG9mIG1ldGhhbXBoZXRhbWluZSBh
bmQgbW9yZSB0aGFuICQxOSwwMDAgaW4gY2FzaCBsYXN0IHdlZWsgZHVyaW5nIGEgZHJ1ZyBzZWFy
Y2ggYXQgYSBob21lIGluIHRoZSAxMDAgYmxvY2sgb2YgSG93ZSBTdHJlZXQuPC9wPjxwPlRoZSBN
ZWRpbmEgQ291bnR5IERydWcgVGFzayBGb3JjZSBhbm5vdW5jZWQgdGhlIGRldGFpbHMgVGh1cnNk
YXkuPC9wPjxwPkF1dGhvcml0aWVzIGhhZCBiZWVuIGNvbmR1Y3Rpbmcgc3VydmVpbGxhbmNlIG9u
IHRoZSBob3VzZSBhZnRlciByZWNlaXZpbmcgY29tcGxhaW50cyBvZiBzdXNwaWNpb3VzIGFjdGl2
aXR5LjwvcD48cD5Fc2tlciBDYXN0cm8sIDM2LCBvZiBMb2RpLCBoYXMgYmVlbiBjaGFyZ2VkIHdp
dGggcG9zc2Vzc2lvbiBvZiBjb2NhaW5lLiBDb3JleSBEZXRlcnMsIDI3LCBvZiBXb29zdGVyLCB3
aG8gd2FzIHN0b3BwZWQgd2hpbGUgZHJpdmluZyBhd2F5IGZyb20gdGhlIGhvdXNlLCB3YXMgYWxz
byBjaGFyZ2VkIHdpdGggcG9zc2Vzc2lvbiBvZiBjb2NhaW5lLjwvcD48cD5BZGRpdGlvbmFsIGNo
YXJnZXMgYXJlIHBlbmRpbmcgYWdhaW5zdCBDYXN0cm8sIGF1dGhvcml0aWVzIHNhaWQuPC9wPjxw
PjwvcD48cD5Ib3NwaXRhbCBtZXJnZXMgY2xpbmljcyA8L3A+PHA+TUVESU5BIFRXUC46IEFrcm9u
IENoaWxkcmVuJiM4MjE3O3MgSG9zcGl0YWwgaXMgY29uc29saWRhdGluZyBzZXZlcmFsIGNsaW5p
Y3MgaW4gTWVkaW5hIENvdW50eSBpbnRvIG9uZSBsb2NhdGlvbiwgdGhlIE1lZGluYSBHYXpldHRl
IHJlcG9ydHMuPC9wPjxwPlRoZSBjbGluaWNzIHdpbGwgYmUgbWVyZ2VkIGF0IDM0NDMgTWVkaW5h
IFJvYWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSBoYXZlIGEgbG90IG9mIHBhdGllbnRzIGluIHRoZSBNZWRp
bmEgYXJlYSB0aGF0IG5vIGxvbmdlciB3aWxsIGhhdmUgdG8gZHJpdmUgaW50byBBa3JvbiwmIzgy
MjE7IENyYWlnIE1jR2hlZSwgdmljZSBwcmVzaWRlbnQgb2Ygc3VyZ2ljYWwgc3Vic3BlY2lhbHRp
ZXMsIHRvbGQgdGhlIG5ld3NwYXBlci4gJiM4MjIwO1RoZXkmIzgyMTc7bGwgaGF2ZSBzZXJ2aWNl
cyBjbG9zZXIgdG8gaG9tZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkFrcm9uIENoaWxkcmVuJiM4MjE3O3MgcHJl
dmlvdXNseSBoYWQgdHdvIGFtYnVsYXRvcnkgc2VydmljZSBzaXRlcywgYSBwcmltYXJ5IGNhcmUg
b2ZmaWNlIGFuZCBhIHJlaGFiaWxpdGF0aW9uIGxvY2F0aW9uIGluIHRoZSBjb3VudHksIHRoZSBH
YXpldHRlIHNhaWQuPC9wPjxwPjwvcD48cD5TVEFSSyBDT1VOVFk8L3A+PHA+U2hlcmlmZiYjODIx
NztzIG1ham9yIHRvIHJldGlyZTwvcD48cD5DQU5UT046IFN0YXJrIENvdW50eSBTaGVyaWZmJiM4
MjE3O3MgT2ZmaWNlIG9mZmljaWFscyBhbm5vdW5jZWQgRnJpZGF5IHRoYXQgTWFqb3IgVGltb3Ro
eSBHZW9yZ2UgaXMgcmV0aXJpbmcgYWZ0ZXIgYSAzMC15ZWFyIGNhcmVlci48L3A+PHA+SGUgYmVn
YW4gd29ya2luZyB3aXRoIHRoZSBjb3VudHkgb24gRGVjLiAxLCAxOTg2LCBhbmQgd2FzIGFzc2ln
bmVkIHRvIHRoZSBqYWlsIGRpdmlzaW9uLiBPdmVyIHRoZSB5ZWFycywgaGlzIGR1dGllcyBoYXZl
IGluY2x1ZGVkIG92ZXJzZWVpbmcgdGhlIGJvb2tpbmcgYXJlYSBhdCB0aGUgamFpbCwgaGVscGlu
ZyB0byBydW4gdGhlIHJlc2VydmUgdW5pdCwgc3VwZXJ2aXNpbmcgdHJhaW5pbmcgYW5kIGNvbW1h
bmRpbmcgdGhlIGNpdmlsIGRpdmlzaW9uLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBqdXN0IHBlcmZvcm1lZCB0
aGUgZHV0aWVzIHJlcXVpcmVkIG9mIHRoZSBwb3NpdGlvbiBJIGNob3NlLiBJIGp1c3QgZGlkIG15
IGpvYiwmIzgyMjE7IEdlb3JnZSBzYWlkIGluIGEgcHJlcGFyZWQgc3RhdGVtZW50LiBIZSBhZGRl
ZCB0aGF0IHRoZSB3b3JrIGF0IHRoZSBzaGVyaWZmJiM4MjE3O3Mgb2ZmaWNlIGlzIGEgdGVhbSBl
ZmZvcnQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSBoYXZlIGFjY29tcGxpc2hlZCBzbyBtYW55IGdvb2QgdGhp
bmdzIGFuZCBzdHJpdmVkIHRvIGltcHJvdmUgdGhlIHNhZmV0eSBvZiBTdGFyayBDb3VudHksJiM4
MjIxOyBzYWlkIEdlb3JnZSwgd2hvIGxpdmVzIGluIHRoZSBMb3Vpc3ZpbGxlIGFyZWEgd2l0aCBo
aXMgd2lmZSBhbmQgdHdvIGNoaWxkcmVuLiAmIzgyMjA7VGhhdCBpcyBnb2luZyB0byBjb250aW51
ZSB3aGVuIEkmIzgyMTc7bSBnb25lLiYjODIyMTs8L3A+PHA+IEhlIHdpbGwgcmVtYWluIGludm9s
dmVkIHdpdGggdGhlIHNoZXJpZmYmIzgyMTc7cyBvZmZpY2UgYXMgYSByZXNlcnZlIGRlcHV0eSwg
YW5kIHNhaWQgaGUgaXMgbG9va2luZyBmb3J3YXJkIHRvIGNvbnRpbnVpbmcgdG8gdGVhY2ggYW5k
IHRyYWluIHVwY29taW5nIGxhdyBlbmZvcmNlbWVudCBvZmZpY2Vycy48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.