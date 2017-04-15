Regional news briefs — April 16

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QUtST048L3A+PHA+TWF5b3IgSG9ycmlnYW4gcGxhbnMgdGFsa3M8L3A+PHA+QUtST046IE1h
eW9yIERhbiBIb3JyaWdhbiB3aWxsIGhvc3Qgc2V2ZW4gTmVpZ2hib3Job29kIFRvd24gSGFsbCBt
ZWV0aW5ncyBmcm9tIEFwcmlsIHRocm91Z2ggQXVndXN0LiBUaGUgbWVldGluZ3Mgd2lsbCBvZmZl
ciByZXNpZGVudHMgYW4gb3Bwb3J0dW5pdHkgdG8gcXVlc3Rpb24gYW5kIGhlYXIgZnJvbSB0aGUg
bWF5b3IuPC9wPjxwPlBhcmVudHMgYXJlIGVuY291cmFnZWQgdG8gYnJpbmcgdGVlbnMgYW5kIHlv
dW5nIGFkdWx0cyB0byBsZWFybiBtb3JlIGFib3V0IGNpdHkgZ292ZXJubWVudCBhbmQgY2l2aWMg
ZW5nYWdlbWVudC4gQmlsbHkgU291bGUsIGFzc2lzdGFudCB0byB0aGUgbWF5b3IgZm9yIGNvbW11
bml0eSByZWxhdGlvbnMsIHdpbGwgZmFjaWxpdGF0ZSB0aGUgNzUtbWludXRlIHNlc3Npb25zLjwv
cD48cD5UaGUgc2Vzc2lvbnMgd2lsbCBiZWdpbiBhdCA2IHAubS4gVGhlIGZpcnN0IHdpbGwgYmUg
aGVsZCBUaHVyc2RheSBhdCBIeXJlIHNjaG9vbCwgMjM4NSBXZWRnZXdvb2QgRHJpdmUsIGZvbGxv
d2VkIGJ5IE1heSAxMSBhdCBJbm5lcyBzY2hvb2wsIDE5OTkgRWFzdCBBdmUuOyBNYXkgMjMgYXQg
Rm9yZXN0IEhpbGwgc2Nob29sLCA4NTAgRGFtb24gU3QuOyBKdW5lIDE1IGF0IERhdmlkIEhpbGwg
c2Nob29sLCAxMDYwIEUuIEFyY2h3b29kIEF2ZS47IEp1bmUgMjcgYXQgU2NodW1hY2hlciBzY2hv
b2wsIDEwMjAgSGFydGZvcmQgQXZlLjsgSnVseSAyNSBhdCBSZXNuaWsgc2Nob29sLCA2NSBOLiBN
ZWFkb3djcm9mdCBEcml2ZTsgYW5kIEF1Zy4gMTcgYXQgU2VpYmVybGluZyBzY2hvb2wsIDQwMCBC
cml0dGFpbiBSb2FkLjwvcD48cD48L3A+PHA+Q0xFVkVMQU5EPC9wPjxwPlR3byBkZWFkIGF0IGNh
ciBkZWFsZXJzaGlwPC9wPjxwPkNMRVZFTEFORDogUG9saWNlIGluIENsZXZlbGFuZCBzYXkgYSBo
dXNiYW5kIGFuZCB3aWZlIHdobyBvd25lZCBhIGNhciBkZWFsZXJzaGlwIHdlcmUgZm91bmQgc2hv
dCB0byBkZWF0aCBhdCB0aGVpciBidXNpbmVzcy48L3A+PHA+QSBwb2xpY2Ugc3Bva2Vzd29tYW4g
c2FpZCB0aGUgc2hvb3Rpbmcgb2NjdXJyZWQgRnJpZGF5IG5pZ2h0IGF0IE1yLiBDYXJzIEluYy4g
YXQgNzI2IEUuIDE4NXRoIFN0LiBvbiB0aGUgY2l0eSYjODIxNztzIGVhc3Qgc2lkZS4gTm8gYXJy
ZXN0cyBoYXZlIGJlZW4gbWFkZS48L3A+PHA+SW52ZXN0aWdhdG9ycyBzYWlkIHRoZSBjb3VwbGUm
IzgyMTc7cyAxOS15ZWFyLW9sZCBzb24gd2VudCB0byB0aGUgZGVhbGVyc2hpcCBiZWNhdXNlIGhl
IGNvdWxkbiYjODIxNzt0IHJlYWNoIGhpcyBwYXJlbnRzIGFuZCBmb3VuZCBib3RoIGhhZCBiZWVu
IHNob3QgaW4gdGhlIGhlYWQuIENpdHkgb2ZmaWNpYWxzIGlkZW50aWZpZWQgdGhlIGNvdXBsZSBh
cyBUcmluYSBLdXpuaWssIDQ1LCBhbmQgTWljaGFlbCBLdXpuaWssIDUwLjwvcD48cD5Qb2xpY2Ug
c2FpZCBzb21lIGl0ZW1zIHdlcmUgbWlzc2luZyBmcm9tIHRoZSBkZWFsZXJzaGlwJiM4MjE3O3Mg
b2ZmaWNlLjwvcD48cD48L3A+PHA+S0VOVDwvcD48cD5HcmFudHMgdG8gYWRkcmVzcyB2aW9sZW5j
ZTwvcD48cD5LRU5UOiBLZW50IFN0YXRlIFVuaXZlcnNpdHkgaGFzIHJlY2VpdmVkIHRocmVlIGdy
YW50cyB3b3J0aCBhYm91dCAkNDUwLDAwMCB0byBzdGFydCBhd2FyZW5lc3MgYW5kIHByZXZlbnRp
b24gaW5pdGlhdGl2ZXMgb24gc2V4dWFsIGhhcmFzc21lbnQgYW5kIGFzc2F1bHQsIHJlbGF0aW9u
c2hpcCB2aW9sZW5jZSBhbmQgc3RhbGtpbmcgb24gY2FtcHVzLjwvcD48cD5UaGUgbGFyZ2VzdCBn
cmFudCBpcyBmb3IgJDMwMCwwMDAgYW5kIGNvbWVzIGZyb20gdGhlIFUuUy4gT2ZmaWNlIG9uIFZp
b2xlbmNlIEFnYWluc3QgV29tZW4uIEtlbnQgU3RhdGUgYWxzbyByZWNlaXZlZCAkMTUsMDAwIGZy
b20gdGhlIE9oaW8gRGVwYXJ0bWVudCBvZiBIaWdoZXIgRWR1Y2F0aW9uJiM4MjE3O3MgQ2hhbmdp
bmcgQ2FtcHVzIEN1bHR1cmUgaW5pdGlhdGl2ZSBhbmQgJDEzNSwwMDAgZnJvbSB0aGUgVmljdGlt
cyBvZiBDcmltZSBBY3QuPC9wPjxwPlRoZSBzY2hvb2wmIzgyMTc7cyBPZmZpY2Ugb2YgU2V4dWFs
IGFuZCBSZWxhdGlvbnNoaXAgVmlvbGVuY2UgYW5kIFN1cHBvcnQgU2VydmljZXMgd2lsbCBvdmVy
c2VlIHRoZSBwcm9ncmFtcy4gPC9wPjxwPjwvcD48cD5zVU1NSVQgQ09VTlRZPC9wPjxwPkZ1bmRz
IGZvciBoZWFyaW5nIHByb2dyYW08L3A+PHA+VGhlIFN1bW1pdCBFZHVjYXRpb25hbCBTZXJ2aWNl
IENlbnRlciYjODIxNztzIFRBTEsgcHJvZ3JhbSBoYXMgcmVjZWl2ZWQgYSBncmFudCBmcm9tIHRo
ZSBHUEQgRm91bmRhdGlvbiBmb3IgaXRzIEhlYXIsIFRhbGssIExlYXJuIEV4cGFuZGVkIHByb2pl
Y3QuPC9wPjxwPlRoZSBwcm9ncmFtIHdpbGwgcmVjZWl2ZSAkNiw5NTEgdG8gYmUgdXNlZCBpbW1l
ZGlhdGVseSwgYWNjb3JkaW5nIHRvIGEgbmV3cyByZWxlYXNlLiBGdW5kcyBhbHNvIHdpbGwgYmUg
dXNlZCBmb3IgZXF1aXBtZW50IGFuZCB0cmFpbmluZyBmb3IgdGhlIDIwMTctMjAxOCBzY2hvb2wg
eWVhci4gVGhpcyBpcyBhIGNvbnRpbnVhdGlvbiBvZiBhIGdyYW50IHJlY2VpdmVkIGZyb20gdGhl
IGZvdW5kYXRpb24gbGFzdCB5ZWFyLjwvcD48cD5UaGUgZ3JhbnQgd2lsbCBhbGxvdyB0aGUgcHJv
Z3JhbSB0byBjb250aW51ZSBtYXhpbWl6aW5nIGF1ZGl0b3J5IGFjY2VzcyBmb3IgY2hpbGRyZW4g
d2l0aCBoZWFyaW5nIGxvc3MgaW4gU3VtbWl0IENvdW50eSB0aHJvdWdoIGhlYXJpbmcgdGVjaG5v
bG9neSBhbmQgc3BlY2lhbGl6ZWQgcHJvZmVzc2lvbmFsIGxlYXJuaW5nLiBUaGlzIHdpbGwgcHJv
dmlkZSB0aGUgc3R1ZGVudHMgd2l0aCBoZWFyaW5nIGxvc3MgaW5jcmVhc2VkIGFjY2VzcyB0byBs
ZWFybmluZy4gSXQgYWxzbyB3aWxsIGFsbG93IHRoZSBwcm9ncmFtIHRvIGV4cGFuZCB0aGUgbnVt
YmVyIG9mIHN0dWRlbnRzIHdobyBhcmUgc2VydmVkLjwvcD48cD5UaGUgVEFMSyBwcm9ncmFtJiM4
MjE3O3Mgc3RhZmYgbWVtYmVycyBhbHNvIHdpbGwgYmUgYWJsZSB0byBoYXZlIG1vcmUgcHJvZmVz
c2lvbmFsIGxlYXJuaW5nIG9wcG9ydHVuaXRpZXMuPC9wPjxwPjwvcD48cD5QT1JUQUdFIENPVU5U
WTwvcD48cD5DbGVhbnVwIHZvbHVudGVlcnMgc291Z2h0PC9wPjxwPlJBVkVOTkE6IENlbGVicmF0
ZSBFYXJ0aCBEYXkgd2l0aCBPaGlvIFN0YXRlIFBhcmtzLiBWb2x1bnRlZXJzIGFyZSBuZWVkZWQg
Zm9yIGEgc2hvcmVsaW5lIGFuZCByb2Fkc2lkZSBsaXR0ZXIgY2xlYW51cCBhdCBXZXN0IEJyYW5j
aCBTdGF0ZSBQYXJrIGZyb20gbm9vbiB0byA5IGEubS4gU2F0dXJkYXkuIFRoZSBjbGVhbnVwIHdp
bGwgYmVnaW4gYXQgdGhlIFdlc3QgQm9hdCBSYW1wIG9uIFJvY2sgU3ByaW5nIFJvYWQuPC9wPjxw
PkluZGl2aWR1YWxzIGFuZCBncm91cHMgd2lsbCBiZSBhc3NpZ25lZCB0byBhbiBhcmVhIHdoZW4g
dGhleSBhcnJpdmUuIFZvbHVudGVlcnMgc2hvdWxkIGRyZXNzIGZvciB0aGUgd2VhdGhlciBhbmQg
YnJpbmcgd29yayBnbG92ZXMuIFJlY3ljbGFibGUgY29sbGVjdGlvbiBiYWdzIGFuZCB0cmFzaCBi
YWdzIHdpbGwgYmUgcHJvdmlkZWQuPC9wPjxwPkZvbGxvd2luZyB0aGUgY2xlYW51cCwgcGFydGlj
aXBhbnRzIHdpbGwgYmUgdHJlYXRlZCB0byBhIGhvdCBkb2cgY29va291dCBhbmQgcG90bHVjay1z
dHlsZSBsdW5jaCBzcG9uc29yZWQgYnkgdGhlIEZyaWVuZHMgb2YgV2VzdCBCcmFuY2ggU3RhdGUg
UGFyay4gVm9sdW50ZWVycyBhcmUgZW5jb3VyYWdlZCB0byBicmluZyBhIGRpc2ggdG8gc2hhcmUg
Zm9yIHRoZSBwb3RsdWNrLCBpZiBwb3NzaWJsZS48L3A+PHA+Rm9yIG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24s
IGNvbnRhY3QgdGhlIFdlc3QgQnJhbmNoIFN0YXRlIFBhcmsgb2ZmaWNlIGF0IDMzMC0gNjU0LTQ5
ODkgTW9uZGF5IHRocm91Z2ggRnJpZGF5LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.