Regional news briefs — April 25, 2017

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QUtST048L3A+PHA+VGF4IGFiYXRlbWVudHMgYXBwcm92ZWQ8L3A+PHA+QUtST046IENpdHkg
Q291bmNpbCBhcHByb3ZlZCBhIHJlc2lkZW50aWFsIHRheCBhYmF0ZW1lbnQgcHJvZ3JhbSBNb25k
YXksIHdpdGggc29tZSBtZW1iZXJzIHdobyBpbnZlc3QgaW4gcmVhbCBlc3RhdGUgYWJzdGFpbmlu
Zy48L3A+PHA+TmV3IGhvbWVzIGFuZCBpbXByb3ZlbWVudHMgdGhhdCBpbmNyZWFzZSBob21lIHZh
bHVlcyBieSBhdCBsZWFzdCAkNSwwMDAgd291bGQgcXVhbGlmeSBmb3IgdGhlIHByb2dyYW0sIHdo
aWNoIGNvdWxkIGNvdmVyIGN1cnJlbnQgcHJvamVjdHMgZm9yIHdoaWNoIGEgcGVybWl0IGhhcyBi
ZWVuIHB1bGxlZCBidXQgdGhlIHByb3BlcnR5IGhhcyBub3QgeWV0IGJlZW4gcmVhc3Nlc3NlZCB0
byByZWZsZWN0IHRoZSBpbmNyZWFzZWQgdmFsdWUuPC9wPjxwPlRoZSBzdGF0ZSBtdXN0IGFwcHJv
dmUgdGhlIGNpdHkmIzgyMTc7cyBwbGFuIGJlZm9yZSBpdCBiZWNvbWVzIGxhdy4gPC9wPjxwPjwv
cD48cD5NYXRlcm5pdHkgaGVhbHRoIGZhaXI8L3A+PHA+QUtST046IENsZXZlbGFuZCBDbGluaWMg
QWtyb24gR2VuZXJhbCBpcyBob2xkaW5nIGl0cyBmcmVlIGJpYW5udWFsIG1hdGVybml0eSBoZWFs
dGggZmFpciwgJiM4MjIwO0JlZm9yZSBCYWJ5LCYjODIyMTsgZnJvbSAxLTMgcC5tLiBNYXkgNyBp
biB0aGUgaG9zcGl0YWwmIzgyMTc7cyBtYWluIGxvYmJ5IGF0IDEgQWtyb24gR2VuZXJhbCBBdmUu
IDwvcD48cD5WZW5kb3JzIHdpbGwgb2ZmZXIgaW5mb3JtYXRpb24gYWJvdXQgYmFieSBwcm9kdWN0
cywgY2hpbGQgY2FyZSwgY2hvb3NpbmcgYSBkb2N0b3IgZm9yIGJhYnksIGFuZCBtb3JlLjwvcD48
cD5QYXJlbnRzIGFuZCBncmFuZHBhcmVudHMgY2FuIHRha2UgYSB0b3VyIG9mIEFrcm9uIEdlbmVy
YWwmIzgyMTc7cyBOZXcgTGlmZSBDZW50ZXIgYW5kIGVudGVyIHRvIHdpbiByYWZmbGUgcHJpemVz
LiA8L3A+PHA+SW5mb3JtYXRpb25hbCBzZW1pbmFycyBiZWdpbiBhdCAxOjMwIHAubS4gaW4gdGhl
IHN1cmdpY2FsIHdhaXRpbmcgYXJlYSBhbmQgd2lsbCBiZSByZXBlYXRlZCBldmVyeSAxNSBtaW51
dGVzLiBTZW1pbmFyIHRvcGljcyB3aWxsIGluY2x1ZGUgcm9vbWluZy1pbiB3aXRoIGJhYnksIHNr
aW4tdG8tc2tpbiBib25kaW5nLCBicmVhc3QtZmVlZGluZyBhbmQgc2FmZSBzbGVlcC48L3A+PHA+
RnJlZSByZWZyZXNobWVudHMgYW5kIGZyZWUgcGFya2luZyBhcmUgYXZhaWxhYmxlLiBUaGUgZXZl
bnQgaXMgZnJlZSwgYnV0IHJlZ2lzdHJhdGlvbiBpcyByZWNvbW1lbmRlZC4gQ2FsbCAzMzAtMzQ0
LUJBQlkgKDIyMjkpIHRvIG1ha2UgYSByZXNlcnZhdGlvbiwgb3IgcmVnaXN0ZXIgYXQgYWtyb25n
ZW5lcmFsLm9yZy93ZWxjb21lYmFieS4gPC9wPjxwPjwvcD48cD5IVURTT048L3A+PHA+UHJlc2Ny
aXB0aW9uIGRydWcgZGlzcG9zYWw8L3A+PHA+SFVEU09OOiBUaGUgY2l0eSB3aWxsIGFjY2VwdCBl
eHBpcmVkLCB1bnVzZWQgYW5kIHVud2FudGVkIHByZXNjcmlwdGlvbiBkcnVncyBmb3IgZGlzcG9z
YWwuPC9wPjxwPlRoZSBkcnVncyB3aWxsIGJlIGFjY2VwdGVkIGZyb20gMTAgYS5tLiB0byAyIHAu
bS4gU2F0dXJkYXkgYXQgQWNtZSBGcmVzaCBNYXJrZXQsIDExNiBXLiBTdHJlZXRzYm9ybyBTdC4g
TGlxdWlkcywgbmVlZGxlcyBhbmQgc2hhcnBzIGNhbm5vdCBiZSBhY2NlcHRlZC48L3A+PHA+VGhl
IHNlcnZpY2UgaXMgZnJlZSBhbmQgYW5vbnltb3VzLjwvcD48cD48L3A+PHA+Um9hZHdvcmsgdXBk
YXRlPC9wPjxwPkhVRFNPTjogVGhlIGNpdHkgYW5ub3VuY2VkIHVwZGF0ZXMgb24gc2V2ZXJhbCBp
bmZyYXN0cnVjdHVyZSBwcm9qZWN0czo8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtPbiBNb25kYXksIHRo
ZSBjaXR5IGJlZ2FuIG1haW50ZW5hbmNlIG9uIHN0YXRlIFJvdXRlIDggbm9ydGhib3VuZCBhbmQg
c291dGhib3VuZCBiZXR3ZWVuIFNlYXNvbnMgUm9hZCBhbmQgc3RhdGUgUm91dGUgMzAzLiBUaGUg
d29yayB3aWxsIHRha2UgdXAgdG8gdHdvIHdlZWtzIGFuZCB3aWxsIG9jY3VyIGJldHdlZW4gOSBh
Lm0uIHRvIDMgcC5tLiBVc2UgY2F1dGlvbiB3aGVuIHBhc3NpbmcgdGhlIHdvcmsgem9uZS48L3A+
PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtUaGUgd2lkZW5pbmcgcHJvamVjdCBjb250aW51ZXMgYXQgdGhlIE5v
cnRvbiBSb2FkL3N0YXRlIFJvdXRlIDkxIGludGVyc2VjdGlvbiBhdCB0aGUgU3Rvdy1IdWRzb24g
Ym9yZGVyLiBUaGlzIHdlZWssIGNyZXdzIGhhdmUgc2hpZnRlZCB0cmFmZmljIHRvIHRoZSBuZXds
eSBwYXZlZCBzZWN0aW9uIHNvIHRoYXQgd29yayBjYW4gYmVnaW4gb24gdGhlIG90aGVyIHNpZGUu
IFRoZSBsYW5lIHNoaWZ0IHdpbGwgcmVtYWluIGluIHBsYWNlIHRocm91Z2ggSnVuZSBhbmQgdHJh
ZmZpYyB3aWxsIGJlIG1haW50YWluZWQsIGJ1dCBleHBlY3QgZGVsYXlzIGFuZCB3YXRjaCBmb3Ig
YSBjaGFuZ2UgaW4gdHJhZmZpYyBwYXR0ZXJucy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyBBYm91dCA0LDgwMCBm
ZWV0IG9mIHNhbml0YXJ5IHNld2VycyBvbiBNaWRkbGV0b24gUm9hZCBiZXR3ZWVuIERhcnJvdyBh
bmQgU3RvdyByb2FkcyBpcyBiZWluZyByZXBsYWNlZC4gVHJhZmZpYyBpcyBiZWluZyBtYWludGFp
bmVkLCBidXQgZXhwZWN0IGRlbGF5cy4gSW4gYWRkaXRpb24sIGEgbmV3IHN0b3JtIHNld2VyIGlz
IGJlaW5nIGluc3RhbGxlZCBhdCB2YXJpb3VzIGxvY2F0aW9ucyB3aXRoaW4gdGhlIHByb2plY3Qg
bGltaXRzLiBPbmNlIGFsbCBjb25zdHJ1Y3Rpb24gaW4gYSBwYXJ0aWN1bGFyIGFyZWEgaXMgY29t
cGxldGUsIGRyaXZld2F5cyBhbmQgZ3Jhc3MgYXJlYXMgd2lsbCBiZSByZXN0b3JlZC4gVGhlIHBy
b2plY3Qgc2hvdWxkIGJlIGNvbXBsZXRlZCBieSB0aGlzIHN1bW1lci48L3A+PHA+JiM4MjI2OyBU
aGUgY2l0eSAgcGxhbnMgdG8gcmVtb3ZlIGFuZCByZXBsYWNlIHNlY3Rpb25zIG9mIGNvbmNyZXRl
IG9uIENoYXRoYW0gYW5kIEVhc3RoYW0gd2F5cywgTWlsZXMgU3RhbmRpc2ggTGFuZSBhbmQgV2lu
c2xvdyBEcml2ZS4gTWVhbndoaWxlLCB0aGUgYXNwaGFsdCByZXN1cmZhY2luZyBwcm9ncmFtIHdp
bGwgYWZmZWN0IHBvcnRpb25zIG9mIEF0dGVyYnVyeSBCb3VsZXZhcmQsIEJvc3RvbiBNaWxscywg
TWFub3IgRHJpdmUsIEh1bnRpbmcgSG9sbG93LCBNYXlwYWxsZSBhbmQgQWxpc2EgQ291cnQuPC9w
PjxwPjwvcD48cD5TdW1taXQgQ291bnR5IDwvcD48cD5IZWxwIHJlbW92ZSBpbnZhc2l2ZSBwbGFu
dHM8L3A+PHA+SW52YXNpdmUgcGxhbnRzLCBzdWNoIGFzIGdhcmxpYyBtdXN0YXJkLCBncm93IGZh
c3QsIGFyZSB1c3VhbGx5IGludHJvZHVjZWQgdG8gYW4gYXJlYSBhY2NpZGVudGFsbHkgYW5kIHRo
cmVhdGVuIHRoZSBsaXZlbGlob29kIG9mIG5hdGl2ZSBzcGVjaWVzIGluIHRoZSBTdW1taXQgQ291
bnR5IE1ldHJvIFBhcmtzLiA8L3A+PHA+TG9jYWwgcmVzaWRlbnRzIGNhbiBiZSBwYXJ0IG9mIHRo
ZSBzb2x1dGlvbiBieSBoZWxwaW5nIHJlbW92ZSB0aGUgcGxhbnRzIGF0IEYuQS4gU2VpYmVybGlu
ZyBOYXR1cmUgUmVhbG0sIDE4MjggU21pdGggUm9hZCBpbiBBa3Jvbi4gPC9wPjxwPlBhcnRpY2lw
YW50cyBjYW4gYXNzaXN0IGZyb20gMTEgYS5tLiB0byAyIHAubS4gU2F0dXJkYXkgYW5kIGZyb20g
NTozMCB0byA4IHAubS4gTWF5IDQuIDwvcD48cD5Xb3JrIHdpbGwgYmUgZm9jdXNlZCBvbiB0aGUg
YXJlYSBhbG9uZyB0aGUgU2VuZWNhIFRyYWlsLiBCcmluZyBnbG92ZXMuIEJhZ3Mgd2lsbCBiZSBw
cm92aWRlZC48L3A+PHA+R2FybGljIG11c3RhcmQgd2FzIGludHJvZHVjZWQgdG8gdGhlIFVuaXRl
ZCBTdGF0ZXMgYnkgc2V0dGxlcnMuIEl0IGhhcyBzaW5jZSBleHBhbmRlZCBpdHMgcmFuZ2UsIHJl
ZHVjaW5nIHRoZSBiaW9kaXZlcnNpdHkgb2YgYXJlYXMgd2hlcmUgaXQgZ3Jvd3MuIDwvcD48cD5G
b3IgbW9yZSBpbmZvcm1hdGlvbiwgY2FsbCAzMzAtODY1LTgwNjUuIDwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.