Regional news briefs — April 28, 2017

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QUtST048L3A+PHA+RWlnaHRoIHZlaGljbGUgc2V0IG9uIGZpcmU8L3A+PHA+QUtST046IFBv
bGljZSBhcmUgaW52ZXN0aWdhdGluZyB0aGUgZWlnaHRoIHZlaGljbGUgZmlyZSBpbiB0aGUgY2l0
eSBzaW5jZSBBcHJpbCAxNS48L3A+PHA+VGhlIGxhdGVzdCBpbmNpZGVudCBoYXBwZW5lZCBhcm91
bmQgbWlkbmlnaHQgaW4gdGhlIDE3MDAgYmxvY2sgb2YgQnJvd24gU3RyZWV0IGluIEZpcmVzdG9u
ZSBQYXJrLjwvcD48cD5XaGVuIG9mZmljZXJzIGFycml2ZWQsIHRoZXkgZm91bmQgYSAyMDAzIENo
ZXZ5IFRyYWlsYmxhemVyIGFibGF6ZS48L3A+PHA+UG9saWNlIGRpZCBub3Qgc2F5IHRvIHdob20g
dGhlIHZlaGljbGUgYmVsb25nZWQgb3Igd2hldGhlciBpdCB3YXMgc3RvbGVuLjwvcD48cD5BbGwg
b2YgdGhlIG90aGVyIHZlaGljbGVzIGZvdW5kIGJ1cm5lZCB3ZXJlIGluIEtlbm1vcmUuIEFib3V0
IGhhbGYgaGFkIGJlZW4gcmVwb3J0ZWQgc3RvbGVuLiA8L3A+PHA+UG9saWNlIHNhaWQgYWxsIG9m
IHRoZSBmaXJlcyBhcmUgc3VzcGVjdGVkIGFyc29ucy48L3A+PHA+PC9wPjxwPk1BTE9ORSBVTklW
RVJTSVRZPC9wPjxwPkFkZHJlc3MgdG8gY2FwIGNlbGVicmF0aW9uPC9wPjxwPkNBTlRPTjogTWFs
b25lIFVuaXZlcnNpdHkgUHJlc2lkZW50IERhdmlkIEtpbmcgd2lsbCBkZWxpdmVyIHRoZSBjb21t
ZW5jZW1lbnQgYWRkcmVzcyBNYXkgNiBhcyBwYXJ0IG9mIHRoZSBzY2hvb2wmIzgyMTc7cyAxMjV0
aCBhbm5pdmVyc2FyeSBjZWxlYnJhdGlvbi48L3A+PHA+R3JhZHVhdGlvbiBjZXJlbW9uaWVzIGFy
ZSBzZXQgZm9yIDEwIGEubS4gYXQgRmFpdGggRmFtaWx5IENodXJjaCwgODIwMCBGcmVlZG9tIEF2
ZS4gTlcsIE5vcnRoIENhbnRvbi48L3A+PHA+SGlzIGFkZHJlc3MgdG8gdGhlIGdyYWR1YXRlcyBh
bmQgdGhlaXIgZmFtaWxpZXMgaXMgdGhlIGN1bG1pbmF0aW9uIG9mIGEgeWVhcmxvbmcgY2VsZWJy
YXRpb24gb2YgdGhlIGZvdW5kaW5nIG9mIHRoZSBpbnN0aXR1dGlvbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO1Ro
aXMgaGFzIGJlZW4gYW4gZXh0cmFvcmRpbmFyeSB5ZWFyIGluIHRoZSBsaWZlIG9mIHRoZSB1bml2
ZXJzaXR5IGFzIHdlIGhhdmUgY29tZSB0b2dldGhlciBhcyBtZW1iZXJzIG9mIHRoZSBNYWxvbmUg
Y29tbXVuaXR5IHRvIHJlY29nbml6ZSBhbmQgaG9ub3IgYWxsIHRoYXQgdGhlIGluc3RpdHV0aW9u
IGhhcyBkb25lIGluIHBlb3BsZSYjODIxNztzIGxpdmVzIHNpbmNlIDE4OTIsJiM4MjIxOyBLaW5n
IHNhaWQgaW4gYSBwcmVwYXJlZCBzdGF0ZW1lbnQuPC9wPjxwPkhlIGJlY2FtZSBwcmVzaWRlbnQg
b2YgTWFsb25lIGluIEphbnVhcnkgMjAxMi48L3A+PHA+PC9wPjxwPkNBTlRPTjwvcD48cD5GaXJl
IGRlc3Ryb3lzIGJ1c2luZXNzPC9wPjxwPkNBTlRPTjogQ2FudG9uIEhhcmR3YXJlIFNhbGVzIG9u
IEVpZ2h0aCBTdHJlZXQgTm9ydGh3ZXN0IHdhcyBkZXN0cm95ZWQgYnkgYSBsYXJnZSBmaXJlIHRo
YXQgYmVnYW4gV2VkbmVzZGF5IG5pZ2h0IGFuZCByYWdlZCBpbnRvIGVhcmx5IFRodXJzZGF5IG1v
cm5pbmcsIHRoZSBDYW50b24gUmVwb3NpdG9yeSByZXBvcnRzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlIGZp
cmUgZ290IGFoZWFkIG9mIHVzIGJlY2F1c2UgaXQgd2VudCB1bmRldGVjdGVkIGZvciBzb21lIHRp
bWUsJiM4MjIxOyBmaXJlIENhcHQuIENoYXJsZXMgRGF5IHRvbGQgdGhlIG5ld3NwYXBlci4gJiM4
MjIwO1dlIGhhZCBhIGRpZmZpY3VsdCB0aW1lIGdldHRpbmcgYWNjZXNzIGluc2lkZSBiZWNhdXNl
IG9mIHRoZSBsYXJnZSBhbW91bnQgb2YgaW52ZW50b3J5LCB3aGljaCBpcyB3b29kLiYjODIyMTs8
L3A+PHA+RmlyZWZpZ2h0ZXJzIGFyZSBpbnZlc3RpZ2F0aW5nIHRoZSBjYXVzZS4gU2V2ZXJhbCBo
dW5kcmVkIHBlb3BsZSB3ZXJlIHdpdGhvdXQgcG93ZXIgaW4gdGhlIGFyZWEgYmVjYXVzZSBvZiB0
aGUgZmlyZS4gPC9wPjxwPjwvcD48cD5OT1JUSEVBU1QgT0hJTzwvcD48cD5DbGltYXRlIG1hcmNo
ZXMgU2F0dXJkYXk8L3A+PHA+QUtST046IE11bHRpcGxlIGNsaW1hdGUgbWFyY2hlcyBhcmUgcGxh
bm5lZCBpbiB0aGUgYXJlYSBTYXR1cmRheSBhcyBwYXJ0IG9mIGEgbGFyZ2VyIG5hdGlvbmFsIGlu
aXRpYXRpdmUuPC9wPjxwPlRoZSBNZWRpbmEgQ291bnR5IFBlb3BsZSYjODIxNztzIENsaW1hdGUg
TWFyY2gsIHNwb25zb3JlZCBieSBTdXN0YWluYWJsZSBNZWRpbmEgQ291bnR5LCB3aWxsIGJlIGZy
b20gbm9vbiB0byAyIHAubS4gaW4gTWVkaW5hIFNxdWFyZSwgMzAgUHVibGljIFNxdWFyZS4gSXQg
aXMgb3BlbiB0byB0aGUgcHVibGljLiBBbGwgcGFydGljaXBhbnRzIGFyZSBpbnZpdGVkIHRvIG1l
ZXQgaW4gdGhlIHNxdWFyZSBhbmQgYnJpbmcgdGhlaXIgb3duIHNpZ25zLjwvcD48cD5UaGUgQWty
b24gQ2xpbWF0ZSBBY3Rpb24gTWFyY2gsIGhvc3RlZCBieSBBa3JvbiBQcm9ncmVzc2l2ZXMsIHdp
bGwgYmUgZnJvbSAxIHRvIDUgcC5tLiBhdCBXYWxsaGF2ZW4gSGFyZGVzdHkgUGFyaywgMTY3NSBX
LiBNYXJrZXQgU3QuPC9wPjxwPlRoZSBzaXN0ZXIgbWFyY2hlcyBhcmUgcGFydCBvZiBhIGxhcmdl
ciBtYXJjaCBwbGFubmVkIGluIEQuQy4gdGhhdCBkYXkgY2FsbGVkIHRoZSBQZW9wbGVzIENsaW1h
dGUgTW92ZW1lbnQgTWFyY2ggdG8gc3RhbmQgZm9yICYjODIyMDtjbGltYXRlLCBqb2JzIGFuZCBq
dXN0aWNlLCYjODIyMTsgc2F5cyB0aGUgZ3JvdXAmIzgyMTc7cyB3ZWJzaXRlLjwvcD48cD4mIzgy
MjA7T24gdGhlIDEwMHRoIERheSBvZiB0aGUgVHJ1bXAgQWRtaW5pc3RyYXRpb24sIHdlIHdpbGwg
YmUgaW4gdGhlIHN0cmVldHMgb2YgV2FzaGluZ3RvbiBELkMuLCB0byBzaG93IHRoZSB3b3JsZCBh
bmQgb3VyIGxlYWRlcnMgdGhhdCB3ZSB3aWxsIHJlc2lzdCBhdHRhY2tzIG9uIG91ciBwZW9wbGUs
IG91ciBjb21tdW5pdGllcyBhbmQgb3VyIHBsYW5ldCwmIzgyMjE7IHRoZSB3ZWJzaXRlIHNheXMu
PC9wPjxwPk1hcmNoZXJzIGhvcGUgdG8gYWR2YW5jZSBzb2x1dGlvbnMgdG8gdGhlICYjODIyMDtj
bGltYXRlIGNyaXNpcywmIzgyMjE7IHByb3RlY3QgdGhlIGxhbmQsIHN0b3AgYXR0YWNrcyBvbiBt
aW5vcml0aWVzIGFuZCBzZWN1cmUgZnVuZGluZyBmb3IgZ29vZC1wYXlpbmcgam9icyBhbmQgY2xl
YW4gZW5lcmd5LiA8L3A+PHA+PC9wPjxwPktFTlQgU1RBVEUgVU5JVkVSU0lUWTwvcD48cD5IZWxw
IHBsYW4gTWF5IDQsIDIwMjAsIGV2ZW50czwvcD48cD5LRU5UOiBLZW50IFN0YXRlIFVuaXZlcnNp
dHkgd2lsbCBob2xkIGEgZnJlZSBjb21tdW5pdHkgcGxhbm5pbmcgc2Vzc2lvbiB0byBkaXNjdXNz
IHBsYW5zIGZvciB0aGUgNTB0aCBjb21tZW1vcmF0aW9uIG9mIHRoZSBldmVudHMgb2YgTWF5IDQs
IDE5NzAuPC9wPjxwPk1lbWJlcnMgb2YgdGhlIEtlbnQgU3RhdGUgYW5kIGNpdHkgb2YgS2VudCBj
b21tdW5pdGllcyBhcmUgaW52aXRlZCB0byBqb2luIHRoZSBjb252ZXJzYXRpb24gZnJvbSA0IHRv
IDYgcC5tLiBNYXkgNCBhdCB0aGUgS2VudCBTdGF0ZSBVbml2ZXJzaXR5IEhvdGVsIGFuZCBDb25m
ZXJlbmNlIENlbnRlci4gU2VuaW9yIFZpY2UgUHJlc2lkZW50IGZvciBBY2FkZW1pYyBBZmZhaXJz
IGFuZCBQcm92b3N0IFRvZGQgRGlhY29uIGFuZCBLZW50IFN0YXRlIE5hdGlvbmFsIFRydXN0ZWUg
TWljaGFlbCBTb2xvbW9uIHdpbGwgbGVhZCB0aGUgZGlzY3Vzc2lvbi48L3A+PHA+VGhlIGdvYWwg
b2YgdGhlIGRpc2N1c3Npb24gaXMgdG8gZ2F0aGVyIGlucHV0IGZyb20gY2FtcHVzIGFuZCBjb21t
dW5pdHkgbWVtYmVycyBhYm91dCB3aGF0IHRoZSA1MHRoIGNvbW1lbW9yYXRpb24gc2hvdWxkIHJl
cHJlc2VudCBhbmQgdGhlIGFjdGl2aXRpZXMgaXQgc2hvdWxkIGluY2x1ZGUuIFRoZSA1MHRoIGNv
bW1lbW9yYXRpb24gd2lsbCB0YWtlIHBsYWNlIGluIDIwMjAuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.