Regional news briefs — April 9, 2017

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QUtST048L3A+PHA+UXVpbm9uZXMgdG8gZ2l2ZSB0d28gdGFsa3M8L3A+PHA+QUtST046IFNh
bSBRdWlub25lcywgdGhlIGF1dGhvciBvZiA8ZW0+RHJlYW1sYW5kOiBUaGUgVHJ1ZSBUYWxlIG9m
IEFtZXJpY2EmIzgyMTc7cyBPcGlhdGUgRXBpZGVtaWM8L2VtPiwgd2lsbCBzcGVhayBhdCA3IHAu
bS4gV2VkbmVzZGF5IGF0IHRoZSBBa3Jvbi1TdW1taXQgQ291bnR5IE1haW4gTGlicmFyeSwgNjAg
Uy4gTWFpbiBTdC48L3A+PHA+SGlzIHRhbGsgYXQgdGhlIEFrcm9uIFJvdW5kdGFibGUgJiM4MjEy
OyBhdCBub29uIFdlZG5lc2RheSBhdCB0aGUgUXVha2VyIFN0YXRpb24gaW4gZG93bnRvd24gQWty
b24gJiM4MjEyOyBpcyBzb2xkIG91dC48L3A+PHA+VGhlIGxpYnJhcnkgdGFsayBpcyBmcmVlLjwv
cD48cD5UaGUgU3VtbWl0IENvdW50eSBPcGlhdGUgVGFzayBGb3JjZSBpcyBicmluZ2luZyBRdWlu
b25lcyB0byB0aGUgYXJlYS48L3A+PHA+VGhlIGJvb2ssIHdoaWNoIHdvbiB0aGUgMjAxNSBOYXRp
b25hbCBCb29rIENyaXRpY3MgQ2lyY2xlIEF3YXJkIGZvciBub25maWN0aW9uLCBkZXRhaWxzIGhv
dyB0aGUgZWFzeSBhY2Nlc3MgdG8gcHJlc2NyaXB0aW9uIHBhaW4gbWVkaWNhdGlvbiBhbG9uZyB3
aXRoIHRoZSBpbmZsdXggb2YgY2hlYXAgYmxhY2sgdGFyIGhlcm9pbiBmcm9tIE1leGljbyB0dXJu
ZWQgdGhlIGNpdHkgb2YgUG9ydHNtb3V0aCwgT2hpbywgYW5kIG90aGVyIGFyZWFzIGludG8gY2Vu
dGVycyBvZiBhZGRpY3Rpb24uPC9wPjxwPkZvciBtb3JlIGluZm9ybWF0aW9uLCBjb250YWN0IHRo
ZSBidXNpbmVzcyBhbmQgZ292ZXJubWVudCBkaXZpc2lvbiBvZiB0aGUgQWtyb24tU3VtbWl0IENv
dW50eSBQdWJsaWMgTGlicmFyeSBhdCAzMzAtNjQzLTkwMjAuPC9wPjxwPjwvcD48cD5TVU1NSVQg
Q09VTlRZPC9wPjxwPkVhcnRoIERheSBjZWxlYnJhdGlvbnM8L3A+PHA+U3VtbWl0IE1ldHJvIFBh
cmtzIHdpbGwgY2VsZWJyYXRlIEVhcnRoIERheSBvbiBBcHJpbCAyMiB3aXRoIHRoZSBmb2xsb3dp
bmcgcHJvZ3JhbXM6PC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7MTAgYS5tLjogVGhlIEN1eWFob2dhIFJp
dmVyOiBBIEZpZXJ5IFBhc3QsIGF0IEdvcmdlIE1ldHJvIFBhcmsmIzgyMTc7cyBtYWluIGVudHJh
bmNlLCAxMTYwIEZyb250IFN0LiBpbiBDdXlhaG9nYSBGYWxscy4gTWFueSByZW1lbWJlciB0aGUg
cml2ZXIgY2F0Y2hpbmcgZmlyZSBpbiAxOTY5LCBidXQgaXQgYWN0dWFsbHkgYnVybmVkIG1hbnkg
dGltZXMgdGhyb3VnaG91dCBoaXN0b3J5LiBXYWxrIHRoZSBDcm9va2VkIFJpdmVyIGFuZCBsZWFy
biBob3cgaXRzIHN0b3J5IG9mIHBvbGx1dGlvbiBhbmQgcmVkZW1wdGlvbiBpbnNwaXJlZCBtdXNp
Y2lhbnMsIHBvbGl0aWNpYW5zLCBzdHVkZW50cyBhbmQgc2NpZW50aXN0cy48L3A+PHA+JiM4MjI2
OyYjODIwMTsxMCBhLm0uLCBXaWxkZmxvd2VyIFdhbGssIGF0IEZ1cm5hY2UgUnVuIE1ldHJvIFBh
cmsmIzgyMTc7cyBEYWZmb2RpbCBUcmFpbCwgMzEwMCBCcnVzaCBSb2FkIGluIFJpY2hmaWVsZC4g
QW4gZWFzeSBoaWtlIHdpdGggYSBuYXR1cmFsaXN0IHRvIHNlZSBkaXNwbGF5cyBvZiBzcHJpbmcg
d2lsZGZsb3dlcnMuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7Tm9vbiB0byA0IHAubS4sIEVhcnRoIERh
eSBDZWxlYnJhdGlvbiwgYXQgTGliZXJ0eSBQYXJrJiM4MjE3O3MgTGVkZ2VzIGFyZWEsIDk5OTkg
TGliZXJ0eSBSb2FkIGluIFR3aW5zYnVyZy4gQWN0aXZpdGllcyBpbmNsdWRlIGxpdmUgbXVzaWMs
IGEgZ3VpZGVkIGhpa2UsIGV4aGliaXRzIGFuZCBhbiBlbGVjdHJpYyBjYXIgZGlzcGxheS48L3A+
PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTs4IHAubS4sIEJpZyBCaXJkIE5pZ2h0LCBhdCBTaWx2ZXIgQ3JlZWsg
TWV0cm8gUGFyayYjODIxNztzIFBoZWFzYW50IFJ1biBhcmVhLCA1MDAwIEhhbWV0b3duIFJvYWQg
aW4gTm9ydG9uLiBEaXNjb3ZlciB0aGUgd29vZGNvY2sgYW5kIGF0dGVtcHQgdG8gd2l0bmVzcyB0
aGUgbWFsZSBiaXJkJiM4MjE3O3Mgc3BlY3RhY3VsYXIgY291cnRzaGlwIGZsaWdodCwgdGhlbiBo
aWtlIHRvIHNlYXJjaCBmb3Igb3dscy4gQnJpbmcgYmlub2N1bGFycyBhbmQgZmxhc2hsaWdodHMu
PC9wPjxwPjwvcD48cD5TVEFSSyBDT1VOVFk8L3A+PHA+RmFybWVycyBtYXJrZXQgdXBkYXRlPC9w
PjxwPlBMQUlOIFRXUC46IFRoZSBGYXJtZXJzIE1hcmtldCBhdCBWZXRlcmFucyBQYXJrIHdpbGwg
aGF2ZSBzZXZlcmFsIG5ldyBmZWF0dXJlcyB3aGVuIGl0IG9wZW5zIGZvciB0aGUgc3VtbWVyIHNl
YXNvbiBvbiBNYXkgMy4gSW4gYWRkaXRpb24gdG8gZnJlc2ggZnJ1aXRzIGFuZCB2ZWdldGFibGVz
LCBjdXN0b21lcnMgd2lsbCBiZSBhYmxlIHRvIHB1cmNoYXNlIHdpbmUgYnkgdGhlIGJvdHRsZS48
L3A+PHA+VHJ1c3RlZXMgcmVjZW50bHkgYXBwcm92ZWQgYWxsb3dpbmcgdmVuZG9ycyB0byBzZWxs
IHVub3BlbmVkIGJvdHRsZXMgb2Ygd2luZSBmb3IgcGF0cm9ucyB0byB0YWtlIGhvbWUsIHRha2lu
ZyBhZHZhbnRhZ2Ugb2YgYSByZWNlbnQgY2hhbmdlIGluIHN0YXRlIGxhdy4gSG93ZXZlciwgdmVu
ZG9ycyBhbmQgcGF0cm9ucyB3aWxsIG5vdCBiZSBwZXJtaXR0ZWQgdG8gb3BlbiB0aGUgYm90dGxl
cyBvciBkcmluayB3aW5lIHdoaWxlIGluIHRoZSBwYXJrICYjODIxMTsgYW5kIHRoZXJlIHdpbGwg
YmUgbm8gd2luZSBzYW1wbGluZyBpbiB0aGUgcGFyay4gIDwvcD48cD5Mb2NhbCB3aW5lcmllcyBo
YXZlIGFwcHJvYWNoZWQgdHJ1c3RlZXMgYWJvdXQgc2VsbGluZyB3aW5lIGF0IHRoZSBtYXJrZXQs
IGFjY29yZGluZyB0byBQYXJrcyBEaXJlY3RvciBSb2IgU3RlaW5iZXJnLiAmIzgyMjA7VGhlIGxv
Y2FsIHdpbmUgYW5kIGNyYWZ0IGJlZXIgaW5kdXN0cnkgaXMgZXhwbG9kaW5nIGluIE9oaW8sJiM4
MjIxOyBTdGVpbmJlcmcgc2FpZCwgJiM4MjIwO3NvIHdlIGFyZSB0YWtpbmcgYWR2YW50YWdlIG9m
IHRoZSBvcHBvcnR1bml0eSB0byBvZmZlciB3aW5lIGJ5IHRoZSBib3R0bGUgdG8gb3VyIHBhdHJv
bnMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgUGxhaW4gVG93bnNoaXAgRmFybWVycyBNYXJrZXQsIGxvY2F0
ZWQgYXQgVmV0ZXJhbnMgUGFyayBvbiBTY2huZWlkZXIgUm9hZCBOLkUuLCB3aWxsIGJlIG9wZW4g
ZXZlcnkgV2VkbmVzZGF5IGZyb20gNCB0byA3IHAubS4sIGR1cmluZyB0aGUgc3VtbWVyIG1vbnRo
cywgYmVnaW5uaW5nIE1heSAzLjwvcD48cD5Mb2NhbCBtdXNpY2lhbnMgd2lsbCBwcm92aWRlIGxp
dmUgbXVzaWMgZHVyaW5nIHRoZSBtYXJrZXQgaG91cnMsIGFuZCBjaGlsZHJlbiYjODIxNztzIGFj
dGl2aXRpZXMgd2lsbCBiZSBwcm92aWRlZCBmb3IgdGhlIHlvdW5nc3RlcnMuPC9wPjxwPkZvciBh
ZGRpdGlvbmFsIGluZm9ybWF0aW9uIGFib3V0IHRoZSBmYXJtZXJzIG1hcmtldCwgY2FsbCBTdGVp
bmJlcmcgYXQgMzMwLTQ5OS0wMDAwLjwvcD48cD48L3A+PHA+U1RBVEUgTkVXUzwvcD48cD5QYXN0
b3IgZmFjZXMgc2V4IGNoYXJnZXM8L3A+PHA+VE9MRURPOiBUaGUgRkJJIGFycmVzdGVkIGFuIE9o
aW8gY2h1cmNoJiM4MjE3O3MgcGFzdG9yIGFuZCBhbm90aGVyIG1hbiBvbiBjaGFyZ2VzIG9mIHNl
eCB0cmFmZmlja2luZyBvZiBjaGlsZHJlbi48L3A+PHA+RmVkZXJhbCBkb2N1bWVudHMgYWxsZWdl
IHRoZSBtZW4gcmVjcnVpdGVkLCBlbnRpY2VkIGFuZCB0cmFuc3BvcnRlZCBhIGNoaWxkIHVuZGVy
IDE4IHRvIGVuZ2FnZSBpbiBzZXggYWN0cyBmb3IgcGF5LiBBbiBhZ2VudCYjODIxNztzIGNyaW1p
bmFsIGNvbXBsYWludCBzYXlzIHRoZSBhbGxlZ2VkIGFjdGl2aXR5IHN0YXJ0ZWQgdGhyZWUgeWVh
cnMgYWdvIHdpdGggYSBnaXJsIHdobyB3YXMgdGhlbiAxNC48L3A+PHA+QSBVLlMuIG1hZ2lzdHJh
dGUganVkZ2UgRnJpZGF5IG9yZGVyZWQgQ29yZGVsbCBKZW5raW5zLCA0NiwgYW5kIEFudGhvbnkg
SGF5bmVzLCAzNywgaGVsZCB3aXRob3V0IGJvbmQgdW50aWwgYW4gQXByaWwgMTMgaGVhcmluZy4g
VGhlIFRvbGVkbyBCbGFkZSByZXBvcnRzIEplbmtpbnMsIHBhc3RvciBvZiBUb2xlZG8mIzgyMTc7
cyBBYnVuZGFudCBMaWZlIE1pbmlzdHJpZXMsIHNob29rIGhpcyBoZWFkICYjODIyMDtubyYjODIy
MTsgYXMgY2hhcmdlcyB3ZXJlIHJlYWQgYW5kIGluZGljYXRlZCBoZSB3aWxsIGhpcmUgYW4gYXR0
b3JuZXkuIDwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.