Regional news briefs — Feb. 3, 2017

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QUtST048L3A+PHA+UGVhY2UgbWFyY2ggdG8gYmUgaGVsZCA8L3A+PHA+QUtST046IFdvcmxk
IFJlbGllZiBBa3JvbiwgR2xvYmFsIFRpZXMgQWtyb24sIHRoZSBBa3JvbiBJbnRlcmZhaXRoIENv
dW5jaWwgYW5kIG90aGVyIGFyZWEgZ3JvdXBzIGhhdmUgam9pbmVkIHRvIGhvc3QgYSBwZWFjZSBt
YXJjaCBmb3IgcmVmdWdlZXMsIGltbWlncmFudHMgYW5kIE11c2xpbXMgYXQgNTozMCBwLm0uIFNh
dHVyZGF5IGF0IFBhdHRlcnNvbiBQYXJrIENvbW11bml0eSBDZW50ZXIsIDgwMCBQYXR0ZXJzb24g
QXZlLjwvcD48cD5UaGUgbWFyY2ggd2lsbCBlbmQgYXQgVGVtcGxlIFNxdWFyZSBhdCBOb3J0aCBN
YWluIFN0cmVldCBhbmQgRWFzdCBDdXlhaG9nYSBGYWxscyBBdmVudWUuPC9wPjxwPlRoZXJlLCBz
cGVha2VycyB3aWxsIGRpc2N1c3MgQWtyb24mIzgyMTc7cyByZWZ1Z2VlIGFuZCBpbW1pZ3JhbnQg
cG9wdWxhdGlvbiBpbiBsaWdodCBvZiBQcmVzaWRlbnQgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBleGVjdXRpdmUg
b3JkZXIgdGVtcG9yYXJpbHkgYmFycmluZyB0cmF2ZWwgZnJvbSBzZXZlbiBNdXNsaW0tbWFqb3Jp
dHkgY291bnRyaWVzLjwvcD48cD5BbGwgcmVmdWdlZXMsIGltbWlncmFudHMgYW5kIE11c2xpbXMg
d2lsbCBiZSBpbnZpdGVkIHRvIHRoZSBzdGFnZSBmb3IgYW4gb3BlbiBtaWMgc2Vzc2lvbiBhZnRl
cndhcmQuPC9wPjxwPkZvciBtb3JlIGluZm9ybWF0aW9uLCB2aXNpdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8v
Yml0Lmx5LzJrMWEwWXMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5odHRwOi8vYml0Lmx5LzJrMWEwWXM8L2E+
LiAgPC9wPjxwPjwvcD48cD5DaXR5IGhvbm9ycyBibGFjayBoaXN0b3J5PC9wPjxwPkFLUk9OOiBN
YXlvciBEYW4gSG9ycmlnYW4gaW52aXRlcyB0aGUgcHVibGljIHRvIENpdHkgSGFsbCB0byB0b3Vy
IEFrcm9uJiM4MjE3O3MgbGFyZ2VzdCBCbGFjayBIaXN0b3J5IGV4aGliaXQuIDwvcD48cD5UaGUg
Z2FsbGVyeSBmZWF0dXJlcyBtb3JlIHRoYW4gMzUgcG9zdGVycyBwcm9maWxpbmcgcHJvbWluZW50
IGJsYWNrIEFrcm9uaXRlcyBhbmQgZm91ciBiYW5uZXJzIGhvbm9yaW5nIGJsYWNrIHB1YmxpYyBv
ZmZpY2lhbHMgd2hvIHNlcnZlZCB0aGUgY2l0eSBhbmQgY291bnR5LjwvcD48cD5Bbm90aGVyIDcw
IHBvc3RlcnMgYW5kIGJhbm5lcnMgY29tbWVtb3JhdGUgbmF0aW9uYWwgZmlndXJlcywgZXZlbnRz
IGFuZCBhY2NvbXBsaXNobWVudHMgdGhhdCBjaHJvbmljbGUgdGhlIGluc3BpcmluZyBhbmQgY2hh
bGxlbmdpbmcgbW9tZW50cyBhbmQgcGVvcGxlIGluIGJsYWNrIGhpc3RvcnkuIDwvcD48cD5BIHZp
cnR1YWwgdGltZWxpbmUgb2YgQWtyb24mIzgyMTc7cyBibGFjayBoaXN0b3J5IGlzIGF2YWlsYWJs
ZSBvbmxpbmUgYXQgYWtyb25vaGlvLmdvdi9jbXMvc2l0ZS9kYTU1ZDNlZjhjN2UwYWFlLy4gSG9y
cmlnYW4gd2lsbCBwcm9maWxlIG9uIHNvY2lhbCBtZWRpYSBhIGxvY2FsIGJsYWNrIGhpc3Rvcnkg
ZmlndXJlIGVhY2ggZGF5IHRocm91Z2ggRmViLiAyOC48L3A+PHA+PC9wPjxwPkFETSBib2FyZCBo
YXMgbmV3IG1lbWJlcjwvcD48cD5BS1JPTjogRGFuIEZsb3dlcnMsIHByZXNpZGVudCBhbmQgQ0VP
IG9mIHRoZSBBa3Jvbi1DYW50b24gUmVnaW9uYWwgRm9vZGJhbmssIGhhcyBiZWVuIGFwcG9pbnRl
ZCB0byBmaWxsIGFuIHVuZXhwZWN0ZWQgdGVybSBvbiB0aGUgU3VtbWl0IENvdW50eSBBbGNvaG9s
LCBEcnVnIEFkZGljdGlvbiBhbmQgTWVudGFsIEhlYWx0aCBTZXJ2aWNlcyBCb2FyZC48L3A+PHA+
SGUgd2FzIGFwcG9pbnRlZCBieSBDb3VudHkgRXhlY3V0aXZlIElsZW5lIFNoYXBpcm8gYW5kIHdp
bGwgc2VydmUgdGhyb3VnaCBKdW5lIDMwLjwvcD48cD5GbG93ZXJzLCBhbiBBa3JvbiByZXNpZGVu
dCwgaGFzIGJlZW4gYXQgdGhlIEZvb2RiYW5rIHNpbmNlIDIwMDMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtTbyBt
YW55IHBlb3BsZSB0aGF0IEkgbG92ZSBoYXZlIGJlZW4gZGVlcGx5IGFmZmVjdGVkIGJ5IGFkZGlj
dGlvbiBhbmQgbWVudGFsIGhlYWx0aCBpc3N1ZXMsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkIGluIGEgcHJlcGFy
ZWQgc3RhdGVtZW50LiAmIzgyMjA7SSBhbSBjb21taXR0ZWQgdG8gdGhlIG1pc3Npb24gb2YgdGhl
IEFETSBib2FyZCBhbmQgd2lsbCBkbyBhbGwgSSBjYW4gdG8gY29ubmVjdCBpdHMgd29yayB0byB0
aGF0IG9mIHRoZSBGb29kYmFuayBpbiB3YXlzIHRoYXQgZW5oYW5jZSB0aGUgY29sbGVjdGl2ZSB3
ZWxsLWJlaW5nIG9mIG91ciBjb21tdW5pdHkuIEkmIzgyMTc7bSBhbGwgaW4uJiM4MjIxOzwvcD48
cD48L3A+PHA+U1RBUksgQ09VTlRZPC9wPjxwPkNhbnRvbiBtYW4ga2lsbGVkIGluIGNyYXNoPC9w
PjxwPkNBTlRPTjogQSAzMi15ZWFyLW9sZCBDYW50b24gbWFuIHdobyB3YXMgZHJpdmluZyB0aGUg
d3Jvbmcgd2F5IG9uIFUuUy4gUm91dGUgMzAgZWFybHkgVGh1cnNkYXkgd2FzIGtpbGxlZCBpbiBh
IGhlYWQtb24gY29sbGlzaW9uIHdpdGggYSB0cnVjayBqdXN0IGVhc3Qgb2YgSGFycmlzb24gQXZl
bnVlLjwvcD48cD5KdXN0aW4gTS4gSmV3ZWxsIHdhcyBkcml2aW5nIGEgMjAwNyBDaHJ5c2xlciBU
b3duICZhbXA7IENvdW50cnkgZWFzdCBpbiB0aGUgd2VzdGJvdW5kIGxhbmVzIHdoZW4gaGUgY29s
bGlkZWQgd2l0aCBhIDIwMTYgSW50ZXJuYXRpb25hbCA0MzAwIGRyaXZlbiBieSBSYW5keSBMLiBQ
YXJzb24sIDU4LCBvZiBOYXZhcnJlLjwvcD48cD5KZXdlbGwsIHdobyB3YXMgc3VzcGVjdGVkIHRv
IGJlIHVuZGVyIHRoZSBpbmZsdWVuY2Ugb2YgYWxjb2hvbCwgd2FzIHByb25vdW5jZWQgZGVhZCBh
dCB0aGUgc2NlbmUgYnkgdGhlIFN0YXJrIENvdW50eSBDb3JvbmVyJiM4MjE3O3MgT2ZmaWNlLiBQ
YXJzb24gd2FzIHRha2VuIHRvIEF1bHRtYW4gSG9zcGl0YWwgZm9yIG5vbmxpZmUtdGhyZWF0ZW5p
bmcgaW5qdXJpZXMuPC9wPjxwPk5laXRoZXIgZHJpdmVyIHdhcyB3ZWFyaW5nIGEgc2VhdCBiZWx0
LCB0aGUgT2hpbyBTdGF0ZSBIaWdod2F5IFBhdHJvbCBzYWlkLjwvcD48cD5UaGUgY3Jhc2ggcmVt
YWlucyB1bmRlciBpbnZlc3RpZ2F0aW9uLjwvcD48cD48L3A+PHA+Q3JpbWUgcHJldmVudGlvbiBi
cmVha2Zhc3Q8L3A+PHA+VGhlIEV4Y2hhbmdlIENsdWIgb2YgQ2FudG9uIHdpbGwgaG9zdCB0aGUg
YW5udWFsIFN0YXJrIENvdW50eSBDcmltZSBQcmV2ZW50aW9uIEJyZWFrZmFzdCBhdCA4IGEubS4g
RmViLiAxNCBhdCBUb3p6aSYjODIxNztzIFJlc3RhdXJhbnQsIDQyMTAgMTJ0aCBTdC4gTlcuPC9w
PjxwPlRoZSBncm91cCB3aWxsIGhvbm9yIHRoZSBPZmZpY2VyIG9mIHRoZSBZZWFyIGZvciB0aGUg
Q2FudG9uIENpdHkgUG9saWNlIERlcGFydG1lbnQsIERlcHV0eSBvZiB0aGUgWWVhciBmb3IgdGhl
IFN0YXJrIENvdW50eSBTaGVyaWZmJiM4MjE3O3MgT2ZmaWNlLCBDb21tdW5pdHkgUG9saWNlIE9m
ZmljZXIgb2YgdGhlIFllYXIgYW5kIFN0YXJrIENvdW50eSBDcmltZSBQcmV2ZW50aW9uIENpdGl6
ZW4gb2YgdGhlIFllYXIuPC9wPjxwPlRoZSBhd2FyZHMgcHJvZ3JhbSBpcyBhIGNvb3BlcmF0aXZl
IGVmZm9ydCBvZiB0aGUgQ2FudG9uIEV4Y2hhbmdlIENsdWIsIFN0YXJrIENvdW50eSBTYWZldHkg
Q291bmNpbCwgQ2FudG9uIHBvbGljZSwgU3RhcmsgQ291bnR5IHNoZXJpZmYsIFN0YXJrIENvdW50
eSBDaGllZnMgb2YgUG9saWNlIEFzc29jaWF0aW9uIGFuZCBTdGFyayBDb3VudHkgUHJvc2VjdXRv
ciYjODIxNztzIE9mZmljZS48L3A+PHA+VGhlIGtleW5vdGUgc3BlYWtlciBpcyBjb3VudHkgQ29t
bW9uIFBsZWFzIEp1ZGdlIEZyYW5rIEZvcmNoaW9uZSB3aG8gaGFzIHdvcmtlZCBpbiB0aGUgY3Jp
bWluYWwganVzdGljZSBzeXN0ZW0gZm9yIG1vcmUgdGhhbiAzMCB5ZWFycy48L3A+PHA+VGlja2V0
cyBhcmUgJDExLiBUbyBwdXJjaGFzZSB0aWNrZXRzLCBjb250YWN0IENvbm5pZSBDZXJueSB3aXRo
IHRoZSBTdGFyayBDb3VudHkgU2FmZXR5IENvdW5jaWwgYXQgMzMwLTQ1OC0yMDYxIG9yIHJlZ2lz
dGVyIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuc3Rhcmtjb3VudHlzYy5jb20iIHRhcmdldD0iX2Js
YW5rIj53d3cuc3Rhcmtjb3VudHlzYy5jb208L2E+LiA8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.