Regional news briefs — Jan. 4

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QUtST048L3A+PHA+UG9sZSBibG9ja3MgUm91dGUgOCBleGl0IDwvcD48cD5BS1JPTjogQSBs
aWdodCBwb3N0IGZlbGwgb3ZlciBvbiBhbiBleGl0IHJhbXAgb24gUm91dGUgOCBub3J0aGJvdW5k
IGF0IEdvcmdlIEJvdWxldmFyZCwgY2xvc2luZyB0aGUgZXhpdCBhbmQgYmxvY2tpbmcgdHJhZmZp
YyBUdWVzZGF5IGV2ZW5pbmcuPC9wPjxwPlRoZSBjYXVzZSBvZiB0aGUgZmFsbGVuIGxpZ2h0IHBv
c3QgaXMgdW5rbm93biwgYnV0IEFrcm9uIHBvbGljZSBkaXNwYXRjaGVycyBzYWlkIGEgY2FyIHdh
cyB0b3dlZCBmcm9tIHRoZSBzY2VuZS4gSXQgd2FzIHVua25vd24gaWYgdGhlcmUgd2VyZSBhbnkg
aW5qdXJpZXMuPC9wPjxwPkFrcm9uIHBvbGljZSBhbmQgdHdvIGZyZWV3YXkgc2VydmljZSBwYXRy
b2wgdHJ1Y2tzIHdlcmUgZGlzcGF0Y2hlZCBhcm91bmQgNDozMCBwLm0uIHRvIGhlbHAgYmxvY2sg
dHJhZmZpYyBmcm9tIGV4aXRpbmcgYmV0d2VlbiBIb3dlIEF2ZW51ZSBhbmQgQ3V5YWhvZ2EgRmFs
bHMuIDwvcD48cD5Ba3JvbiBwb2xpY2Ugc2FpZCB0aGV5IGNhbGxlZCBPaGlvIEVkaXNvbiwgdGhl
IGVsZWN0cmljIGNvbXBhbnksIGF0IDU6MjAgcC5tLiBEaXNwYXRjaGVycyBzYWlkIHRoZSBjb21w
YW55IGVzdGltYXRlZCB0aGV5JiM4MjE3O2QgcmVzcG9uZCB3aXRoaW4gNDUgbWludXRlcy48L3A+
PHA+VGhlIGV4aXQgb3BlbmVkIGFyb3VuZCA2IHAubS48L3A+PHA+PC9wPjxwPkdSRUVOPC9wPjxw
PlNwZWNpYWwgY291bmNpbCBtZWV0aW5nPC9wPjxwPkdSRUVOOiBDaXR5IENvdW5jaWwgaGFzIGNh
bGxlZCBhIHNwZWNpYWwgbWVldGluZyBmb3IgNiBwLm0uIFRodXJzZGF5IGluIGNvdW5jaWwgY2hh
bWJlcnMuPC9wPjxwPkluIGFkZGl0aW9uIHRvIHRoZSBzZWxlY3Rpb24gb2YgYSBjb3VuY2lsIHBy
ZXNpZGVudCBhbmQgdmljZSBwcmVzaWRlbnQgYW5kIGFwcHJvdmFsIG9mIGNvdW5jaWwgcnVsZXMs
IHRoZSBtZWV0aW5nIHdpbGwgaW5jbHVkZSB0aGUgc3dlYXJpbmcgaW4gb2YgbWVtYmVycyBmb3Ig
bmV3IHRlcm1zIG9uIHNpeCBvZiB0aGUgY2l0eSYjODIxNztzIGJvYXJkcywgY29tbWlzc2lvbnMg
YW5kIGNvbW1pdHRlZXMsIGFjY29yZGluZyB0byBjb3VuY2lsIGNsZXJrIE1vbGx5IEthcGVsdWNr
LjwvcD48cD48L3A+PHA+U1VNTUlUIENPVU5UWTwvcD48cD5TaGFwaXJvIHRvIHRha2Ugb2F0aDwv
cD48cD5BS1JPTjogRm9ybWVyIFN1bW1pdCBDb3VudHkgQ291bmNpbCBQcmVzaWRlbnQgSWxlbmUg
U2hhcGlybyB3aWxsIGJlIHN3b3JuIGluIFRodXJzZGF5IGFzIHRoZSBmaXJzdCBmZW1hbGUgZXhl
Y3V0aXZlIGVsZWN0ZWQgdG8gbGVhZCB0aGUgY291bnR5LiA8L3A+PHA+U2hhcGlybyB3YXMgYXBw
b2ludGVkIGxhc3QgeWVhciB0byByZXBsYWNlIFJ1c3MgUHJ5LCB3aG8gc2VydmVkIGFzIGNvdW50
eSBleGVjdXRpdmUgZm9yIG5lYXJseSBhIGRlY2FkZSBiZWZvcmUgZHlpbmcgaW4gSnVseS4gU3Vt
bWl0IENvdW50eSBKdWRnZSBFbGlub3JlIFN0b3JtZXIgd2lsbCBhZG1pbmlzdGVyIHRoZSBvYXRo
IG9mIG9mZmljZSB0byBTaGFwaXJvIGR1cmluZyBhIHB1YmxpYyBjZXJlbW9ueSBhdCB0aGUgSm9o
biBTLiBLbmlnaHQgQ2VudGVyICg3NyBFLiBNaWxsIFN0LikgaW4gZG93bnRvd24gQWtyb24gZnJv
bSA0OjMwIHRvIDYgcC5tLiA8L3A+PHA+PC9wPjxwPk9ISU8gTkVXUzwvcD48cD5Cb3ksIDEyLCBz
aG9vdHMgc2VsZiBpbiBsZWc8L3A+PHA+Q09MVU1CVVM6IENvbHVtYnVzIHBvbGljZSBzYXkgYSAx
Mi15ZWFyLW9sZCBib3kgYWNjaWRlbnRhbGx5IHNob3QgaGltc2VsZiBpbiB0aGUgbGVnIHdoaWxl
IGhhbmRsaW5nIGEgZ3VuIHRoYXQgaGUgZm91bmQgaW4gaGlzIGdyYW5kZmF0aGVyJiM4MjE3O3Mg
YmVkcm9vbS48L3A+PHA+UG9saWNlIHNheSB0aGUgYm95IHdhcyB0YWtlbiB0byBhIGhvc3BpdGFs
IGFuZCB3YXMgaW4gc3RhYmxlIGNvbmRpdGlvbiBhZnRlciB0aGUgc2hvb3RpbmcgTW9uZGF5IGV2
ZW5pbmcgYXQgYSBob21lIG9uIHRoZSBjaXR5JiM4MjE3O3Mgc291dGh3ZXN0IHNpZGUuPC9wPjxw
PlRoZXJlIHdhcyBubyBpbW1lZGlhdGUgd29yZCBvbiBhbnkgcG90ZW50aWFsIGNoYXJnZXMgaW4g
Y29ubmVjdGlvbiB3aXRoIHRoZSBzaG9vdGluZyBvciB0aGUgaGFuZGd1biB0aGF0IHRoZSBib3kg
Zm91bmQuPC9wPjxwPlBvbGljZSBzYXkgdGhlIHNob290aW5nIHJlbWFpbnMgdW5kZXIgaW52ZXN0
aWdhdGlvbi48L3A+PHA+PC9wPjxwPkZhbWlseSBlc2NhcGVzIGhvbWUgZmlyZTwvcD48cD5HRVJN
QU5UT1dOOiBBIHNvdXRod2VzdCBPaGlvIHdvbWFuIGFuZCBoZXIgdHdvIGNoaWxkcmVuIGhhdmUg
YmVlbiBkaXNwbGFjZWQgYWZ0ZXIgYSBmaXJlIHNldmVyZWx5IGRhbWFnZWQgdGhlaXIgaG9tZSBp
biBHZXJtYW50b3duLjwvcD48cD5GaXJlIGFuZCByZXNjdWUgY3Jld3Mgd2VyZSBkaXNwYXRjaGVk
IHRvIGEgcmVzaWRlbmNlIG9uIFNvdXRoIFdhbG51dCBTdHJlZXQgYWZ0ZXIgdGhlIGJsYXplIHdh
cyBmaXJzdCByZXBvcnRlZCBqdXN0IGJlZm9yZSAzIHAubS4gTW9uZGF5LiBGbGFtZXMgd2VyZSBq
dXR0aW5nIGZyb20gdHdvIHNpZGVzIG9mIHRoZSB0d28tc3Rvcnkgc3RydWN0dXJlIHdoZW4gZmly
ZWZpZ2h0ZXJzIGFycml2ZWQgdG8gdGhlIHNjZW5lLjwvcD48cD5DaGllZiBEYW4gQWxsZHJlZCBz
YXlzIGV2ZXJ5b25lIGluc2lkZSB0aGUgaG9tZSB3YXMgYWJsZSB0byBnZXQgb3V0IHNhZmVseS4g
Tm8gaW5qdXJpZXMgd2VyZSByZXBvcnRlZC48L3A+PHA+VGhlIERheXRvbiBEYWlseSBOZXdzIHJl
cG9ydHMgdGhhdCBpbnZlc3RpZ2F0b3JzIGJlbGlldmUgYSA0LXllYXItb2xkIGNoaWxkIHBsYXlp
bmcgd2l0aCBhIGxpZ2h0ZXIgd2FzIHRoZSBjYXVzZSBvZiB0aGUgZmlyZS48L3A+PHA+QWxsZHJl
ZCBzYXlzIHRoZSBibGF6ZSBvcmlnaW5hdGVkIGluIHRoZSBob21lJiM4MjE3O3Mga2l0Y2hlbi4g
VGhlIHN0YXRlIGZpcmUgbWFyc2hhbCYjODIxNztzIG9mZmljZSBpcyBjb250aW51aW5nIHRvIGlu
dmVzdGlnYXRlLjwvcD48cD48L3A+PHA+Q29hY2ggZmFjZXMgdGhlZnQgY2hhcmdlcyA8L3A+PHA+
Q0lOQ0lOTkFUSTogQW4gYXNzaXN0YW50IGhpZ2ggc2Nob29sIGJhc2tldGJhbGwgY29hY2ggZnJv
bSBDaW5jaW5uYXRpIGhhcyBiZWVuIHJlbW92ZWQgZnJvbSBoaXMgcG9zaXRpb24gYWZ0ZXIgYmVp
bmcgY2hhcmdlZCB3aXRoIHN0ZWFsaW5nIGNhc2ggcmVnaXN0ZXJzIGZyb20gc2V2ZXJhbCBsb2Nh
bCBidXNpbmVzc2VzLjwvcD48cD5UaW1vdGh5IENvdHRpbmdoYW0sIDQxLCB3YXMgYXJyYWlnbmVk
IE1vbmRheSBvbiBmb3VyIGNvdW50cyBvZiByb2JiZXJ5IGFuZCBkcnVnIGNoYXJnZXMgZm9yIHRo
ZSB0aGVmdHMgcG9saWNlIHNheSBoZSBjb21taXR0ZWQgb3ZlciBhIHRocmVlLWRheSBwZXJpb2Qu
IEhlIGRpZG4mIzgyMTc7dCBlbnRlciBhIHBsZWEuPC9wPjxwPlBvbGljZSBzYXkgQ290dGluZ2hh
bSBzdG9sZSBjYXNoIHJlZ2lzdGVycyBmcm9tIHR3byByZXN0YXVyYW50cyBvbiBEZWMuIDMwIGFu
ZCAzMSBhbmQgYSBnYXMgc3RhdGlvbiBvbiBKYW4uIDEuPC9wPjxwPkEgQ2luY2lubmF0aSBQdWJs
aWMgU2Nob29scyBzcG9rZXN3b21hbiBzYWlkIGhlIGhhcyBiZWVuIGRpc21pc3NlZCBmcm9tIGhp
cyBqb2IgYXQgV2l0aHJvdyBIaWdoIFNjaG9vbCBwZW5kaW5nIGFuIGludmVzdGlnYXRpb24uPC9w
PjxwPkNvdHRpbmdoYW0mIzgyMTc7cyBsYXd5ZXIgYXJndWVkIHRoYXQgaGlzIGNsaWVudCB3YXMg
aGF2aW5nICYjODIyMDtzb21lIHR5cGUgb2YgYSBtZW50YWwgaGVhbHRoIGlzc3VlIGF0IHRoZSB0
aW1lIG9mIHRoZSBvZmZlbnNlcy4mIzgyMjE7PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.