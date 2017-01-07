Regional news briefs — Jan. 8, 2017

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QUtST048L3A+PHA+Wm9vIGhhcyBKYW51YXJ5IGRlYWxzPC9wPjxwPkFLUk9OOiBUaGUgQWty
b24gWm9vIGlzIGhvbGRpbmcgRG9sbGFyIERheXMgb24gU2F0dXJkYXlzIGFuZCBTdW5kYXlzIGlu
IEphbnVhcnkgYW5kIHdpbGwgZmVhdHVyZSBhIGRpZmZlcmVudCBzcGVjaWFsIGF0IHRoZSB6b28g
Zm9yICQxLiBTcGVjaWFscyBtYXkgaW5jbHVkZSBmb29kLCBleHBlcmllbmNlcyBvciBhZG1pc3Np
b24uPC9wPjxwPkZpbmQgb3V0IHRoZSBkZWFsIHRoZSBXZWRuZXNkYXkgYmVmb3JlIGVhY2ggd2Vl
a2VuZCBieSB2aXNpdGluZyA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmFrcm9uem9vLm9yZyIgdGFyZ2V0
PSJfYmxhbmsiPnd3dy5ha3Jvbnpvby5vcmc8L2E+LjwvcD48cD5UaGUgem9vJiM4MjE3O3Mgd2lu
dGVyIGhvdXJzIGFyZSAxMSBhLm0uIHRvIDQgcC5tLiBkYWlseSwgd2l0aCByZWd1bGFyIGFkbWlz
c2lvbiBhdCAkNy48L3A+PHA+PC9wPjxwPldhcmQgMTAgbWVldGluZzwvcD48cD5BS1JPTjogV2Fy
ZCAxMCBDb3VuY2lsbWFuIFphY2sgTWlsa292aWNoIHdpbGwgaG9sZCBhIHRvd24gaGFsbCBtZWV0
aW5nIGF0IDYgcC5tLiBUdWVzZGF5IGF0IHRoZSBHb29keWVhciBCcmFuY2ggbGlicmFyeSwgNjAg
R29vZHllYXIgQmx2ZC4gPC9wPjxwPkNvbW11bml0eSBvcmdhbml6ZXJzIHdpbGwgc3BlYWsgb24g
dmFyaW91cyB0b3BpY3MgYW5kIGFkZHJlc3MgY29uY2VybnMgZnJvbSBjb25zdGl0dWVudHMuPC9w
PjxwPiA8L3A+PHA+Q0xFVkVMQU5EPC9wPjxwPjMyLXllYXItb2xkIGdvcmlsbGEgZGllczwvcD48
cD5DTEVWRUxBTkQ6IE9mZmljaWFscyBhdCB0aGUgQ2xldmVsYW5kIE1ldHJvcGFya3MgWm9vIHNh
aWQgb25lIG9mIGl0cyB0d28gd2VzdGVybiBsb3dsYW5kIGdvcmlsbGFzIGhhcyBkaWVkLjwvcD48
cD5UaGUgem9vIGFubm91bmNlZCBGcmlkYXkmIzgyMTc7cyBkZWF0aCBvZiAzMi15ZWFyLW9sZCBC
ZWJhYyBvbiBpdHMgRmFjZWJvb2sgcGFnZS4gWm9vIG9mZmljaWFscyBkaWRuJiM4MjE3O3QgcmV0
dXJuIG1lc3NhZ2VzIHNlZWtpbmcgY29tbWVudCBTYXR1cmRheS48L3A+PHA+QmViYWMgYW5kIDI5
LXllYXItb2xkIE1va29sbywgdGhlIHpvbyYjODIxNztzIG90aGVyIG1hbGUgd2VzdGVybiBsb3ds
YW5kIGdvcmlsbGEsIHdlcmUgZGlhZ25vc2VkIGluIDIwMDggd2l0aCBoZWFydCBjb25kaXRpb25z
IHRoYXQgcmVxdWlyZWQgdHJlYXRtZW50IHdpdGggZHJ1Z3Mgc2ltaWxhciB0byB3aGF0IGh1bWFu
cyB0YWtlIGZvciBoaWdoIGJsb29kIHByZXNzdXJlLiBUaGVpciBoZWFsdGggbGF0ZXIgd2FzIHNh
aWQgdG8gaW1wcm92ZSBhZnRlciB0aGUgZ29yaWxsYXMgd2VyZSBwdXQgb24gaGlnaC1maWJlciBk
aWV0cy48L3A+PHA+RG96ZW5zIG9mIHBlb3BsZSBwb3N0ZWQgcmVtZW1icmFuY2VzIGFuZCBwaG90
b3Mgb2YgQmViYWMgb24gdGhlIHpvbyYjODIxNztzIEZhY2Vib29rIHBhZ2UgU2F0dXJkYXkuPC9w
PjxwPjwvcD48cD5HUkVFTjwvcD48cD5Cb2FyZCByZXNjaGVkdWxlcyBtZWV0aW5nczwvcD48cD5H
UkVFTjogQXMgYSByZXN1bHQgb2YgaW50ZXJuYWwgc2NoZWR1bGluZyBjb25mbGljdHMsIHRoZSBC
b2FyZCBvZiBFZHVjYXRpb24mIzgyMTc7cyBvcmdhbml6YXRpb24gbWVldGluZyBhbmQgcmVndWxh
ciBKYW51YXJ5IGJvYXJkIG1lZXRpbmcgc2V0IGZvciBNb25kYXkgaGF2ZSBiZWVuIHJlc2NoZWR1
bGVkLjwvcD48cD5FeWRpZSBTbm93YmVyZ2VyLCB0aGUgZGlzdHJpY3QmIzgyMTc7cyB0cmVhc3Vy
ZXIgYW5kIGNoaWVmIGZpbmFuY2lhbCBvZmZpY2VyLCBzYWlkIHRoZSBvcmdhbml6YXRpb24gbWVl
dGluZyB3aWxsIGJlIGhlbGQgYXQgNCBwLm0uIE1vbmRheSByYXRoZXIgdGhhbiA2IHAubS4gYXMg
b3JpZ2luYWxseSBzY2hlZHVsZWQuPC9wPjxwPlRoZSBib2FyZCBtZWV0aW5nLCB3aGljaCB3YXMg
dG8gaGF2ZSBmb2xsb3dlZCB0aGUgZWxlY3Rpb24gb2YgcHJlc2lkZW50IGFuZCB2aWNlIHByZXNp
ZGVudCwgaXMgbm93IHNldCBmb3IgNjozMCBwLm0uIEphbi4gMzAuPC9wPjxwPjwvcD48cD5TVU1N
SVQgQ09VTlRZPC9wPjxwPk1vdGhlciYjODIxNztzIERheSA1SyByYWNlPC9wPjxwPk1VTlJPRSBG
QUxMUzogUmVnaXN0cmF0aW9uIGlzIG9wZW4gZm9yIHRoZSBzaXh0aCBhbm51YWwgTW90aGVyJiM4
MjE3O3MgRGF5IDVLIHJhY2UgYXQgOCBhLm0uIE1heSAxNCBhdCBNdW5yb2UgRmFsbHMgTWV0cm8g
UGFyaywgNTIxIFMuIFJpdmVyIFJvYWQsIHdoZXJlIHBhcnRpY2lwYW50cyBjYW4gcnVuLCBqb2cg
b3Igd2Fsay48L3A+PHA+UmVnaXN0cmF0aW9uIGZvciBhZ2VzIDE1IGFuZCBvbGRlciBpcyAkMjUg
cGVyIHBlcnNvbiB0aHJvdWdoIEphbi4gMzE7ICQzNSBwZXIgcGVyc29uIEZlYi4gMSB0aHJvdWdo
IE1hcmNoIDMxIGFuZCAkNDUgcGVyIHBlcnNvbiBBcHJpbCAxLTMwLiBSZWdpc3RyYXRpb24gaXMg
ZnJlZSBmb3IgY2hpbGRyZW4gMTQgYW5kIHlvdW5nZXIsIGJ1dCB0aGV5IG11c3QgYmUgcmVnaXN0
ZXJlZCBpbiBhZHZhbmNlLiA8L3A+PHA+UmVnaXN0cmF0aW9uIGlzIG5vdCByZXF1aXJlZCBmb3Ig
Y2hpbGRyZW4gaW4gc3Ryb2xsZXJzLiA8L3A+PHA+UHJvY2VlZHMgYmVuZWZpdCB0aGUgcGFyayBk
aXN0cmljdCYjODIxNztzIG91dHJlYWNoIGFuZCBjb21tdW5pdHkgcHJvZ3JhbXMuIDwvcD48cD5U
aGUgYXNwaGFsdCBjb3Vyc2UsIHdoaWNoIHRyYXZlbHMgdHdpY2UgYXJvdW5kIHRoZSBwYXJrJiM4
MjE3O3MgbGFrZSwgaXMgbm90IEFEQSBjb21wbGlhbnQsIGJ1dCB3aGVlbGNoYWlyIGF0aGxldGVz
IGFuZCBqb2dnaW5nIHN0cm9sbGVycyBhcmUgd2VsY29tZS48L3A+PHA+VmlzaXQgc3VtbWl0bWV0
cm9wYXJrcy5vcmcgZm9yIG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24gYW5kIHRvIHJlZ2lzdGVyIG9ubGluZS4g
PC9wPjxwPjwvcD48cD5XQURTV09SVEg8L3A+PHA+UmVmdXNlIGxpY2Vuc2UgZmVlcyByaXNlPC9w
PjxwPldBRFNXT1JUSDogQ2l0eSBDb3VuY2lsIG9uIFR1ZXNkYXkgYXBwcm92ZWQgbGVnaXNsYXRp
b24gdG8gaW5jcmVhc2UgbGljZW5zZSBmZWVzIGZvciBpbmRlcGVuZGVudCByZWZ1c2UgY29sbGVj
dG9ycyBpbiB0aGUgY2l0eS4gPC9wPjxwPlNlcnZpY2UgRGlyZWN0b3IgUm9iZXJ0IFBhdHJpY2sg
c2FpZCBhIHN0dWR5IGZvdW5kIFdhZHN3b3J0aCB3YXMgY2hhcmdpbmcgbGVzcyB0aGFuIG90aGVy
IGNpdGllcy4gPC9wPjxwPlRoZSBmZWUgd2lsbCBpbmNyZWFzZSBmcm9tICQ3NSBwZXIgdHJ1Y2sg
dG8gJDMwMCBwZXIgdHJ1Y2sgd2l0aCB0aGUgbW9uZXkgdG8gYmUgdXNlZCBmb3Igc3RyZWV0IGlt
cHJvdmVtZW50cyBkdWUgdG8gdGhlIHdlYXIgYW5kIHRlYXIgb24gc3RyZWV0cyBieSB0aGUgbGFy
Z2UgdmVoaWNsZXMsIFBhdHJpY2sgbm90ZWQuPC9wPjxwPkluIG90aGVyIGFjdGlvbiwgdGhlIGNv
dW5jaWwgZ2F2ZSB0aGUgc2VydmljZSBkaXJlY3RvciB0aGUgYXV0aG9yaXR5IHRvIG9mZmVyIGlu
Y2VudGl2ZXMgdG8gcmV0YWluIG9yIG9idGFpbiBuZXcgY29tbWVyY2lhbCBjdXN0b21lcnMgZm9y
IHRoZSBjaXR5JiM4MjE3O3MgcmVmdXNlIHNlcnZpY2UuPC9wPjxwPlRoZSBjb3VuY2lsIGFsc28g
YWdyZWVkIHRvIGdpdmUgYSBzZWNvbmQgcmVhZGluZyB0byBsZWdpc2xhdGlvbiB0aGF0IHdvdWxk
IHB1dCBhIDIuMy1taWxsIHJlbmV3YWwgbGV2eSB3aXRoIGFuIGFkZGl0aW9uYWwgMC4yIG1pbGws
IGZvciBhIHRvdGFsIG9mIDIuNSBtaWxscywgb24gdGhlIE1heSBiYWxsb3QgdG8gaGVscCBmdW5k
IHRoZSBjaXR5JiM4MjE3O3MgZW1lcmdlbmN5IG1lZGljYWwgc2VydmljZS4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.