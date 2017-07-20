Regional news briefs — July 21, 2017

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+SEFSVFZJTExFPC9wPjxwPk1jRG9uYWxkJiM4MjE3O3MgYWlkcyB3b3VuZGVkIGNvcDwvcD48
cD5IQVJUVklMTEU6IFRoZSBNY0RvbmFsZCYjODIxNztzIHJlc3RhdXJhbnQgYXQgODY4IFcuIE1h
cGxlIFN0LiBwbGFucyB0byByYWlzZSBtb25leSB0byBoZWxwIGEgVW5pb250b3duIHBvbGljZSBv
ZmZpY2VyIHdobyB3YXMgc2hvdCBpbiB0aGUgbGluZSBvZiBkdXR5LjwvcD48cD5UaGUgZmFzdC1m
b29kIHJlc3RhdXJhbnQgd2lsbCBkb25hdGUgMjAgcGVyY2VudCBvZiBhbGwgc2FsZXMgZnJvbSA2
IHRvIDggcC5tLiBKdWx5IDI3IHRvIGhlbHAgU2d0LiBEYXZpZCBXaGl0ZS48L3A+PHA+V2hpdGUg
d2FzIHNob3QgZm91ciB0aW1lcyB0aGlzIG1vbnRoIHdoaWxlIHJlc3BvbmRpbmcgdG8gYSBkb21l
c3RpYyB2aW9sZW5jZSBjYWxsIGluIExha2UgVG93bnNoaXAuIFRoZSBzdXNwZWN0IHdhcyBzaG90
IGFuZCBraWxsZWQuPC9wPjxwPldoaXRlIGlzIHJlY292ZXJpbmcgYW5kIGhhcyBoYWQgbXVsdGlw
bGUgc3VyZ2VyaWVzIGF0IGFuIEFrcm9uIGhvc3BpdGFsLjwvcD48cD48L3A+PHA+TUVESU5BIENP
VU5UWTwvcD48cD5TYWxlcyB0YXggaGlrZSBwcm9wb3NlZDwvcD48cD5NRURJTkE6IE1lZGluYSBD
b3VudHkgY29tbWlzc2lvbmVycyBhcmUgY29uc2lkZXJpbmcgYSAwLjI1IHBlcmNlbnQgc2FsZXMg
dGF4IGluY3JlYXNlLjwvcD48cD5UaGUgY29tbWlzc2lvbmVycyBhcmUgZXhwZWN0ZWQgdG8gdm90
ZSBuZXh0IHdlZWsgb24gcGxhY2luZyB0aGUgaXNzdWUgb24gdGhlIE5vdi4gNyBnZW5lcmFsIGVs
ZWN0aW9uIGJhbGxvdCwgdGhlIE1lZGluYSBHYXpldHRlIHJlcG9ydGVkLjwvcD48cD5UaGUgaW5j
cmVhc2Ugd291bGQgcmFpc2UgYWJvdXQgJDYgbWlsbGlvbiBmb3IgZ2VuZXJhbCBvcGVyYXRpb25z
LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSB0aGluayB3ZSBuZWVkIHRoZSBleHRyYSBmdW5kcywmIzgyMjE7IENv
bW1pc3Npb25lciBQYXRyaWNpYSBHZWlzc21hbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7UmVzaWRlbnRzIG5lZWQg
dG8gdW5kZXJzdGFuZCB0aGF0IHdlIGhhdmVuJiM4MjE3O3QgYXNrZWQgZm9yIGFuIGluY3JlYXNl
IGluIGdlbmVyYWwgb3BlcmF0aW9ucyBmdW5kaW5nIHNpbmNlICYjODIxNzs3MS4mIzgyMjE7PC9w
PjxwPlRoZSBjdXJyZW50IHNhbGVzIHRheCByYXRlIGluIE1lZGluYSBpcyA2Ljc1IHBlcmNlbnQs
IHdpdGggdGhlIGNvdW50eSBrZWVwaW5nIDEgcGVyY2VudCBhbmQgdGhlIHJlbWFpbmRlciBnb2lu
ZyB0byB0aGUgc3RhdGUuPC9wPjxwPjwvcD48cD5Cb2FyZCBPS3MgYm9uZCBpc3N1ZTwvcD48cD5H
UkFOR0VSIFRXUC46IEhpZ2hsYW5kIExvY2FsIFNjaG9vbHMgZGlzdHJpY3Qgdm90ZXJzIHdpbGwg
ZGVjaWRlIGEgYm9uZCBpc3N1ZSB0byByZXBsYWNlIHRoZSBkaXN0cmljdCYjODIxNztzIHRocmVl
IGVsZW1lbnRhcnkgc2Nob29scyBhbmQgdXBkYXRlIHRoZSBtaWRkbGUgc2Nob29sIGluIHRoZSBO
b3YuIDcgZWxlY3Rpb24uPC9wPjxwPkJvYXJkIG1lbWJlcnMgdm90ZWQgTW9uZGF5IHRvIHB1dCB0
aGUgaXNzdWUgb24gdGhlIGdlbmVyYWwgZWxlY3Rpb24gYmFsbG90LjwvcD48cD5UaGUgMy45LW1p
bGwgYm9uZCBpc3N1ZSB3b3VsZCBicmluZyBpbiAkNjMgbWlsbGlvbi48L3A+PHA+SXQgd291bGQg
Y29zdCB0aGUgb3duZXIgb2YgYSAkMTAwLDAwMCBob21lICQxMS4zOCBwZXIgbW9udGgsIGFuZCB3
b3VsZCBydW4gMzcgeWVhcnMuPC9wPjxwPkdQRCBvZiBBa3JvbiB3aWxsIGJlIHRoZSBjb250cmFj
dG9yIGZvciB0aGUgcHJvamVjdC4gPC9wPjxwPlRoZSBicmVha2Rvd24gb2YgdGhlIGNvc3RzIGlz
IGFib3V0ICQxMCBtaWxsaW9uIGZvciB0aGUgbWlkZGxlIHNjaG9vbCBhbmQgJDUzIG1pbGxpb24g
Zm9yIHRoZSBvdGhlciBidWlsZGluZ3MuPC9wPjxwPkluIG90aGVyIGFjdGlvbiwgdGhlIGJvYXJk
IGFjY2VwdGVkICQ2MCwwMDAgZnJvbSB0aGUgSGlnaGxhbmQgQXRobGV0aWMgRmFjaWxpdGllcyBB
c3NvY2lhdGlvbi4gVGhlIG1vbmV5IHJlcHJlc2VudHMgdGhlIGFzc29jaWF0aW9uJiM4MjE3O3Mg
Y29tbWl0bWVudCBvZiAkMyBtaWxsaW9uIHRvd2FyZCB0aGUgYXRobGV0aWMgZmFjaWxpdHkuPC9w
PjxwPkF0IGxlYXN0IDkwIHBlcmNlbnQgb2YgdGhlIGNvbW1pdG1lbnQgaGFzIGJlZW4gcmFpc2Vk
IHRvIGRhdGUuPC9wPjxwPjwvcD48cD5TVEFSSyBDT1VOVFk8L3A+PHA+UG9saWNlIGhhdmUgYm9k
eSBjYW1lcmFzPC9wPjxwPlBFUlJZIFRXUC46IFRvd25zaGlwIHBvbGljZSBhcmUgbm93IHVzaW5n
IGJvZHkgY2FtZXJhcy48L3A+PHA+VGhlIFN0YXJrIENvdW50eSBwb2xpY2UgZGVwYXJ0bWVudCBh
bm5vdW5jZWQgdGhpcyB3ZWVrIHRoYXQgaXRzIHBhdHJvbCBkaXZpc2lvbiBiZWdhbiB1c2luZyBE
aWdpdGFsIEFsbHkgY2FtZXJhcyBpbiB0aGUgZmllbGQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGUgZ29hbCBv
ZiB0aGlzIGluaXRpYXRpdmUgaXMgdG8gYXNzaXN0IG9mZmljZXJzIGluIGNvbGxlY3RpbmcgZXZp
ZGVuY2UgZm9yIGludmVzdGlnYXRpb25zIHRoZXkgY29uZHVjdCBkYWlseSwmIzgyMjE7IHBvbGlj
ZSBwb3N0ZWQgb24gdGhlaXIgRmFjZWJvb2sgcGFnZS4gJiM4MjIwO1VwIHRvIHRoaXMgcG9pbnQs
IHRyYWRpdGlvbmFsIHJlY29yZGluZ3MgaGF2ZSBiZWVuIGlzb2xhdGVkIHRvIHRoZSBsaW1pdGVk
IHBlcnNwZWN0aXZlIG9mIHRoZSBpbi1jYXIgY2FtZXJhIHN5c3RlbXMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtU
aGlzIGVuaGFuY2VtZW50IHdpbGwgYWxsb3cgdGhlIGNhbWVyYSB0byBnbyB3aXRoIHRoZSBwYXRy
b2wgb2ZmaWNlciBpbiB0aGUgZmllbGQgY2FwdHVyaW5nIHRoZSBjaGFsbGVuZ2VzIHRoYXQgdGhl
eSByZWd1bGFybHkgZmFjZSBkdXJpbmcgY2FsbHMgZm9yIHNlcnZpY2UgYW5kIGludmVzdGlnYXRp
b25zLiBUaGVzZSBjYW1lcmFzIHdpbGwgYWxzbyBwcm92aWRlIGEgbGV2ZWwgb2YgdHJhbnNwYXJl
bmN5IGZvciB0aGUgY29tbXVuaXR5IHdlIHNlcnZlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+PC9wPjxwPlNUQVJL
IENPVU5UWTwvcD48cD5Db2xsZWdlIHBsYW5zIDQteWVhciBkZWdyZWVzPC9wPjxwPkpBQ0tTT04g
VFdQLjogU3RhcmsgU3RhdGUgQ29sbGVnZSBpcyBjb25zaWRlcmluZyBvZmZlcmluZyBmb3VyLXll
YXIgYmFjaGVsb3ImIzgyMTc7cyBkZWdyZWVzLjwvcD48cD5UaGUgY29sbGVnZSYjODIxNztzIGJv
YXJkIG9mIHRydXN0ZWVzIHRoaXMgd2VlayB2b3RlZCB0byBwdXJzdWUgYSBwbGFuIHRvIG9mZmVy
IGZvdXIteWVhciBkZWdyZWVzIGFuZCBzZWVrIHRoZSBuZWNlc3Nhcnkgc3RhdGUgYXBwcm92YWwu
PC9wPjxwPkEgc3Bva2Vzd29tYW4gZm9yIFN0YXJrIFN0YXRlIHNhaWQgVGh1cnNkYXkgdGhhdCB0
aGUgY29sbGVnZSB3b3VsZCBvbmx5IG9mZmVyIGFwcGxpZWQgYmFjaGVsb3ImIzgyMTc7cyBkZWdy
ZWVzIHdoZXJlIHRoZXJlIGlzIHN1ZmZpY2llbnQgaW5kdXN0cnkgZGVtYW5kLjwvcD48cD5UaGUg
c3RhdGUmIzgyMTc7cyByZWNlbnRseSBhcHByb3ZlZCBidWRnZXQgYmlsbCBpbmNsdWRlcyBhIHBy
b3Zpc2lvbiBhbGxvd2luZyBPaGlvJiM4MjE3O3MgY29tbXVuaXR5IGNvbGxlZ2VzIHRvIHNlZWsg
c3RhdGUgYXBwcm92YWwgdG8gb2ZmZXIgc29tZSBhcHBsaWVkIGJhY2hlbG9yJiM4MjE3O3MgZGVn
cmVlcyAmIzgyMTI7IHdoaWNoIG9mdGVuIGluY2x1ZGUgam9iIHRyYWluaW5nICYjODIxMjsgdW5k
ZXIgY2VydGFpbiBjb25kaXRpb25zLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.