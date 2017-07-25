Regional news briefs — July 25, 2017

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QUtST048L3A+PHA+RnVnaXRpdmUgYnJvdGhlcnMgYXJyZXN0ZWQ8L3A+PHA+QUtST046IFR3
byBmdWdpdGl2ZSBBa3JvbiBicm90aGVycyB3ZXJlIGluIGN1c3RvZHkgVHVlc2RheSBmb2xsb3dp
bmcgdGhlIGFycmVzdCBvZiBvbmUgYW5kIHRoZSBzdXJyZW5kZXIgb2YgdGhlIG90aGVyLjwvcD48
cD5TcGVuY2VyIEhhY2tuZXksIDMwLCBhbmQgYnJvdGhlciBDaHJpc3RvcGhlciBIYWNrbmV5LCAy
OCwgd2VyZSB3YW50ZWQgaW4gYSBmZWxvbmlvdXMgYXNzYXVsdCBUaHVyc2RheSBpbiBBa3Jvbi4g
QWNjb3JkaW5nIHRvIHBvbGljZSwgdGhlIHR3byBmaXJlZCBzaG90cyBhdCBhIG1hbiBhZnRlciBh
IHF1YXJyZWwgaW4gaGlzIGRyaXZld2F5LiBUaGUgbWFuIHdhcyBub3Qgc3RydWNrIGJ5IGFueSBi
dWxsZXRzLCBhbmQgdGhlIGJyb3RoZXJzIGZsZWQuIDwvcD48cD5DaHJpc3RvcGhlciBzdXJyZW5k
ZXJlZCBUdWVzZGF5IGFuZCBTcGVuY2VyIHdhcyBhcnJlc3RlZCBNb25kYXkgaW4gSHVudGluZ3Rv
biwgVy5WYS4gV2hlbiBVLlMuIG1hcnNoYWxzIGF0dGVtcHRlZCB0byBzdG9wIFNwZW5jZXImIzgy
MTc7cyBjYXIsIGhlIHRyaWVkIHRvIGZsZWUsIHNtYXNoaW5nIGludG8gdHdvIG1hcnNoYWxzJiM4
MjE3OyB2ZWhpY2xlcywgYXV0aG9yaXRpZXMgc2FpZC48L3A+PHA+SGUgY291bGQgZmFjZSBuZXcg
Y2hhcmdlcyBpbiBXZXN0IFZpcmdpbmlhIHJlbGF0ZWQgdG8gdGhlIGFzc2F1bHQgb24gbGF3IGVu
Zm9yY2VtZW50IG9mZmljZXJzLiA8L3A+PHA+PC9wPjxwPlNob3RzIG1pc3MgbWFuIGluIHZlaGlj
bGU8L3A+PHA+QUtST046IFBvbGljZSBzYXkgYSAyNi15ZWFyLW9sZCBtYW4gc2l0dGluZyBpbiBh
IHZlaGljbGUgd2Fsa2VkIGF3YXkgdW5odXJ0IE1vbmRheSBhZnRlciBhIG1hbiBvcGVuZWQgZmly
ZSBvbiBoaW0ganVzdCBiZWZvcmUgbm9vbi48L3A+PHA+VGhlIHNob290aW5nIG9jY3VycmVkIG9u
IE1jS2lubGV5IEF2ZW51ZSBpbiBFYXN0IEFrcm9uLjwvcD48cD5UaGUgYXBwYXJlbnQgdGFyZ2V0
IHRvbGQgaW52ZXN0aWdhdG9ycyBoZSBzYXcgYSBtYW4gaGUgZGlkbiYjODIxNzt0IHJlY29nbml6
ZSBnZXQgb3V0IG9mIGEgd2hpdGUgVG95b3RhIHdpdGggdGludGVkIHdpbmRvd3MuIFRoZSBtYW4g
aGFkIGEgZ3VuIGFuZCBmaXJlZCBzZXZlcmFsIHNob3RzLCBoaXR0aW5nIHRoZSB2ZWhpY2xlIHRo
ZSBtYW4gd2FzIHNpdHRpbmcgaW4gYW5kIGEgbmVhcmJ5IGhvdXNlLjwvcD48cD5BZnRlcndhcmQs
IHRoZSBndW5tYW4gZmxlZCBpbiB0aGUgVG95b3RhLjwvcD48cD5Qb2xpY2UgYXNrIGFueW9uZSB3
aXRoIGluZm9ybWF0aW9uIGFib3V0IHRoZSBzaG9vdGluZyB0byBjb250YWN0IHRoZW0gYXQgMzMw
LTM3NS0yNTUyIC48L3A+PHA+ICA8L3A+PHA+RW5kb3dtZW50IGZ1bmQgZ2V0cyBnaWZ0PC9wPjxw
PkFLUk9OOiBBIGdpZnQgZnJvbSBsb25ndGltZSBnYXkgcmlnaHRzIGFkdm9jYXRlIFdhbHRlciBB
LiBTaGVwcGUgSnIuIGlzIGJlbmVmaXRpbmcgdGhlIEdheSBDb21tdW5pdHkgRW5kb3dtZW50IEZ1
bmQgYW5kIHRoZSBDb21tdW5pdHkgRnVuZCBvZiB0aGUgQWtyb24gQ29tbXVuaXR5IEZvdW5kYXRp
b24uPC9wPjxwPlNoZXBwZSwgd2hvIHRhdWdodCBiaW9sb2d5IGF0IHRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9m
IEFrcm9uIGZvciBtb3JlIHRoYW4gMjAgeWVhcnMsIGRpZWQgaW4gTWFyY2ggYXQgYWdlIDg5LCBs
ZWF2aW5nIG1vcmUgdGhhbiAkMTMsMDAwIHRvIHRoZSBHYXkgQ29tbXVuaXR5IEVuZG93bWVudCBG
dW5kLjwvcD48cD5UaGUgZ2lmdCwgd2hpY2ggd2FzIG9uZSBvZiB0aGUgbGFyZ2VzdCBpbiB0aGUg
ZW5kb3dtZW50IGZ1bmQmIzgyMTc7cyBoaXN0b3J5LCB3YXMgbWFkZSB0aHJvdWdoIGEgY2hhcml0
YWJsZSBnaWZ0IGFubnVpdHkgU2hlcHBlIGVzdGFibGlzaGVkIGF0IEFrcm9uIENvbW11bml0eSBG
b3VuZGF0aW9uIGluIDIwMDMuPC9wPjxwPlNoZXBwZSYjODIxNztzIG9uZS10aW1lIGdpZnQgb2Yg
JDEwLDAwMCBub3Qgb25seSBwcm92aWRlZCBoaW0gd2l0aCBtb3JlIHRoYW4gJDUsMDAwIGluIGlu
Y29tZSBkdXJpbmcgaGlzIGxhdGVyIHllYXJzLCBidXQgaXQgYWxzbyByZXN1bHRlZCBpbiBuZWFy
bHkgJDE3LDAwMCBpbiBnaWZ0cyB0byBjaGFyaXR5LiBJbiBhZGRpdGlvbiB0byB0aGUgZ2lmdCB0
byB0aGUgZW5kb3dtZW50IGZ1bmQsIHRoZSByZW1haW5pbmcgcG9ydGlvbiBvZiBTaGVwcGUmIzgy
MTc7cyBhbm51aXR5IHN1cHBvcnRlZCBBa3JvbiBDb21tdW5pdHkgRm91bmRhdGlvbiYjODIxNztz
IENvbW11bml0eSBGdW5kLCB3aGljaCBpcyBkZXNpZ25lZCB0byBhZGRyZXNzICYjODIyMDtlbWVy
Z2luZyBuZWVkcyYjODIyMTsgaW4gR3JlYXRlciBBa3Jvbi4gPC9wPjxwPkZpbmQgbW9yZSBpbmZv
cm1hdGlvbiBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmdheWNvbW11bml0eWZ1bmQub3JnIiB0YXJn
ZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmdheWNvbW11bml0eWZ1bmQub3JnPC9hPi4gPC9wPjxwPjwvcD48cD5X
b3VuZGVkIGNvcCBnaXZlcyB0aGFua3M8L3A+PHA+QSBVbmlvbnRvd24gcG9saWNlIHNlcmdlYW50
IHdobyB3YXMgc2hvdCBmb3VyIHRpbWVzIHdoZW4gcmVzcG9uZGluZyB0byBhIGRvbWVzdGljIHZp
b2xlbmNlIGNhbGwgaW4gTGFrZSBUb3duc2hpcCB0aGlzIG1vbnRoIGlzIHRoYW5raW5nIHRoZSBj
b21tdW5pdHkgZm9yIGl0cyBzdXBwb3J0LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQgaGFzIGJlZW4gaW5jcmVk
aWJsZSwmIzgyMjE7IFNndC4gRGF2aWQgV2hpdGUgdG9sZCBGb3ggOCBDbGV2ZWxhbmQgZHVyaW5n
IGFuIGludGVydmlldyBhdCBTdW1tYSBBa3JvbiBDaXR5IEhvc3BpdGFsLiAmIzgyMjA7SSByZWFs
bHkgd2FudCB0byB0aGFuayB0aGUgY29tbXVuaXR5IGFuZCBldmVyeW9uZSBmb3IgdGhlaXIgc3Vw
cG9ydCBhbmQgcHJheWVycy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPldoaXRlIGlzIHJlY292ZXJpbmcgZnJvbSBt
dWx0aXBsZSBzdXJnZXJpZXMuIFRoZSBndW5tYW4gd2hvIHNob3QgaGltIGRpZWQgYXQgdGhlIHNj
ZW5lLjwvcD48cD48L3A+PHA+U1RBUksgQ09VTlRZPC9wPjxwPlNoZXJpZmYgd2FybnMgb2Ygc2Nh
bTwvcD48cD5DQU5UT046IFRoZSBTdGFyayBDb3VudHkgU2hlcmlmZiYjODIxNztzIE9mZmljZSBp
cyBpbnZlc3RpZ2F0aW5nIGEgc2hha2Vkb3duIHNjYW0gdGhhdCBiZWdpbnMgd2l0aCBhIHBob25l
IGNhbGwgZnJvbSBzb21lb25lIGNsYWltaW5nIHRvIGJlIGZyb20gdGhlIHNoZXJpZmYmIzgyMTc7
cyBvZmZpY2UuPC9wPjxwPkFjY29yZGluZyB0byBpbnZlc3RpZ2F0b3JzLCB0aGUgc2NoZW1lIHdv
cmtzIGxpa2UgdGhpczogQSBjYWxsZXIgZnJvbSAzMzAtNDM5LTA1MDEgdGVsbHMgd2hvZXZlciBw
aWNrcyB1cCB0aGUgcGhvbmUgdGhhdCBoZSBvciBzaGUgaGFzIGEgd2FycmFudCBvdXQgZm9yIGhp
cyBvciBoZXIgYXJyZXN0IGFmdGVyIGZhaWxpbmcgdG8gYXBwZWFyIGZvciBqdXJ5IGR1dHkuIDwv
cD48cD5UaGUgY2FsbGVyLCBjbGFpbWluZyB0byBiZSBhIHNoZXJpZmYmIzgyMTc7cyBlbXBsb3ll
ZSwgb2ZmZXJzIHRvIHF1YXNoIHRoZSB3YXJyYW50IGluIGV4Y2hhbmdlIGZvciBjYXNoLiBJZiB0
aGUgcGVyc29uIGFjY2VwdHMsIHRoZSBjYWxsZXIgYXJyYW5nZXMgdGhlIHByaWNlIGFuZCBhIG1l
ZXRpbmcgcGxhY2UuPC9wPjxwPlNldmVyYWwgcmVzaWRlbnRzIGhhdmUgYmVlbiBpbnZvbHZlZCBp
biB0aGUgc2NhbSBhbmQgYXJyYW5nZWQgZGlmZmVyZW50IG1lZXRpbmcgcGxhY2VzIHdpdGggdGhl
IGNhbGxlciwgdGhlIHNoZXJpZmYmIzgyMTc7cyBvZmZpY2Ugc2FpZCBUdWVzZGF5LjwvcD48cD5U
aGUgc2hlcmlmZiB3YW50cyByZXNpZGVudHMgdG8ga25vdyB0aGF0IHRoZSBvZmZpY2UgZG9lc24m
IzgyMTc7dCBhY2NlcHQgbW9uZXkgdG8gbWFrZSB3YXJyYW50cyBnbyBhd2F5LiA8L3A+PHA+SW52
ZXN0aWdhdG9ycyBhc2sgdGhhdCBhbnlvbmUgd2hvIHJlY2VpdmVzIHN1Y2ggYSBjYWxsIHRvIGFs
ZXJ0IHRoZSBTdGFyayBzaGVyaWZmJiM4MjE3O3Mgb2ZmaWNlIGF0IGl0cyB0cnVlIG51bWJlcjog
MzMwLTQzMC0zODAwLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.