Regional news briefs July 28, 2017

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QUtST048L3A+PHA+V2FyZCBtZWV0aW5nIGNoYW5nZWQ8L3A+PHA+QUtST046IENvdW5jaWxt
YW4gUnVzcyBOZWFsIGhhcyBtb3ZlZCBoaXMgbW9udGhseSB3YXJkIG1lZXRpbmcgdG8gQXVnLiAx
NCBzbyByZXNpZGVudHMgb2YgV2VzdCBBa3JvbiBjYW4gcGFydGljaXBhdGUgaW4gdGhlIE5hdGlv
bmFsIE5pZ2h0IE91dCBhY3Rpdml0aWVzIGF0IHRoZSBNb3VudGFpbiBvZiB0aGUgTG9yZCBGZWxs
b3dzaGlwLCAxNDc3IENvcGxleSBSb2FkLCBmcm9tIDYgdG8gODozMCBwLm0uIFR1ZXNkYXkuICA8
L3A+PHA+TmVhbCYjODIxNztzIHdhcmQgbWVldGluZyB3aWxsIGJlIGhlbGQgaW4gY29uanVuY3Rp
b24gdGhlIENvcGxleSBSb2FkIE1lcmNoYW50IEFzc29jaWF0aW9uIGF0IDYgcC5tLiBBdWcuIDE0
IGF0IE1hcGxlIFZhbGxleSBCcmFuY2ggTGlicmFyeSwgMTE4NyBDb3BsZXkgUm9hZC4gPC9wPjxw
PkFsc28sIEpvaG4gVmFsbGUsIEFrcm9uJiM4MjE3O3MgZGlyZWN0b3Igb2YgTmVpZ2hib3Job29k
IEFzc2lzdGFuY2UsIGFuZCBhIHJlcHJlc2VudGF0aXZlIGZyb20gdGhlIGNpdHkmIzgyMTc7cyBM
ZWFkIEFiYXRlbWVudCBQcm9ncmFtIHdpbGwgYmUgYXZhaWxhYmxlIHRvIHRoZSBwdWJsaWMgZnJv
bSAxMSBhLm0uIHRvIG5vb24gV2VkbmVzZGF5IGF0IFJlc2Vydm9pciBQYXJrIENvbW11bml0eSBD
ZW50ZXIsIDE3MzUgSGlsbHNpZGUgVGVycmFjZSwgYW5kIGZyb20gMiB0byAzIHAubS4gQXVnLiAx
NiBhdCBKb3kgUGFyayBDb21tdW5pdHkgQ2VudGVyLCA4MjUgRnVsbGVyIFN0LiA8L3A+PHA+PC9w
PjxwPkNVWUFIT0dBIEZBTExTPC9wPjxwPkRvd250b3duIHByb2dyZXNzIHRvdXJzPC9wPjxwPkNV
WUFIT0dBIEZBTExTOiBUaGUgY29tbXVuaXR5IGlzIGludml0ZWQgdG8gYSBoYXJkIGhhdCB0b3Vy
IGZvciBhIGZpcnN0LWhhbmQgZ2xpbXBzZSBvZiB0aGUgcHJvZ3Jlc3Mgb24gdGhlIERvd250b3du
IFRyYW5zZm9ybWF0aW9uIFByb2plY3QsIHdoaWNoIGlzIHJldHVybmluZyB0d28td2F5IHRyYWZm
aWMgdG8gdGhlIGNsb3NlZCBGcm9udCBTdHJlZXQgcGVkZXN0cmlhbiBtYWxsLjwvcD48cD5Ub3Vy
cyB3aWxsIGJlIGdpdmVuIEF1Zy4gNywgYmVnaW5uaW5nIGF0IDY6MzAgcC5tLiwgYW5kIHdpbGwg
YmUgbGVkIGJ5IGxvY2FsIHByb2plY3QgZXhwZXJ0cy4gPC9wPjxwPlRvdXJzIHdpbGwgaW5jbHVk
ZSBoaXN0b3JpY2FsIGZhY3RzLCBjb25zdHJ1Y3Rpb24gdXBkYXRlcywgYW5kIGZ1dHVyZSBwbGFu
cyBmb3IgdGhlIGRvd250b3duLiBDb21tZW1vcmF0aXZlIGJyaWNrcyB3aWxsIGJlIHNvbGQgZHVy
aW5nIHRoZSB0b3VyIGFuZCBtYXkgYWxzbyBiZSBwdXJjaGFzZWQgb25saW5lIGF0IDxhIGhyZWY9
Imh0dHA6Ly9odHRwczovL2V6ZW5ncmF2ZXIuY29tL2Rvd250b3duY2Zicmlja3MiIHRhcmdldD0i
X2JsYW5rIj5odHRwczovL2V6ZW5ncmF2ZXIuY29tL2Rvd250b3duY2Zicmlja3M8L2E+LiA8L3A+
PHA+UGFydGljaXBhbnRzIHdpbGwgd2FsayBhcHByb3hpbWF0ZWx5IDEgbWlsZSB0aHJvdWdob3V0
IHRoZSB0b3VyLiBDbG9zZWQtdG9lZCBzaG9lcyBhcmUgcmVxdWlyZWQuIFJvdWdoIGNvbnN0cnVj
dGlvbiB0ZXJyYWluIG1heSBtYWtlIHBhcnRzIG9mIHRoZSB0b3VyIGluYWNjZXNzaWJsZSBmb3Ig
d2hlZWxjaGFpcnMgYW5kIHN0cm9sbGVycy48L3A+PHA+VG8gcHJvcGVybHkgcGxhbiBmb3IgdG91
ciBncm91cCBzaXplcywgcmVzZXJ2YXRpb25zIGFyZSByZXF1aXJlZCBubyBsYXRlciB0aGFuIEF1
Zy4gNiBhdCBldmVudGJyaXRlLmNvbS9lL2Rvd250b3duLXRyYW5zZm9ybWF0aW9uLWhhcmQtaGF0
LXRvdXItdGlja2V0cy0zNjQwNTY4NTM4NSBvciBieSBjYWxsaW5nIDMzMC05NzEtODIwNSBvciBl
bWFpbGluZyA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86bWVhY2hhbWNqQGNpdHlvZmNmLmNvbSI+bWVhY2hhbWNq
QGNpdHlvZmNmLmNvbTwvYT4uPC9wPjxwPjwvcD48cD5zdW1taXQgY291bnR5PC9wPjxwPlByZXNj
aG9vbCBlZHVjYXRpb24gZmFpcnM8L3A+PHA+VGhyZWUgU3VtbWl0IENvdW50eSBGaXJzdCBUaGlu
Z3MgRmlyc3QgR29vZCBCZWdpbm5pbmdzIEZhaXJzIGFyZSBjb21pbmcgdXAgaW4gQXVndXN0LiBG
b3IgdGhlIGZpcnN0IHRpbWUsIHRoZXJlIHdpbGwgYmUgb25lIGluIHRoZSBOb3Jkb25pYSBzY2hv
b2wgZGlzdHJpY3QgdG8gYmV0dGVyIHJlYWNoIGZhbWlsaWVzIGluIE5vcnRoZXJuIFN1bW1pdCBD
b3VudHkuPC9wPjxwPlRoZSBmcmVlIGZhaXJzIHRhcmdldCBmYW1pbGllcyB3aXRoIGNoaWxkcmVu
IHVwIHRvIGFnZSA1IHRvIGNvbm5lY3QgdGhlbSB3aXRoIGF2YWlsYWJsZSBzZXJ2aWNlcy48L3A+
PHA+VGhlIGdvYWwgaXMgdG8gZW5jb3VyYWdlIHBhcmVudHMgdG8gc3RhcnQgdGhlaXIgY2hpbGQm
IzgyMTc7cyBlZHVjYXRpb24gZWFybGllciBhbmQgd2l0aCBtb3JlIHN1cHBvcnQgZnJvbSBjb21t
dW5pdHkgb3JnYW5pemF0aW9ucy4gPC9wPjxwPlRoaXMgeWVhciYjODIxNztzIGZhaXJzOjwvcD48
cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxOzEwIGEubS4gdG8gMSBwLm0uIFR1ZXNkYXkgYXQgTGVkZ2V2aWV3IEVs
ZW1lbnRhcnkgU2Nob29sLCA5MTMwIFNoZXBhcmQgUm9hZCwgTWFjZWRvbmlhPC9wPjxwPiYjODIy
NjsmIzgyMDE7MTAgYS5tLiB0byAxIHAubS4gVGh1cnNkYXkgYXQgQWtyb24tU3VtbWl0IENvdW50
eSBQdWJsaWMgTGlicmFyeSwgNjAgUy4gSGlnaCBTdC4sIEFrcm9uPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgy
MDE7OSBhLm0uIHRvIG5vb24gQXVnLiA5IGF0IFNwcmluZ2ZpZWxkIEhpZ2ggU2Nob29sLCAxODgw
IENhbnRvbiBSb2FkLCBTcHJpbmdmaWVsZCBUb3duc2hpcDwvcD48cD48L3A+PHA+Q0FOVE9OPC9w
PjxwPlNvYnJpZXR5IGNoZWNrcyBGcmlkYXk8L3A+PHA+Q0FOVE9OOiBUaGUgU3RhcmsgQ291bnR5
IFNoZXJpZmYmIzgyMTc7cyBPZmZpY2UsIGFsb25nIHdpdGggb3RoZXIgbWVtYmVycyBvZiB0aGUg
T1ZJIFRhc2sgRm9yY2UsIHdpbGwgY29uZHVjdCBzb2JyaWV0eSBjaGVja3BvaW50cyBGcmlkYXkg
aW4gQ2FudG9uLjwvcD48cD5UaGUgc3BlY2lmaWMgbG9jYXRpb25zIG9mIHRoZSBjaGVja3BvaW50
cyB3ZXJlIG5vdCBkaXNjbG9zZWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSB3YW50IHRvIHN0cm9uZ2x5IHJl
Y29tbWVuZCB0byB0aG9zZSB3aG8gd2lsbCBiZSBjb25zdW1pbmcgYWxjb2hvbCB0byBwbGFuIGZv
ciBhIGRlc2lnbmF0ZWQgZHJpdmVyIG9yIG1ha2Ugb3RoZXIgYXJyYW5nZW1lbnRzLCYjODIyMTsg
dGhlIHNoZXJpZmYmIzgyMTc7cyBvZmZpY2Ugc2FpZCBpbiBhIG5ld3MgcmVsZWFzZS4gPC9wPjxw
PjwvcD48cD5XT09TVEVSPC9wPjxwPkFub3RoZXIgc29icmlldHkgY2hlY2s8L3A+PHA+V09PU1RF
UjogVGhlIE9oaW8gU3RhdGUgSGlnaHdheSBQYXRyb2wgd2lsbCBjb25kdWN0IGEgZHJ1bmtlbi1k
cml2aW5nIGFuZCBkcnVnZ2VkLWRyaXZpbmcgY2hlY2twb2ludCBGcmlkYXkgbmlnaHQgaW4gV2F5
bmUgQ291bnR5LjwvcD48cD5UaGUgcGF0cm9sICYjODIxMjsgd2hpY2ggaXMgbm90IGRpc2Nsb3Np
bmcgdGhlIHNwZWNpZmljIGxvY2F0aW9uIG9mIHRoZSBjaGVja3BvaW50IGluIGFkdmFuY2UgJiM4
MjEyOyBub3RlZCB0aGF0IHRoZXJlIHdlcmUgMzEzIGZhdGFsIGNyYXNoZXMgaW52b2x2aW5nIGRy
dW5rZW4gYW5kIGRydWdnZWQgZHJpdmVycyBsYXN0IHllYXIgaW4gT2hpbywgd2l0aCAzNDYgcGVv
cGxlIGJlaW5nIGtpbGxlZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO09WSSBjaGVja3BvaW50cyBhcmUgZGVzaWdu
ZWQgdG8gbm90IG9ubHkgZGV0ZXIgaW1wYWlyZWQgZHJpdmluZyBidXQgdG8gcHJvYWN0aXZlbHkg
cmVtb3ZlIHRoZXNlIGRhbmdlcm91cyBkcml2ZXJzIGZyb20gb3VyIHJvYWR3YXlzLCYjODIyMTsg
THQuIFN0ZXBoYW5pZSBOb3JtYW4sIGNvbW1hbmRlciBvZiB0aGUgV29vc3RlciBwYXRyb2wgcG9z
dCwgc2FpZCBpbiBhIHByZXBhcmVkIHN0YXRlbWVudC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.