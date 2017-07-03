Regional news briefs — July 4

PHA+QUtST048L3A+PHA+U2hvb3Rpbmcgc3VzcGVjdCBzb3VnaHQ8L3A+PHA+QUtST046IEEgbWFu
IHdhcyBzaG90IGJ5IGFuIHVua25vd24gcGVyc29uIGluIHRoZSAxMTAwIGJsb2NrIG9mIE5vbWUg
QXZlbnVlIGluIFdlc3QgQWtyb24gb24gU2F0dXJkYXkuIDwvcD48cD5Qb2xpY2UgcmVzcG9uZGVk
IHRvIGEgY2FsbCBvZiBzaG90cyBmaXJlZCBhZnRlciAxMSBwLm0uIFNhdHVyZGF5LiBPZmZpY2Vy
cyBmb3VuZCBhIHNoZWxsIGNhc2luZyBpbiB0aGUgZHJpdmV3YXksIGJ1dCBubyB2aWN0aW0uPC9w
PjxwPk1pbnV0ZXMgbGF0ZXIsIG9mZmljZXJzIHJlY2VpdmVkIGEgY2FsbCBhdCBDbGV2ZWxhbmQg
Q2xpbmljIEFrcm9uIEdlbmVyYWwgZm9yIGEgNjYteWVhci1vbGQgbWFsZSB3aG8gaGFkIHdhbGtl
ZCBpbnRvIHRoZSBlbWVyZ2VuY3kgcm9vbSB3aXRoIGEgZ3Vuc2hvdCB3b3VuZCB0byB0aGUgY2hl
c3QuIFBvbGljZSBzYWlkIHRoZSB2aWN0aW0mIzgyMTc7cyBpbmp1cmllcyBkaWQgbm90IGFwcGVh
ciB0byBiZSBsaWZlLXRocmVhdGVuaW5nLjwvcD48cD5UaGUgbWFuIHRvbGQgcG9saWNlIGhlIHdh
cyBzdGFuZGluZyBpbiB0aGUgc3RyZWV0IHdoZW4gaGUgd2FzIHNob3QgYnkgdGhlIHVua25vd24g
cGVyc29uLiBIZSB3YXMgdW5hYmxlIHRvIGdpdmUgYSBkZXNjcmlwdGlvbi48L3A+PHA+QW55b25l
IHdpdGggaW5mb3JtYXRpb24gaXMgYXNrZWQgdG8gY29udGFjdCBBa3JvbiBkZXRlY3RpdmVzIGF0
IDMzMC0zNzUtMjQ5MC48L3A+PHA+PC9wPjxwPkd1bnNob3RzIHN0cmlrZSB0d28gaG91c2VzPC9w
PjxwPkFLUk9OOiBBIEtlbm1vcmUgaG91c2Ugd2FzIHN0cnVjayBieSBndW5zaG90cyAxMCB0aW1l
cyBlYXJseSBNb25kYXkgbW9ybmluZy48L3A+PHA+QSByZXNpZGVudCByZXBvcnRlZCBoZWFyaW5n
IG5vaXNlcyBvdXRzaWRlIGhlciBLb2hsZXIgQXZlbnVlIGhvdXNlIGF0IDIgYS5tLjwvcD48cD5U
aGUgdmljdGltIHRvbGQgcG9saWNlIHNoZSB0aG91Z2h0IHNvbWVvbmUgd2FzIHRyeWluZyB0byBi
cmVhayBpbnRvIGhlciBob21lIGFuZCBjYWxsZWQgOTExLiBXaGVuIHNoZSB3ZW50IG91dHNpZGUs
IHNoZSBkaXNjb3ZlcmVkIHRoYXQgaGVyIHJlc2lkZW5jZSBoYWQgYmVlbiBzdHJ1Y2sgYnkgZ3Vu
ZmlyZSBhYm91dCAxMCB0aW1lcy4gQSBuZWlnaGJvciBhbHNvIHJlcG9ydGVkIGhpcyBob3VzZSB3
YXMgc3RydWNrIGEgY291cGxlIG9mIHRpbWVzLjwvcD48cD5ObyBzdXNwZWN0IGluZm9ybWF0aW9u
IGlzIGF2YWlsYWJsZS48L3A+PHA+QW55b25lIHdpdGggaW5mb3JtYXRpb24gaXMgYXNrZWQgdG8g
Y29udGFjdCBBa3JvbiBkZXRlY3RpdmVzIGF0IDMzMC0zNzUtMjQ5MC48L3A+PHA+PC9wPjxwPkdh
c29saW5lIHN0YXRpb24gcm9iYmVkPC9wPjxwPkFLUk9OOiBBa3JvbiBwb2xpY2UgYXJlIHNlZWtp
bmcgaGVscCBsb2NhdGluZyB0aGUgc3VzcGVjdCBpbiB0aGUgU2F0dXJkYXkgbW9ybmluZyByb2Ji
ZXJ5IG9mIGEgQlAgc3RhdGlvbiBvbiB0aGUgY2l0eSYjODIxNztzIHdlc3Qgc2lkZS48L3A+PHA+
QWNjb3JkaW5nIHRvIHBvbGljZSwgYSBtYW4gd2VhcmluZyBhIGNsb3RoIG92ZXIgaGlzIGZhY2Ug
ZW50ZXJlZCB0aGUgZ2FzIHN0YXRpb24gYXQgMTYwOSBDb3BsZXkgUm9hZCBzaG9ydGx5IGFmdGVy
IDggYS5tLiB3aXRoIGhpcyBoYW5kIGluIGhpcyBwb2NrZXQsIGFzIGlmIGhlIGhhZCBhIGd1bi48
L3A+PHA+SGUgb3JkZXJlZCB0aGUgY2xlcmsgdG8gcHV0IGFuIHVucmVwb3J0ZWQgYW1vdW50IG9m
IGJpbGxzIGFuZCBjb2lucyBpbnRvIGEgYmFnIGJlZm9yZSBoZSBmbGVkLjwvcD48cD5UaGUgc3Vz
cGVjdCBpcyBhIGxpZ2h0LWNvbXBsZXhpb25lZCBibGFjayBtYWxlLCAxOCB0byAyNCB5ZWFycyBv
bGQsIDUtZm9vdC0xMCB0byA2IGZlZXQgdGFsbCBhbmQgMTUwIHBvdW5kcyB0byAxNzUgcG91bmRz
LiBIZSB3YXMgd2VhcmluZyBtdWx0aXBsZSBsYXllcnMgb2YgY2xvdGhpbmcsIGluY2x1ZGluZyBz
d2VhdHBhbnRzIGFuZCBhIGhvb2RlZCBzd2VhdHNoaXJ0LjwvcD48cD5BbnlvbmUgd2l0aCBpbmZv
cm1hdGlvbiBpcyBhc2tlZCB0byBjb250YWN0IEFrcm9uIGRldGVjdGl2ZXMgYXQgMzMwLTM3NS0y
NDkwLjwvcD48cD48L3A+PHA+Tk9SVEhFQVNUIE9ISU88L3A+PHA+VGVlbmFnZXImIzgyMTc7cyBi
b2R5IHJlY292ZXJlZDwvcD48cD5CRURGT1JEOiBBdXRob3JpdGllcyBzYXkgdGhlIGJvZHkgb2Yg
YSAxNS15ZWFyLW9sZCBib3kgaGFzIGJlZW4gcmVjb3ZlcmVkIGZyb20gYSBOb3J0aGVhc3QgT2hp
byBjcmVlayB3aGVyZSBoZSB3ZW50IG1pc3Npbmcgd2hpbGUgc3dpbW1pbmcgb3ZlciB0aGUgd2Vl
a2VuZC48L3A+PHA+QmVkZm9yZCBmaXJlIENoaWVmIERhdmlkIE5hZ3kgc2FpZCB0aGUgYm95JiM4
MjE3O3MgYm9keSB3YXMgZm91bmQgTW9uZGF5IG1vcm5pbmcgaW4gVGlua2VyJiM4MjE3O3MgQ3Jl
ZWsgaW4gdGhlIENsZXZlbGFuZCBNZXRyb3BhcmtzJiM4MjE3OyBCZWRmb3JkIFJlc2VydmF0aW9u
LiBUaGUgYm95JiM4MjE3O3MgbmFtZSB3YXNuJiM4MjE3O3QgaW1tZWRpYXRlbHkgcmVsZWFzZWQu
PC9wPjxwPkF1dGhvcml0aWVzIHNhaWQgdGhlIHRlZW4gd2FzIHN3aW1taW5nIHdpdGggYSBncm91
cCBTYXR1cmRheSBldmVuaW5nIHdoZW4gaGUgZ290IGNhdWdodCBpbiB0aGUgY3VycmVudC48L3A+
PHA+QSBzZWFyY2ggdGVhbSBzY291cmVkIHRoZSBhcmVhIGJ1dCBjYWxsZWQgb2ZmIHRoZSBzZWFy
Y2ggZHVlIHRvIGRhcmtuZXNzLiBDcmV3cyBzZWFyY2hlZCBzZXZlcmFsIGhvdXJzIFN1bmRheSBi
ZWZvcmUgY2FsbGluZyBvZmYgdGhlIHNlYXJjaCBhZ2FpbiBiZWNhdXNlIG9mIHRoZSBkYW5nZXJv
dXMgY3VycmVudHMuPC9wPjxwPk5hZ3kgc2F5cyB0aGUgc2VhcmNoIHRlYW0gZm91bmQgdGhlIGJv
eSBhIGZldyBob3VycyBhZnRlciByZXR1cm5pbmcgdG8gdGhlIHNpdGUgTW9uZGF5LjwvcD48cD48
L3A+PHA+TmV3IGRldGFpbHMgaW4gc2xheWluZ3M8L3A+PHA+UEFSTUEgSEVJR0hUUzogQSA0Mi15
ZWFyLW9sZCBtYW4ga2lsbGVkIGhpcyBwcmlzb24gcGVuIHBhbCBhbmQgaGVyIGJveWZyaWVuZCBh
bmQgbGVmdCB0aGVpciBib2RpZXMgdG8gcm90IGFzIGhlIGNvbW1pdHRlZCBtb3JlIGNyaW1lcyBh
Y3Jvc3MgdGhlIGFyZWEsIHBvbGljZSBzYWlkLjwvcD48cD5DbGV2ZWxhbmQuY29tIHJlcG9ydGVk
IE1vbmRheSB0aGF0IFRob21hcyBLbnVmZiBpcyBjaGFyZ2VkIHdpdGggYWdncmF2YXRlZCBtdXJk
ZXIgaW4gdGhlIE1heSAxMSBzbGF5aW5ncyBvZiBKb2huIE1hbm4sIDY1LCBhbmQgUmVnaW5hIENh
cG9iaWFuY28sIDUwLCBhdCBNYW5uJiM4MjE3O3MgaG9tZS48L3A+PHA+Qm90aCB3ZXJlIHN0YWJi
ZWQgc2V2ZXJhbCB0aW1lcyBpbiB0aGUgbmVjayBhbmQgc2hvdWxkZXIsIHBvbGljZSBzYWlkLiBJ
bnZlc3RpZ2F0b3JzIGFyZSBzdGlsbCB0cnlpbmcgdG8gZGV0ZXJtaW5lIGEgbW90aXZlIGZvciB0
aGUgc2xheWluZ3MuPC9wPjxwPiYjODIyMDtGb3IgbWFueSBvZiB0aGVtIHRoaXMgaXMgb25lIG9m
IHRoZSB0b3VnaGVzdCBjcmltZSBzY2VuZXMgb3VyIGRldGVjdGl2ZXMgaGF2ZSBoYWQgdG8gZGVh
bCB3aXRoLCYjODIyMTsgUGFybWEgSGVpZ2h0cyBwb2xpY2UgQ2hpZWYgRGFuaWVsIFRlZWwgc2Fp
ZC4gJiM4MjIwO05vdCBvbmx5IGJlY2F1c2Ugb2YgdGhlIGNyaW1lLCBidXQgYmVjYXVzZSBvZiB0
aGUgdGltZSBhbmQgdGhlIGNvbmRpdGlvbnMgdGhhdCB0aGUgdmljdGltcyB3ZXJlIGZvdW5kIGlu
LiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIE9oaW8gQnVyZWF1IG9mIENyaW1pbmFsIEludmVzdGlnYXRpb24g
YW5kIHRoZSBGQkkgaGVscGVkIGluIHRoZSBpbnZlc3RpZ2F0aW9uLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.