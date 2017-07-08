Regional news briefs — July 9, 2017

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QUtST048L3A+PHA+RnJlZSBvdXRkb29yIG1vdmllIGF0IHBhcms8L3A+PHA+QUtST046IFdp
bGx5IFdvbmthIGlzIGJyaW5naW5nIGhpcyBjaG9jb2xhdGUgZmFjdG9yeSB0byBHb29keWVhciBI
ZWlnaHRzIE1ldHJvIFBhcmsgdGhpcyBtb250aC48L3A+PHA+VG9nZXRoZXIgd2l0aCB0aGUgZ3Jv
dXAgRnJlZSBBa3JvbiBPdXRkb29yIE1vdmllcyBhbmQgd2Vic2l0ZSB0aGUgQWtyb25pc3QsIFN1
bW1pdCBNZXRybyBQYXJrcyBpcyBjby1ob3N0aW5nIGEgZnJlZSBzaG93aW5nIG9mIDxlbT5XaWxs
eSBXb25rYSAmYW1wOyB0aGUgQ2hvY29sYXRlIEZhY3Rvcnk8L2VtPiBvbiBKdWx5IDIyLjwvcD48
cD5UaGUgc2xlZCBoaWxsIHdpbGwgcHJvdmlkZSBhbXBoaXRoZWF0ZXItc3R5bGUgc2VhdGluZyBp
biB0aGUgcGFyayBhdCAyMDc3IE5ld3RvbiBTdC4gVGhlIGZpbG0sIHN0YXJyaW5nIEdlbmUgV2ls
ZGVyLCBpcyByYXRlZCBHLjwvcD48cD5UaGUgbmlnaHQgaW5jbHVkZXMgYSBuYXR1cmUtdGhlbWVk
IGNyYWZ0IGF0IDcgcC5tLiBhbmQgYSBmb29kIHRydWNrLiBUaGUgbW92aWUgd2lsbCBiZWdpbiBh
ZnRlciBzdW5zZXQsIGFib3V0IDkgcC5tLjwvcD48cD5CcmluZyBjaGFpcnMgYW5kIGJsYW5rZXRz
LCBhbmQgYSBwaWNuaWMgdG8gZW5qb3kgYmVmb3JlIHRoZSBmaWxtLiBNb3ZpZWdvZXJzIGFyZSBh
c2tlZCB0byBsZWF2ZSBwZXRzIGF0IGhvbWUuIFRoZSByYWluIGRhdGUgaXMgdGhlIGZvbGxvd2lu
ZyBuaWdodCwgSnVseSAyMy48L3A+PHA+PC9wPjxwPkNBTVBBSUdOIFRSQUlMPC9wPjxwPkp1ZGdl
IFdpbGxpYW1zIGZ1bmRyYWlzZXI8L3A+PHA+RkFJUkxBV046IEFrcm9uIE11bmljaXBhbCBDb3Vy
dCBKdWRnZSBBbm5hbGlzYSBXaWxsaWFtcyB3aWxsIGhhdmUgYSB3aW5lIGZ1bmRyYWlzZXIgZnJv
bSA0OjMwIHRvIDc6MzAgcC5tLiBUaHVyc2RheSBhdCB0aGUgUmVnZW5jeSBXaW5lIEJhciwgMTE1
IEdoZW50IFJvYWQuPC9wPjxwPldpbmVzIGZyb20gYXJvdW5kIHRoZSB3b3JsZCBhbmQgaGVhdnkg
aG9ycyBkJiM4MjE3O29ldXZyZXMgd2lsbCBiZSBzZXJ2ZWQuPC9wPjxwPlRoZSBzdWdnZXN0ZWQg
ZG9uYXRpb24gZm9yIGluZGl2aWR1YWxzIGlzICQ3NS48L3A+PHA+Rm9yIG1vcmUgaW5mb3JtYXRp
b24sIGNvbnRhY3QgQ2FyYSBGb3JkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpjYXJhQGNhcmFmb3JkLmNv
bSI+Y2FyYUBjYXJhZm9yZC5jb208L2E+LjwvcD48cD48L3A+PHA+Q09QTEVZPC9wPjxwPlJlem9u
aW5nIHJlcXVlc3QgZGVuaWVkPC9wPjxwPkNPUExFWTogVG93bnNoaXAgdHJ1c3RlZXMgbGFzdCB3
ZWVrIHZvdGVkIGRvd24gYSBjb250cm92ZXJzaWFsIHByb3Bvc2FsIHRvIHJlem9uZSA1NSBhY3Jl
cyBvZmYgQ29wbGV5IFJvYWQuPC9wPjxwPlRoZWlyIHVuYW5pbW91cyB2b3RlIGZvbGxvd2VkIHJl
Y29tbWVuZGF0aW9ucyBieSBDb3BsZXkmIzgyMTc7cyB6b25pbmcgY29tbWlzc2lvbiBhbmQgdHdv
IGNvdW50eSBhZ2VuY2llcywgdGhlIFN1bW1pdCBDb3VudHkgUGxhbm5pbmcgQ29tbWlzc2lvbiBh
bmQgU29pbCBhbmQgV2F0ZXIgdG8gcmVqZWN0IHRoZSByZXpvbmluZyBhcHBsaWNhdGlvbi4gVGhl
IGFwcGxpY2FudCwgUm9oaXQgUHJha2FzaCwgcmVxdWVzdGVkIHRoZSBwcm9wZXJ0eSBiZSByZXpv
bmVkIGZyb20gb3BlbiBzcGFjZSBjb25zZXJ2YXRpb24gdG8gcmVzaWRlbnRpYWwtbWVkaXVtIGRl
bnNpdHkgcmVzaWRlbnRpYWwgYW5kIGNvbnNlcnZhdGlvbiBkZXZlbG9wbWVudC48L3A+PHA+VG93
bnNoaXAgUGxhbm5pbmcgRGlyZWN0b3IgTWF0dCBTcHJpbmdlciBzYWlkIHRoZSBhcHBsaWNhbnQg
d2FudGVkIHRvIGJ1aWxkIHNpbmdsZSBmYW1pbHkgaG9tZXMgb24gdGhlIHRyYWN0PC9wPjxwPldp
dGhvdXQgc2V3ZXIgc2VydmljZSwgcmVzaWRlbnRpYWwgem9uaW5nIHdvdWxkIHJlcXVpcmUgNS1h
Y3JlIGxvdHMuIFNwcmluZ2VyIHNhaWQgd2l0aCBzZXJ2aWNlcyBsaWtlIHNld2VyIGFuZCB3YXRl
ciwgbG90IHNpemVzIGNvdWxkIGJlIHJlZHVjZWQgdG8gYSBoYWxmLWFjcmUuIEh5cG90aGV0aWNh
bGx5LCBoZSBzYWlkLCB0aGF0IHdvdWxkIHBlcm1pdCAxMzIgc2luZ2xlIGZhbWlseSBob21lcyB0
byBiZSBidWlsdCBvbiB0aGUgcHJvcGVydHkuIDwvcD48cD5UaGUgYXJlYSBpcyBwcm9uZSB0byBm
bG9vZGluZywgYW5kIG5lYXJieSByZXNpZGVudHMgb3Bwb3NlZCB0byB0aGUgcmV6b25pbmcgc2Fp
ZCB0aGF0IGtpbmQgb2YgaW50ZW5zZSBkZXZlbG9wbWVudCB3b3VsZCBleGFjZXJiYXRlIGFuIGFs
cmVhZHkgYWN1dGUgcHJvYmxlbS48L3A+PHA+UHJha2FzaCBhbmQgbGFuZG93bmVycyBTaGl2eWEg
YW5kICBWeW9tIFByYWthc2ggZGlkbiYjODIxNzt0IGF0dGVuZGVkIHRoZSBoZWFyaW5nLjwvcD48
cD48L3A+PHA+U1RBUksgQ09VTlRZPC9wPjxwPk1lbnRvcmluZyBwcm9ncmFtIGdyYW50PC9wPjxw
PlVuaXRlZCBXYXkgb2YgR3JlYXRlciBTdGFyayBDb3VudHkmIzgyMTc7cyBHZXQgQ29ubmVjdGVk
IHByb2dyYW0gcmVjZWl2ZWQgYSAkMTAwLDAwMCBncmFudCBmcm9tIHRoZSBPaGlvIERlcGFydG1l
bnQgb2YgRWR1Y2F0aW9uLiBUaGUgQ29tbXVuaXR5IENvbm5lY3RvcnMgZ3JhbnQgc3VwcG9ydHMg
aW5pdGlhdGl2ZXMgdGhhdCBwcm92aWRlIGhpZ2ggc2Nob29sIHN0dWRlbnRzIGFjY2VzcyB0byBw
ZXJzb25hbCBjb25uZWN0aW9ucyB0aGF0IGxlYWQgdG8gb3Bwb3J0dW5pdGllcyBhbmQgc3VjY2Vz
cyBhdCBzY2hvb2wgYW5kIGluIHRoZSB3b3JrcGxhY2UuIFRoaXMgaXMgdGhlIHRoaXJkIHllYXIg
dGhlIGFnZW5jeSBoYXMgcmVjZWl2ZWQgdGhlIGdyYW50LCB0aGUgb25seSAyMDE3IHJlY2lwaWVu
dCBpbiBTdGFyayBDb3VudHkuPC9wPjxwPlRoZSBHZXQgQ29ubmVjdGVkIGNhcmVlci1iYXNlZCBt
ZW50b3JpbmcgcHJvZ3JhbSBoZWxwcyBsb2NhbCBDYXJlZXIgVGVjaCBzdHVkZW50cyBwcmVwYXJl
IGZvciBsaWZlIGFmdGVyIGdyYWR1YXRpb24uIEp1bmlvcnMgYW5kIHNlbmlvcnMgZnJvbSB0aGUg
Q2FudG9uIGFuZCBQbGFpbiBzY2hvb2wgZGlzdHJpY3RzIHZpc2l0IHdvcmtwbGFjZXMgdG8gbGVh
cm4gYWJvdXQgY2FyZWVycyB0aGF0IGFsaWduIHdpdGggdGhlaXIgaW50ZXJlc3RzIGFuZCBza2ls
bHMuIFN0dWRlbnRzIGJ1aWxkIGEgcmFwcG9ydCB3aXRoIHByb2Zlc3Npb25hbHMgYW5kIGNhbiBj
b250aW51ZSB0aGUgcmVsYXRpb25zaGlwIHBvc3RncmFkdWF0aW9uIHRocm91Z2ggYW4gb3B0aW9u
YWwgbWVudG9yaW5nIHByb2dyYW0uIFRoaXMgeWVhciYjODIxNztzIGdyYW50IGZ1bmRpbmcgd2ls
bCBhZGQgQWxsaWFuY2Ugc2Nob29scy48L3A+PHA+R2V0IENvbm5lY3RlZCBwYXJ0bmVycyBoYXZl
IGluY2x1ZGVkIEF1bHRtYW4gQ29sbGVnZSBhbmQgQXVsdG1hbiBIb3NwaXRhbCwgQ2FudG9uIENp
dHkgUG9saWNlIERlcGFydG1lbnQsIERpZWJvbGQtTml4ZG9yZiwgSW5uaXMgTWFnZ2lvcmUgQWR2
ZXJ0aXNpbmcsIHRoZSBLYXJjaGVyIEdyb3VwLCBPaGlvIEdyYXRpbmdzLCBXaWxsaWFtcyBDb3Mu
LCBTZWlmZXJ0IENvcy4sIFN0YXJrIFN0YXRlIFVuaXZlcnNpdHksIFRlY2huaUJ1cyBhbmQgVGlt
a2VuU3RlZWwuIEdldCBDb25uZWN0ZWQgc3R1ZGVudHMgYWxzbyBoYXZlIG9wcG9ydHVuaXRpZXMg
dG8gdm9sdW50ZWVyIGluIGNvbW11bml0eSBzZXJ2aWNlIHByb2plY3RzIHRocm91Z2hvdXQgdGhl
IHllYXIuPC9wPjxwPkJ1c2luZXNzIHBhcnRuZXJzIGFyZSBzdGlsbCBuZWVkZWQuIEZvciBpbmZv
cm1hdGlvbiwgZW1haWwgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmxhdXJpZS5tb2xpbmVAdXdzdGFyay5vcmci
PmxhdXJpZS5tb2xpbmVAdXdzdGFyay5vcmc8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.