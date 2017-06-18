Regional news briefs — June 19

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U1VNTUlUIENPVU5UWTwvcD48cD5FZHVjYXRpb24gZmFpcnMgZXhwYW5kZWQ8L3A+PHA+VGhl
IEdvb2QgQmVnaW5uaW5ncyBGYWlycywgcGFydCBvZiBsYXRlIFN1bW1pdCBDb3VudHkgRXhlY3V0
aXZlIFJ1c3MgUHJ5JiM4MjE3O3MgU3VtbWl0IEtpZHMgTW9udGgsIGFyZSBleHBhbmRpbmcgbm9y
dGggdG8gaW5jbHVkZSB0aGUgTm9yZG9uaWEgSGlsbHMgc2Nob29sIGRpc3RyaWN0LiA8L3A+PHA+
VGhlIGZhaXJzLCBhbHNvIHBhcnQgb2YgdGhlIFN1bW1pdCBDb3VudHkgRmlyc3QgVGhpbmdzIEZp
cnN0IGluaXRpYXRpdmUsIHN1cHBvcnQgdGhlIHByaW5jaXBsZSB0aGF0IGVhcmx5IGxlYXJuaW5n
IGJlZ2lucyBhdCBiaXJ0aC4gVGhlaXIgdGhlbWUgdGhpcyB5ZWFyIGlzICYjODIyMDtCdWlsZGlu
ZyBUaGVpciBTdG9yeS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkVhY2ggZmFpciB3aWxsIGZlYXR1cmUgYWN0aXZp
dGllcyBmb3IgcGFyZW50cyBhbmQgY2hpbGRyZW4gdG8gZW5qb3kgdG9nZXRoZXIuPC9wPjxwPkNv
bW11bml0eSBvcmdhbml6YXRpb25zIHdpbGwgc2hhcmUgaWRlYXMgZm9yIHBhcmVudHMgdG8gc3Vw
cG9ydCBicmFpbi1idWlsZGluZyBtb21lbnRzIGZvY3VzZWQgb24gbGl0ZXJhY3kgYW5kIHNvY2lh
bCBlbW90aW9uYWwgc2tpbGxzIGF0IGhvbWUuIFRoZXJhcHkgZG9ncyBmcm9tIFNpdCBNZWFucyBT
aXQgd2lsbCBiZSB0aGVyZSBzbyBjaGlsZHJlbiBtYXkgcHJhY3RpY2UgcmVhZGluZyBhbG91ZCB0
byB0aGVtLCBhbmQgdGhlcmUgd2lsbCBiZSBwaXp6YSBhbmQgZG9vciBwcml6ZXMuIDwvcD48cD5G
YWlycyBhcmUgc2NoZWR1bGVkIGZvciB0aGUgZm9sbG93aW5nIGRhdGVzOjwvcD48cD4mIzgyMjY7
JiM4MjAxOzEwIGEubS4gdG8gMSBwLm0uIEF1Zy4gMSBhdCBMZWRnZXZpZXcgRWxlbWVudGFyeSBT
Y2hvb2wsIDkxMzAgU2hlcGFyZCBSb2FkLCBNYWNlZG9uaWEgKE5vcmRvbmlhKS48L3A+PHA+JiM4
MjI2OyYjODIwMTsxMCBhLm0uIHRvIDEgcC5tLiBBdWcuIDMgYXQgdGhlIEFrcm9uLVN1bW1pdCBD
b3VudHkgTWFpbiBMaWJyYXJ5LCA2MCBTLiBIaWdoIFN0LiwgQWtyb24uPC9wPjxwPiYjODIyNjsm
IzgyMDE7OSBhLm0uIHRvIG5vb24gQXVnLiA5IGF0IFNwcmluZ2ZpZWxkIEhpZ2ggU2Nob29sLCAx
ODgwIENhbnRvbiBSb2FkLCBTcHJpbmdmaWVsZCBUb3duc2hpcC48L3A+PHA+Rm9yIG1vcmUgaW5m
b3JtYXRpb24gYWJvdXQgdGhlIGZhaXJzLCB2aXNpdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vc2Vpc3VtbWl0
Lm9yZy9ldmVudHMvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+aHR0cDovL3NlaXN1bW1pdC5vcmcvZXZlbnRz
LzwvYT4uPC9wPjxwPjwvcD48cD5DQU1QQUlHTiBUUkFJTDwvcD48cD5TY2FsaXNlIHRvIGhvbGQg
Z29sZiBvdXRpbmc8L3A+PHA+QUtST046IFN1bW1pdCBDb3VudHkgRmlzY2FsIE9mZmljZXIgS3Jp
c3RlbiBNLiBTY2FsaXNlIHdpbGwgaG9sZCBhIEdvbGYgT3V0aW5nICZhbXA7IFBpZyBSb2FzdCBv
biBGcmlkYXkgYXQgR29vZCBQYXJrIEdvbGYgQ291cnNlLCA1MzAgTm9tZSBBdmUuPC9wPjxwPlJl
Z2lzdHJhdGlvbiBmb3IgZ29sZiB3aWxsIGJlZ2luIGF0IDExIGEubS4gd2l0aCBhIHNob3RndW4g
c3RhcnQgYXQgbm9vbi4gPC9wPjxwPkRpbm5lciB3aWxsIGJlIHNlcnZlZCBhZnRlciBnb2xmIGhh
cyBjb25jbHVkZWQuIFRoZSBkYXkgaW5jbHVkZXMgcGFzdHJpZXMvY29mZmVlIGF0IHJlZ2lzdHJh
dGlvbiwgbHVuY2ggYXQgdGhlIHR1cm4gYW5kIGEgcGlnIHJvYXN0IGRpbm5lciBmb2xsb3dpbmcg
dGhlIGdhbWUgZm9yICQxMjUgcGVyIGdvbGZlci4gPC9wPjxwPk5vbmdvbGZlcnMgYXJlIGludml0
ZWQgdG8gdGhlIHBpZyByb2FzdCBkaW5uZXIgZm9yICQ1MCBhIHBlcnNvbi4gSG9sZSBzcG9uc29y
c2hpcHMgYXJlIGF2YWlsYWJsZSBmb3IgJDEwMC4gPC9wPjxwPk1ha2UgY2hlY2tzIHBheWFibGUg
dG8gRnJpZW5kcyBvZiBLcmlzdGVuIE0uIFNjYWxpc2UsIDI3NCBIYXJ2ZXN0IERyaXZlLCBBa3Jv
biwgT0ggNDQzMzMuIFJlc2VydmF0aW9ucyBhcmUgbGltaXRlZC4gSWYgeW91IGhhdmUgcXVlc3Rp
b25zLCBjb250YWN0IFNhcmFoIEhlZ25hdWVyIGF0IDMzMC02OTctNjU0NSBvciA8YSBocmVmPSJt
YWlsdG86c2FyYWhoZWduYXVlckBob3RtYWlsLmNvbSI+c2FyYWhoZWduYXVlckBob3RtYWlsLmNv
bTwvYT4uPC9wPjxwPjwvcD48cD5DT0xVTUJVUzwvcD48cD5TdGF0ZSBsb3R0ZXJ5IGRlYWwgT0sm
IzgyMTc7ZCA8L3A+PHA+Q09MVU1CVVM6IEEgR3JlZWsgY29tcGFueSB0aGF0IHJ1bnMgT2hpbyYj
ODIxNztzIHN0YXRlIGdhbWJsaW5nIG9wZXJhdGlvbnMgaGFzIGJlZW4gZ3JhbnRlZCBhIHJlbmV3
ZWQgY29udHJhY3Qgd2l0aCBwb3RlbnRpYWxseSBsdWNyYXRpdmUgdW5iaWQgZXh0ZW5zaW9ucywg
b3ZlciB0aGUgb2JqZWN0aW9ucyBvZiBjb21wZXRpdG9ycywgYSBoaXJlZCBjb25zdWx0YW50IGFu
ZCBzb21lIHN0YXRlIGxhd21ha2Vycy48L3A+PHA+SW50cmFsb3Qgd2lsbCByZWNlaXZlICQ3MSBt
aWxsaW9uIG92ZXIgdHdvIHllYXJzIHRvIHByb3ZpZGUgT2hpbyYjODIxNztzIGxvdHRlcnkgdGVy
bWluYWxzIGFuZCBlbGVjdHJvbmljIHNsb3QgbWFjaGluZXMgYXQgcmFjaW5vcy48L3A+PHA+VGhl
IGRlYWwgYXBwcm92ZWQgbGFzdCB3ZWVrIGFsc28gYWxsb3dzIHRoZSBPaGlvIExvdHRlcnkgQ29t
bWlzc2lvbiB0byB3YWl2ZSBjb21wZXRpdGl2ZSBiaWRkaW5nIGZvciB0d28teWVhciBjb250cmFj
dCByZW5ld2FsIG9wdGlvbnMgdGhyb3VnaCAyMDI3LjwvcD48cD5UaGF0IGFycmFuZ2VtZW50IHBy
b21wdGVkIHR3byBtZW1iZXJzIG9mIHRoZSBzdGF0ZSBjb250cm9sbGluZyBib2FyZCB0byByZWdp
c3RlciBmb3JtYWwgb2JqZWN0aW9ucyB0byB0aGUgY29udHJhY3QuPC9wPjxwPlRoZSBsYXN0IHJl
cXVlc3QgZm9yIHByb3Bvc2FscyB0byBvcGVyYXRlIGxvdHRlcnkgZ2FtZXMgd2FzIGlzc3VlZCAx
MCB5ZWFycyBhZ28uPC9wPjxwPkRlcHV0eSBMb3R0ZXJ5IERpcmVjdG9yIE5pY29sZSBLb3N0dXJh
IHNheXMgdGhlIGV4dGVuc2lvbnMgYXJlIG9wdGlvbmFsIGFuZCB0aGUgY29tbWlzc2lvbiByZXRh
aW5zIHRoZSBhYmlsaXR5IHRvIGNoYW5nZSB2ZW5kb3JzLjwvcD48cD5JbnRyYWxvdCBoYXMgYmVl
biBwYWlkICQyNTkgbWlsbGlvbiBzaW5jZSAyMDA5LjwvcD48cD48L3A+PHA+SGVhcmluZyBpbiB0
ZXJyb3Jpc20gY2FzZTwvcD48cD5DT0xVTUJVUzogQSBmZWRlcmFsIGp1ZGdlIGhhcyBzZXQgYSBK
dW5lIHBsZWEgaGVhcmluZyBmb3IgYW4gT2hpbyBtYW4gYWNjdXNlZCBvZiB0cnlpbmcgdG8gdHJh
dmVsIHRvIExpYnlhIHRvIGpvaW4gdGhlIElzbGFtaWMgU3RhdGUgZ3JvdXAuPC9wPjxwPkRvY3Vt
ZW50cyBmaWxlZCBpbiBmZWRlcmFsIGNvdXJ0IGxhc3Qgd2VlayBzYXkgQWFyb24gRGFuaWVscyBv
ZiBDb2x1bWJ1cyB3aWxsIHBsZWFkIGd1aWx0eSB0byBvbmUgY291bnQgb2YgYXR0ZW1wdGluZyB0
byBwcm92aWRlIG1hdGVyaWFsIHN1cHBvcnQgdG8gYSBmb3JlaWduIHRlcnJvcmlzdCBvcmdhbml6
YXRpb24uPC9wPjxwPkF1dGhvcml0aWVzIGFsbGVnZSBEYW5pZWxzIHdpcmVkICQyNTAgdG8gYW4g
SXNsYW1pYyBTdGF0ZSBvcGVyYXRpdmUgaW4gSmFudWFyeSAyMDE2IGFuZCB0b2xkIGFuIHVuZGVy
Y292ZXIgaW5mb3JtYW50IGhlIHdhcyBpbnRlcmVzdGVkIGluIHRyYXZlbGluZyB0byBjb21taXQg
dmlvbGVuY2Ugb3ZlcnNlYXMuPC9wPjxwPkRhbmllbHMgd2FzIHRha2VuIGludG8gY3VzdG9keSBs
YXN0IHllYXIgYXQgSm9obiBHbGVubiBDb2x1bWJ1cyBJbnRlcm5hdGlvbmFsIEFpcnBvcnQgYWZ0
ZXIgYSBtb250aHNsb25nIGludmVzdGlnYXRpb24uPC9wPjxwPkp1ZGdlIEVkbW9uZCBTYXJndXMg
b24gRnJpZGF5IHNjaGVkdWxlZCBEYW5pZWxzJiM4MjE3OyBwbGVhIGhlYXJpbmcgZm9yIEp1bmUg
MjkuPC9wPjxwPkRhbmllbCBmYWNlcyAyMCB5ZWFycyBpbiBwcmlzb24uIEhpcyBhdHRvcm5leSBk
aWQgbm90IHJldHVybiBhIG1lc3NhZ2Ugc2Vla2luZyBjb21tZW50LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.