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Regional news briefs — June 20

Published: June 19, 2017 - 07:58 PM
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Matthew Robert Guzik, 1483 Hibbard Drive, Stow, age 45 was charged with aggravated robbery, a felony of the first degree for the robbery of a pizza delivery driver when he arrived at 1483 Hibbard Drive in Stow.


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