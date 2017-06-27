Regional news briefs — June 28, 2017

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QUtST048L3A+PHA+S2lkbmFwcGluZyBzdXNwZWN0IGFycmVzdGVkPC9wPjxwPkFLUk9OOiBB
IENhbnRvbiBtYW4gYWNjdXNlZCBvZiBraWRuYXBwaW5nIGhpcyBleC13aWZlIGFuZCB0aHJlZSBj
aGlsZHJlbiB3YXMgdGFrZW4gaW50byBjdXN0b2R5IE1vbmRheSBldmVuaW5nIGJ5IEFrcm9uIHBv
bGljZS48L3A+PHA+QW4gYW5vbnltb3VzIHRpcCBsZWQgb2ZmaWNlcnMgYmFjayB0byB0aGUgc2Ft
ZSBUYWxib3QgQXZlbnVlIGhvbWUgd2hlcmUgRG9udHJlbGwgRC4gSm9obnNvbiwgMzQsIGlzIGFj
Y3VzZWQgb2YgaG9sZGluZyBoaXMgZm9ybWVyIHNwb3VzZSBhbmQgdGhyZWUgY2hpbGRyZW4gY2Fw
dGl2ZSwgcG9saWNlIHNhaWQuIDwvcD48cD5Kb2huc29uIGZhY2VzIGFiZHVjdGlvbiwga2lkbmFw
cGluZywgZG9tZXN0aWMgdmlvbGVuY2UgYW5kIGNoaWxkIGVuZGFuZ2VyaW5nIGNoYXJnZXMuPC9w
PjxwPkludmVzdGlnYXRvcnMgc2FpZCB0aGF0IEpvaG5zb24gcGlja2VkIHVwIHRoZSB3b21hbiBh
bmQgY2hpbGRyZW4gYXQgYSBwYXJrIGluIEVhc3QgQ2FudG9uIG9uIFdlZG5lc2RheSBhbmQgZHJv
dmUgdGhlbSB0byB0aGUgVGFsYm90IEF2ZW51ZSBob21lIGluIFdlc3QgQWtyb24uIFRoZXJlLCBw
b2xpY2Ugc2FpZCBKb2huc29uIGxvY2tlZCBoaXMgZXgtd2lmZSBpbiB0aGUgYmFzZW1lbnQgd2hl
cmUgaGUgcmlwcGVkIG9mZiBoZXIgY2xvdGhlcyBhbmQgYXR0ZW1wdGVkIHRvIHNleHVhbGx5IGFz
c2F1bHQgaGVyLiA8L3A+PHA+VGhlIG5leHQgZGF5LCBKb2huc29uIHBlcm1pdHRlZCB0aGUgd29t
YW4gb3V0IG9mIHRoZSBiYXNlbWVudCB0byBjYWxsIGZyaWVuZHMsIGJ1dCBzaGUgd2FzbiYjODIx
Nzt0IGFsbG93ZWQgdG8gbGVhdmUgdGhlIGhvdXNlLCBwb2xpY2Ugc2FpZC4gSm9obnNvbiBhbHNv
IHB1bmNoZWQgaGlzIDcteWVhci1vbGQgc29uIGluIHRoZSBmYWNlIHdoZW4gaGUgYXNrZWQgZm9y
IHNvbWV0aGluZyB0byBlYXQsIHBvbGljZSBzYWlkLjwvcD48cD5JdCYjODIxNztzIG5vdCBjbGVh
ciBpZiB0aGUgb3RoZXIgY2hpbGRyZW4gaW52b2x2ZWQsIGFnZXMgOCBhbmQgNCwgd2VyZSBpbmp1
cmVkLjwvcD48cD48L3A+PHA+VGhlZnQgZnJvbSBWaWN0b3JpYSYjODIxNztzIFNlY3JldDwvcD48
cD5BS1JPTjogQWtyb24gcG9saWNlIGFyZSBhc2tpbmcgZm9yIHRoZSBwdWJsaWMmIzgyMTc7cyBo
ZWxwIGluIHNvbHZpbmcgYSBKdW5lIDQgdGhlZnQgYXQgdGhlIFZpY3RvcmlhJiM4MjE3O3MgU2Vj
cmV0IHN0b3JlIGF0IENoYXBlbCBIaWxsIE1hbGwuPC9wPjxwPlRocmVlIGxvb3RlcnMgZW50ZXJl
ZCB0aGUgc3RvcmUgYXQgNDo1MCBwLm0uIGFuZCBncmFiYmVkIGEgbGFyZ2UgYW1vdW50IG9mIGNs
b3RoaW5nIGFuZCByYW4gb3V0LjwvcD48cD5Qb2xpY2UgcG9zdGVkIGEgdmlkZW8gb2YgdGhlIHRo
ZWZ0IG9uIFlvdVR1YmUgYW5kIEZhY2Vib29rLiBBbnlvbmUgd2l0aCBpbmZvcm1hdGlvbiBpcyBh
c2tlZCB0byBjb250YWN0IEFrcm9uIGRldGVjdGl2ZXMgYXQgMzMwLTM3NS0yNDkwLjwvcD48cD48
L3A+PHA+QkFSQkVSVE9OPC9wPjxwPkNvbmNlcnRzIHN0YXJ0IEZyaWRheTwvcD48cD5CQVJCRVJU
T046IFRoZSBjaXR5JiM4MjE3O3MgYW5udWFsIFN1bW1lciBDb25jZXJ0IFNlcmllcyBhdCB0aGUg
TGFrZSBBbm5hIFBhcmsgZ2F6ZWJvIHdpbGwga2ljayBvZmYgYXQgNyBwLm0uIEZyaWRheSB3aXRo
IHRoZSBDaGFyZG9uIFBvbGthIEJhbmQuPC9wPjxwPkNvbmNlcnRzIHdpbGwgY29udGludWUgZXZl
cnkgRnJpZGF5IG5pZ2h0IHRocm91Z2ggU2VwdC4gMS4gRm9yIGEgZnVsbCBzY2hlZHVsZSwgdmlz
aXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL2NpdHlvZmJhcmJlcnRvbi5jb20vb2MvcGFya3NfY29uY2VydHMu
c2h0bWwiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5odHRwOi8vY2l0eW9mYmFyYmVydG9uLmNvbS9vYy9wYXJr
c19jb25jZXJ0cy5zaHRtbDwvYT4uPC9wPjxwPlRoZSBnYXplYm8gaXMgbmVhciBXZXN0IFBhcmsg
QXZlJiMxNzM7bnVlIGFuZCBTaXh0aCBTdHJlZXQgTm9ydGh3ZXN0LjwvcD48cD5UaGUgb3V0ZG9v
ciBjb25jZXJ0IHNlcmllcyBzdGFydGVkIGluIDE5NzcgYW5kIGlzIGNlbGVicmF0aW5nIGl0cyA0
MHRoIGFubml2ZXJzYXJ5IHRoaXMgeWVhci48L3A+PHA+PC9wPjxwPk5PUlRIIENBTlRPTjwvcD48
cD5TYWZldHkgb2ZmaWNlciBkaWVzIGluIGNyYXNoPC9wPjxwPk5PUlRIIENBTlRPTjogQSBmdWxs
LXRpbWUgY2l0eSBmaXJlZmlnaHRlciBhbmQgcGFydC10aW1lIHBvbGljZSBvZmZpY2VyIHdhcyBr
aWxsZWQgaW4gYSBvbmUtdmVoaWNsZSBjcmFzaCBpbiBzb3V0aGVhc3QgT2hpby48L3A+PHA+RHJ1
IFJob2RlcywgMzksIG9mIE5vcnRoIENhbnRvbiwgd2FzIHBhcnRpYWxseSBlamVjdGVkIGFuZCBz
dWZmZXJlZCBzZXZlcmUgaGVhZCB0cmF1bWEgd2hlbiBoaXMgcGlja3VwIGxvc3QgY29udHJvbCBT
dW5kYXkgbmlnaHQgb24gYSBjdXJ2ZSBvbiBDb3VudHkgUm9hZCA1OSBpbiBNb25yb2UgQ291bnR5
LCBXVFJGIChDaGFubmVsIDcpIHJlcG9ydGVkLiBIZSB3YXMgbm90IHdlYXJpbmcgYSBzZWF0IGJl
bHQsIHRoZSB0ZWxldmlzaW9uIHN0YXRpb24gc2FpZC48L3A+PHA+QW4gOC15ZWFyLW9sZCBwYXNz
ZW5nZXIgc3VmZmVyZWQgbWlub3IgaW5qdXJpZXMgaW4gdGhlIGNyYXNoLjwvcD48cD48L3A+PHA+
U0FHQU1PUkUgSElMTFMgVE9XTlNISVA8L3A+PHA+Um9hZCB0byBjbG9zZSBmb3Igd29yazwvcD48
cD5TQUdBTU9SRSBISUxMUyBUV1AuOiBTb3V0aCBCb3lkZW4gUm9hZCBhdCBNZWFkb3d2aWV3IERy
aXZlIHdpbGwgYmUgY2xvc2VkIHN0YXJ0aW5nIFdlZG5lc2RheSBmb3IgYSBjdWx2ZXJ0IHJlcGxh
Y2VtZW50LCBTdW1taXQgQ291bnR5IEVuZ2luZWVyIEFsIEJydWJha2VyIHNhaWQuPC9wPjxwPkl0
IGlzIGV4cGVjdGVkIHRvIHJlb3BlbiBKdWx5IDUuIFRoZSBkZXRvdXIgd2lsbCBpbnZvbHZlIEhp
Z2hsYW5kIGFuZCAgQnJhbmR5d2luZSByb2FkcyBhbmQgc3RhdGUgUm91dGUgODIuPC9wPjxwPjwv
cD48cD5XQURTV09SVEg8L3A+PHA+TWFuIHN1cnJlbmRlcnMgYWZ0ZXIgc3RhbmRvZmY8L3A+PHA+
V0FEU1dPUlRIOiBBIG1hbiBob2xlZCB1cCBpbiBhIEZpcnN0IFN0cmVldCBob21lIHN1cnJlbmRl
cmVkIHRvIGF1dGhvcml0aWVzIGVhcmx5IFR1ZXNkYXkgYWZ0ZXIgYSBzdGFuZG9mZiB0aGF0IGxh
c3RlZCBhYm91dCB0d28gaG91cnMuPC9wPjxwPkFjY29yZGluZyB0byBXYWRzd29ydGggcG9saWNl
LCBhICB3b21hbiBjYWxsZWQgOTExIGFib3V0IDI6MjcgYS5tLiBUdWVzZGF5IGFuZCBzYWlkIGhl
ciBodXNiYW5kIGhhZCBzZXZlcmFsIGZpcmVhcm1zIGFuZCB3YXMgdGhyZWF0ZW5pbmcgdG8gc2hv
b3Qgb3RoZXIgYWR1bHRzIGluIHRoZSBob3VzZS48L3A+PHA+V2hlbiBvZmZpY2VycyBhcnJpdmVk
IGF0IHRoZSBob3VzZSBpbiB0aGUgMjAwIGJsb2NrIG9mIEZpcnN0IFN0cmVldCwgdGhleSBldmFj
dWF0ZWQgc3Vycm91bmRpbmcgaG91c2VzIGFuZCBnb3QgZXZlcnlvbmUgaW5zaWRlIHRoZSBob21l
IG91dCwgd2l0aCB0aGUgZXhjZXB0aW9uIG9mIHRoZSBtYW4gd2hvIHJlcG9ydGVkbHkgbWFkZSB0
aGUgdGhyZWF0cy48L3A+PHA+VGhlIE1lZGluYSBDb3VudHkgU1dBVCB0ZWFtIHJlc3BvbmRlZCBh
bmQgYmVnYW4gbmVnb3RpYXRpb25zIHdpdGggQnJpYW4gRS4gTmV3c29tLCAzNSwgcG9saWNlIHNh
aWQuIE5ld3NvbSBzdXJyZW5kZXJlZCBhYm91dCA0OjMwIGEubS4gSGUgd2FzIGNoYXJnZWQgd2l0
aCBtaXNkZW1lYW5vciBhZ2dyYXZhdGVkIG1lbmFjaW5nIGFuZCB0YWtlbiB0byB0aGUgTWVkaW5h
IENvdW50eSBKYWlsLjwvcD48cD5ObyBvbmUgd2FzIGluanVyZWQsIHBvbGljZSBzYWlkLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.