Regional news briefs — June 3, 2017

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QUtST048L3A+PHA+TmVpZ2hib3Job29kIGhlbHA8L3A+PHA+QUtST046IEpvaG4gVmFsbGUs
IGRpcmVjdG9yIG9mIE5laWdoYm9yaG9vZCBBc3Npc3RhbmNlIGZvciB0aGUgY2l0eSBvZiBBa3Jv
biwgd2lsbCBob3N0IHB1YmxpYyBvZmZpY2UgaG91cnMgZm9yIEp1bmUgb24gV2VkbmVzZGF5IGZy
b20gMTA6MzAgYS5tLiB0byAxMTozMCBhLm0uIGF0IExhd3RvbiBTdHJlZXQgQ29tbXVuaXR5IENl
bnRlciwgMTIyNSBMYXd0b24gU3RyZWV0LjwvcD48cD5WYWxsZSYjODIxNztzIG9mZmljZSBoYW5k
bGVzIG5laWdoYm9yaG9vZCBjb21wbGFpbnRzIGFuZCBxdWFsaXR5IG9mIGxpZmUgaXNzdWVzLjwv
cD48cD5BIHJlcHJlc2VudGF0aXZlIGZyb20gSG91c2luZyBhbmQgQ29tbXVuaXR5IFNlcnZpY2Vz
IExlYWQgQWJhdGVtZW50IEdyYW50IFByb2dyYW0gd2lsbCBiZSBhdmFpbGFibGUgdG8gYW5zd2Vy
IHF1ZXN0aW9ucy48L3A+PHA+PC9wPjxwPkdSRUVOPC9wPjxwPkNvbm5lY3Rpdml0eSBzdXJ2ZXk8
L3A+PHA+R1JFRU46IFRoZSBjaXR5IG9mIEdyZWVuIGlzIGxhdW5jaGluZyBpdHMgQ29ubmVjdGl2
aXR5IFN1cnZleSB0b2RheSBvbiBOYXRpb25hbCBUcmFpbHMgRGF5LiA8L3A+PHA+VGhlIGNpdHkg
aXMgYXNraW5nIHRoZSBjb21tdW5pdHkgZm9yIGZlZWRiYWNrIG9uIGV4aXN0aW5nIGFuZCBwb3Rl
bnRpYWwgY29ubmVjdGlvbnMgdGhhdCB3b3VsZCBzZXJ2ZSB3YWxrZXJzLCBiaWtlcnMgYW5kIHJ1
bm5lcnMuPC9wPjxwPlRoZSBjaXR5IHJlY2VpdmVkIGEgJDI4LDgwMCBncmFudCBmcm9tIEFNQVRT
IENvbm5lY3RpbmcgQ29tbXVuaXR5IFBsYW5uaW5nIEdyYW50cyBwcm9ncmFtIHRvIGNyZWF0ZSB0
aGUgR3JlZW4gTWFzdGVyIENvbm5lY3Rpdml0eSBQbGFuLiA8L3A+PHA+SW4gYWRkaXRpb24gdG8g
dGhlIHN1cnZleSwgdGhlIGNpdHkgd2lsbCBiZSB3b3JraW5nIHdpdGggRW52aXJvbm1lbnRhbCBE
ZXNpZ24gR3JvdXAsIHdoaWNoIHdpbGwgZ2F0aGVyIGFuZCBldmFsdWF0ZSBleGlzdGluZyBkYXRh
LCBob2xkIHB1YmxpYyBtZWV0aW5ncyBhbmQgZGVzaWduIHRoZSBmaW5hbCBwbGFuIGZvciBmdXR1
cmUgcGVkZXN0cmlhbiBhbmQgYmlraW5nIGNvbm5lY3Rpdml0eS48L3A+PHA+VGhlIHN1cnZleSB3
aWxsIGJlIHNlbnQgdG8gcmVzaWRlbnRzIHZpYSBlbWFpbC4gSXQgYWxzbyBpcyBhdmFpbGFibGUg
b24gdGhlIGNpdHkmIzgyMTc7cyB3ZWJzaXRlIGFuZCB0aHJvdWdoIHNvY2lhbCBtZWRpYS4gPC9w
PjxwPkFsbCByZXNpZGVudHMgYW5kIHRob3NlIHdobyB3b3JrIHdpdGhpbiB0aGUgY2l0eSBvZiBH
cmVlbiBjYW4gY29tcGxldGUgdGhlIHN1cnZleS48L3A+PHA+VG8gY29tcGxldGUgdGhlIHN1cnZl
eSwgcGxlYXNlIHZpc2l0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuY2l0eW9mZ3JlZW4ub3JnL21hc3Rl
ci1jb25uZWN0aXZpdHktcGxhbiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5jaXR5b2ZncmVlbi5vcmcv
bWFzdGVyLWNvbm5lY3Rpdml0eS1wbGFuPC9hPi4gIDwvcD48cD5UaGUgc3VydmV5IHdpbGwgYmUg
YXZhaWxhYmxlIHRocm91Z2ggSnVuZSAzMC48L3A+PHA+PC9wPjxwPlNVTU1JVCBDT1VOVFk8L3A+
PHA+S2FzaWNoIHBpY2tzIGp1ZGdlczwvcD48cD5Hb3YuIEpvaG4gUi4gS2FzaWNoIG9uIEZyaWRh
eSBhbm5vdW5jZWQgdGhlIGFwcG9pbnRtZW50IG9mIHR3byBqdWRnZXMgdG8gZmlsbCB2YWNhbmNp
ZXMgb24gbG9jYWwgYmVuY2hlcy48L3A+PHA+SmFzb24gVC4gV2VsbHMgb2YgQWtyb24gd2FzIHNl
bGVjdGVkIHRvIHNlcnZlIGFzIGEganVkZ2Ugb24gdGhlIFN1bW1pdCBDb3VudHkgQ291cnQgb2Yg
Q29tbW9uIFBsZWFzLCBHZW5lcmFsIERpdmlzaW9uLiA8L3A+PHA+V2VsbHMgaXMgcmVwbGFjaW5n
IEp1ZGdlIEx5bm5lIFMuIENhbGxhaGFuLCB3aG8gaGFzIGJlZW4gZWxlY3RlZCB0byB0aGUgTmlu
dGggRGlzdHJpY3QgQ291cnQgb2YgQXBwZWFscy48L3A+PHA+V2VsbHMgd2lsbCBhc3N1bWUgb2Zm
aWNlIG9uIEp1bmUgMjcuIDwvcD48cD5IZSBtdXN0IHJ1biBpbiBOb3ZlbWJlciAyMDE4IHRvIHJl
dGFpbiB0aGUgc2VhdCBmb3IgdGhlIHVuZXhwaXJlZCB0ZXJtIGVuZGluZyBKYW51YXJ5IDIsIDIw
MjEuPC9wPjxwPldlbGxzIHJlY2VpdmVkIGhpcyBiYWNoZWxvciYjODIxNztzIGRlZ3JlZSBhbmQg
bGF3IGRlZ3JlZSBmcm9tIHRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIEFrcm9uLiA8L3A+PHA+SGUgaXMgYSBy
ZXRpcmVkIGNhcHRhaW4gb2YgdGhlIE9oaW8gTmF0aW9uYWwgR3VhcmQgYW5kIGN1cnJlbnRseSBh
IHByaXZhdGUgYXR0b3JuZXkgd2hvIGhlbHBlZCBlc3RhYmxpc2ggU3VtbWl0IENvdW50eSYjODIx
NztzIFZhbG9yIENvdXJ0IGZvciBWZXRlcmFucy4gPC9wPjxwPlRvZGQgTS4gTWNLZW5uZXkgb2Yg
QWtyb24gd2FzIGFwcG9pbnRlZCB0byBzZXJ2ZSBhcyBhIGp1ZGdlIG9uIHRoZSBCYXJiZXJ0b24g
TXVuaWNpcGFsIENvdXJ0LjwvcD48cD5IZSBpcyByZXBsYWNpbmcgSnVkZ2UgSmlsbCBGbGFnZy1M
YW56aW5nZXIsIHdobyB3YXMgYXBwb2ludGVkIHRvIHRoZSBTdW1taXQgQ291bnR5IENvdXJ0IG9m
IENvbW1vbiBQbGVhcywgR2VuZXJhbCBEaXZpc2lvbi48L3A+PHA+TWNLZW5uZXkgd2lsbCBhc3N1
bWUgb2ZmaWNlIG9uIEp1bmUgMTkuIDwvcD48cD5IZSBtdXN0IHJ1biBpbiBOb3ZlbWJlciAyMDE3
IHRvIHJldGFpbiB0aGUgc2VhdCBmb3IgdGhlIGZ1bGwgdGVybSBjb21tZW5jaW5nIEphbnVhcnkg
MSwgMjAxOC4gIE1jS2VubmV5IHJlY2VpdmVkIGhpcyBiYWNoZWxvciYjODIxNztzIGRlZ3JlZSBm
cm9tIEhpcmFtIENvbGxlZ2UgYW5kIGhpcyBsYXcgZGVncmVlIGZyb20gT2hpbyBTdGF0ZSBVbml2
ZXJzaXR5LiA8L3A+PHA+SGUgaXMgY3VycmVudGx5IHRoZSBtYWdpc3RyYXRlIGZvciB0aGUgU3Vt
bWl0IENvdW50eSBDb3VydCBvZiBDb21tb24gUGxlYXMuICA8L3A+PHA+PC9wPjxwPllvdXRoIGFk
ZGljdGlvbiBtZWV0aW5nPC9wPjxwPkFLUk9OOiBBIG5ldyBncm91cCB0cnlpbmcgdG8gdGFja2xl
IHlvdXRoIGFkZGljdGlvbiBpcyBob2xkaW5nIGl0cyBzZWNvbmQgbWVldGluZyBhdCA0IHAubS4g
TW9uZGF5IGF0IHRoZSBTdW1taXQgQ291bnR5IFB1YmxpYyBIZWFsdGggQXVkaXRvcml1bSwgMTg2
NyBXLiBNYXJrZXQgU3QuPC9wPjxwPlRoZSBnb2FsIG9mIHRoaXMgd2VlayYjODIxNztzIG1lZXRp
bmcgaXMgdG8gZGV0ZXJtaW5lIGFuZCBkZWZpbmUgcHJpb3JpdHkgYXJlYXMgb2YgZm9jdXMgZm9y
IHRoZSBncm91cCB0byBhZGRyZXNzIGFuZCBjb21lIHVwIHdpdGggYSBuYW1lIGZvciB0aGUgZ3Jv
dXAuPC9wPjxwPlRoZSBncm91cCwgc3BlYXJoZWFkZWQgYnkgdGhlIENvdW50eSBvZiBTdW1taXQg
QWxjb2hvbCwgRHJ1ZyBBZGRpY3Rpb24gYW5kIE1lbnRhbCBIZWFsdGggU2VydmljZXMgQm9hcmQs
IGZvcm1lZCBsYXN0IG1vbnRoIHdpdGggdGhlIGhvcGVzIG9mIGhlbHBpbmcgeW91dGhzIHRocm91
Z2ggYWRkaWN0aW9uIGFuZCByZWNvdmVyeS48L3A+PHA+VGhlIGdyb3VwIHBsYW5zIHRvIG1lZXQg
bW9udGhseS4gPC9wPjxwPk1lbWJlcnMgb2YgdGhlIHB1YmxpYywgaW5jbHVkaW5nIGNoaWxkcmVu
LCBhcmUgZW5jb3VyYWdlZCB0byBhdHRlbmQgdGhlIG1lZXRpbmcuPC9wPjxwPkZvciBtb3JlIGlu
Zm9ybWF0aW9uLCBjb250YWN0IERhcmxlbmUgTWlnYXMsIHRoZSBhZG1pbmlzdHJhdGl2ZSBhc3Np
c3RhbnQgZm9yIGNsaW5pY2FsIHNlcnZpY2VzIHdpdGggdGhlIEFETSBCb2FyZCwgYXQgMzMwLTU2
NC00MDY1IG9yIGVtYWlsIGhlciBhdCBtaWdhc2RAYWRtYm9hcmQuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.