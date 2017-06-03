Regional news briefs — June 4, 2017

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QUtST048L3A+PHA+THVuY2ggY29uY2VydHMgZG93bnRvd248L3A+PHA+QUtST046IERvd250
b3duIEFrcm9uIFBhcnRuZXJzaGlwIGFuZCBzZXZlcmFsIGxvY2FsIGJ1c2luZXNzZXMgYXJlIHdv
cmtpbmcgdG9nZXRoZXIgdG8gYnJpbmcgbHVuY2h0aW1lIGNvbmNlcnRzIGZlYXR1cmluZyBsb2Nh
bCBhcnRpc3RzIHRvIGRvd250b3duIEFrcm9uLjwvcD48cD5Gb3IgdGhlIHNlY29uZCB5ZWFyLCBz
aG93cyB3aWxsIGJlIGhlbGQgV2VkbmVzZGF5cyB0aHJvdWdoIEF1Z3VzdCBhdCBDb21tZXJjZSBQ
YXJrLCBiZXR3ZWVuIDEgUy4gTWFpbiBhbmQgMTcgUy4gTWFpbiBTdC4gZHVyaW5nIHRoZSBOYW50
dWNrZXQgQ29uY2VydCBTZXJpZXMgcHJlc2VudGVkIGJ5IEh1bnRpbmd0b24gQmFuay48L3A+PHA+
VGhlIFNpZGV3YWxrIFN0YWdlLCBwcmVzZW50ZWQgYnkgUHJpdHQgRW50ZXJ0YWlubWVudCBHcm91
cCAoUEVHKSwgZm9yIHRoZSB0aGlyZCB5ZWFyIHdpbGwgYnJpbmcgbXVzaWMgdG8gdGhlIENhbmFs
IERpc3RyaWN0IFRodXJzZGF5cyB0aHJvdWdoIEF1Zy4gMzEuIFRoZSBzaG93cyB3aWxsIGJlIGlu
IHRoZSBjb3VydHlhcmQgYWRqYWNlbnQgdG8gdGhlIFBFRyBvZmZpY2VzIGF0IDM4MCBTLiBNYWlu
IFN0LjwvcD48cD5MaXZlIG11c2ljIGFsc28gcmV0dXJucyB0byBDYXNjYWRlIFBsYXphLCBhcyBw
YXJ0IG9mIFN1bW1lciBvbiB0aGUgUGxhemEgVHVlc2RheXMsIEp1bmUgNiB0aHJvdWdoIEF1Zy4g
MjkuIFRoZSBzZXJpZXMga2lja3Mgb2ZmIHdpdGggS29maSBCb2FreWUuIEl0JiM4MjE3O3MgcHJl
c2VudGVkIGJ5IEFrcm9uIENpdmljIENvbW1vbnMuIEluIGFkZGl0aW9uIHRvIGxpdmUgbXVzaWMs
IFJlY2VzcyB3aWxsIGJlIGJhY2sgb24gdGhlIHBsYXphIFdlZG5lc2RheXMgYW5kIEZyaWRheXMs
IEp1bmUgNyB0aHJvdWdoIEF1Zy4gMzAgZnJvbSAxMTozMCBhLm0uIHRvIDE6MzAgcC5tLiA8L3A+
PHA+QWxsIG9mIHRoZSBzaG93cyB3aWxsIGJlIG5vb24gdG8gMSBwLm0uPC9wPjxwPlZpc2l0IGRv
d250b3duYWtyb24uY29tIGZvciBtb3JlIGluZm9ybWF0aW9uLiA8L3A+PHA+PC9wPjxwPkZBSVJM
QVdOPC9wPjxwPlBpenphIHdpdGggdGhlIHBvbGljZTwvcD48cD5GQUlSTEFXTjogTWVldCBvZmZp
Y2VycyBmcm9tIHRoZSBGYWlybGF3biBQb2xpY2UgRGVwYXJ0bWVudCBhdCBQaXp6YSBXaXRoIHRo
ZSBQb2xpY2UsIDExOjMwIGEubS4gdG8gMSBwLm0uIFRodXJzZGF5IGF0IFN1bW1pdCBNYWxsLjwv
cD48cD5UaGUgZXZlbnQgd2lsbCBiZSBvdXRzaWRlIE1hY3kmIzgyMTc7cyBtYWxsIGVudHJhbmNl
IGJldHdlZW4gQ2xhaXJlJiM4MjE3O3MgYW5kIE5haWxzIDkwLjwvcD48cD5UaGVyZSB3aWxsIGJl
IGZyZWUgcGl6emEgKGNvdXJ0ZXN5IG9mIERld2V5JiM4MjE3O3MgUGl6emEgKSBhbmQgbGVtb25h
ZGUgKGNvdXJ0ZXN5IG9mIEF1bnRpZSBBbm5lJiM4MjE3O3MpIGZvciBjaGlsZHJlbiAxMSBhbmQg
dW5kZXIuPC9wPjxwPkZhaXJsYXduIG9mZmljZXJzIHdpbGwgYmUgb24gaGFuZCB0byBzaGFyZSBp
bmZvcm1hdGlvbiBhbmQgYW5zd2VyIHF1ZXN0aW9ucy4gUGFydGljaXBhbnRzIHdpbGwgYmUgYWJs
ZSB0byBzaXQgaW4gYSBwb2xpY2UgY2FyLCByZWNlaXZlIGEgcG9saWNlIHRlbXBvcmFyeSB0YXR0
b28gYW5kIHRha2UgcGFydCBpbiBnYW1lcywgYWN0aXZpdGllcyBhbmQgY3JhZnRzLjwvcD48cD48
L3A+PHA+Q0xFVkVMQU5EPC9wPjxwPjUgYmljeWNsaXN0cyBzdHJ1Y2sgYnkgY2FyPC9wPjxwPkNM
RVZFTEFORDogUG9saWNlIHNheSBmaXZlIGJpY3ljbGlzdHMgd2VyZSBpbmp1cmVkIHdpdGggdGhy
ZWUgaG9zcGl0YWxpemVkIGluIGNyaXRpY2FsIGNvbmRpdGlvbiBhZnRlciBiZWluZyBzdHJ1Y2sg
YnkgYSBjYXIgaW4gQ2xldmVsYW5kLjwvcD48cD5BIDI3LXllYXItb2xkIG1hbiB3aG8gaGl0IHRo
ZSBjeWNsaXN0cyBhcm91bmQgMjozMCBhLm0uIFNhdHVyZGF5IHdhcyBhcnJlc3RlZCBvbiBzdXNw
aWNpb24gb2YgZHJpdmluZyB1bmRlciB0aGUgaW5mbHVlbmNlLCBwb2xpY2Ugc2FpZC4gVGhlIGFj
Y2lkZW50IG9jY3VycmVkIG9uIGEgc3RyZWV0IGVhc3Qgb2YgZG93bnRvd24gQ2xldmVsYW5kLjwv
cD48cD5Qb2xpY2UgYXJlIGxvb2tpbmcgZm9yIGEgd29tYW4gd2hvIGhpdCBvbmUgb2YgdGhlIHZp
Y3RpbXMgd2l0aCBoZXIgY2FyIGFmdGVyIHRoZSBpbml0aWFsIGFjY2lkZW50IGFuZCBkcm92ZSBv
ZmYuPC9wPjxwPlBvbGljZSBpZGVudGlmaWVkIHRoZSB2aWN0aW1zIGFzIERhcnRhbmduYW4gUmVp
ZCwgNDI7IEphbWVsIExpbnNleSwgNDU7IEJlcm5hZGV0dGUgTHVzdGVyLCAyNDsgSmFtZWxpYSBM
dXN0ZXIsIDI0OyBhbmQgRGV6dGFuZXkgU3BlbmNlciwgMTcuPC9wPjxwPjwvcD48cD5Tb21ld2hl
cmUgaW4gU1BBQ0U8L3A+PHA+TkFTQSB0ZXN0cyBmaXJlIG9uIGNyYWZ0PC9wPjxwPkVuZ2luZWVy
cyBhdCBOQVNBJiM4MjE3O3MgR2xlbm4gUmVzZWFyY2ggQ2VudGVyIGluIENsZXZlbGFuZCBhbmQg
T3JiaXRhbCBBVEsgaW4gRHVsbGVzLCBWYS4sIGFyZSBwcmVwYXJpbmcgdG8gaWduaXRlIHRoZSB0
aGlyZCByZW1vdGUgU3BhY2VjcmFmdCBGaXJlIEV4cGVyaW1lbnQgKFNBRkZJUkUpLCBpbnNpZGUg
YW4gT3JiaXRhbCBBVEsgQ3lnbnVzIGNhcmdvIHNwYWNlY3JhZnQgbGVhdmluZyB0aGUgSW50ZXJu
YXRpb25hbCBTcGFjZSBTdGF0aW9uIHRvZGF5LjwvcD48cD5TQUZGSVJFIElJSSBpcyB0aGUgZmlu
YWwgdGVzdCBpbiB0aGUgZmlyc3QgcGhhc2Ugb2YgYSBzZXJpZXMgb2YgZXhwZXJpbWVudHMgZGVz
aWduZWQgdG8gaW52ZXN0aWdhdGUgbGFyZ2Utc2NhbGUgZmxhbWUgZ3Jvd3RoIGFuZCBtYXRlcmlh
bCBmbGFtbWFiaWxpdHkgbGltaXRzIGluIGxvbmctZHVyYXRpb24gbWljcm9ncmF2aXR5LiBSZXN1
bHRzIHdpbGwgaGVscCBlbnN1cmUgYXN0cm9uYXV0IHNhZmV0eSBkdXJpbmcgZnV0dXJlIGRlZXAg
c3BhY2UgZXhwbG9yYXRpb24gbWlzc2lvbnMuICAgICAgICAgICAgICAgIDwvcD48cD5BZnRlciBD
eWdudXMgbGVhdmVzIHRoZSBzcGFjZSBzdGF0aW9uLCBpdCB3aWxsIG1vdmUgdG8gYSBzdGFibGUg
b3JiaXQgd2hlcmUgTkFTQSBHbGVubiBlbmdpbmVlcnMgd2lsbCBiZWdpbiB0aGUgMiYjMTg5Oy1o
b3VyIGV4cGVyaW1lbnQuIFNBRkZJUkUgSUlJJiM4MjE3O3MgYnVybiB3aWxsIGxhc3QgYXBwcm94
aW1hdGVseSAyMCBtaW51dGVzIGluc2lkZSB0aGUgdmVzc2VsLCB3aGljaCBtaW1pY3MgdGhlIHNw
YWNlIHN0YXRpb24mIzgyMTc7cyBveHlnZW4gY29uY2VudHJhdGlvbiBsZXZlbHMuIEN5Z251cyB3
aWxsIHRoZW4gc3BlbmQgdGhlIG5leHQgc2V2ZXJhbCBkYXlzIGRvd25saW5raW5nIHRoZSBleHBl
cmltZW50IGRhdGEgYmVmb3JlIGl0IGJlZ2lucyBpdHMgZmllcnkgcmUtZW50cnkgaW50byBFYXJ0
aCYjODIxNztzIGF0bW9zcGhlcmUuPC9wPjxwPkxpa2UgU0FGRklSRSBJLCB0aGUgdGhpcmQgU0FG
RklSRSBleHBlcmltZW50IHdpbGwgYnVybiBhIHNpbmdsZSBsYXJnZSBwaWVjZSBvZiBmYWJyaWMg
YXQgZGlmZmVyZW50IGFpciBmbG93IHJhdGVzLiBTQUZGSVJFIElJIGJ1cm5lZCBuaW5lIHNhbXBs
ZXMgb2YgZGlmZmVyZW50IG1hdGVyaWFscy48L3A+PHA+U0FGRklSRSBJIGFuZCBJSSB3ZXJlIHN1
Y2Nlc3NmdWxseSBjb21wbGV0ZWQgaW4gSnVuZSBhbmQgTm92ZW1iZXIgb2YgMjAxNiByZXNwZWN0
aXZlbHkuPC9wPjxwPkVuZ2luZWVycyBhcmUgZGVzaWduaW5nIHRoZSBuZXh0IGdlbmVyYXRpb24g
b2YgU0FGRklSRSBleHBlcmltZW50cywgd2hpY2ggYXJlIHRhcmdldGVkIHRvIGZseSBpbiAyMDE5
LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.