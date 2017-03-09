Regional news briefs — March 10, 2017

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QUtST048L3A+PHA+UGFydHkgbGlrZSBpdHMgTWFyY2ggMTc8L3A+PHA+QUtST046IEFrcm9u
IGFwcGFyZW50bHkgaXMgcXVpdGUgdGhlIHBsYWNlIHRvIGNlbGVicmF0ZSBTdC4gUGF0cmljayYj
ODIxNztzIERheS48L3A+PHA+VGhlIHdlYnNpdGUgV2FsbGV0SHViIHJhbmtlZCB0aGUgMjAwIGxh
cmdlc3QgY29tbXVuaXRpZXMgaW4gdGhlIGNvdW50cnkgdG8gZGV0ZXJtaW5lIHRoZSAmIzgyMjA7
QmVzdCBDaXRpZXMgZm9yIFN0LiBQYXRyaWNrJiM4MjE3O3MgRGF5IENlbGVicmF0aW9ucy4mIzgy
MjE7PC9wPjxwPkFrcm9uIHdhcyBzZXZlbnRoICYjODIxMjsgdG9wcyBpbiBPaGlvLiBDbGV2ZWxh
bmQgY2FtZSBpbiAxMHRoLCB3aGlsZSBDaW5jaW5uYXRpIHdhcyAxM3RoLjwvcD48cD5XYWxsZXRI
dWIgZ3JhZGVkIGNpdGllcyBvbiBldmVyeXRoaW5nIGZyb20gU3QuIFBhdHJpY2smIzgyMTc7cyBE
YXkgcGFyYWRlcyB0byBhY2Nlc3MgdG8gYmFycyB0byBjcmltZSB0byB3ZWF0aGVyLjwvcD48cD5U
aGUgdG9wIGZpdmUsIGluIG9yZGVyLCBhcmU6IEJ1ZmZhbG87IE1hZGlzb24sIFdpcy47IEJvc3Rv
bjsgQ2VkYXIgUmFwaWRzLCBJb3dhOyBhbmQgV29yY2VzdGVyLCBNYXNzLjwvcD48cD5UaGUgZnVs
bCBsaXN0IGNhbiBiZSBmb3VuZCBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vYml0Lmx5LzJtS2d3cmciIHRh
cmdldD0iX2JsYW5rIj5odHRwOi8vYml0Lmx5LzJtS2d3cmc8L2E+LjwvcD48cD48L3A+PHA+U1VN
TUlUIENPVU5UWTwvcD48cD5HdWlsdHkgcGxlYSBpbiBoZXJvaW4gZGVhdGg8L3A+PHA+QUtST046
IEEgMjYteWVhci1vbGQgQWtyb24gbWFuIHBsZWFkZWQgZ3VpbHR5IHRoaXMgd2VlayByYXRoZXIg
dGhhbiBnb2luZyB0byB0cmlhbCBvbiBjaGFyZ2VzIHRoYXQgaGUgcHJvdmlkZWQgaGVyb2luIHRv
IGEgMjEteWVhci1vbGQgbWFuIHdobyBkaWVkIGFmdGVyIHRha2luZyBpdC48L3A+PHA+QnJvY2sg
UmljaGFyZHNvbiB3YXMgc2NoZWR1bGVkIHRvIGdvIG9uIHRyaWFsIFRodXJzZGF5IGluIEp1ZGdl
IE1hcnkgTWFyZ2FyZXQgUm93bGFuZHMmIzgyMTc7IFN1bW1pdCBDb3VudHkgQ29tbW9uIFBsZWFz
IGNvdXJ0cm9vbS4gSW5zdGVhZCwgaGUgcGxlYWRlZCBndWlsdHkgV2VkbmVzZGF5IHRvIGludm9s
dW50YXJ5IG1hbnNsYXVnaHRlciBhbmQgY29ycnVwdGluZyBhbm90aGVyIHdpdGggZHJ1Z3MuIFBy
b3NlY3V0b3JzIGRyb3BwZWQgb3RoZXIgY2hhcmdlcyBwZW5kaW5nIGFnYWluc3QgaGltLjwvcD48
cD5Sb3dsYW5kcyB3aWxsIHNlbnRlbmNlIFJpY2hhcmRzb24gYXQgOTozMCBhLm0uIFdlZG5lc2Rh
eS48L3A+PHA+VGhlIFUuUy4gTWFyc2hhbHMgRmxvcmlkYSBSZWdpb25hbCBGdWdpdGl2ZSBUYXNr
IEZvcmNlIGFycmVzdGVkIFJpY2hhcmRzb24gaW4gT2N0b2JlciBpbiBQb3J0IFJpY2hleSwgRmxh
LjwvcD48cD48L3A+PHA+U1RST05HU1ZJTExFPC9wPjxwPk1vcmUgSS03MSBzaG9vdGluZyBkZXRh
aWxzPC9wPjxwPlNUUk9OR1NWSUxMRTogUG9saWNlIGhhdmUgcmVsZWFzZWQgYSBmZXcgbW9yZSBk
ZXRhaWxzIGFib3V0IGEgaGlnaC1zcGVlZCBjaGFzZSBhbmQgZmF0YWwgc2hvb3RpbmcgYnkgcG9s
aWNlIG9uIEludGVyc3RhdGUgNzEgZWFybGllciB0aGlzIHdlZWsuPC9wPjxwPlRoZSBjaGFzZSwg
d2hpY2ggZW5kZWQgaW4gTWVkaW5hIFRvd25zaGlwLCByZWFjaGVkIHNwZWVkcyBvZiA5NSBtcGgg
YW5kIGxhc3RlZCBsZXNzIHRoYW4gMTQgbWludXRlcywgdGhlIE1lZGluYSBHYXpldHRlIHJlcG9y
dHMuIEF1dGhvcml0aWVzIGFsc28gdXNlZCBzcGlrZSBzdHJpcHMgdG8gc2xvdyBkb3duIHRoZSB2
ZWhpY2xlLjwvcD48cD5Sb3kgRXZhbnMgSnIuLCAzNywgb2YgTG9yYWluLCB3YXMgc2hvdCBhbmQg
a2lsbGVkIGJ5IGEgU3Ryb25nc3ZpbGxlIHBvbGljZSBvZmZpY2VyIGF0IHRoZSBlbmQgb2YgdGhl
IHB1cnN1aXQuIEF1dGhvcml0aWVzIHRvbGQgdGhlIG5ld3NwYXBlciB0aGF0IGl0IGhhcyBiZWVu
IG1vcmUgdGhhbiBzaXggeWVhcnMgc2luY2UgdGhlIGxhc3Qgb2ZmaWNlciBpbnZvbHZlZCBzaG9v
dGluZyBmb3IgdGhlIGRlcGFydG1lbnQuPC9wPjxwPjwvcD48cD5TVE9XPC9wPjxwPlRlbXBvcmFy
eSBzaGVsdGVyIHNldCB1cDwvcD48cD5TVE9XOiBXaXRoIGNvbGQgd2VhdGhlciBhcHByb2FjaGlu
ZywgdGhlIGNpdHkgaGFzIHNldCB1cCBhIHRlbXBvcmFyeSBlbWVyZ2VuY3kgc2hlbHRlciBmb3Ig
c2VuaW9yIGNpdGl6ZW5zIGFuZCBmYW1pbGllcyBpbiB0aGUgY29tbXVuaXR5IHdpdGhvdXQgcG93
ZXIuPC9wPjxwPlRoZXJlIGlzIGxpbWl0ZWQgY2FwYWNpdHkgYXQgdGhlIFN0b3cgU2VuaW9yIENl
bnRlciwgMzk2OCBEYXJyb3cgUm9hZCwgc28gY2FsbCBmaXJzdCBiZXR3ZWVuIDggYS5tLiBhbmQg
NDozMCBwLm0uIHRvIDMzMC02ODktMjgwMC4gQWZ0ZXIgYnVzaW5lc3MgaG91cnMsIGNhbGwgMzMw
LTY4OS01NzAwLjwvcD48cD5MaW1pdGVkIHN1cHBsaWVzIHdpbGwgYmUgYXZhaWxhYmxlLiBQbGVh
c2UgYnJpbmcgcGlsbG93cywgYmxhbmtldHMgYW5kIHNuYWNrcyBpZiBwb3NzaWJsZS48L3A+PHA+
VGhlIFN0b3cgRmlyZSBEZXBhcnRtZW50IHdpbGwgcHJvdmlkZSBvdmVybmlnaHQgbW9uaXRvcmlu
ZyBvZiB0aGUgY2VudGVyLCBhbmQgQ29ybmVyIEN1cCBDb2ZmZWUgSG91c2UgaXMgZG9uYXRpbmcg
Y29mZmVlIGFuZCBsaWdodCBzbmFja3MuPC9wPjxwPkNpdHkgb2ZmaWNpYWxzIHNhaWQgRmlyc3RF
bmVyZ3kgaGFzIGFkdmlzZWQgaXQgY291bGQgdGFrZSB1cCB0byB0d28gbW9yZSBkYXlzIHRvIHJl
c3RvcmUgYWxsIHBvd2VyLjwvcD48cD5UaGUgc2hlbHRlciBpcyBmb3IgU3RvdyByZXNpZGVudHMg
b25seS4gUmVzZXJ2YXRpb24gYnkgcGhvbmUgaXMgcmVxdWlyZWQuIDwvcD48cD48L3A+PHA+V09P
U1RFUjwvcD48cD5NYW4ga2lsbHMgc2VsZiBvbiBSb3V0ZSAzMDwvcD48cD5XT09TVEVSOiBBIG1h
biBhY2N1c2VkIG9mIGtpbGxpbmcgYSB3b21hbiBpbiBNYW5zZmllbGQgYW5kIGFiZHVjdGluZyBo
ZXIgNy13ZWVrLW9sZCBiYWJ5IGFwcGFyZW50bHkgY29tbWl0dGVkIHN1aWNpZGUgYWxvbmcgVS5T
LiBSb3V0ZSAzMCBlYXJseSBUaHVyc2RheSBtb3JuaW5nLjwvcD48cD5UaGUgTWFuc2ZpZWxkIE5l
d3MgSm91cm5hbCByZXBvcnRzIHRoYXQgYXV0aG9yaXRpZXMgd2VyZSBzZWFyY2hpbmcgZm9yIERh
a290YSBNLiBTdGVhZ2FsbCwgMjAsIGFmdGVyIGhlIGFsbGVnZWRseSBzaG90IGEgMjIteWVhci1v
bGQgd29tYW4gdG8gZGVhdGggb3V0c2lkZSB0aGUgQnJvb2t3b29kIFdheSBBcGFydG1lbnRzIGFy
b3VuZCA3OjMwIHAubS4gV2VkbmVzZGF5LjwvcD48cD5UaGUgV29vc3RlciBEYWlseSBSZWNvcmQg
cmVwb3J0cyB0aGF0IGF1dGhvcml0aWVzIGNvbnZlcmdlZCBvbiBhIHZlaGljbGUgYXQgdGhlIGV4
aXQgcmFtcCBmcm9tIFJvdXRlIDMwIHRvIHN0YXRlIFJvdXRlIDMgYWZ0ZXIgbWlkbmlnaHQgYW5k
IGEgbWFuIG5hbWVkICYjODIyMDtEYWtvdGEmIzgyMjE7IGFwcGFyZW50bHkgY29tbWl0dGVkIHN1
aWNpZGUuPC9wPjxwPlRoZSBiYWJ5IHdhcyBmb3VuZCBzYWZlIGFuZCB3YXNuJiM4MjE3O3QgYXQg
dGhlIHNjZW5lLCB0aGUgTmV3cyBKb3VybmFsIHNhaWQuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.