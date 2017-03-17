Regional news briefs — March 18, 2017

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QUtST048L3A+PHA+UnlhbiB0byBob2xkIHRvd24gbWVldGluZzwvcD48cD5BS1JPTjogVS5T
LiBSZXAuIFRpbSBSeWFuLCBELU5pbGVzLCB3aWxsIGhvc3QgYSB0b3duIGhhbGwgbWVldGluZyBm
b3IgY29uc3RpdHVlbnRzIG9mIE9oaW8mIzgyMTc7cyAxM3RoIENvbmdyZXNzaW9uYWwgRGlzdHJp
Y3QgZnJvbSAyIHRvIDQgcC5tLiBNYXJjaCAyNSBhdCB0aGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBBa3JvbiYj
ODIxNztzIFN0dWRlbnQgVW5pb24gVGhlYXRyZSwgMzAzIENhcnJvbGwgU3QuPC9wPjxwPlNlYXRp
bmcgaXMgbGltaXRlZCBhbmQgdGhlcmUgaXMgbm8gYXZhaWxhYmxlIG92ZXJmbG93IHNwYWNlLCBz
byB0aG9zZSB3aXNoaW5nIHRvIGF0dGVuZCBzaG91bGQgYXJyaXZlIGVhcmx5LiA8L3A+PHA+VGhl
IHRvd24gaGFsbCB3aWxsIGJlIG1vZGVyYXRlZCBieSBVQSBwcm9mZXNzb3IgYW5kIEFrcm9uIFBy
ZXNzIENsdWIgdHJ1c3RlZSBEYXZlIENvaGVuLjwvcD48cD5UaGUgMTN0aCBkaXN0cmljdCBjb3Zl
cnMgcG9ydGlvbnMgb2YgU3VtbWl0LCBTdGFyaywgUG9ydGFnZSwgVHJ1bWJ1bGwgYW5kIE1haG9u
aW5nIGNvdW50aWVzLjwvcD48cD48L3A+PHA+U2VsZi1kZWZlbnNlIGNsYXNzPC9wPjxwPkFLUk9O
OiBBIGZyZWUgc2VsZi1kZWZlbnNlIGNsYXNzIGZvciB3b21lbiB3aWxsIGJlIG9mZmVyZWQgVHVl
c2RheS4gPC9wPjxwPlRoZSBjb3Vyc2Ugd2lsbCBiZSBmcm9tIDYgdG8gOCBwLm0uIGluIHRoZSBD
b21tdW5pdHkgQ2VudGVyIEd5bSBhdCBGaXJzdCBBcG9zdG9saWMgRmFpdGggQ2h1cmNoLCA3OTAg
RWFzdGVyIEF2ZS4gTm8gcmVnaXN0cmF0aW9uIGlzIHJlcXVpcmVkLjwvcD48cD5QYXJ0aWNpcGFu
dHMgd2lsbCBsZWFybiB2ZXJiYWwgdGVjaG5pcXVlcywga2lja3MgYW5kIHNsYXBzLCBob3cgdG8g
Z2V0IGZyZWUgZnJvbSBhIGNob2tlaG9sZCBhbmQgbW9yZS4gVGhlIG1vbnRobHkgY2xhc3MgaXMg
c3BvbnNvcmVkIGJ5IFN1bW1pdCBDb3VudHkgUHJvc2VjdXRvciBTaGVycmkgQmV2YW4gV2Fsc2gg
YW5kIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgQWtyb24gUG9saWNlIEx0LiBDaGFkIEN1bm5pbmdoYW0uIDwvcD48
cD5Gb3IgbW9yZSBpbmZvcm1hdGlvbiwgY29udGFjdCBKZW5uaWZlciBXYXRzb24gYXQgMzMwLTY0
My03OTE1IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzp3YXRzb25AcHJvc2VjdXRvci5zdW1taXRvaC5uZXQi
PndhdHNvbkBwcm9zZWN1dG9yLnN1bW1pdG9oLm5ldDwvYT4uPC9wPjxwPjwvcD48cD5DT1BMRVkg
VE9XTlNISVA8L3A+PHA+TWFuIGRpZXMgaW4gZG91YmxlIHNob290aW5nPC9wPjxwPkNPUExFWSBU
V1AuOiBPbmUgbWFuIHdhcyBraWxsZWQgYW5kIGFub3RoZXIgd2FzIGhvc3BpdGFsaXplZCBGcmlk
YXkgbmlnaHQgaW4gd2hhdCBwb2xpY2UgZGVzY3JpYmVkIGFzIGEgZG91YmxlIHNob290aW5nLiBP
ZmZpY2VycyB3ZXJlIGNhbGxlZCB0byBhIGhvbWUgaW4gdGhlIDEzMDAgYmxvY2sgb2YgTGFrZWxh
bmQgQXZlbnVlIHNob3J0bHkgYWZ0ZXIgNjoxNSBwLm0uPC9wPjxwPkNvcGxleSBQb2xpY2UgQ2hp
ZWYgTWljaGFlbCBNaWVyIHRvbGQgV0pXIENoYW5uZWwgOCBhbmQgV0tZQyBDaGFubmVsIDMgdGhh
dCB0aGUgbWVuIGFwcGFyZW50bHkgc2hvdCBlYWNoIG90aGVyIGFmdGVyIGFuIGFyZ3VtZW50IGJy
b2tlIG91dC4gQm90aCBtZW4gd2VyZSBrbm93biB0byBhIHdvbWFuIHdobyBsaXZlcyBhdCB0aGUg
aG91c2UsIE1pZXIgc2FpZC4gVGhlIGV4dGVudCBvZiB0aGUgd291bmRlZCBtYW4mIzgyMTc7cyBp
bmp1cmllcyB3YXMgbm90IGltbWVkaWF0ZWx5IGNsZWFyLiBObyBvdGhlciBpbmZvcm1hdGlvbiB3
YXMgYmVpbmcgcmVsZWFzZWQgRnJpZGF5LjwvcD48cD48L3A+PHA+Q0xFVkVMQU5EPC9wPjxwPldv
bWFuIGh1cnQgaW4gYmFsY29ueSBmYWxsPC9wPjxwPkNMRVZFTEFORDogQXV0aG9yaXRpZXMgc2F5
IGEgMjAteWVhci1vbGQgd29tYW4gd2hvIGZlbGwgZnJvbSBhIHNlY29uZC1zdG9yeSBiYWxjb255
IGluc2lkZSBhIENsZXZlbGFuZCBiYXIgYWZ0ZXIgdGhlIGNpdHkmIzgyMTc7cyBTdC4gUGF0cmlj
ayYjODIxNztzIERheSBwYXJhZGUgaGFzIGJlZW4gaG9zcGl0YWxpemVkIGluIGNyaXRpY2FsIGNv
bmRpdGlvbi4gQ2xldmVsYW5kLmNvbSByZXBvcnRzIHRoZSB3b21hbiBmZWxsIGFib3V0IDI6MzAg
cC5tLiBGcmlkYXkgYXQgU3Bpcml0cyBOaWdodGNsdWIgaW4gdGhlIFdhcmVob3VzZSBEaXN0cmlj
dC48L3A+PHA+PC9wPjxwPlNUUk9OR1NWSUxMRTwvcD48cD5GYXRhbCBzaG90cyBzaG93biBvbiB2
aWRlbzwvcD48cD5TVFJPTkdTVklMTEU6IFBvbGljZSBkYXNoYm9hcmQgY2FtZXJhIHZpZGVvIHNo
b3dzIHRoZSBtb21lbnRzIHdoZW4gcG9saWNlIHNob3QgYW4gdW5hcm1lZCBtYW4gYWZ0ZXIgYSBo
aWdoLXNwZWVkIGNoYXNlIGluIE9oaW8uPC9wPjxwPlJveSBFdmFucyBKci4gd2FzIHNob3QgTWFy
Y2ggNyBvbiBJbnRlcnN0YXRlIDcxIGZvbGxvd2luZyB0aGUgY2hhc2UgdGhhdCBiZWdhbiBpbiBT
dHJvbmdzdmlsbGUsIGFib3V0IDIwIG1pbGVzIHNvdXRoIG9mIENsZXZlbGFuZC4gRXZhbnMmIzgy
MTc7IGdpcmxmcmllbmQgYW5kIGhlciB0aHJlZSBjaGlsZHJlbiB3ZXJlIGFsc28gaW4gdGhlIHZh
biwgYnV0IHdlcmVuJiM4MjE3O3QgaGFybWVkLjwvcD48cD5Ud28gY3J1aXNlcnMgYm94ZWQgdGhl
IHZhbiBpbiBhZnRlciB0aGUgMTQtbWludXRlIGNoYXNlLCBhbmQgRXZhbnMgc3RydWNrIGEgY3J1
aXNlci4gVGhlIHZpZGVvIHNob3dzIHR3byBvZmZpY2VycyBhcHByb2FjaGluZyB0aGUgdmFuIHdp
dGggZ3VucyBkcmF3bi4gT25lIG9mZmljZXIgb3BlbnMgdGhlIGRyaXZlciYjODIxNztzIGRvb3Is
IGFuZCB0d28gc2hvdHMgYXJlIGhlYXJkIHNlY29uZHMgbGF0ZXIuPC9wPjxwPkF1dGhvcml0aWVz
IHNheSB0aGUgU3Ryb25nc3ZpbGxlIG9mZmljZXJzIHNhaWQgRXZhbnMgd291bGRuJiM4MjE3O3Qg
Zm9sbG93IG9yZGVycyBhbmQgYXBwZWFyZWQgdG8gcmVhY2ggZm9yIHNvbWV0aGluZy48L3A+PHA+
VGhlIE9oaW8gQnVyZWF1IG9mIENyaW1pbmFsIEludmVzdGlnYXRpb24gc2F5cyBubyB3ZWFwb25z
IHdlcmUgZm91bmQgaW4gdGhlIHZhbi48L3A+PHA+PC9wPjxwPlNUQVRFIEdPVkVSTk1FTlQ8L3A+
PHA+MzV0aCBIb3VzZSBkaXN0cmljdCBzZWF0PC9wPjxwPk9oaW8gRGVtb2NyYXRpYyBsZWFkZXJz
IGFyZSBzZWVraW5nIGxldHRlcnMgb2YgaW50ZXJlc3QgdG8gZmlsbCB0aGUgc29vbi10by1iZSB2
YWNhbnQgMzV0aCBIb3VzZSBkaXN0cmljdCBzZWF0LjwvcD48cD5TdGF0ZSBSZXAuIEdyZXRhIEpv
aG5zb24sIEQtQWtyb24sIGhhcyBhbm5vdW5jZWQgdGhhdCBzaGUgd2lsbCBzdGVwIGRvd24gYXMg
YSBzdGF0ZSByZXByZXNlbnRhdGl2ZSBNYXJjaCAyNiB0byBiZWNvbWUgdGhlIGRlcHV0eSBsYXcg
ZGlyZWN0b3IgZm9yIFN1bW1pdCBDb3VudHkuIDwvcD48cD5UaGUgRGVtb2NyYXRpYyBtaW5vcml0
eSBjYXVjdXMgd2lsbCBhcHBvaW50IGFuIGFwcGxpY2FudCB0byBzZXJ2ZSB0aGUgcmVtYWluZGVy
IG9mIEpvaG5zb24mIzgyMTc7cyB0ZXJtLCB3aGljaCBydW5zIHRocm91Z2ggRGVjZW1iZXIgMjAx
OC4gPC9wPjxwPkEgc2NyZWVuaW5nIHBhbmVsIG9mIGZpdmUgRGVtb2NyYXRpYyBzdGF0ZSByZXBy
ZXNlbnRhdGl2ZXMgd2lsbCBpbnRlcnZpZXcgYXBwbGljYW50cyB0byBtYWtlIGEgZnVsbCByZWNv
bW1lbmRhdGlvbiB0byB0aGUgZnVsbCAzMi1tZW1iZXIgY2F1Y3VzLiA8L3A+PHA+VGhlIDM1dGgg
RGlzdHJpY3QgaW5jbHVkZXMgcG9ydGlvbnMgb2YgQWtyb24sIEJhcmJlcnRvbiBhbmQgQ292ZW50
cnkgVG93bnNoaXAuPC9wPjxwPkFwcGxpY2FudHMgc2hvdWxkIG1haWwgYW5kIGVtYWlsIHJlc3Vt
ZXMgYW5kIGNvdmVyIGxldHRlcnMgdG8gSG91c2UgRGVtb2NyYXRpYyBDaGllZiBvZiBTdGFmZiBB
bmR5IERpUGFsbWEgYnkgdGhlIGNsb3NlIG9mIGJ1c2luZXNzIE1hcmNoIDMxLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.