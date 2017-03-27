Regional news briefs — March 28

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QUtST048L3A+PHA+VW5pb24gT0tzIGNvbnRyYWN0PC9wPjxwPkFLUk9OOiBUaGUgQWtyb24g
RWR1Y2F0aW9uIEFzc29jaWF0aW9uIHZvdGVkIFN1bmRheSBuaWdodCB0byBhcHByb3ZlIGEgbmV3
IHRocmVlLXllYXIgY29udHJhY3Qgd2l0aCBBa3JvbiBQdWJsaWMgU2Nob29scywgdGhlIHNjaG9v
bCBkaXN0cmljdCBzYWlkIE1vbmRheS48L3A+PHA+VGhlIHVuaW9uIHJlcHJlc2VudHMgYWJvdXQg
MiwwMDAgdGVhY2hlcnMuPC9wPjxwPkEgdW5pb24gcmVwcmVzZW50YXRpdmUgY291bGQgbm90IGJl
IHJlYWNoZWQgTW9uZGF5IGZvciBjb21tZW50LjwvcD48cD5UaGUgc2Nob29sIGJvYXJkIHdpbGwg
dm90ZSBhdCBpdHMgbmV4dCByZWd1bGFyIG1lZXRpbmcgYXQgNTozMCBwLm0uIFdlZG5lc2RheS48
L3A+PHA+VGhlIG5ldyBjb250cmFjdCwgaWYgaXQmIzgyMTc7cyBhcHByb3ZlZCwgd2lsbCBiZSBl
ZmZlY3RpdmUgcmV0cm9hY3RpdmVseSBmcm9tIEp1bHkgMSwgMjAxNiwgYW5kIGNvbnRpbnVlIHRo
cm91Z2ggSnVuZSAzMCwgMjAxOS4gVGhlIHByZXZpb3VzIGNvbnRyYWN0IHdhcyBlZmZlY3RpdmUg
dGhyb3VnaCBKdW5lIDMwLCAyMDE2LiA8L3A+PHA+PC9wPjxwPkZhdGFsIHNob290aW5nIGludmVz
dGlnYXRlZDwvcD48cD5BS1JPTjogQSAyOC15ZWFyLW9sZCBBa3JvbiBtYW4gd2FzIGZvdW5kIGRl
YWQgb2YgYSBndW5zaG90IHdvdW5kIHRvIHRoZSBjaGVzdCBhdCBhIFJpY2htb25kIFN0cmVldCBo
b21lIG92ZXIgdGhlIHdlZWtlbmQgaW4gRWFzdCBBa3Jvbi48L3A+PHA+VmFuY2UgRGF2aXMgSnIu
IHdhcyBwcm9ub3VuY2VkIGRlYWQgYXQgdGhlIHNjZW5lIGF0IDc6MzQgYS5tLiBTYXR1cmRheSwg
dGhlIFN1bW1pdCBDb3VudHkgbWVkaWNhbCBleGFtaW5lciYjODIxNztzIG9mZmljZSBzYWlkLjwv
cD48cD5BbiBhdXRvcHN5IG9uIERhdmlzIGlzIHBsYW5uZWQsIGFjY29yZGluZyB0byBwb2xpY2Uu
PC9wPjxwPkRldGVjdGl2ZXMgaGF2ZSBub3QgdW5jb3ZlcmVkIGEgbW90aXZlIGZvciBEYXZpcyYj
ODIxNzsgc2hvb3RpbmcuIFBvbGljZSBjb250aW51ZSB0byBpbnZlc3RpZ2F0ZS4gRnVydGhlciBk
ZXRhaWxzIHdlcmUgbm90IGltbWVkaWF0ZWx5IGF2YWlsYWJsZS4gPC9wPjxwPkFueW9uZSB3aXRo
IGluZm9ybWF0aW9uIGlzIGFza2VkIHRvIGNhbGwgMzMwLTM3NS0yNDkwLiA8L3A+PHA+PC9wPjxw
PlBPUlRBR0UgQ09VTlRZPC9wPjxwPkstOSBvZmZpY2VyIGRpZXM8L3A+PHA+TUFOVFVBOiBUaGUg
UG9ydGFnZSBDb3VudHkgY29tbXVuaXR5IHNhaWQgZ29vZGJ5ZSBTdW5kYXkgdG8gcG9saWNlIEst
OSBEaWFibG8gd2hvIGRpZWQgcmVjZW50bHkgYWZ0ZXIgYSBiYXR0bGUgd2l0aCBpbm9wZXJhYmxl
IGNhbmNlci48L3A+PHA+U2d0LiBKb2UgVXJzbywgYWxvbmcgd2l0aCBvdGhlciBtZW1iZXJzIG9m
IHRoZSBwb2xpY2UgZm9yY2UgYW5kIHN0dWRlbnRzIGZyb20gQ3Jlc3R3b29kIEhpZ2ggU2Nob29s
LCBoZWxkIGEgbWVtb3JpYWwgZm9yIERpYWJsbywgV09JTyAoQ2hhbm5lbCAxOSkgcmVwb3J0cy4g
PC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGUgTWFudHVhIFBvbGljZSBEZXBhcnRtZW50IHdvdWxkIGxpa2UgdG8g
dGhhbmsgZWFjaCBhbmQgZXZlcnkgcGVyc29uIHdobyBwYWlkIHRoZWlyIHJlc3BlY3RzIGFuZCBh
dHRlbmRlZCBbU3VuZGF5JiM4MjE3O3NdIG1lbW9yaWFsIHNlcnZpY2UgZm9yIEstOSBEaWFibG8s
JiM4MjIxOyBwb2xpY2UgcG9zdGVkIG9uIHNvY2lhbCBtZWRpYS4gPC9wPjxwPjwvcD48cD5TVU1N
SVQgQ09VTlRZPC9wPjxwPk1lZXRpbmcgdG8gZGlzY3VzcyBob3VzaW5nPC9wPjxwPkFLUk9OOiBT
dW1taXQgQ291bnR5IERpc3RyaWN0IDYgQ291bmNpbG1hbiBKZXJyeSBGZWVtYW4gYW5kIHRoZSBS
LkkuRy5ILlQgQ29tbWl0dGVlIHdpbGwgbWVldCB3aXRoIGRpc3RyaWN0IHJlc2lkZW50cyBhdCA2
IHAubS4gVHVlc2RheSBhdCB0aGUgUmVzZXJ2b2lyIFBhcmsgQ29tbXVuaXR5IENlbnRlciwgMTcz
NSBIaWxsc2lkZSBUZXJyYWNlLCBpbiB0aGUgR29vZHllYXIgSGVpZ2h0cyBuZWlnaGJvcmhvb2Qg
b2YgQWtyb24uPC9wPjxwPlRoZSB0b3BpYyB3aWxsIGJlIGhvdXNpbmcuIEZvciBtb3JlIGluZm9y
bWF0aW9uLCBjYWxsIHRoZSBjb3VuY2lsbWFuIGF0IDMzMC02NDMtMjcyNS48L3A+PHA+PC9wPjxw
PkRpc3BhdGNoIHN5c3RlbSB1cGdyYWRlczwvcD48cD5UaGUgc3RhdGUgcmVjZW50bHkgYXdhcmRl
ZCBhICQ1MDAsMDAwIGdyYW50IHRvIGhlbHAgU3VtbWl0IENvdW50eSBhbmQgdGhyZWUgbG9jYWwg
Z292ZXJubWVudHMgcHVyY2hhc2UgYSBjb21wdXRlci1haWRlZCBlbWVyZ2VuY3kgZGlzcGF0Y2gg
c29mdHdhcmUgc3lzdGVtLjwvcD48cD5UaGUgbW9uZXksIGZyb20gdGhlIE9oaW8gRGV2ZWxvcG1l
bnQgU2VydmljZXMgQWdlbmN5LCB3aWxsIGdvIHRvIHRoZSBjb3VudHksIEN1eWFob2dhIEZhbGxz
LCBTdG93LCBUYWxsbWFkZ2UgYW5kIE1vZ2Fkb3JlIHZpbGxhZ2UgYXMgdGhleSBleHBsb3JlIGNv
bnNvbGlkYXRpbmcgZW1lcmdlbmN5IGRpc3BhdGNoIG9wZXJhdGlvbnMuIDwvcD48cD5UaGUgdG90
YWwgc3lzdGVtIGlzIGV4cGVjdGVkIHRvIGNvc3QgYmV0d2VlbiAkNCBtaWxsaW9uIGFuZCAkNSBt
aWxsaW9uLjwvcD48cD5DdXlhaG9nYSBGYWxscyBkaXNwYXRjaGVzIGZvciBNdW5yb2UgRmFsbHMs
IEJvc3RvbiBIZWlnaHRzIHBvbGljZSwgYW5kIFNpbHZlciBMYWtlIHZpbGxhZ2UuIDwvcD48cD5T
dG93IGRpc3BhdGNoZXMgZm9yIFRhbGxtYWRnZSwgTW9nYWRvcmUsIGFuZCBSYW5kb2xwaCBUb3du
c2hpcCBmaXJlIGluIFBvcnRhZ2UgQ291bnR5LiA8L3A+PHA+VGhlIFN1bW1pdCBDb3VudHkgc2hl
cmlmZiYjODIxNztzIG9mZmljZSBkaXNwYXRjaGVzIGZvciBHcmVlbiBwb2xpY2UsIExha2Vtb3Jl
IHZpbGxhZ2UgcG9saWNlLCBOb3J0aGZpZWxkIENlbnRlciBwb2xpY2UsIFNwcmluZ2ZpZWxkIFRv
d25zaGlwIHBvbGljZSwgVHdpbnNidXJnIFRvd25zaGlwIGFuZCBBa3Jvbi1DYW50b24gQWlycG9y
dC48L3A+PHA+PC9wPjxwPldBWU5FIENPVU5UWTwvcD48cD5Gb3JtZXIgZGVwdXR5IHBsZWFkcyBn
dWlsdHk8L3A+PHA+V09PU1RFUjogQSBmb3JtZXIgV2F5bmUgQ291bnR5IHNoZXJpZmYmIzgyMTc7
cyBkZXB1dHkgcGxlYWRlZCBndWlsdHkgbGFzdCB3ZWVrIHRvIGEgY2hhcmdlIG9mIGFnZ3JhdmF0
ZWQgYXNzYXVsdCBzdGVtbWluZyBmcm9tIGVuZ2FnaW5nIGluIHNleHVhbCBjb25kdWN0IHdpdGgg
YSBmZW1hbGUgaW5tYXRlIGF0IHRoZSBjb3VudHkgamFpbCBpbiAyMDE1LjwvcD48cD5LZW5uZXRo
IFIuIExpbnogSUksIDMwLCBvZiBXb29zdGVyIG9yaWdpbmFsbHkgd2FzIGNoYXJnZWQgd2l0aCB0
d28gY291bnRzIG9mIHNleHVhbCBiYXR0ZXJ5LCBidXQgb25lIGNvdW50IHdhcyBhbWVuZGVkIHRv
IHRoZSBhc3NhdWx0IGNoYXJnZSBhbmQgdGhlIG90aGVyIHdhcyBkaXNtaXNzZWQsIGFjY29yZGlu
ZyB0byBjb3VydCByZWNvcmRzLjwvcD48cD5IZSBpcyBzY2hlZHVsZWQgdG8gYmUgc2VudGVuY2Vk
IEFwcmlsIDI1IGluIGNvdW50eSBDb21tb24gUGxlYXMgQ291cnQuIExpbnogd2FzIGluZGljdGVk
IGluIFNlcHRlbWJlci48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.