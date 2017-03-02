Regional news briefs — March 3

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QUtST048L3A+PHA+TmlnaHRseSBpbnRlcnN0YXRlIGNsb3N1cmVzPC9wPjxwPkFLUk9OOiBU
aGUgT2hpbyBEZXBhcnRtZW50IG9mIFRyYW5zcG9ydGF0aW9uIGlzIHdhcm5pbmcgaGlnaHdheSBt
b3RvcmlzdHMgdGhhdCB0aGVyZSB3aWxsIGJlIHZhcmlvdXMgbmlnaHRseSBsYW5lIGNsb3N1cmVz
IGFuZCBzdG9wcGVkIHRyYWZmaWMgYWxvbmcgSW50ZXJzdGF0ZSA3Ni83NyB0aHJvdWdoIEFrcm9u
IGZyb20gTWFyY2ggMTUgdGhyb3VnaCBNYXJjaCAyMC48L3A+PHA+VGhlIHN0YXRlIGFnZW5jeSB3
aWxsIGJlIHBsYWNpbmcgYnJpZGdlIGJlYW1zIHVuZGVyIFdvbGYgTGVkZ2VzIFBhcmt3YXkgdGhy
b3VnaCBtaWQtTWFyY2guPC9wPjxwPlRoZSBzdG9wcGFnZXMgc2hvdWxkIGxhc3Qgbm8gbG9uZ2Vy
IHRoYW4gMTUgbWludXRlcyBhbmQgdGFrZSBwbGFjZSBiZXR3ZWVuIDcgcC5tLiBhbmQgNiBhLm0u
PC9wPjxwPlRoZSB3b3JrIGlzIHBhcnQgb2YgYW4gb25nb2luZyAkODQgbWlsbGlvbiBwcm9qZWN0
IHRvIHJlY29uc3RydWN0IHRoZSBpbnRlcmNoYW5nZSBhdCBTb3V0aCBNYWluIFN0cmVldCBhbmQg
U291dGggQnJvYWR3YXkuIDwvcD48cD5UaGUgcmVjb25zdHJ1Y3Rpb24gcHJvamVjdCBpcyBzY2hl
ZHVsZWQgdG8gYmUgY29tcGxldGVkIGJ5IEp1bHkgMjAyMC4gPC9wPjxwPjwvcD48cD5Db3VydCBz
dGF5cyBleGVjdXRpb248L3A+PHA+QUtST046IFRoZSBPaGlvIFN1cHJlbWUgQ291cnQgb24gVGh1
cnNkYXkgc3RheWVkIHRoZSBleGVjdXRpb24gb2YgQWtyb24mIzgyMTc7cyBEYXd1ZCBFbCBTcGF1
bGRpbmcgcGVuZGluZyB0aGUgb3V0Y29tZSBvZiBoaXMgYXBwZWFscy48L3A+PHA+SGlzIGV4ZWN1
dGlvbiBoYWQgYmVlbiBzZXQgZm9yIEphbi4gMjAsIDIwMjEuPC9wPjxwPkluIEZlYnJ1YXJ5IDIw
MTMsIFNwYXVsZGluZyB3YXMgc2VudGVuY2VkIHRvIGRlYXRoIGZvciB0aGUga2lsbGluZ3Mgb2Yg
MjgteWVhci1vbGQgRXJpY2EgU2luZ2xldG9uIGFuZCAzMS15ZWFyLW9sZCBFcm5lc3QgVGhvbWFz
IG91dHNpZGUgU2luZ2xldG9uJiM4MjE3O3MgQWtyb24gaG9tZSBpbiBEZWNlbWJlciAyMDExLiA8
L3A+PHA+Q291cnQgcmVjb3JkcyBzaG93IGEganVkZ2UgaGFkIGdyYW50ZWQgU2luZ2xldG9uIGEg
cHJvdGVjdGlvbiBvcmRlciBhZ2FpbnN0IFNwYXVsZGluZyBhdCB0aGUgdGltZS48L3A+PHA+IFBy
b3NlY3V0b3JzIHNhaWQgU3BhdWxkaW5nIHN0YWxrZWQgYW5kIHRlcnJvcml6ZWQgU2luZ2xldG9u
IGJlZm9yZSBraWxsaW5nIGhlci4gPC9wPjxwPlNwYXVsZGluZyBhbHNvIHdhcyBjb252aWN0ZWQg
aW4gYSByZWxhdGVkIHNob290aW5nIGhvdXJzIGVhcmxpZXIgdGhhdCBsZWZ0IFRob21hcyYjODIx
NzsgbmVwaGV3IHBhcmFseXplZC4gPC9wPjxwPjwvcD48cD5CQVRIIFRPV05TSElQPC9wPjxwPiYj
ODIxNjtPd2wgUHJvd2wmIzgyMTc7IGV2ZW50PC9wPjxwPkJBVEggVFdQLjogVGhlIGVkdWNhdGlv
biBwcm9ncmFtcyBwcm92aWRlZCB0byB0aGUgY29tbXVuaXR5IGJ5IHN0YWZmIGZyb20gdGhlIFVu
aXZlcnNpdHkgb2YgQWtyb24gRmllbGQgU3RhdGlvbiBjb250aW51ZSB3aXRoICYjODIyMDtPd2wg
UHJvd2wmIzgyMjE7IHN0YXJ0aW5nIGF0IDY6MzAgcC5tLiBTYXR1cmRheS4gPC9wPjxwPk5hdHVy
ZSBlbnRodXNpYXN0cyBvZiBhbGwgYWdlcyBhcmUgaW52aXRlZCB0byBwYXJ0aWNpcGF0ZSBpbiB0
aGlzIGR1c2sgaGlrZSBpbiB0aGUgQmF0aCBOYXR1cmUgUHJlc2VydmUgdG8gbG9vayBmb3Igc29t
ZSBvZiBPaGlvJiM4MjE3O3Mgb3dscyB1bmRlciB0aGUgZXhwZXJ0IGd1aWRhbmNlIG9mIGEgYmly
ZGVyIGZyb20gdGhlIE9oaW8gT3JuaXRob2xvZ2ljYWwgU29jaWV0eS4gPC9wPjxwPkZvbGxvd2lu
ZyB0aGUgaGlrZSwgZ3Vlc3RzIHdpbGwgcmV0dXJuIHRvIHRoZSBVQSBGaWVsZCBTdGF0aW9uIHRv
IHdhcm0gdXAgYW5kIGxlYXJuIG1vcmUgYWJvdXQgdGhlc2UgZmFzY2luYXRpbmcgY3JlYXR1cmVz
LiA8L3A+PHA+RWFjaCBmYW1pbHkgd2lsbCBiZSBhYmxlIHRvIGRpc3NlY3QgYW4gb3dsIHBlbGxl
dC48L3A+PHA+UGFydGljaXBhbnRzIHNob3VsZCBtZWV0IGF0IHRoZSBVQSBGaWVsZCBTdGF0aW9u
IHBhcmtpbmcgbG90LCBhY2Nlc3NpYmxlIGZyb20gNDI0MCBJcmEgUm9hZC4gPC9wPjxwPkJyaW5n
IGEgZmxhc2hsaWdodCBhbmQgZHJlc3MgZm9yIHRoZSB3ZWF0aGVyLiA8L3A+PHA+Rm9yIHVwZGF0
ZXMsIGNoZWNrOiA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vaHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL1VBRmll
bGRTdGF0aW9uP2ZyZWY9dHMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5odHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5j
b20vVUFGaWVsZFN0YXRpb24/ZnJlZj10czwvYT4gb3IgY2FsbCAzMzAtOTcyLTcxNTUuPC9wPjxw
PjwvcD48cD5DQU1QQUlHTiBUUkFJTDwvcD48cD5OaWNob2xzLVJob2RlcyBmdW5kcmFpc2VyPC9w
PjxwPkNVWUFIT0dBIEZBTExTOiBUaGUgTmljaG9scy1SaG9kZXMgZm9yIENvdW5jaWwgQ29tbWl0
dGVlIGlzIGhvc3RpbmcgYSBmdW5kcmFpc2VyIHRvIHJlLWVsZWN0IEN1eWFob2dhIEZhbGxzIFdh
cmQgNCBDaXR5IENvdW5jaWx3b21hbiBNYXJ5IE5pY2hvbHMtUmhvZGVzLjwvcD48cD5UaGUgZXZl
bnQgd2lsbCBiZSBoZWxkIGZyb20gNSB0byA3IHAubS4gV2VkbmVzZGF5IGF0IHRoZSBDYXNobWVy
ZSBDcmlja2V0LCAyMjM1IEZyb250IFN0LiBTcG9uc29yc2hpcCBsZXZlbHMgYXJlICQyNSwgJDUw
LCBhbmQgJDEwMC4gPC9wPjxwPjwvcD48cD5DVVlBSE9HQSBGQUxMUzwvcD48cD5Cb2lsIGFsZXJ0
IGlzc3VlZDwvcD48cD5DVVlBSE9HQSBGQUxMUzogVGhlIGNpdHkgaGFzIGlzc3VlZCBhIHdhdGVy
IGJvaWwgYWxlcnQgZm9yIHRoZSBhcmVhcyBvZiBOb3J0aGxhbmQgU3RyZWV0IGJldHdlZW4gU2Vj
b25kIFN0cmVldCBhbmQgV2Fkc3dvcnRoIEF2ZW51ZSwgYW5kIFdhZHN3b3J0aCBiZXR3ZWVuIFNl
Y29uZCBhbmQgVGhpcmQgc3RyZWV0cyB1bnRpbCA1IHAubS4gRnJpZGF5LjwvcD48cD5UaGUgYWxl
cnQgd2FzIHJlcXVpcmVkIGFmdGVyIHdhdGVyIHByZXNzdXJlIGRyb3BwZWQgZm9sbG93aW5nIGEg
d2F0ZXIgbWFpbiByZXBhaXIsIHRoZSBjaXR5IHNhaWQuPC9wPjxwPkZvciBtb3JlIGRldGFpbHMs
IGNhbGwgdGhlIFdhdGVyIFV0aWxpdGllcyBEZXBhcnRtZW50IGF0IDMzMC05NzEtODEzMC48L3A+
PHA+PC9wPjxwPkdSRUVOPC9wPjxwPk1lbW9yaWFsIGNhbXBhaWduPC9wPjxwPkdSRUVOOiBUaGUg
Y2l0eSBvZiBHcmVlbiB0aGlzIHdlZWsgbGF1bmNoZWQgYSAkMTI1LDAwMCBjYW1wYWlnbiB0byBj
b21wbGV0ZSB0aGUgY29tYmluZWQgVmV0ZXJhbnMgYW5kIEZpcnN0IFJlc3BvbmRlcnMgTWVtb3Jp
YWwgUGFyayBieSB0aGUgcHJvcG9zZWQgU2VwdC4gMTEgZGVkaWNhdGlvbi48L3A+PHA+VmFsZXJp
ZSBXb2xmb3JkLCB0aGUgY2l0eSYjODIxNztzIGNvbW11bmljYXRpb25zIGNvb3JkaW5hdG9yLCBh
bm5vdW5jZWQgZHVyaW5nIHRoaXMgd2VlayYjODIxNztzIGNvdW5jaWwgbWVldGluZyB0aGF0IHRo
ZSBqb2ludCBwcm9qZWN0IHdpbGwgY29udGludWUgdG8gYmUgY2FsbGVkIHRoZSBHcmVlbiBWZXRl
cmFucyBNZW1vcmlhbCBQYXJrLiA8L3A+PHA+VGhlIG1lbW9yaWFsIGlzIGxvY2F0ZWQgb2ZmIFN0
ZWVzZSBSb2FkIG5lYXIgdGhlIEpvaG4gVG9yb2sgU2VuaW9yIENlbnRlciBhbmQgUXVlZW4gb2Yg
SGVhdmVuIENhdGhvbGljIENodXJjaC48L3A+PHA+Q291bmNpbCBhcHByb3ZlZCBtb3ZpbmcgJDQw
LDAwMCBmcm9tIHRoZSBwYXJrJiM4MjE3O3MgY2FwaXRhbCBwcm9qZWN0IGZvciB0aGUgZnVuZHJh
aXNpbmcgZXZlbnRzIHJlbGF0ZWQgdG8gY29uc3RydWN0aW9uIG9mIHRoZSBGaXJzdCBSZXNwb25k
ZXJzIE1lbW9yaWFsLiA8L3A+PHA+VGhlIER1Y2tzIG9mIFBvcnRhZ2UgTGFrZXMgb3JnYW5pemF0
aW9uIGFsc28gbWFkZSBhICQ0LDAwMCBkb25hdGlvbiB0byBoZWxwIGZpbmFuY2UgdGhlIG1lbW9y
aWFsLjwvcD48cD5EaW5pbmcgb3V0IGV2ZW50cyB0byBiZW5lZml0IHRoZSBtZW1vcmlhbCB3aWxs
IGJlZ2luIGFsbCBkYXkgYm90aCBNYXJjaCAxMyBhbmQgMTQgYXQgTWVuY2hlcyBCcm90aGVycyBp
biBHcmVlbjsgQXByaWwgMTEgZnJvbSAxMSBhLm0uIHRvIDEwIHAubS4gYXQgSmVyemVlJiM4MjE3
O3Mgb24gRWFzdCBUdXJrZXlmb290IExha2UgUm9hZDsgTWF5IDQgZnJvbSA1IHRvIDggcC5tLiBh
dCBDaUNpJiM4MjE3O3MgUGl6emEgaW4gdGhlIEFybGluZ3RvbiBSaWRnZSBQbGF6YTsgYW5kIGEg
ZGF0ZSB5ZXQgdG8gYmUgYW5ub3VuY2VkIGluIEp1bmUgYXQgQ2hpcG90bGUgaW4gdGhlIEFybGlu
Z3RvbiBSaWRnZSBQbGF6YS48L3A+PHA+QW4gSG9ub3IgT3VyIEhlcm9lcyBwb2tlciBydW4gaXMg
YWxzbyBhIHN1bW1lciBmdW5kcmFpc2VyIGZvciB0aGUgbWVtb3JpYWwsIGFsb25nIHdpdGggdGhl
IHNhbGUgb2YgdmV0ZXJhbnMgYW5kIGZpcnN0IHJlc3BvbmRlciBULXNoaXJ0cyB0aHJvdWdob3V0
IHRoZSBjYW1wYWlnbi4gPC9wPjxwPkEgcGVyY2VudGFnZSBvZiBlYWNoIGNoZWNrIHdpbGwgYmUg
ZG9uYXRlZCB0byB0aGUgcHJvamVjdCwgV29sZm9yZCBzYWlkLjwvcD48cD5Ud28gb3RoZXIgbWFq
b3IgZXZlbnRzIGluY2x1ZGU6IDwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0EgcGFyZW50L2NoaWxkIFNo
YW1Sb2NrIERhbmNlIFBhcnR5IGZlYXR1cmluZyBkaW5uZXIgYW5kIGRhbmNpbmcgTWFyY2ggMTgg
YXQgdGhlIFF1ZWVuIG9mIEhlYXZlbiBQYXJpc2ggTGlmZSBDZW50ZXIgb2ZmIFN0ZWVzZS4gQ29z
dCBpcyAkMjUgcGVyIG9uZSBwYXJlbnQgYW5kIG9uZSBjaGlsZCBjb3VwbGUuIEFkZGl0aW9uYWwg
YWR1bHQgdGlja2V0cyBhcmUgJDIwIGFuZCBhZGRpdGlvbmFsIHlvdW5nc3RlcnMgYXJlICQ1Ljwv
cD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1NhbGUgb2YgcGF2ZXIgYnJpY2tzIGZvciBib3RoIHRoZSBmaXJz
dCByZXNwb25kZXJzIGFuZCB2ZXRlcmFucyBtZW1vcmlhbCBzaXRlcy4gT3JkZXIgZm9ybXMsIHBy
aWNlcyBhbmQgZG9uYXRpb24gZm9ybXMgYXJlIHBvc3RlZCBvbiB0aGUgY2l0eSYjODIxNztzIHdl
YnNpdGUgYXQ6IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuY2l0eW9mZ3JlZW4ub3JnIiB0YXJnZXQ9Il9i
bGFuayI+d3d3LmNpdHlvZmdyZWVuLm9yZzwvYT4uPC9wPjxwPjwvcD48cD5FZHVjYXRpb24gZnVu
ZHJhaXNlcjwvcD48cD5HUkVFTjogVGhlIEdyZWVuIFNjaG9vbHMgRm91bmRhdGlvbiBpcyBob3N0
aW5nIGl0cyBDZWxlYnJhdGlvbiBvZiBFZHVjYXRpb24gZnJvbSA5IGEubS4gdG8gMyBwLm0uIFNh
dHVyZGF5IGF0IEdyZWVuIEhpZ2ggU2Nob29sLCAxNDc0IEJvZXR0bGVyIFJvYWQuPC9wPjxwPlRo
ZSBldmVudCBpbmNsdWRlcyBtdXNpY2FsIHBlcmZvcm1hbmNlcyBmcm9tIHRoaXJkLSBhbmQgZm91
cnRoLWdyYWRlIHN0dWRlbnRzLCB0aGUgbWlkZGxlIGFuZCBoaWdoIHNjaG9vbCBqYXp6IGJhbmRz
LCB2b2NhbCBlbnNlbWJsZSBhbmQgYSA8ZW0+R3JlZW53b29kJiM4MjE3O3MgR290IFRhbGVudCA8
L2VtPnNob3cuIDwvcD48cD5UaGVyZSBhbHNvIHdpbGwgYmUgYW4gQWNhZGVtaWMgQ2hhbGxlbmdl
IGFuZCBMYXdzIG9mIExpZmUgcmVjZXB0aW9uLjwvcD48cD4gSW50ZXJhY3RpdmUgYmluYXJ5IGNs
b2NrIGRlbW9uc3RyYXRpb25zIHdpbGwgYmUgaW4gdGhlIEJ1bGxkb2cgQmVhdCBTdHVkaW8gYXQg
MTAgYS5tLiwgbm9vbiBhbmQgMiBwLm0uIDwvcD48cD5PdGhlciBhY3Rpdml0aWVzIGluY2x1ZGUg
aW5mbGF0YWJsZXMsIGZhY2UgcGFpbnRpbmcsIHRoZSBTY2hvbGFzdGljIEJvb2sgRmFpciwgRGVw
dXR5IEhhcnQgd2l0aCB0aGUgTVJBUCBhcm1vcmVkIHZlaGljbGUgYW5kIG1vcmUuIENvbmNlc3Np
b25zIHdpbGwgYmUgc29sZC48L3A+PHA+UHJvY2VlZHMgd2lsbCBoZWxwIHN1cHBvcnQgdGVhY2hl
ciBncmFudHMgYW5kIHNjaG9sYXJzaGlwcyB0byBncmFkdWF0aW5nIHNlbmlvcnMgYW5kIHRoZSBB
Y2FkZW15IG9mIFNjaG9sYXJzIHByb2dyYW0gZm9yIGFsbCBncmFkZSBsZXZlbHMuPC9wPjxwPjwv
cD48cD5NRURJTkEgQ09VTlRZPC9wPjxwPkphaWwgcHJvZ3JhbSB0ZXN0ZWQgPC9wPjxwPk1FRElO
QTogTWVkaW5hIENvdW50eSBpcyBwYXJ0aWNpcGF0aW5nIGluIGEgcGlsb3QgcHJvZ3JhbSB0aGF0
IGFsbG93cyBzb21lIG5vbnZpb2xlbnQgZmVsb25zIHRvIHNlcnZlIHNlbnRlbmNlcyBpbiBjb3Vu
dHkgamFpbHMgaW5zdGVhZCBvZiBnb2luZyB0byBzdGF0ZSBwcmlzb24sIEJlYWNvbiBKb3VybmFs
IG5ld3MgcGFydG5lciBOZXdzbmV0NS5jb20gcmVwb3J0cy48L3A+PHA+TWVkaW5hIGlzIG9uZSBv
ZiBlaWdodCBjb3VudGllcyBpbiB0aGUgcHJvZ3JhbSB0aGF0IHN0YXRlIG9mZmljaWFscyBzYXkg
Y291bGQgc2F2ZSB0aGUgc3RhdGUgJDIwIG1pbGxpb24gb3ZlciB0d28geWVhcnMsIHRoZSB0ZWxl
dmlzaW9uIHN0YXRpb24gc2F5cy48L3A+PHA+SW5zdGVhZCBvZiBpbm1hdGVzIGJlaW5nIHNlbnQg
dG8gcHJpc29uLCB0aGUgc3RhdGUgcGF5cyB0aGUgY291bnRpZXMgJDIzIGEgZGF5IHBlciBpbm1h
dGUgdG8gc2VydmUgdGhlaXIgc2VudGVuY2VzIGluIHRoZSBsb2NhbCBqYWlsLjwvcD48cD5Hb3Yu
IEpvaG4gS2FzaWNoIGluY2x1ZGVkIHRoZSBwcm9ncmFtIGluIGhpcyBzdGF0ZSBidWRnZXQgYW5k
IGl0IGNvdWxkIGJlIGV4cGFuZGVkIHRvIDUwIGNvdW50aWVzIGlmIGFwcHJvdmVkIGJ5IGxhd21h
a2Vycy48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.