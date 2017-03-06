Regional news briefs — March 7, 2017

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QUtST048L3A+PHA+TWFuIHNvdWdodCBpbiBzaG9vdGluZzwvcD48cD5BS1JPTjogUG9saWNl
IGFyZSBzZWVraW5nIGFuIEFrcm9uIG1hbiB3aG8mIzgyMTc7cyBhY2N1c2VkIG9mIHNob290aW5n
IGFub3RoZXIgbWFuIHNldmVyYWwgdGltZXMgZWFybHkgU2F0dXJkYXkgbW9ybmluZy48L3A+PHA+
Sm9obiBNZWVrcywgMjgsIGlzIHdhbnRlZCBvbiBhIHdhcnJhbnQgZm9yIGFnZ3JhdmF0ZWQgcm9i
YmVyeSBhbmQgZmVsb25pb3VzIGFzc2F1bHQuIFBvbGljZSBzYXkgTWVla3Mgc2hvdWxkIGJlIGNv
bnNpZGVyZWQgYXJtZWQgYW5kIGRhbmdlcm91cy48L3A+PHA+QWNjb3JkaW5nIHRvIHJlcG9ydHMs
IE1lZWtzIHdlbnQgdG8gYSBDYWxpZm9ybmlhIFN0cmVldCBob21lIGFuZCBnb3QgaW50byBhbiBh
cmd1bWVudCB3aXRoIGEgNDEteWVhci1vbGQgbWFuIGF0IGFib3V0IDIgYS5tLiBTYXR1cmRheS4g
TWVla3MgYWxsZWdlZGx5IHNob3QgdGhlIG1hbiBzZXZlcmFsIHRpbWVzIGluIHRoZSBhYmRvbWVu
LjwvcD48cD5UaGUgbWFuIHdhcyB0cmFuc3BvcnRlZCB0byBDbGV2ZWxhbmQgQ2xpbmljIEFrcm9u
IEdlbmVyYWwgZm9yIGluanVyaWVzIHRoYXQgY291bGQgYmUgbGlmZS10aHJlYXRlbmluZy48L3A+
PHA+TWVla3MgaXMgZGVzY3JpYmVkIGFzIGEgNS1mb290LTYgYmxhY2sgbWFuIHdlaWdoaW5nIDE2
MCBwb3VuZHMuIEhlIGhhcyBhIGdvYXRlZS48L3A+PHA+QW55b25lIHdpdGggaW5mb3JtYXRpb24g
YWJvdXQgTWVla3MmIzgyMTc7IHdoZXJlYWJvdXRzIGlzIGFza2VkIHRvIGFsZXJ0IEFrcm9uIGRl
dGVjdGl2ZXMgYXQgMzMwLTM3NS0yNDkwLCBVLlMuIE1hcnNoYWxzIFNlcnZpY2UgYXQgODY2LTQt
V0FOVEVEIG9yIFN1bW1pdCBDb3VudHkgQ3JpbWUgU3RvcHBlcnMgSW5jLiBhdCAzMzAtNDM0LUNP
UFMuIFRpcHN0ZXJzIGNhbiByZW1haW4gYW5vbnltb3VzLiA8L3A+PHA+PC9wPjxwPldhcmQgNiwg
V2FyZCA3IG1lZXRpbmdzPC9wPjxwPkFLUk9OOiBXYXJkIDYgQ291bmNpbG1hbiBCb2IgSG9jaCB3
aWxsIGhvc3QgY29uc3RpdHVlbnRzIDYtNzozMCBwLm0uIFRodXJzZGF5IGF0IHRoZSBSb2JlcnQg
Si4gT3R0ZXJtYW4gRWxsZXQgQ29tbXVuaXR5IENlbnRlciwgMjQ0OSBXZWRnZXdvb2QgRHJpdmUu
IFBhdHJpY2sgQnJhdm8sIHRoZSBBa3JvbiBTY2hvb2wgQm9hcmQgcHJlc2lkZW50IGFuZCBTdW1t
aXQgQ291bnR5IExhbmQgQmFuayBleGVjdXRpdmUgZGlyZWN0b3IsIHdpbGwgc3BlYWsgYXQgdGhl
IGZyZWUgZXZlbnQsIHdoaWNoIGFsc28gd2lsbCBwcm92aWRlIHVwZGF0ZXMgZnJvbSBBa3JvbiBw
b2xpY2UuPC9wPjxwPldhcmQgNyBDb3VuY2lsbWFuIERvbm5pZSBLYW1tZXIgd2lsbCBob3N0IGhp
cyBtb250aGx5ICYjODIyMDtjb2ZmZWUgd2l0aCB0aGUgY291bmNpbG1hbiYjODIyMTsgYXQgOToz
MCBhLm0uIE1hcmNoIDE0IGF0IHRoZSBGaXJlc3RvbmUgUGFyayBDb21tdW5pdHkgQ2VudGVyLCAx
NDgwIEdpcmFyZCBTdC4gVGhlIGd1ZXN0IHNwZWFrZXIgd2lsbCBiZSBBa3JvbiBhcmJvcmlzdCBK
b24gTWFsaXNoLjwvcD48cD48L3A+PHA+Q0FOQUwgRlVMVE9OPC9wPjxwPlBvc3NpYmxlIHNlcmlh
bCBidXJnbGFyIElEJiM4MjE3O2Q8L3A+PHA+Q0FOQUwgRlVMVE9OOiBDaXR5IHBvbGljZSBoYXZl
IGlkZW50aWZpZWQgYSBzdXNwZWN0IHRoZXkgYmVsaWV2ZSBpcyByZXNwb25zaWJsZSBmb3IgYSBz
ZXJpZXMgb2YgYnJlYWstaW5zIGF0IGRvd250b3duIGJ1c2luZXNzZXMuPC9wPjxwPkF1dGhvcml0
aWVzIGNhdWdodCBhIG1hbiBlYXJseSBGcmlkYXkgbW9ybmluZyBhZnRlciBhbiBhbGFybSB3ZW50
IG9mZiBhdCB0aGUgUGFvbGlubyYjODIxNztzIFNwb3J0cyBQdWIgJmFtcDsgR3J1YiBvbiBTb3V0
aCBMb2N1c3QgU3RyZWV0LiBUaGUgbWFuIGhhcyBub3QgYmVlbiBjaGFyZ2VkLCBidXQgcG9saWNl
IGJlbGlldmUgaGUgaXMgcmVzcG9uc2libGUgZm9yIHNldmVyYWwgYnJlYWstaW5zIGluIHRoZSBj
b21tdW5pdHkuPC9wPjxwPiYjODIyMDtTaW5jZSB0aGUgYmVnaW5uaW5nIG9mIHRoZSByZXBvcnRz
IGNvbWluZyBpbiBhYm91dCB0aGUgYnJlYWtpbmcgYW5kIGVudGVyaW5nIGluY2lkZW50cywgdGhl
IG9mZmljZXJzIGhhdmUgYmVlbiB3b3JraW5nIHRpcmVsZXNzbHkgb24gdGhpcyBjYXNlIGJlY2F1
c2UgaXQgbWVhbnQgc28gbXVjaCBmb3IgdGhlIGNvbW11bml0eSwmIzgyMjE7IHBvbGljZSBDaGll
ZiBEb3VnbGFzIFN3YXJ0eiBwb3N0ZWQgb24gdGhlIGRlcGFydG1lbnQmIzgyMTc7cyBGYWNlYm9v
ayBwYWdlLiAmIzgyMjA7JiM4MjMwOyBJIGNhbiYjODIxNzt0IHRoYW5rIHRoZW0gZW5vdWdoLiYj
ODIyMTs8L3A+PHA+PC9wPjxwPlNVTU1JVCBDT1VOVFk8L3A+PHA+JDEgYSBtb250aCBmb3IgUnlh
biBvZmZpY2U8L3A+PHA+QUtST046IFUuUy4gUmVwLiBUaW0gUnlhbiB3aWxsIGhhdmUgYSBwbGFj
ZSB0byBoYW5nIGhpcyBoYXQgaW4gU3VtbWl0IENvdW50eSBmb3IgYW5vdGhlciBjb3VwbGUgb2Yg
eWVhcnMuPC9wPjxwPlN1bW1pdCBDb3VudHkgQ291bmNpbCBvbiBNb25kYXkgYXBwcm92ZWQgYSB0
d28teWVhciBsZWFzZSByZW5ld2FsIGZvciBzbWFsbCBvZmZpY2Ugc3BhY2UgZm9yIFJ5YW4sIEQt
TmlsZXMuIFRoZSBtb250aGx5IHJlbnQgaXMgJDEuPC9wPjxwPlJ5YW4gYW5ub3VuY2VkIGxhc3Qg
d2VlayBoZSBkZWNpZGVkIGFnYWluc3QgcnVubmluZyBmb3IgT2hpbyBnb3Zlcm5vciBhbmQgaW5z
dGVhZCBpbnRlbmRlZCB0byBzdGF5IGluIENvbmdyZXNzLiBIaXMgZGlzdHJpY3QgaW5jbHVkZXMg
cGFydCBvZiBTdW1taXQgQ291bnR5LjwvcD48cD5UaGUgMjAwLXNxdWFyZS1mb290IG9mZmljZSBp
cyBhdCAxMDMwIEUuIFRhbGxtYWRnZSBBdmUuIGluIEFrcm9uLCBhIGxhcmdlIGJ1aWxkaW5nIHRo
YXQgaG9sZHMgdGhlIE9oaW8gTWVhbnMgSm9icyBzdGF0ZSBqb2JzIGNlbnRlciBhbmQgb3RoZXIg
Z292ZXJubWVudCBvZmZpY2VzLjwvcD48cD5JbiBvdGhlciBhY3Rpb24gTW9uZGF5LCBDb3VudHkg
Q291bmNpbCB1bmFuaW1vdXNseSBhcHByb3ZlZCBhIHJlc29sdXRpb24gc3VwcG9ydGluZyBzdGF0
ZSBsZWdpc2xhdGlvbiB0aGF0IHdvdWxkIGFsbG93IHZpY3RpbXMgb2YgZGF0aW5nIHZpb2xlbmNl
IHRvIGdldCBwcm90ZWN0aW9uIG9yZGVycy48L3A+PHA+PC9wPjxwPlVOSVZFUlNJVFkgT0YgQUtS
T048L3A+PHA+V29tYW4gcmVwb3J0cyByYXBlIGF0IGRvcm08L3A+PHA+QUtST046IEEgVW5pdmVy
c2l0eSBvZiBBa3JvbiBzdHVkZW50IHJlcG9ydGVkIHRoYXQgc2hlIHdhcyBzZXh1YWxseSBhc3Nh
dWx0ZWQgaW4gYSBVQSBkb3JtIHJvb20gU3VuZGF5LjwvcD48cD5UaGUgd29tYW4gdG9sZCBVQSBw
b2xpY2UgdGhhdCB0aGUgYXNzYXVsdCBvY2N1cnJlZCBpbiBRdWFrZXIgU3F1YXJlIFJlc2lkZW5j
ZSBIYWxsLiBTaGUgc2FpZCBzaGUga25ldyB0aGUgYWxsZWdlZCBhc3NhaWxhbnQuIDwvcD48cD5U
aGUgaW5jaWRlbnQgaXMgdW5kZXIgaW52ZXN0aWdhdGlvbi48L3A+PHA+SWYgeW91IGhhdmUgYW55
IGluZm9ybWF0aW9uIGFib3V0IHRoZSBpbmNpZGVudCwgY29udGFjdCBVQSBwb2xpY2UgYXQgMzMw
LTk3Mi0yOTExLiBZb3UgY2FuIHN1Ym1pdCBhIHRpcCBjb25maWRlbnRpYWxseSBieSB0ZXh0aW5n
IGl0IHRvIDI3NDYzNyAoQ1JJTUVTKSwgYW5kIGJlZ2lubmluZyB0aGUgbWVzc2FnZSB3aXRoIHRo
ZSBrZXl3b3JkIFpJUFRJUC4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.