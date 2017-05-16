Regional news briefs — May 17, 2017

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QUtST048L3A+PHA+UG9saWNlIHNheSBzb24ga2lsbGVkIG1vdGhlcjwvcD48cD5BS1JPTjog
UG9saWNlIHNheSBhIDc2LXllYXItb2xkIHdvbWFuIGRpZWQgVHVlc2RheSBhZnRlciBiZWluZyBz
dGFiYmVkIGluIHRoZSBjaGVzdCBhbmQgYWJkb21lbiBieSBoZXIgc29uLjwvcD48cD5JdCYjODIx
NztzIHVuY2xlYXIgd2hhdCBwcm9tcHRlZCB0aGUgYXR0YWNrLCBwb2xpY2Ugc2FpZCwgd2hpY2gg
aGFwcGVuZWQgYWJvdXQgMzoxMCBwLm0uIG9uIENyeXN0YWwgU3RyZWV0IGluIHRoZSBHb29keWVh
ciBIZWlnaHRzIG5laWdoYm9yaG9vZC48L3A+PHA+UG9saWNlLCB3aG8gZGlkIG5vdCByZWxlYXNl
IHRoZSBuYW1lIG9mIHRoZSB3b21hbiwgY2hhcmdlZCBoZXIgNDgteWVhci1vbGQgc29uLCBNaWNo
YWVsIEdsZWlzaW5nZXIsIHdpdGggbXVyZGVyLiBIZSB3YXMgdG8gYmUgYm9va2VkIGludG8gdGhl
IFN1bW1pdCBDb3VudHkgSmFpbC48L3A+PHA+UG9saWNlIHNhaWQgdGhlIHdvbWFuJiM4MjE3O3Mg
aHVzYmFuZCB3aXRuZXNzZWQgdGhlIHN0YWJiaW5nIGluIHRoZWlyIGtpdGNoZW4uIFRoZSB3b21h
biB3YXMgdGFrZW4gdG8gU3VtbWEgSGVhbHRoIEFrcm9uIENpdHkgSG9zcGl0YWwgd2hlcmUgc2hl
IHdhcyBwcm9ub3VuY2VkIGRlYWQuICA8L3A+PHA+PC9wPjxwPkdpcmxzIG9uIHRoZSBSdW4gNWs8
L3A+PHA+QUtST046IEdpcmxzIG9uIHRoZSBSdW4gTm9ydGhlYXN0IE9oaW8gKEdPVFJORU8pIHdp
bGwgaG9zdCBpdHMgMjFzdCBzZW1pYW5udWFsIDVrIGF0IDk6MzAgYS5tLiBTYXR1cmRheSBhdCBJ
bmZvQ2lzaW9uIFN0YWRpdW0sIDM3NSBFLiBFeGNoYW5nZSBTdC48L3A+PHA+VGhlIEdPVFJORU8g
NWsgaXMgYSBjZWxlYnJhdG9yeSByYWNlIHRvIGN1bG1pbmF0ZSB0aGUgc3ByaW5nIHByb2dyYW0g
YWJvdXQgMSwxMDAgZ2lybHMgcGFydGljaXBhdGVkIGluLiBNb3JlIHRoYW4gMiwwMDAgY29hY2hl
cywgcGFyZW50cywgZmFtaWx5LCBmcmllbmRzIGFuZCBjb21tdW5pdHkgbWVtYmVycyB3aWxsIHBh
cnRpY2lwYXRlIGFzIHdlbGwuPC9wPjxwPkphbWVzIEhhcmR5LCBjaGllZiBvZiBzdGFmZiBhbmQg
YXNzaXN0YW50IHRvIE1heW9yIERhbiBIb3JyaWdhbiwgd2lsbCBzcGVhayB0byB0aGUgZ2lybHMg
dGhlIGRheSBvZiB0aGUgcmFjZS48L3A+PHA+VGhpcyBpcyB0aGUgZmlyc3QgR09UUk5FTyA1ayB0
aGF0IHdpbGwgYmUgaGVsZCBhdCBJbmZvQ2lzaW9uIFN0YWRpdW0uPC9wPjxwPkdPVFJORU8gaXMg
YSAxMC13ZWVrIHByb2dyYW0gdGhhdCBpbnNwaXJlcyBnaXJscyB0byBiZSBoZWFsdGh5LCBoYXBw
eSBhbmQgY29uZmlkZW50IHRocm91Z2ggYSBjdXJyaWN1bHVtIHRoYXQgaW50ZWdyYXRlcyBydW5u
aW5nLiBJdCBzZXJ2ZXMgZ2lybHMgaW4gdGhpcmQgdGhyb3VnaCBlaWdodGggZ3JhZGVzIGluIFN1
bW1pdCwgQ3V5YWhvZ2EsIExvcmFpbiwgUG9ydGFnZSBhbmQgTWVkaW5hIGNvdW50aWVzLjwvcD48
cD5PbmxpbmUgcmVnaXN0cmF0aW9uIGZvciByYWNlIHBhcnRpY2lwYW50cyBjbG9zZXMgVGh1cnNk
YXkuICA8L3A+PHA+UmVnaXN0cmF0aW9uIGNvc3RzICQzMCwgJDIwIGZvciBraWRzIDEyIGFuZCB1
bmRlci48L3A+PHA+TGF0ZSByZWdpc3RyYXRpb24gd2lsbCBiZSBhdmFpbGFibGUgZnJvbSA4IGEu
bS4gdG8gOSBhLm0uIHJhY2UgZGF5IGF0IHRoZSBzdGFkaXVtLiBMYXRlIHJlZ2lzdHJhdGlvbiBj
b3N0cyAkMzUsICAkMjUgZm9yIGtpZHMgMTIgYW5kIHVuZGVyLjwvcD48cD5Gb3IgbW9yZSBpbmZv
cm1hdGlvbiBvciB0byBwYXJ0aWNpcGF0ZSBpbiB0aGUgNWssIHZpc2l0IHd3LmdvdHJORU8ub3Jn
LjwvcD48cD48L3A+PHA+SW50ZXJzZWN0aW9uIGNoYW5nZXM8L3A+PHA+QUtST046IFRoZSBjaXR5
IHdpbGwgcmVjb25maWd1cmUgdGhlIGludGVyc2VjdGlvbiBvZiBLZW5pbHdvcnRoIERyaXZlLCBF
bG1kYWxlIEF2ZW51ZSBhbmQgV2VzdCBNYXJrZXQgU3RyZWV0IHRoaXMgc3VtbWVyLjwvcD48cD5U
aGUgZXhpc3RpbmcgaW50ZXJzZWN0aW9uIGlzIG9mZnNldCBhbmQgdXNlcyB0d28gdHJhZmZpYyBz
aWduYWxzIHRvIGRpcmVjdCB0cmFmZmljLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlIHVudXN1YWwgY29uZmln
dXJhdGlvbiBhdCB0aGlzIGludGVyc2VjdGlvbiBjcmVhdGVzIG9wZXJhdGlvbmFsIGlzc3VlcyBh
bmQgY2FuIGJlIGNvbmZ1c2luZyB0byBtb3RvcmlzdHMgdW5mYW1pbGlhciB3aXRoIHRoZSBhcmVh
LCYjODIyMTsgTWF5b3IgRG9uIEhvcnJpZ2FuIHNhaWQgb2YgdGhlIHByb2plY3QuIDwvcD48cD5U
aGUgcHJvamVjdCB3aWxsIHJlYWxpZ24gRWxtZGFsZSBhbmQgS2VuaWx3b3J0aCBhbmQgZWxpbWlu
YXRlIHRoZSBuZWVkIGZvciBvbmUgdHJhZmZpYyBzaWduYWwuIEFsc28gYSByaWdodCB0dXJuIGxh
bmUgd2lsbCBiZSBhZGRlZCBmb3IgZWFzdGJvdW5kIHRyYWZmaWMsIGFuZCB0aGVyZSB3aWxsIGJl
IHNpZGV3YWxrIHJlY29uc3RydWN0aW9uLjwvcD48cD5Xb3JrIHdpbGwgYmVnaW4gaW4gSnVseSBh
bmQgZmluaXNoIGluIFNlcHRlbWJlci4gPC9wPjxwPjwvcD48cD5XYXJkIDIgbWVldGluZyBwbGFu
bmVkPC9wPjxwPkFLUk9OOiBDaXR5IENvdW5jaWxtYW4gQnJ1Y2UgS2lsYnkgd2lsbCBob3N0IGhp
cyBtb250aGx5IFdhcmQgMiBtZWV0aW5nIGF0IDY6MzAgcC5tLiBXZWRuZXNkYXkgYXQgUGF0dGVy
c29uIENvbW11bml0eSBDZW50ZXIsIDgwMCBQYXR0ZXJzb24gQXZlLiA8L3A+PHA+SGUgYW5kIHBv
bGljZSBkZXBhcnRtZW50IHJlcHJlc2VudGF0aXZlcyB3aWxsIGJlIHRoZXJlIHRvIGFuc3dlciBx
dWVzdGlvbnMgYW5kIGFkZHJlc3MgY29uY2VybnMuICBUaGUgcG9saWNlIHdpbGwgYWxzbyBnaXZl
IHRoZWlyIG1vbnRobHkgY3JpbWUgcmVwb3J0LjwvcD48cD48L3A+PHA+SnVkZ2UgV2lsbGlhbXMg
ZnVuZHJhaXNlcjwvcD48cD5BS1JPTjogQWtyb24gTXVuaWNpcGFsIENvdXJ0IEp1ZGdlIEFubmFs
aXNhIFdpbGxpYW1zIHdpbGwgaGF2ZSBhIHJlLWVsZWN0aW9uIGZ1bmRyYWlzZXIgZnJvbSA1IHRv
IDcgcC5tLiBUaHVyc2RheSBhdCBBa3JvbmEgR2FsbGVyaWVzLCAxNzY1IFcuIE1hcmtldCBTdC48
L3A+PHA+Q29zdCBpcyAkNTAgcGVyIHBlcnNvbi4gRG9uYXRpb25zIGFyZSBsaW1pdGVkIHRvICQ2
MDAgcGVyIHBlcnNvbiBvciAkMyw4MDAgZm9yIGxhdyBmaXJtcyBvciBvcmdhbml6YXRpb25zLjwv
cD48cD5Gb3IgbW9yZSBpbmZvcm1hdGlvbiwgY2FsbCBKb2huIEdhbG9uc2tpIGF0IDMzMC03ODAt
OTEzMy4gPC9wPjxwPjwvcD48cD5CQVJCRVJUT048L3A+PHA+Q2hpbGQgcG9ybiBjaGFyZ2VzPC9w
PjxwPkJBUkJFUlRPTjogQSA1OS15ZWFyLW9sZCBtYW4gaXMgYWNjdXNlZCBvZiB0YWtpbmcgYSBj
b21wdXRlciBmcm9tIGEgZGV2ZWxvcG1lbnRhbGx5IGRpc2FibGVkIG1hbiBpbiBoaXMgY2FyZSBh
bmQgdGhlbiBwdXR0aW5nIGltYWdlcyBvZiBjaGlsZCBwb3Jub2dyYXBoeSBvbiB0aGUgY29tcHV0
ZXIuPC9wPjxwPkRhdmlkIEwuIFRyZXN6IG9mIEJhcmJlcnRvbiB3YXMgY2hhcmdlZCBNb25kYXkg
d2l0aCBwYW5kZXJpbmcgc2V4dWFsbHkgb3JpZW50ZWQgbWF0dGVyIGludm9sdmluZyBhIG1pbm9y
LCBhIHRoaXJkLWRlZ3JlZSBmZWxvbnkuIEhlIGlzIGJlaW5nIGhlbGQgYXQgdGhlIFN1bW1pdCBD
b3VudHkgSmFpbCwgYW5kIGZ1cnRoZXIgY2hhcmdlcyBhcmUgcGVuZGluZyB0aGUgb3V0Y29tZSBv
ZiB0aGUgaW52ZXN0aWdhdGlvbi48L3A+PHA+VGhlIGNvdW50eSBzaGVyaWZmJiM4MjE3O3Mgb2Zm
aWNlIGxhdW5jaGVkIGFuIGludmVzdGlnYXRpb24gYWZ0ZXIgYW4gYWxsZWdhdGlvbiBvZiB0aGVm
dCBhbmQgbmVnbGVjdCBvZiBhIDE5LXllYXItb2xkIGRldmVsb3BtZW50YWxseSBkaXNhYmxlZCBt
YW4uIFRoZSB2aWN0aW0gaGFzIGJlZW4gcmVtb3ZlZCBmcm9tIHRoZSBob21lIGZvciBzYWZldHks
IGF1dGhvcml0aWVzIHNhaWQuPC9wPjxwPlRoZSBjYXJlZ2l2ZXIgaXMgYWNjdXNlZCBvZiB0YWtp
bmcgdGhlIHZpY3RpbSYjODIxNztzIGNvbXB1dGVyIHR3byB5ZWFycyBlYXJsaWVyIGFuZCBub3Qg
cmV0dXJuaW5nIGl0LiBUaGUgY29tcHV0ZXIgd2FzIGV4YW1pbmVkIGFuZCBhdXRob3JpdGllcyBz
YWlkIGl0IGNvbnRhaW5lZCBjaGlsZCBwb3Jub2dyYXBoeS48L3A+PHA+PC9wPjxwPlJBVkVOTkE8
L3A+PHA+QWR1bHQgZWQgcHJvZ3JhbSBhZGRlZDwvcD48cD5SQVZFTk5BOiBUaGUgTWFwbGV3b29k
IENhcmVlciBDZW50ZXIgaGFzIGFkZGVkIGEgY29zbWV0b2xvZ3kgcHJvZ3JhbSB0byBpdHMgZXZl
bmluZyBhZHVsdCBlZHVjYXRpb24gb2ZmZXJpbmdzLiA8L3A+PHA+VGhlIDE1LW1vbnRoIHByb2dy
YW0gd2lsbCBiZWdpbiBKdW5lIDUuIFNoZWFycywgY2xpcHMsIG1hbm5lcXVpbiBoZWFkcyBhbmQg
YSBwZXJzb25hbGl6ZWQgc21vY2sgYXJlIGluY2x1ZGVkLiBPbmNlIHN0dWRlbnRzIGhhdmUgY29t
cGxldGVkIDUwIHBlcmNlbnQgb2YgdGhlIGNvdXJzZSwgdGhleSB3aWxsIGhhdmUgdGhlIG9wcG9y
dHVuaXR5IHRvIHdvcmsgd2l0aCB0aGUgcHVibGljLiA8L3A+PHA+U3R1ZGVudHMgd2hvIHBhc3Mg
dGhlIGxpY2Vuc2luZyBleGFtIG1heSBzZWVrIGVtcGxveW1lbnQgaW4gdGhlIGZpZWxkIG9yIHJl
Z2lzdGVyIGZvciBlbXBsb3ltZW50IGFzc2lzdGFuY2UsIHdoaWNoIHdpbGwgaGVscCB3aXRoIGZp
bmRpbmcgb3BlbiBwb3NpdGlvbnMgZm9yIHdoaWNoIHRvIGFwcGx5LjwvcD48cD5SZWdpc3RyYXRp
b24gaXMgbm93IGJlaW5nIGFjY2VwdGVkIGFuZCBtdXN0IGJlIGNvbXBsZXRlZCBhbmQgdHVybmVk
IGluICBieSBGcmlkYXkuICAgUHJvZ3JhbSBjb3N0IGlzICQ2LDIwMCwgYW5kIHBheW1lbnQgcGxh
bnMgYXJlIGF2YWlsYWJsZSB0byB0aG9zZSB3aG8gcXVhbGlmeS4gPC9wPjxwPlRvIHJlZ2lzdGVy
LCBjb250YWN0IHRoZSBjZW50ZXIgYXQgMzMwLTI5Ni0yODkyIGZyb20gMiB0byA5IHAubS4gTW9u
ZGF5IHRocm91Z2ggVGh1cnNkYXkuIDwvcD48cD5Gb3IgbW9yZSBpbmZvcm1hdGlvbiwgdmlzaXQg
PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5td29vZC5jYyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5td29vZC5j
YzwvYT4uPC9wPjxwPjwvcD48cD5TVU1NSVQgQ09VTlRZPC9wPjxwPkxlZSBzZW50ZW5jaW5nIGRl
bGF5ZWQ8L3A+PHA+Rm9ybWVyIFN1bW1pdCBDb3VudHkgQ291bmNpbHdvbWFuIFRhbWVsYSBMZWUm
IzgyMTc7cyBzZW50ZW5jaW5nIGZvciBoZXIgY29udmljdGlvbnMgaW4gYSBmZWRlcmFsIGJyaWJl
cnkgY2FzZSBoYXMgYmVlbiBwb3N0cG9uZWQgYSBtb250aC48L3A+PHA+TGVlIHJlcXVlc3RlZCB0
aGUgZGVsYXkgYmVjYXVzZSBzaGUgcGxhbnMgdG8gaGlyZSBoZXIgb3duIGF0dG9ybmV5LiBTaGUg
aGFzIGJlZW4gcmVwcmVzZW50ZWQgYnkgdGhlIGZlZGVyYWwgcHVibGljIGRlZmVuZGVyJiM4MjE3
O3Mgb2ZmaWNlLjwvcD48cD5MZWUsIDU4LCBvZiBBa3Jvbiwgd2FzIGNvbnZpY3RlZCBvZiBzaXgg
Y2hhcmdlcyBieSBhIGp1cnkgaW4gVS5TLiBEaXN0cmljdCBDb3VydCBpbiBDbGV2ZWxhbmQgaW4g
RmVicnVhcnkuIFNoZSB3YXMgYWNjdXNlZCBvZiBhY2NlcHRpbmcgc21hbGwgZ2lmdHMgb2YgY2Fz
aCBhbmQgb3RoZXIgaXRlbXMgaW4gZXhjaGFuZ2UgZm9yIHVzaW5nIGhlciBwb2xpdGljYWwgaW5m
bHVlbmNlIHRvIGhlbHAgYSBsb2NhbCBmYW1pbHkuIFNoZSBhbHNvIHdhcyBjaGFyZ2VkIHdpdGgg
Z2V0dGluZyByaWQgb2YgZXZpZGVuY2UgYW5kIGx5aW5nIHRvIEZCSSBhZ2VudHMuPC9wPjxwPkxl
ZSB3YXMgYSBTdW1taXQgQ291bnR5IGNvdW5jaWwmIzE3Mzt3b21hbiBmcm9tIDIwMTEgdG8gMjAx
NiBhbmQgaXMgdGhlIGZvcm1lciBzZWNvbmQtaGlnaGVzdC1yYW5raW5nIG9mZmljZXIgaW4gdGhl
IFN1bW1pdCBDb3VudHkgRGVtb2NyYXRpYyBQYXJ0eS48L3A+PHA+TGVlLCB3aG9zZSBzZW50ZW5j
aW5nIG9yaWdpbmFsbHkgd2FzIE1heSAyNiwgaXMgbm93IHNjaGVkdWxlZCBmb3IgSnVuZSAyOC4g
U2hlIGNvdWxkIGZhY2UgdXAgdG8gMTAgeWVhcnMgaW4gcHJpc29uIHVuZGVyIGZlZGVyYWwgc2Vu
dGVuY2luZyBndWlkZWxpbmVzLiBVLlMuIERpc3RyaWN0IEp1ZGdlIENocmlzdG9waGVyIEJveWtv
IGlzIGhhbmRsaW5nIHRoZSBjYXNlLiA8L3A+PHA+PC9wPjxwPkJPU1RPTiBUT1dOU0hJUDwvcD48
cD5EcnVnIGFycmVzdCBvbiB0dXJucGlrZTwvcD48cD5CT1NUT04gVFdQLjogVGhlIE9oaW8gU3Rh
dGUgSGlnaHdheSBQYXRyb2wgc2VpemVkIGFib3V0ICQxIG1pbGxpb24gd29ydGggb2YgbWFyaWp1
YW5hLCBzb2xpZCBoYXNoaXNoIGFuZCBsaXF1aWQgaGFzaCBvaWwgZHVyaW5nIGEgdHJhZmZpYyBz
dG9wIGxhc3Qgd2VlayBvbiB0aGUgT2hpbyBUdXJucGlrZSBpbiBTdW1taXQgQ291bnR5LjwvcD48
cD5BdXRob3JpdGllcyBzYWlkIHRyb29wZXJzIHN0b3BwZWQgYSAyMDE0IENocnlzbGVyIDMwMCBm
b3IgYSBtYXJrZWQgbGFuZXMgdmlvbGF0aW9uIE1heSA4IGFuZCB0aGUgZHJ1Z3Mgd2VyZSBkaXNj
b3ZlcmVkIHdpdGggdGhlIGhlbHAgb2YgYSBLLTkgdW5pdC48L3A+PHA+VGhlIGRyaXZlciBQaWVy
Y2UgSi4gUm9iZXJ0cywgMzAsIG9mIE90dGF3YSBIaWxscywgaGFzIGJlZW4gY2hhcmdlZCB3aXRo
IHBvc3Nlc3Npb24gYW5kIHRyYWZmaWNraW5nIGluIG1hcmlqdWFuYSwgaGFzaGlzaCBhbmQgbGlx
dWlkIGhhc2hpc2gsIGFsbCBzZWNvbmQtZGVncmVlIGZlbG9uaWVzLiA8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.