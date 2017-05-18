Regional news briefs — May 19, 2017

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QUtST048L3A+PHA+VGVhY2hlciBvZiB0aGUgeWVhciBuYW1lZDwvcD48cD5BS1JPTjogSmls
bCBGaW5lZ2FuLCBhIHRoaXJkLWdyYWRlIHRlYWNoZXIgYXQgS2luZyBDb21tdW5pdHkgTGVhcm5p
bmcgQ2VudGVyLCAgd2FzIG5hbWVkIEFrcm9uIFB1YmxpYyBTY2hvb2xzJiM4MjE3OyBUZWFjaGVy
IG9mIHRoZSBZZWFyIG9uIFRodXJzZGF5IG5pZ2h0LjwvcD48cD5GaW5lZ2FuIGhhcyAzMCB5ZWFy
cyBvZiBleHBlcmllbmNlIGFzIGEgdGVhY2hlciwgaW5jbHVkaW5nIDEyIHllYXJzIGluIGhlciBj
dXJyZW50IHBvc2l0aW9uIGF0IEtpbmcgd2hlcmUgc2hlIHRlYWNoZXMgYWxsIHN1YmplY3RzLiA8
L3A+PHA+U2hlIGJlZ2FuIGhlciBjYXJlZXIgdGVhY2hpbmcgc3BlY2lhbCBlZHVjYXRpb24uIFNo
ZSBoYXMgYWxzbyB0YXVnaHQgaW4gdmFyaW91cyBncmFkZSBsZXZlbHMuIDwvcD48cD5TaGUgd2Fz
IHNlbGVjdGVkIGZyb20gZWlnaHQgZmluYWxpc3RzICYjODIxMjsgZm91ciBlbGVtZW50YXJ5IHNj
aG9vbCB0ZWFjaGVycyBhbmQgZm91ciBzZWNvbmRhcnkuIDwvcD48cD5UaGUgZWxlbWVudGFyeSBz
Y2hvb2wgZmluYWxpc3RzIHdlcmUgRWxlbmEgR2liYm9ucywgQ2FzZTsgRW1pbHkgR2lmZm9yZCwg
IFN0ZXdhcnQ7IGFuZCBKZXNzaWNhIEthZ2VyLCAgQ3JvdXNlLiBTZWNvbmRhcnkgc2Nob29sICBm
aW5hbGlzdHMgd2VyZSBSZWJlY2NhIEJ1dGxlciwgQnVjaHRlbDsgTGVzbGllIENvZmZleSwgR2Fy
ZmllbGQ7IEplbm5pZmVyIENvb3BlciwgSmVubmluZ3M7IGFuZCBNYWxpYSBUc2NoYW50eiwgTWls
bGVyIFNvdXRoLjwvcD48cD48L3A+PHA+R3JlYXRlciBBa3JvbiBicmFuZCBzb3VnaHQ8L3A+PHA+
QUtST046IFRoZSBHcmVhdGVyIEFrcm9uIENoYW1iZXIgaXMgd29ya2luZyB3aXRoIGEgTmFzaHZp
bGxlIGNvbXBhbnkgdG8gY3JlYXRlIGFuIEFrcm9uIGJyYW5kIHNvIHRoZSBhcmVhICYjODIyMDtj
YW4gc3RhbmQgb3V0IGluIHRoZSBtYXJrZXRwbGFjZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBjaGFtYmVy
IGlzc3VlZCBhIG5ld3MgcmVsZWFzZSBUaHVyc2RheSB0aGF0IHNhaWQgaXQgaGFzIGhpcmVkIE5v
cnRoIFN0YXIgRGVzdGluYXRpb24gU3RyYXRlZ2llcyBpbiBOYXNodmlsbGUsIHdoaWNoIGhhcyBo
ZWxwZWQgZGV2ZWxvcCBicmFuZHMgZm9yIG1vcmUgdGhhbiAyMDAgY29tbXVuaXRpZXMgaW4gNDMg
c3RhdGVzLjwvcD48cD5UaGUgb3V0LW9mLXRvd24gTm9ydGggU3RhciB3aWxsIGJyaW5nICYjODIy
MDtvdXRzaWRlIG9iamVjdGl2aXR5IHRvIHRoZSBwcm9qZWN0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+JiM4MjIw
O0dyZWF0ZXIgQWtyb24mIzgyMTc7cyBicmFuZCBpcyBub3QganVzdCBhIGxvZ28gb3IgdGFnbGlu
ZSwmIzgyMjE7IHRoZSBjaGFtYmVyIHNheXMgb24gPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy53aGF0bWFr
ZXNncmVhdGVyYWtyb25ncmVhdCIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy53aGF0bWFrZXNncmVhdGVy
YWtyb25ncmVhdDwvYT4sIGEgbmV3IHdlYnNpdGUgc2V0IHVwIGZvciB0aGUgcHJvamVjdC48L3A+
PHA+VGhlIHByb2plY3QgaW52b2x2ZXMgcmVzZWFyY2ggdG8gZGV0ZXJtaW5lICYjODIyMDt0aGUg
c3RhdGUgb2YgeW91ciBleGlzdGluZyBicmFuZCwmIzgyMjE7IHNhaWQgRG9uIE1jRWFjaGVybiwg
Q0VPIG9mIE5vcnRoIFN0YXIuPC9wPjxwPlRoZSByZXNlYXJjaCB3aWxsICYjODIyMDtwYWludCBh
IHRob3JvdWdoIHBpY3R1cmUgb2Ygd2hlcmUgQWtyb24gaXMgdG9kYXksIGFuZCBpbmNsdWRlcyBh
biBhc3Nlc3NtZW50IG9mIHRoZSBlbnZpcm9ubWVudCwgcGVyY2VwdGlvbnMgb2YgdmlzaXRvcnMs
IHJlc2lkZW50cyBhbmQgc3Rha2Vob2xkZXJzOyBhbmQgYSByZXZpZXcgb2YgY3VycmVudCBjb21t
dW5pY2F0aW9ucyBhbmQgdGhlIGNvbXBldGl0aW9uLCYjODIyMTsgYWNjb3JkaW5nIHRvIHRoZSBy
ZWxlYXNlLjwvcD48cD48L3A+PHA+Q0FNUEFJR04gVFJBSUw8L3A+PHA+RnVuZHJhaXNlciBmb3Ig
UnVzcyBJb25hPC9wPjxwPkNVWUFIT0dBIEZBTExTOiBSdXNzIElvbmEgd2lsbCBraWNrIG9mZiBo
aXMgY2FtcGFpZ24gZm9yIHJlLWVsZWN0aW9uIGFzIEN1eWFob2dhIEZhbGxzIFdhcmQgOCBDb3Vu
Y2lsbWFuIHdpdGggYSBmdW5kcmFpc2VyIHJlY2VwdGlvbiBvbiA1LTkgcC5tLiBXZWRuZXNkYXkg
YXQgRG9uYXRvcyBQaXp6YSwgMTcxMCBTdGF0ZSBSb2FkLjwvcD48cD5Gb29kIGFuZCBkcmlua3Mg
d2lsbCBiZSBwcm92aWRlZC4gPC9wPjxwPjwvcD48cD5DQU5BTCBGVUxUT048L3A+PHA+TWFuIGNo
YXJnZWQgaW4gY3JpbWUgc3ByZWU8L3A+PHA+Q0FOQUwgRlVMVE9OOiBBIENhbnRvbiBtYW4gaXMg
YWNjdXNlZCBvZiBhIHJhc2ggb2YgYnJlYWstaW5zIHRocm91Z2hvdXQgU3RhcmssIFN1bW1pdCBh
bmQgVHVzY2FyYXdhcyBjb3VudGllcy48L3A+PHA+R3JlZ29yeSBNLiBTbWl0aCwgNDUsIHdhcyBj
aGFyZ2VkIHdpdGggc2V2ZXJhbCBmZWxvbmllcyBhbmQgbWlzZGVtZWFub3JzIGluY2x1ZGluZyB0
aHJlZSBmZWxvbnkgY291bnRzIG9mIGJyZWFraW5nIGFuZCBlbnRlcmluZywgbWlzZGVtZWFub3Ig
dGhlZnQgYW5kIG1pc2RlbWVhbm9yIGJyZWFraW5nIGFuZCBlbnRlcmluZyBpbiBKYWNrc29uIFRv
d25zaGlwOyBhbmQgdHdvIGZlbG9ueSBjb3VudHMgb2YgcmVjZWl2aW5nIHN0b2xlbiBwcm9wZXJ0
eSBpbiBDYW5hbCBGdWx0b24uPC9wPjxwPlNtaXRoIHdhcyBhcnJlc3RlZCBTdW5kYXkgaW4gQ2Fu
YWwgRnVsdG9uLiBQb2xpY2UgYWNjdXNlZCBoaW0gb2YgZW50ZXJpbmcgdGhlIENhbmFsIEZ1bHRv
biBMYXVuZHJvbWF0IG9uIFNvdXRoIExvY3VzdCBTdHJlZXQgYW5kIGJyZWFraW5nIGludG8gY29p
biBtYWNoaW5lcy48L3A+PHA+SGUgd2FzIGJlaW5nIGhlbGQgYXQgdGhlIFN0YXJrIENvdW50eSBK
YWlsLiBBIHByZWxpbWluYXJ5IGhlYXJpbmcgaXMgc2NoZWR1bGVkIGZvciAxMCBhLm0uIFdlZG5l
c2RheSAgaW4gTWFzc2lsbG9uIE11bmljaXBhbCBDb3VydC48L3A+PHA+T2ZmaWNpYWxzIHNhaWQg
c2ltaWxhciBpbmNpZGVudHMgYXJlIGJlaW5nIGhhbmRsZWQgYnkgdGhlIFN1bW1pdCBDb3VudHkg
U2hlcmlmZiYjODIxNztzIE9mZmljZSwgQWtyb24gcG9saWNlLCBUYWxsbWFkZ2UgcG9saWNlLCBO
YXZhcnJlIHBvbGljZSBhbmQgdGhlIFR1c2NhcmF3YXMgQ291bnR5IFNoZXJpZmYmIzgyMTc7cyBP
ZmZpY2UuIDwvcD48cD48L3A+PHA+Tk9SVEhGSUVMRCBDRU5URVI8L3A+PHA+U3RvdyB3b21hbiBr
aWxsZWQgaW4gY3Jhc2ggPC9wPjxwPk5PUlRIRklFTEQgQ0VOVEVSIFRXUC46IEEgNTIteWVhci1v
bGQgU3RvdyB3b21hbiB3YXMga2lsbGVkIGF0IDc6MTUgYS5tLiBXZWRuZXNkYXkgaW4gYSBvbmUt
Y2FyIGNyYXNoIG9uIEludGVyc3RhdGUgMjcxIHNvdXRoYm91bmQuPC9wPjxwPlRoZSB3b21hbiwg
d2hvIGhhZCBub3QgYmVlbiBpZGVudGlmaWVkIHB1YmxpY2x5LCB3YXMgZHJpdmluZyBhIDIwMTIg
VG95b3RhIENvcm9sbGEgdGhhdCB3ZW50IG9mZiB0aGUgcmlnaHQgc2lkZSBvZiB0aGUgaGlnaHdh
eSBhbmQgc3RydWNrIGEgY29uc3RydWN0aW9uIGVxdWlwbWVudCB0cmFpbGVyLCB0aGUgU3VtbWl0
IENvdW50eSBTaGVyaWZmJiM4MjE3O3MgT2ZmaWNlIHNhaWQuPC9wPjxwPlNoZSB3YXMgcHJvbm91
bmNlZCBkZWFkIGF0IHRoZSBzY2VuZS4gT25lIGxhbmUgb2YgdGhlIGhpZ2h3YXkgd2FzIGNsb3Nl
ZCBmb3IgYWJvdXQgdGhyZWUgaG91cnMuPC9wPjxwPlRoZSB3b21hbiB3YXMgbm90IHdlYXJpbmcg
YSBzZWF0IGJlbHQuPC9wPjxwPlRoZSBTdW1taXQgTWV0cm8gQ3Jhc2ggUmVzcG9uc2UgVGVhbSB3
YXMgaW52ZXN0aWdhdGluZyB0aGUgY3Jhc2gsIGJ1dCBhdXRob3JpdGllcyBiZWxpZXZlIHRoYXQg
c3BlZWQgd2FzIGEgZmFjdG9yLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.