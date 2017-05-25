Regional news briefs — May 26, 2017

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q1VZQUhPR0EgRkFMTFM8L3A+PHA+Um9iYXJ0IGRlY2xpbmVzIG1heW9yYWwgcnVuPC9wPjxw
PkNVWUFIT0dBIEZBTExTOiBGb3JtZXIgTWF5b3IgRG9uIFJvYmFydCB0aGlzIHdlZWsgZW5kZWQg
c3BlY3VsYXRpb24gdGhhdCBoZSB3b3VsZCB0cnkgZm9yIGEgY29tZWJhY2suPC9wPjxwPkluIGFu
IGVtYWlsIHRvIHN1cHBvcnRlcnMsIFJvYmFydCBzYWlkIGhlIHdhbnRlZCB0byAmIzgyMjA7Y2xh
cmlmeSBteSBwb3NpdGlvbiBhdCB0aGlzIHRpbWUmIzgyMjE7IHRoYXQgaGUgd291bGQgbm90IGJl
IHNlZWtpbmcgdGhlIG1heW9yJiM4MjE3O3MgcG9zdCB0aGlzIHllYXIuPC9wPjxwPlJvYmFydCwg
d2l0aCBvbmUgb2YgdGhlIGxvbmdlc3QgbWF5b3JhbCB0ZXJtcyBpbiB0aGUgcmVnaW9uLCBzZXJ2
ZWQgZnJvbSAxOTg2IHRvIDIwMTMgYmVmb3JlIGxvc2luZyB0byBjdXJyZW50IE1heW9yIERvbiBX
YWx0ZXJzIHRocmVlIHllYXJzIGFnby48L3A+PHA+V2FsdGVycyBoYXMgYW5ub3VuY2VkIGhlIHdp
bGwgcnVuIGZvciByZS1lbGVjdGlvbiB0aGlzIHllYXIuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGV5IHNheSB0
aW1pbmcgaXMgY3JpdGljYWwgaW4gcG9saXRpY3MsJiM4MjIxOyBSb2JhcnQgd3JvdGUgdG8gc3Vw
cG9ydGVycy4gJiM4MjIwO015IHNlbnNlIGlzIHRoZSBjdXJyZW50IHBvbGl0aWNhbCBjbGltYXRl
IGRvZXMgbm90IGxlbmQgaXRzZWxmIHRvIGEgY29tZWJhY2sgZm9yIG1lIGluIDIwMTcuIEkgcmVh
bGl6ZSB0aGF0IG11Y2ggbGlrZSBhIHBlbmR1bHVtLCBwb2xpdGljYWwgd2luZHMgYmxvdyBiYWNr
IGFuZCBmb3J0aC48L3A+PHA+SG93ZXZlciwgd2hpbGUgSSBhbSBob3BlZnVsIGZvciBhIHN0cm9u
ZyBzaG93aW5nIGJ5IFJlcHVibGljYW5zIGluIHRoZSBjcnVjaWFsIDIwMTggZWxlY3Rpb25zLCBJ
IGFtIG5vdCBhcyBjb25maWRlbnQgYWJvdXQgdGhpcyBOb3ZlbWJlci4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlJv
YmFydCBhZGRlZCB0aGF0IGhlIGhhcyBiZWVuIG9mZmVyZWQgYSBwcml2YXRlIHNlY3RvciBqb2Ig
JiM4MjIwO2hlYWRpbmcgdXAgYSBsYXJnZSBkZXZlbG9wbWVudCBwcm9qZWN0IGluIE5vcnRoZXJu
IFN1bW1pdCBDb3VudHksJiM4MjIxOyBhbmQgdGhhbmtlZCBsb2NhbCBjaXRpemVucyAmIzgyMjA7
Zm9yIGFsbG93aW5nIG1lIHRoZSBncmVhdCBob25vciBvZiBiZWluZyB0aGVpciBtYXlvciBmb3Ig
MjggeWVhcnMuJiM4MjIxOyA8L3A+PHA+PC9wPjxwPkdSRUVOPC9wPjxwPlNlcnZpY2UgZGlyZWN0
b3IgbmFtZWQ8L3A+PHA+R1JFRU46IFRoZSBDaXR5IENvdW5jaWwgdGhpcyB3ZWVrIGNvbmZpcm1l
ZCB0aGUgbWF5b3ImIzgyMTc7cyBhcHBvaW50bWVudCBvZiBWYWxlcmllIFdheCBDYXJyIGFzIHRo
ZSBjaXR5JiM4MjE3O3Mgc2VydmljZSBkaXJlY3RvciBhdCBhIHNhbGFyeSBvZiAkODksMDAwLiA8
L3A+PHA+U2hlIGlzIE5vcnRvbiYjODIxNztzIGFkbWluaXN0cmF0aXZlIG9mZmljZXIgYW5kIGZv
cm1lciBDdXlhaG9nYSBGYWxscyBwdWJsaWMgc2VydmljZSBkaXJlY3Rvci48L3A+PHA+U2hlIGlz
IHRvIGJlZ2luIGhlciBHcmVlbiBkdXRpZXMgSnVuZSAxNCwgc3VjY2VlZGluZyBQYXVsIE9iZXJk
b3JmZXIsIHdobyBsZWZ0IHRoZSBqb2IgaW4gRmVicnVhcnkuPC9wPjxwPlRoZSBUaWZmaW4gbmF0
aXZlIGlzIGEgZ3JhZHVhdGUgb2YgT2hpbyBOb3J0aGVybiBVbml2ZXJzaXR5IGFuZCBDbGV2ZWxh
bmQgU3RhdGUgVW5pdmVyc2l0eSB3aGVyZSBzaGUgZWFybmVkIGhlciBtYXN0ZXImIzgyMTc7cyBk
ZWdyZWUgaW4gcHVibGljIGFkbWluaXN0cmF0aW9uLiBTaGUgaXMgbWFycmllZCBhbmQgaGFzIHR3
byB0ZWVuIHNvbnMuPC9wPjxwPjwvcD48cD5IVURTT048L3A+PHA+V29yayBzdGFydHMgb24gcGxh
eSBhcmVhIDwvcD48cD5IVURTT046IFRoZSBjaXR5IGFuZCB0aGUgS2l3YW5pcyBDbHViIG9mIEh1
ZHNvbiBicm9rZSBncm91bmQgdGhpcyB3ZWVrIG9uIHRoZSBuZXcgU3BsYXNoIFBhZCBwbGF5IGFy
ZWEgYmVpbmcgYnVpbHQgaW4gVmV0ZXJhbnMgV2F5IFBhcmsuPC9wPjxwPlRoZSB3YXRlciBhcmVh
LCB3aGljaCB3aWxsIGZlYXR1cmUgMTIgaW4tZ3JvdW5kIG1vdW50ZWQgc3ByYXlzLCBpcyBleHBl
Y3RlZCB0byBvcGVuIGluIEp1bHkuIFRoZSBwcm9qZWN0IGhhcyBiZWVuIGVzdGltYXRlZCB0byBj
b3N0ICQyMDAsMDAwLjwvcD48cD48L3A+PHA+U1RPVzwvcD48cD5Sb3V0ZSA4IGNyYXNoZXMgYWxh
cm0gY29wczwvcD48cD5TVE9XOiBDaXR5IHBvbGljZSB3YXJuZWQgZHJpdmVycyBUaHVyc2RheSB0
byBzbG93IGRvd24gaW4gcmFpbnkgY29uZGl0aW9ucyBhZnRlciB0aGV5IHdlcmUgY2FsbGVkIHRv
IGhhbmRsZSAxMiBjcmFzaGVzIG9uIHN0YXRlIFJvdXRlIDggd2l0aGluIGEgMjQtaG91ciBzcGFu
LjwvcD48cD5PbmUgb2YgdGhvc2UgY3Jhc2hlcyBpbnZvbHZlZCBhIHBvbGljZSB2ZWhpY2xlLjwv
cD48cD5Qb2xpY2UgcG9zdGVkIG9uIHRoZWlyIEZhY2Vib29rIHBhZ2UgdGhhdCBhIGNydWlzZXIg
d2FzIHN0cnVjayBhbmQgc3VzdGFpbmVkIG1pbm9yIGRhbWFnZSB3aGlsZSBhbiBvZmZpY2VyIHdh
cyBoYW5kbGluZyBhIGNyYXNoIG9uIFJvdXRlIDggJiM4MjIwO2J5IHNvbWVvbmUgd2hvIGRpZCBu
b3QgYWxsb3cgdGhlbXNlbHZlcyBhbXBsZSByb29tIHRvIHBhc3MgYXJvdW5kIGhpbS4mIzgyMjE7
PC9wPjxwPlRoZSBvZmZpY2VyIHdhc24mIzgyMTc7dCBpbiB0aGUgdmVoaWNsZSBhdCB0aGUgdGlt
ZS48L3A+PHA+UG9saWNlIGFsc28gcG9zdGVkIHBob3RvcyBvZiBzb21lIG9mIHRoZSBjcmFzaGVz
LjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlIGhpZ2h3YXkgaXMgZXNwZWNpYWxseSBkYW5nZXJvdXMsIGFuZCB3
ZSBhcmUgb3V0IHRoZXJlIG9mdGVuISYjODIyMTsgcG9saWNlIHdyb3RlIG9uIEZhY2Vib29rLiA8
L3A+PHA+JiM4MjIwO092ZXIgdGhlIHBhc3QgNDggaG91cnMgd2UgaGF2ZSBoYWQgMTggY2FsbHMg
b3V0IG9uIHRoZSBoaWdod2F5IHNvIFBMRUFTRTogU2xvdyBEb3duLCBNb3ZlIE92ZXIgYW5kIERy
aXZlIENhcmVmdWxseSBvdXQgdGhlcmUgJiM4MjEyOyBvdXIgc2FmZXR5IGRlcGVuZHMgb24gaXQh
JiM4MjIxOzwvcD48cD48L3A+PHA+U1VNTUlUIENPVU5UWTwvcD48cD5TdXR0b24sIFdpbGxpYW1z
IHRvIHNwZWFrPC9wPjxwPlRoZSBGZWRlcmF0ZWQgRGVtb2NyYXRpYyBXb21lbiBvZiBTdW1taXQg
Q291bnR5IHdpbGwgaG9zdCBpdHMgYW5udWFsIEVsZWFub3IgUm9vc2V2ZWx0IFRlYSBhdCAxMSBh
Lm0uIEp1bmUgMyBhdCBTdC4gR2VvcmdlJiM4MjE3O3MgRmVsbG93c2hpcCBDZW50ZXIgMzIwNCBS
aWRnZXdvb2QgUm9hZCwgQ29wbGV5IFRvd25zaGlwLiA8L3A+PHA+U3BlYWtlcnMgd2lsbCBiZSBm
b3JtZXIgVS5TLiBDb25ncmVzc3dvbWFuIGFuZCBPaGlvIGd1YmVybmF0b3JpYWwgY2FuZGlkYXRl
IEJldHR5IFN1dHRvbiBhbmQgQWtyb24gTXVuaWNpcGFsIEp1ZGdlIEFubmFsaXNhIFN0dWJicyBX
aWxsaWFtcy48L3A+PHA+VGhlcmUgd2lsbCBhbHNvIGJlIGEgSGF0IEZhc2hpb24gU2hvdywgZW50
ZXJ0YWlubWVudCwgYSBzaWxlbnQgYXVjdGlvbiBhbmQgZG9vciBwcml6ZXMuPC9wPjxwPiAgRXZl
bnQgYXR0ZW5kZWVzLCBhcmUgZW5jb3VyYWdlZCB0byB3ZWFyIGhhdHMuIDwvcD48cD5UaWNrZXRz
IGFyZSAkMjUgYW5kIGNhbiBiZSBwdXJjaGFzZWQgdGhyb3VnaCBhbnkgbWVtYmVyIG9mIHRoZSBG
ZWRlcmF0ZWQgRGVtb2NyYXRpYyBXb21lbiBvZiBTdW1taXQgQ291bnR5IG9yIGJ5IGNhbGxpbmcg
Y2hhaXJ3b21hbiBGZWxpdGEgR3JpY2UgYXQgMzMwLTYxMi0zNzY2IGJlZm9yZSBXZWRuZXNkYXku
IDwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.