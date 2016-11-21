Regional news briefs — Nov. 22

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0FOVE9OPC9wPjxwPlN0YXRlIHRvIGhvbm9yIGNpdHkgc2Nob29scyA8L3A+PHA+Q0FOVE9O
OiBUaGUgQ2FudG9uIENpdHkgU2Nob29sIERpc3RyaWN0IHdpbGwgYmUgcmVjb2duaXplZCBieSB0
aGUgT2hpbyBMZWFkZXJzaGlwIEFkdmlzb3J5IENvdW5jaWwgKE9MQUMpIHdpdGggdGhlIE91dHN0
YW5kaW5nIERpc3RyaWN0IEF3YXJkIGZvciAyMDE2LjwvcD48cD5DYW50b24gaXMgcmVjZWl2aW5n
IHRoZSBob25vciBmb3IgaXRzIHdvcmsgaW4gZXN0YWJsaXNoaW5nIHNoYXJlZCBhY2NvdW50YWJp
bGl0eSBhY3Jvc3MgdGhlIGRpc3RyaWN0IHRocm91Z2ggc2NoZWR1bGluZyB0aW1lIGR1cmluZyBh
bmQgYmV5b25kIHRoZSBzY2hvb2wgZGF5IGZvciBpdHMgZGlzdHJpY3QgbGVhZGVyc2hpcCB0ZWFt
LCBidWlsZGluZyBsZWFkZXJzaGlwIHRlYW1zIGFuZCB0ZWFjaGVyIGJhc2VkIHRlYW1zLCBhY2Nv
cmRpbmcgdG8gYSBuZXdzIHJlbGVhc2UuPC9wPjxwPlN1cGVyaW50ZW5kZW50IEFkcmlhbiBFLiBB
bGxpc29uIHNhaWQgdGhlIHJlY29nbml0aW9uIGZyb20gdGhlIE9MQUMgaXMgYWZmaXJtYXRpb24g
b2YgdGhlIGRpc3RyaWN0JiM4MjE3O3MgaGFyZCB3b3JrLjwvcD48cD4mIzgyMjA7UmVjZWl2aW5n
IHN0YXRld2lkZSByZWNvZ25pdGlvbiBpcyBncmVhdCBhbmQgd2UgYXJlIGhvbm9yZWQgdG8gcmVj
ZWl2ZSBPTEFDJiM4MjE3O3MgT3V0c3RhbmRpbmcgRGlzdHJpY3QgZm9yIDIwMTYsJiM4MjIxOyBo
ZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7QnV0IHdlIHdpbGwgbm90IGJlIHNhdGlzZmllZCB1bnRpbCB3ZSByZWFj
aCBvdXIgZ29hbCBvZiBhY2FkZW1pYyBleGNlbGxlbmNlIGZvciBbYWxsIENhbnRvbiBzdHVkZW50
c10uJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgZGlzdHJpY3Qgd2lsbCByZWNlaXZlIHRoZSBhd2FyZCBEZWMu
IDEzIGF0IHRoZSBhbm51YWwgT0xBQyBBY3Rpb24gRm9ydW0gYXQgT2hpbyBTdGF0ZSBVbml2ZXJz
aXR5LiA8L3A+PHA+PC9wPjxwPkNVWUFIT0dBIEZBTExTPC9wPjxwPkljZSByaW5rIHRvIG9wZW4g
U2F0dXJkYXkgPC9wPjxwPkNVWUFIT0dBIEZBTExTOiBUaGUgY2l0eSYjODIxNztzIGFubnVhbCBp
Y2UgcmluayBvcGVuaW5nIGRheSBjZWxlYnJhdGlvbiB3aWxsIGJlIFNhdHVyZGF5LiA8L3A+PHA+
VGhlIHJpbmsgd2lsbCBvcGVuIGF0IG5vb24gZm9yIGEgZnVsbCBkYXkgb2Ygc2thdGluZywgd2l0
aCBmcmVlIGFkbWlzc2lvbiBhbmQgJDMgc2thdGUgcmVudGFsIHVudGlsIDkgcC5tLjwvcD48cD5T
YW50YSB3aWxsIGFycml2ZSBhcm91bmQgMTo0NSBwLm0uIGFuZCBiZSBhdmFpbGFibGUgZm9yIHBo
b3RvcyB1bnRpbCA2IHAubS4gaW4gdGhlIHBhdmlsaW9uIHdoaWNoIHdpbGwgYWxzbyBmZWF0dXJl
IGNyYWZ0cywgYmFsbG9vbiBhcnQsIGZhY2UgcGFpbnRpbmcsIHRhdHRvbyBhcnQsIGNvb2tpZSBk
ZWNvcmF0aW5nIGFuZCBtb3JlLjwvcD48cD5JY2Ugc2N1bHB0dXJlIGRlbW9uc3RyYXRpb25zIHdp
bGwgYmUgaGVsZCAyLTQgcC5tLiwgdGhlIEN1eWFob2dhIEZhbGxzIENvbW11bml0eSBDaG9ydXMg
d2lsbCBwZXJmb3JtIGF0IDQgcC5tLiwgYW5kIGEgdHJlZSBsaWdodGluZyBjZXJlbW9ueSB3aWxs
IGJlIGhlbGQgYXQgNToxNSBwLm0uPC9wPjxwPlRoZSByaW5rIHdpbGwgYmUgb3BlbiB0aHJvdWdo
IEZlYi4gMjAuIFRoZSBTbmFjayBTaGFjaywgb3BlcmF0ZWQgYnkgU2Fzc3kgRG9nLCB3aWxsIGJl
IG9wZW4gZHVyaW5nIHJpbmsgaG91cnMgd2l0aCBob3QgYmV2ZXJhZ2VzIGFuZCBzbmFja3MuPC9w
PjxwPkZvciBob3VycyBhbmQgY29zdHMsIHZpc2l0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuY2l0eW9m
Y2YuY29tL2FjdGl2aXR5L2ljZS1za2F0aW5nIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmNpdHlvZmNm
LmNvbS9hY3Rpdml0eS9pY2Utc2thdGluZzwvYT4gb3IgY2FsbCAzMzAtOTcxLTgxMzUgZHVyaW5n
IGJ1c2luZXNzIGhvdXJzLiA8L3A+PHA+PC9wPjxwPktFTlQgU1RBVEUgVU5JVkVSU0lUWTwvcD48
cD5TY2hvb2wgbWFrZXMgZ3JlZW4gbGlzdCA8L3A+PHA+S0VOVDogVGhlIDIwMTYgZWRpdGlvbiBv
ZiB0aGUgUHJpbmNldG9uIFJldmlldyYjODIxNztzICYjODIyMDtHdWlkZSB0byAzNjEgR3JlZW4g
Q29sbGVnZXMmIzgyMjE7IGZlYXR1cmVzIEtlbnQgU3RhdGUgVW5pdmVyc2l0eSBhcyBvbmUgb2Yg
dGhlIG1vc3QgZW52aXJvbm1lbnRhbGx5IHJlc3BvbnNpYmxlICYjODIyMDtncmVlbiYjODIyMTsg
Y29sbGVnZXMuPC9wPjxwPktlbnQgU3RhdGUgaXMgcmVjb2duaXplZCBmb3IgaXRzIGZvY3VzIG9u
IGVudmlyb25tZW50YWxseSBmcmllbmRseSB0cmFuc3BvcnRhdGlvbi4gVGhlIEtlbnQgQ2FtcHVz
IGhhcyBhIGZyZWUgYnVzIHN5c3RlbSwgUG9ydGFnZSBBcmVhIFJlZ2lvbmFsIFRyYW5zcG9ydGF0
aW9uIEF1dGhvcml0eSAoUEFSVEEpIGFuZCB0aGUgRmxhc2hmbGVldCBiaWtlIHNoYXJpbmcgc3lz
dGVtLiBLZW50IFN0YXRlIGlzIHdvcmtpbmcgdG8gYmUgYSBiaWN5Y2xlLWZyaWVuZGx5IGNhbXB1
cy48L3A+PHA+VGhlIFByaW5jZXRvbiBSZXZpZXcgc3RhcnRlZCB0aGUgZ3JlZW4gY29sbGVnZSBs
aXN0IGluIDIwMTAsIGJ1dCB0aGlzIGlzIHRoZSBmaXJzdCB5ZWFyIGZvciBLZW50IFN0YXRlIG9u
IHRoZSBsaXN0LiBUaGUgY29sbGVnZXMgYXJlIG5vdCByYW5rZWQgYnV0IGFyZSBsaXN0ZWQgaW4g
YWxwaGFiZXRpY2FsIG9yZGVyLjwvcD48cD5SZWFkZXJzIGNhbiBmaW5kIHRoZSBsaXN0IGFuZCBo
aWdobGlnaHRzIG9uIGVhY2ggc2Nob29sLCBpbmNsdWRpbmcgdXNlIG9mIHJlbmV3YWJsZSBlbmVy
Z3kgYW5kIHRoZSAxNjAtcGFnZSBkb3dubG9hZGFibGUgZ3VpZGUgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDov
L3d3dy5wcmluY2V0b25yZXZpZXcuY29tL2dyZWVuLWd1aWRlIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3
LnByaW5jZXRvbnJldmlldy5jb20vZ3JlZW4tZ3VpZGU8L2E+LjwvcD48cD48L3A+PHA+SElOQ0tM
RVkgVE9XTlNISVA8L3A+PHA+RmlyZSBzcHJlYWRzIGluIHJlc2VydmF0aW9uPC9wPjxwPkhJTkNL
TEVZIFRXUC46IEZpcmVmaWdodGVycyBmcm9tIGVpZ2h0IGRlcGFydG1lbnRzIGJhdHRsZWQgYSBi
cnVzaCBmaXJlIEZyaWRheSBhbmQgU2F0dXJkYXkgdGhhdCBzcHJlYWQgb3ZlciAyMCB0byAyNSBh
Y3JlcyBpbiB0aGUgSGluY2tsZXkgUmVzZXJ2YXRpb24sIHRoZSBNZWRpbmEgR2F6ZXR0ZSByZXBv
cnRzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQgd2FzIGEgbGl0dGxlIG1pbmkgZm9yZXN0IGZpcmUsJiM4MjIx
OyBIaW5ja2xleSBmaXJlIEx0LiBEYW4gTGFuZGlzIHRvbGQgdGhlIG5ld3NwYXBlci4gRmlyZSBv
ZmZpY2lhbHMgc2F5IHRoZXkgbWF5IG5vdCBiZSBhYmxlIHRvIGRldGVybWluZSB0aGUgY2F1c2Uu
PC9wPjxwPjwvcD48cD5TVEFSSyBTVEFURSBDT0xMRUdFIDwvcD48cD5PaWwsIGdhcyBjYXJlZXJz
IGV2ZW50IDwvcD48cD5DQU5UT046IENhcmVlcnMgaW4gdGhlIG9pbCBhbmQgZ2FzIGluZHVzdHJ5
IHdpbGwgYmUgdGhlIGZvY3VzIGF0IFN0YXJrIFN0YXRlIENvbGxlZ2UmIzgyMTc7cyBzaG93Y2Fz
ZSBmcm9tIDUtNyBwLm0uIG9uIERlYy4gNiBhdCB0aGUgRG93bnRvd24gQ2FudG9uIFNhdGVsbGl0
ZSBDZW50ZXIgYXQgNDAwIFRoaXJkIFN0LiBTRS48L3A+PHA+VGhlcmUgd2lsbCBiZSB0b3VycyBv
ZiB0aGUgQ29sbGVnZSYjODIxNztzIFdlbGwgU2l0ZSBUcmFpbmluZyBDZW50ZXIgYW5kIFN0YXJr
IFN0YXRlIHJlcHJlc2VudGF0aXZlcyB3aWxsIGJlIG9uIGhhbmQgdG8gYW5zd2VyIHF1ZXN0aW9u
cyBhYm91dCBhY2FkZW1pYyBwcm9ncmFtcywgc2Nob2xhcnNoaXBzLCBmaW5hbmNpYWwgYWlkIGFu
ZCBtb3JlLiBFbXBsb3llcnMgc3VjaCBhcyBNYXJhdGhvbiwgRG9taW5pb24sIEdvb2R5ZWFyIFRp
cmUgJmFtcDsgUnViYmVyIENvLiBhbmQgb3RoZXJzIHdpbGwgYWxzbyBiZSBvbiBzaXRlIHRvIHNo
YXJlIGhvdyBhIFN0YXJrIFN0YXRlIGRlZ3JlZSBvciBjZXJ0aWZpY2F0ZSBjYW4gbGVhZCB0byBh
IHNvbGlkIGNhcmVlciBpbiB0aGUgb2lsIGFuZCBnYXMgaW5kdXN0cnkuIDwvcD48cD5SZWZyZXNo
bWVudHMgd2lsbCBiZSBzZXJ2ZWQuPC9wPjxwPlRvIHJlZ2lzdGVyIG9yIGZvciBtb3JlIGluZm9y
bWF0aW9uLCBjb250YWN0IEplYW4gQmFyYmF0byBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86amJhcmJhdG9A
c3RhcmtzdGF0ZS5lZHUiPmpiYXJiYXRvQHN0YXJrc3RhdGUuZWR1PC9hPiBvciAzMzAtNDk0LTYx
NzAsIGV4dC4gNTE5NCBvciB2aXNpdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnN0YXJrc3RhdGUuZWR1
L29pbGFuZGdhcyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5zdGFya3N0YXRlLmVkdS9vaWxhbmRnYXM8
L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.