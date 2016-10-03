Regional news briefs — Oct. 4, 2016

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QUtST048L3A+PHA+V2FyZCA5IG1lZXRpbmc8L3A+PHA+QUtST046IFdhcmQgOSBDb3VuY2ls
bWFuIE1pa2UgRnJlZW1hbiB3aWxsIGhhdmUgYSB3YXJkIG1lZXRpbmcgYXQgNyBwLm0uIFR1ZXNk
YXkgYXQgdGhlIEtlbm1vcmUgU2VuaW9yIENvbW11bml0eSBDZW50ZXIsIDg4MCBLZW5tb3JlIEJs
dmQuPC9wPjxwPlN1bW1pdCBDb3VudHkgUHJvYmF0ZSBDb3VydCBvZmZpY2lhbHMgd2lsbCBzcGVh
ay4gPC9wPjxwPjwvcD48cD5LZW50PC9wPjxwPldlZWtlbmQgY2FuZGlkYXRlIGZvcnVtIDwvcD48
cD5LRU5UOiBUaGUgTGVhZ3VlIG9mIFdvbWVuIFZvdGVycyBvZiBLZW50IGFuZCBvdGhlciBjaXZp
Yy1lbmdhZ2VtZW50IGdyb3VwcyB3aWxsIGhvc3Qgdm90ZXJzIGFuZCBjYW5kaWRhdGVzIGF0IGEg
PGVtPkZhY2UyRmFjZSBGb3J1bTwvZW0+IGZyb20gOTozMCBhLm0uIHRvIDEyOjMwIHAubS4gU2F0
dXJkYXkgYXQgdGhlIFVuaXRlZCBDaHVyY2ggb2YgQ2hyaXN0LCAxNDAwIEUuIE1haW4gU3QuLCBL
ZW50LjwvcD48cD5UaGUgZnJlZSBldmVudCB3aWxsIHByb3ZpZGUgdm90ZXJzIHRoZSBvcHBvcnR1
bml0eSB0byBxdWVzdGlvbiBjYW5kaWRhdGVzIGluIGEgcm91bmR0YWJsZSwgbW9kZXJhdGVkIHNl
dHRpbmcuIEF0dGVuZGVlcyB3aWxsIGFsc28gYmUgYWJsZSB0byBjaGVjayB0byBzZWUgaWYgdGhl
IE9oaW8gc2VjcmV0YXJ5IG9mIHN0YXRlIGhhcyBkZXJlZ2lzdGVyZWQgdGhlbSB0aHJvdWdoIHRo
ZSBhbm51YWwgcHJvY2VzcyBvZiBjbGVhbmluZyB1cCB0aGUgc3RhdGUgdm90ZXIgcmVnaXN0cnku
PC9wPjxwPlRoZSBkZWFkbGluZSB0byByZWdpc3RlciAmIzgyMTI7IG9yIHJlLXJlZ2lzdGVyICYj
ODIxMjsgZm9yIHRoZSBOb3ZlbWJlciBlbGVjdGlvbiBpcyBPY3QuIDExLjwvcD48cD5UaGUgS2Vu
dCBMZWFndWUgaW52aXRlZCBjYW5kaWRhdGVzIGZvciB0aGUgMTN0aCwgMTR0aCBhbmQgMTZ0aCBD
b25ncmVzc2lvbmFsIGRpc3RyaWN0czsgMTh0aCBPaGlvIFNlbmF0ZSBEaXN0cmljdDsgNzV0aCBh
bmQgNzZ0aCBPaGlvIEhvdXNlIGRpc3RyaWN0czsgUG9ydGFnZSBDb3VudHkgY29tbWlzc2lvbmVy
LCByZWNvcmRlciwgc2hlcmlmZiwgcHJvc2VjdXRpbmcgYXR0b3JuZXksIHRyZWFzdXJlciwgZW5n
aW5lZXIsIGNvcm9uZXIgYW5kIENvbW1vbiBQbGVhcyBjbGVyayBhbmQganVkZ2VzLiA8L3A+PHA+
UXVlc3Rpb25zIGFib3V0IHRoZSBldmVudCBtYXkgYmUgZGlyZWN0ZWQgdG8gPGEgaHJlZj0ibWFp
bHRvOmxlYWd1ZUBrZW50Lm9oLmx3dm5ldC5vcmciPmxlYWd1ZUBrZW50Lm9oLmx3dm5ldC5vcmc8
L2E+LiA8L3A+PHA+PC9wPjxwPmVsc2V3aGVyZSBpbiBPSElPIDwvcD48cD5UaHJlZSBoZWxkIGlu
IHRlZW4mIzgyMTc7cyBkZWF0aDwvcD48cD5LRVRURVJJTkc6IFRocmVlIGp1dmVuaWxlcyBjaGFy
Z2VkIGluIHRoZSBmYXRhbCBLZXR0ZXJpbmcgc2hvb3Rpbmcgb2YgYSBGYWlybW9udCBIaWdoIFNj
aG9vbCBqdW5pb3Igd2lsbCByZW1haW4gaW4gY3VzdG9keSBhcyB0aGUganVkZ2UgdXNlcyAmIzgy
MjA7YSBicm9hZCByYW5nZSBvZiBvcHRpb25zJiM4MjIxOyB0byBkZXRhaW4gdGhlbS48L3A+PHA+
SXQmIzgyMTc7cyBiZWVuIGRlY2FkZXMgc2luY2UgdGhlIERheXRvbiBhcmVhJiM4MjE3O3MgbW9z
dCBwb3B1bGF0ZWQgc3VidXJiIGhhcyBzZWVuIGEgaG9taWNpZGUgaW4gd2hpY2ggYSB0ZWVuIGlz
IGFjY3VzZWQgb2Yga2lsbGluZyBhbm90aGVyIHRlZW4sIGFjY29yZGluZyB0byBwb2xpY2UuIEp1
ZGdlIEFudGhvbnkgQ2FwaXp6aSYjODIxNztzIGRlY2lzaW9uIGhhcyByZWNlaXZlZCBsaXR0bGUg
cmVzaXN0YW5jZSBmcm9tIGRlZmVuc2UgYXR0b3JuZXlzIGFuZCBoYXMgYmVlbiBlbmRvcnNlZCBi
eSBSb25uaWUgQm93ZXJzJiM4MjE3OyByZWxhdGl2ZXMsIHdobyB3YW50IHRoZSBkZWZlbmRhbnRz
IHRyaWVkIGFzIGFkdWx0cy48L3A+PHA+VGhlIGp1ZGdlIGNpdGVkIE9oaW8gZ3VpZGVsaW5lcyBn
aXZpbmcganV2ZW5pbGUganVkZ2VzIGEgZ3JlYXRlciBkaXNjcmV0aW9uIGluIHJlbWFuZGluZyB0
aGUgdGhyZWUgZGVmZW5kYW50cyBjaGFyZ2VkIGxhc3QgbW9udGggaW4gdGhlIDE2LXllYXItb2xk
IEJvd2VycyYjODIxNzsgZGVhdGguPC9wPjxwPkNhcGl6emkgcmUtZW5mb3JjZWQgaGlzIGludGVu
dCBsYXN0IHdlZWssIGJvdGggaW4gY291cnQgYW5kIGluIGFuIG9yZGVyIGZpbGVkIHNob3J0bHkg
dGhlcmVhZnRlci48L3A+PHA+VHdvIDE2LXllYXItb2xkcyBhbmQgYSAxNC15ZWFyLW9sZCBhcmUg
Y2hhcmdlZCBpbiBCb3dlcnMmIzgyMTc7IGRlYXRoLCB3aGljaCBjYW1lIHR3byBkYXlzIGFmdGVy
IHBvbGljZSBzYWlkIGhlIHdhcyBzaG90IGluIHRoZSBiYWNrIG9mIHRoZSBoZWFkIFNlcHQuIDQg
YWZ0ZXIgbGVhdmluZyBBbHRlckZlc3QuPC9wPjxwPkNvdXJ0IHJlY29yZHMgc2hvdyBvbmUgMTYt
eWVhci1vbGQgYW5kIHRoZSAxNC15ZWFyLW9sZCBpbmRpY2F0ZSB0aGUgc2Vjb25kIDE2LXllYXIt
b2xkIGZpcmVkIHRoZSBzaG90IHRoYXQga2lsbGVkIEJvd2Vycy48L3A+PHA+PC9wPjxwPlNUT1c8
L3A+PHA+TmV3IGxvb2sgYXQgbWFudWZhY3R1cmluZyA8L3A+PHA+U1RPVzogQW5kZXJzb24gSW50
ZXJuYXRpb25hbCBhbmQgTk1HIEFlcm9zcGFjZSB3aWxsIGhvc3QgZXZlbnRzIGZvciBzdHVkZW50
cyBGcmlkYXkgZHVyaW5nIE1hbnVmYWN0dXJpbmcgRGF5IDIwMTYsIGEgbmF0aW9ud2lkZSBlZmZv
cnQgYnkgbWFudWZhY3R1cmVycyBhbmQgaW5kdXN0cnkgZ3JvdXBzIHRvIGRpc3BlbCB0aGUgcGVy
Y2VwdGlvbiB0aGF0IG1hbnVmYWN0dXJpbmcgam9icyBhcmUgZGlydHkgYW5kIHJvdXRpbmUuPC9w
PjxwPlN0dWRlbnRzIGZyb20gU3Rvdy1NdW5yb2UgRmFsbHMsIEtlbnQgUm9vc2V2ZWx0IGFuZCB0
aGUgUG9ydGFnZSBMYWtlcyBDYXJlZXIgQ2VudGVyIGhpZ2ggc2Nob29scyB3aWxsIHZpc2l0IHRo
ZSBwcml2YXRlbHkgb3duZWQgU3RvdyBidXNpbmVzc2VzIGZvciBhIGNsb3NlIGxvb2sgYXQgb3Bl
cmF0aW9ucy48L3A+PHA+TGFzdCB5ZWFyLCBtb3JlIHRoYW4gMTUwIGxvY2FsIHN0dWRlbnRzIHBh
cnRpY2lwYXRlZCBpbiBzaW1pbGFyIHRvdXJzIHRvIGxlYXJuIHdoYXQgbW9kZXJuIG1hbnVmYWN0
dXJpbmcgam9icyBsb29rIGxpa2UuPC9wPjxwPjwvcD48cD5TVU1NSVQgQ09VTlRZPC9wPjxwPkFk
b3B0aW9uIHRvcGljIG9mIHNlc3Npb25zPC9wPjxwPkFLUk9OOiBBIHBhaXIgb2YgcHJvZ3JhbXMg
b24gU2F0dXJkYXkgYXQgdGhlIEFrcm9uIFN1bW1pdCBDb3VudHkgUHVibGljIExpYnJhcnksIDYw
IFMuIEhpZ2ggU3QuLCBhcmUgYWltZWQgYXQgYWRvcHRlZXMuPC9wPjxwPkZyb20gMS0yOjQ1IHAu
bS4sIGEgcHJvZ3JhbSB3aWxsIGJlIGhlbGQgb24gPGVtPkFkb3B0ZWUgQWNjZXNzIHRvIFJlY29y
ZHM6IE9oaW8mIzgyMTc7cyBOZXcgTGF3LjwvZW0+IExlYXJuIGhvdyBPaGlvIGJlY2FtZSB0aGUg
MTJ0aCBzdGF0ZSB0byBhbGxvdyBhZG9wdGVlcyBhY2Nlc3MgdG8gdGhlaXIgb3JpZ2luYWwgYmly
dGggcmVjb3Jkcy4gPC9wPjxwPlRoZW4gZnJvbSAzIHRvIDQ6NDUgcC5tLiwgYSBwcm9ncmFtIGNh
bGxlZCA8ZW0+U29sdmluZyBmb3IgVW5rbm93biBQYXJlbnRhZ2U6IEROQSBCYXNpY3M8L2VtPiB3
aWxsIGZvY3VzIG9uIGJhc2ljIGNvcmUga25vd2xlZGdlIHJlcXVpcmVkIHRvIGlkZW50aWZ5IHVu
a25vd24gcGFyZW50cy48L3A+PHA+Qm90aCBwcm9ncmFtcyB3aWxsIGJlIGhvc3RlZCBieSBBZG9w
dGlvbiBOZXR3b3JrIENsZXZlbGFuZC4gVG8gcmVnaXN0ZXIsIGNvbnRhY3QgdGhlIHNwZWNpYWwg
Y29sbGVjdGlvbnMgZGl2aXNpb24gYXQgMzMwLTY0My05MDMwIG9yIGJ5IGVtYWlsIHRvIDxhIGhy
ZWY9Im1haWx0bzpzcGVjY29sbGVjdGlvbnNAYWtyb25saWJyYXJ5Lm9yZyI+c3BlY2NvbGxlY3Rp
b25zQGFrcm9ubGlicmFyeS5vcmc8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.