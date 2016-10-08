Regional news briefs — Oct. 9

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QUtST048L3A+PHA+Q2l2aWwgcmlnaHRzIGdyb3VwIHdpbnMgZ3JhbnQ8L3A+PHA+QUtST046
IEZhaXIgSG91c2luZyBDb250YWN0IFNlcnZpY2UsIGFuIEFrcm9uLWJhc2VkIGNpdmlsIHJpZ2h0
cyBvcmdhbml6YXRpb24sIGhhcyBiZWVuIGF3YXJkZWQgbW9yZSB0aGFuICQ0MDAsMDAwIGluIGZl
ZGVyYWwgZ3JhbnQgbW9uZXkgaW4gaXRzIGVmZm9ydHMgdG8gZWxpbWluYXRlIGhvdXNpbmcgZGlz
Y3JpbWluYXRpb24uIDwvcD48cD5UaGUgZ3JhbnQgaXMgcGFydCBvZiAkMi42NyBtaWxsaW9uIGF3
YXJkZWQgdG8gRmFpciBIb3VzaW5nIG9yZ2FuaXphdGlvbnMgaW4gT2hpbyBmcm9tIHRoZSBVLlMu
IERlcGFydG1lbnQgb2YgSG91c2luZyBhbmQgVXJiYW4gRGV2ZWxvcG1lbnQuPC9wPjxwPk5hdGlv
bmFsbHksIEhVRCBhd2FyZGVkICQzOCBtaWxsaW9uIHRvIGhlbHAgZmlnaHQgdmlvbGF0aW9ucyBv
ZiB0aGUgRmFpciBIb3VzaW5nIEFjdC48L3A+PHA+RmFpciBIb3VzaW5nIENvbnRhY3QgU2Vydmlj
ZSByZWNlaXZlZCAkMzAwLDAwMCBmb3IgZW5mb3JjZW1lbnQgd29yayBhbmQgJDEyNSwwMDAgZm9y
IGVkdWNhdGlvbiBhbmQgb3V0cmVhY2guICA8L3A+PHA+RmFpciBIb3VzaW5nIENvbnRhY3QgU2Vy
dmljZSBpbnZlc3RpZ2F0ZXMgYW5kIG1vbml0b3JzIGZhaXIgaG91c2luZyBwcmFjdGljZXMgd2hp
bGUgYXNzaXN0aW5nIGNvbW11bml0eSBtZW1iZXJzIHdpdGggY29uY2VybnMgcGVydGFpbmluZyB0
byBob3VzaW5nIGRpc2NyaW1pbmF0aW9uLiA8L3A+PHA+PC9wPjxwPkh5ZHJhbnQgZmx1c2hpbmcg
YmVnaW5zPC9wPjxwPkFLUk9OOiBUaGUgd2F0ZXIgZGVwYXJ0bWVudCB3aWxsIGJlZ2luIGZsdXNo
aW5nIGh5ZHJhbnRzIGluIHRoZSBXZXN0IEFrcm9uLCBkb3dudG93biBhbmQgSGF3a2lucy9Db3Bs
ZXkgYXJlYXMgZnJvbSAxMCBwLm0uIHRvIDYgYS5tLiBTdW5kYXkgdGhyb3VnaCBUaHVyc2RheS48
L3A+PHA+Q3Jld3MgYWxzbyB3aWxsIGNvbnRpbnVlIHRvIGZsdXNoIGh5ZHJhbnRzIGluIHRoZSBL
ZW5tb3JlIG5laWdoYm9yaG9vZC48L3A+PHA+V2F0ZXIgdXNlcnMgYXJlIGVuY291cmFnZWQgdG8g
Y2hlY2sgdGhlaXIgY29sZCB3YXRlciBmb3IgZGlzY29sb3JhdGlvbiBiZWZvcmUgdXNpbmcgdGhl
IHdhdGVyIGZvciBjb29raW5nIG9yIGluIGF1dG9tYXRpYyB3YXNoZXJzIGFuZCBkaXNod2FzaGVy
cy48L3A+PHA+Q3VzdG9tZXJzIGNhbiBjYWxsIHRoZSBjaXR5JiM4MjE3O3MgYXV0b21hdGVkIHBo
b25lIHN5c3RlbSBhdCAzMzAtMzc1LTI1NTQgZm9yIGRhaWx5IHVwZGF0ZXMgb24gc3RyZWV0cyBi
ZWluZyBmbHVzaGVkLjwvcD48cD48L3A+PHA+SFVEU09OPC9wPjxwPlBpdGNoIG5pZ2h0IHBsYW5u
ZWQgTm92LiAxNTwvcD48cD5IVURTT046IEVudHJlcHJlbmV1cnMgbmVlZCB0byBob25lIHRoZWly
IGVsZXZhdG9yIHNwZWVjaCBpbiBwcmVwYXJhdGlvbiBmb3IgSHVkc29uIExpYnJhcnkmIzgyMTc7
cyBmb3VydGggYW5udWFsICYjODIyMDtQaXRjaCBOaWdodCYjODIyMTsgY29tcGV0aXRpb24sIHdo
aWNoIHdpbGwgYmUgaGVsZCBhdCA2OjMwIHAubS4gTm92LiAxNS48L3A+PHA+VGVuIGZpbmFsaXN0
cyB3aWxsIGJlIHNlbGVjdGVkIGZyb20gdGhlIHBvb2wgb2Ygb25saW5lIGFwcGxpY2F0aW9ucyB0
byBwaXRjaCB0aGVpciBidXNpbmVzcyBpZGVhcyB0byBhIHBhbmVsIG9mIGV4cGVydCBqdWRnZXMg
aW4gZnJvbnQgb2YgYW4gYXVkaWVuY2UuPC9wPjxwPlBhcnRpY2lwYW50cyB3aWxsIG5lZWQgdG8g
YXBwbHkgb25saW5lIGF0IGh1ZHNvbmxpYnJhcnkub3JnIGZvciBvbmUgb2YgdGhlIDEwLW1pbnV0
ZSB0aW1lIHNsb3RzIGF2YWlsYWJsZSBmb3IgdGhpcyAmIzgyMjA7c2hhcmsgdGFuayYjODIyMTsg
c3R5bGUgcHJvZ3JhbS48L3A+PHA+T25saW5lIGFwcGxpY2F0aW9ucyB3aWxsIGJlIGFjY2VwdGVk
IHN0YXJ0aW5nIFN1bmRheSBhbmQgdGhyb3VnaCBPY3QuIDMxLjwvcD48cD5BICQzLDAwMCBjYXNo
IHByaXplIHdpbGwgYmUgYXdhcmRlZCB0byB0aGUgZmlyc3QtcGxhY2Ugd2lubmVyLCBzZWNvbmQg
cGxhY2Ugd2lsbCByZWNlaXZlICQxLDUwMCBhbmQgdGhpcmQgcGxhY2Ugd2lsbCByZWNlaXZlICQ1
MDAuICA8L3A+PHA+PC9wPjxwPk5PUlRIIENBTlRPTjwvcD48cD5EZWF0aCBwZW5hbHR5IHRhbGsg
YXQgV2Fsc2g8L3A+PHA+Tk9SVEggQ0FOVE9OOiBXYWxzaCBVbml2ZXJzaXR5IHdpbGwgaG9zdCB0
d28gcHJlc2VudGF0aW9ucyBieSBuYXRpb25hbCBhdXRob3IsIHNwZWFrZXIgYW5kIG9wcG9uZW50
IG9mIHRoZSBkZWF0aCBwZW5hbHR5IEplYW5uZSBCaXNob3Agb24gV2VkbmVzZGF5IGFzIGEgcGFy
dCBvZiB0aGUgTGlmZWxvbmcgTGVhcm5pbmcgQWNhZGVteSAmIzgyMjA7RGVhZCBNYW4gV2Fsa2lu
ZyYjODIyMTsgc2VyaWVzLiAgPC9wPjxwPkJpc2hvcCBpcyB0aGUgYXV0aG9yIG9mIHRoZSA8ZW0+
Q2hhbmdlIG9mIEhlYXJ0OiBKdXN0aWNlLCBNZXJjeSwgYW5kIE1ha2luZyBQZWFjZSB3aXRoIE15
IFNpc3RlciYjODIxNztzIEtpbGxlcjwvZW0+LiBCaXNob3Agd2lsbCBvZmZlciB0d28gcHJlc2Vu
dGF0aW9ucyBXZWRuZXNkYXkgYXQgMyBwLm0uIGFuZCA3IHAubS4gaW4gdGhlIEJhcnJldHRlIEJ1
c2luZXNzIGFuZCBDb21tdW5pdHkgQ2VudGVyLiA8L3A+PHA+Qm90aCBldmVudHMgYXJlIGZyZWUg
YW5kIG9wZW4gdG8gdGhlIHB1YmxpYy4gUmVzZXJ2YXRpb25zIGFyZSBub3QgcmVxdWlyZWQuIDwv
cD48cD5Gb3IgbW9yZSBpbmZvcm1hdGlvbiwgY29udGFjdCBSYWJiaSBKb2huIFNwaXR6ZXIgYXQg
PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmpzcGl0emVyQHdhbHNoLmVkdSI+anNwaXR6ZXJAd2Fsc2guZWR1PC9h
PiBvciAzMzAtMjQ0LTQ3MzQuPC9wPjxwPjwvcD48cD5UQUxMTUFER0U8L3A+PHA+RG9uYXRlIGZv
ciBmbG9vZCB2aWN0aW1zPC9wPjxwPlRBTExNQURHRTogVGFsbG1hZGdlIEx1dGhlcmFuIENodXJj
aCB3aWxsIGJlIGNvbGxlY3RpbmcgbmV3IGFuZCBnZW50bHkgdXNlZCBmdXJuaXR1cmUsIHNtYWxs
IGFuZCBsYXJnZSBhcHBsaWFuY2VzLCBuZXcgbWF0dHJlc3NlcywgYm94ZWQgZGlzaGVzIGFuZCBw
b3RzIGFuZCBwYW5zIHRvIGhlbHAgdGhlIGZsb29kaW5nIHZpY3RpbXMgaW4gdGhlIE5ldyBPcmxl
YW5zIGFuZCBCYXRvbiBSb3VnZSBhcmVhLjwvcD48cD5UaGUgY2h1cmNoIGlzIGFsc28gY29sbGVj
dGluZyBnaWZ0IGNhcmRzIGZyb20gSG9tZSBEZXBvdCwgTG93ZSYjODIxNztzLCBUYXJnZXQgYW5k
IFdhbC1NYXJ0LjwvcD48cD5Eb25hdGlvbnMgbWF5IGJlIGRyb3BwZWQgb2ZmIFRodXJzZGF5IHRo
cm91Z2ggU2F0dXJkYXkgYXQgdGhlIGNodXJjaCwgNzU5IEVhc3QgQXZlLiwgYXQgdGhlIGZvbGxv
d2luZyB0aW1lczogNiB0byA5IHAubS4gVGh1cnNkYXksIDkgYS5tLiB0byA2IHAubS4gRnJpZGF5
LCA5IGEubS4gdG8gMiBwLm0uIFNhdHVyZGF5LjwvcD48cD5Mb29rIGZvciBzaWducyBiZWhpbmQg
dGhlIGNodXJjaC4gVGhlIHNlbWksIHdoaWNoIGlzIGJlaW5nIHByb3ZpZGVkIGJ5IE9ycGhhbiBH
cmFpbiBUcmFpbiwgd2lsbCBiZSBsb2FkZWQgYW5kIGJsZXNzZWQgZm9yIGRlcGFydHVyZSBvbiBP
Y3QuIDE2LjwvcD48cD5UaGUgY2h1cmNoIGlzIGFsc28gc2VuZGluZyBhIHRlYW0gaW4gTm92ZW1i
ZXIgdG8gd29yayBvbiBzZXZlcmFsIGhvbWVzLjwvcD48cD5JbiBBdWd1c3QsIGl0IHdhcyByZXBv
cnRlZCB0aGF0IDMxIGluY2hlcyBvZiByYWluIGZlbGwgaW4gZm91ciBkYXlzLCByZXN1bHRpbmcg
aW4gdGhlIGxvc3Mgb3IgZGFtYWdlIG9mIDE0NiwwMDAgc3RydWN0dXJlcy48L3A+PHA+Rm9yIG1v
cmUgaW5mb3JtYXRpb24sIGNvbnRhY3QgRGlhbmUgTGVWYW4gMzMwLTYzNC02NTQ5IG9yIFBhc3Rv
ciBBbmR5IEFsYmVydHMgYXQgMzMwLTYzMy00Nzc1LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.