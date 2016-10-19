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Reimagining Akron: Could 30 acres transform downtown into place where millennials want to live?

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: October 19, 2016 - 07:16 PM
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Jason Segedy planning director for the City of Akron talks about future changes for the innerbelt as he stands atop a hill overlooking downtown and thehighway Wednesday in Akron. A group of Kent State University architecture, urban designer and landscape architecture students will present four proposals to the city that grew out of a two-day design session last weekend. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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