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Report: Cuyahoga Valley National Park visitors spent nearly $70 million in area last year

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: April 24, 2017 - 09:14 AM
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Customers enter Yum Yum Sweet Shop on Tuesday in Peninsula. Cuyahoga Valley National Park visitors brought in nearly $70 million to the regional economy last year. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

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