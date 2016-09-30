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Reporter with a gun: Lessons from the firing range

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: September 30, 2016 - 10:16 PM | Updated: September 30, 2016 - 11:45 PM
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Reporter Nick Glunt hit several bulls eyes on this target during a firearms training session with NRA Certified Instructor Amanda Suffecool of Realize Firearms Awareness Coalition in July 2016, at the ARO Group training facility in Deerfield. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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