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Deaths

Reports: Double homicide in Stark, triple homicide in Cuyahoga might be connected to same suspect

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: June 13, 2017 - 10:05 AM | Updated: June 13, 2017 - 09:32 PM
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Stark County Sheriff George T. Maier listens to a question about the Lake Township double homicide and arrest of suspect George C. Brinkman Jr. of Brunswick during a press conference at the Sheriff's department Tuesday in Canton. Brinkmann is also a suspect in the triple homicide in North Royalton. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)

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