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Residents angry, fearful after Akron man indicted for 3 fires

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: July 27, 2017 - 04:10 PM
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A chained link fence surrounds the remains of the house on Fultz Street in Akron Thursday. Stanley Ford has been tied to three fires in his neighborhood, two that claimed 9 lives. Summit County prosecutors announced today they will seek the death penalty. (Akron Beacon Journal)

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