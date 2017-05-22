Residents demand action after shooting near Little League ball fields

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+RWxsZXQgcmVzaWRlbnRzIGZsb29kZWQgQ2l0eSBIYWxsIG9uIE1vbmRheSB0byBkZW1hbmQg
bW9yZSBvZiB0aGVpciBlbGVjdGVkIGxlYWRlcnMgYXMgTGl0dGxlIExlYWd1ZSBiYXNlYmFsbCBs
aW1wZWQgYmFjayB0byB0aGUgbW91bmQgYXQgRGF2ZW5wb3J0IFBhcmssIHdoZXJlIGd1bnNob3Rz
IGZvcmNlZCBjaGlsZHJlbiB0byBjb3dlciBhIHdlZWsgYWdvLjwvcD48cD5Nb3N0IHZpc2l0aW5n
IGJhc2ViYWxsIHRlYW1zIGhhdmUgZGVjaWRlZCB0byByZXR1cm4gdG8gdGhlIHBhcmsgYWZ0ZXIg
YW4gdW5zb2x2ZWQgc2hvb3RpbmcgTWF5IDE2LiBObyBvbmUgd2FzIGluanVyZWQgYWZ0ZXIgYSBm
aWdodCBhbW9uZyB0ZWVuYWdlcnMgb24gYSBuZWFyYnkgYmFza2V0YmFsbCBjb3VydCBlbmRlZCBp
biBzZXZlbiByZXBvcnRlZCBndW5zaG90cy48L3A+PHA+VGhlIGxvY2FsIGJhc2ViYWxsIGFzc29j
aWF0aW9uIGhhcyBzaW5jZSBoaXJlZCBhbiBvZmYtZHV0eSBBa3JvbiBwb2xpY2Ugb2ZmaWNlciB0
byBwYXRyb2wgdGhlIGJhbGwgZmllbGRzLiBCZWZvcmUgdGhhdCwgbm90IGEgc2luZ2xlIHRlYW0g
b3V0c2lkZSBvZiBBa3JvbiB3b3VsZCBwbGF5IHRoZXJlLjwvcD48cD5Tb21lIHRlYW1zIHJlc3Qg
YXNzdXJlZCB0aGF0IHRoZSB2aW9sZW5jZSBpcyBnb25lIGFmdGVyIHRoZSBjaXR5IGNsb3NlZCB0
aGUgYmFza2V0YmFsbCBjb3VydHMuIEJ1dCBvdGhlcnMgJiM4MjEyOyBpbmNsdWRpbmcgYmFzZWJh
bGwgdGVhbXMgZnJvbSBXYWRzd29ydGgsIEJhcmJlcnRvbiwgbm9ydGhlcm4gQ3V5YWhvZ2EgRmFs
bHMgYW5kIEJyaW1maWVsZCAmIzgyMTI7IGFyZSBzdGF5aW5nIGF3YXkgb3V0IG9mIGFuIGFidW5k
YW5jZSBvZiBjYXV0aW9uLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UgcHVsbGVkIGFsbCBnYW1lcyBiYWNrIHRv
IG91ciBmaWVsZHMsIGFzIG11Y2ggYXMgd2UgY291bGQsJiM4MjIxOyBzYWlkIEp1c3RpbiBDcm9m
dCwgY29tbWlzc2lvbmVyIG9mIEJhcmJlcnRvbiBEaWFtb25kIFNwb3J0cyBiYXNlYmFsbCBhbmQg
c29mdGJhbGwgbGVhZ3Vlcy4gJiM4MjIwO0kgdGhpbmsgdGhlcmUgaXMgc3RpbGwgb25lIFtnYW1l
XSBzY2hlZHVsZWQgW2F0IERhdmVucG9ydCBQYXJrXS4gTW9zdCBsaWtlbHksIHRoYXQgb25lIHdp
bGwgZ2V0IHJlc2NoZWR1bGVkIHRvby4gSXQganVzdCBoYXNuJiM4MjE3O3QgaGFwcGVuZWQgeWV0
LiYjODIyMTs8L3A+PHA+R3JlZW4gYW5kIFRhbGxtYWRnZSBvcmlnaW5hbGx5IGRlY2lkZWQgdG8g
c3RheSBhd2F5LCB0b28sIGJ1dCBoYXZlIHNpbmNlIHJlY29uc2lkZXJlZC4gQSBtZXNzYWdlIGZy
b20gdGhlIHByZXNpZGVudCBvZiB0aGUgUG9ydGFnZSBHaXJscyBTb2Z0YmFsbCBMZWFndWUsIHdo
aWNoIGhvbGRzIGdhbWVzIGluIEFrcm9uLCByZWFkczogJiM4MjIwO3RoZXJlIHdpbGwgbm90IGJl
IGFueSBQR1MgZ2FtZXMgcmVzY2hlZHVsZWQgb3IgbW92ZWQgYXMgRGF2ZW5wb3J0IFBhcmsgaXMg
YXMgc2FmZSBhcyBhbnkgcGFyayBpbiBhbnkgY29tbXVuaXR5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+RGF2ZW5w
b3J0IFBhcmssIGxpa2Ugb3RoZXIgY2l0eS1vd25lZCBwbG90cywgd2lsbCBob3N0IHBlZXdlZSBm
b290YmFsbCBhbmQgY2hlZXJsZWFkZXIgcHJhY3RpY2VzIGFmdGVyIGJhc2ViYWxsIGVuZHMgaW4g
SnVseS4gUmVzaWRlbnRzIG9uIE1vbmRheSB3YWxrZWQgdGhlaXIgZG9ncyBhZnRlciBhdCBsZWFz
dCB0d28geWVhcnMgb2YgY29tcGxhaW5pbmcgYWJvdXQgdGhlIGJhZCBlbGVtZW50IGRyYXduIHRv
IHRoZSBiYXNrZXRiYWxsIGNvdXJ0cyAmIzgyMTI7IGFuZCBsb2l0ZXJpbmcgaW4gbmVhcmJ5IHBh
cmtpbmcgbG90cy4gPC9wPjxwPlNvbWUgbG9jYWwgcGFyZW50cyBhbmQgY29tbXVuaXR5IG1lbWJl
cnMsIGluY2x1ZGluZyB0aGUgNzAgb3Igc28gd2hvIGF0dGVuZGVkIE1vbmRheSYjODIxNztzIENp
dHkgQ291bmNpbCBtZWV0aW5nLCBzYXkgdG9vIGxpdHRsZSBpcyBiZWluZyBkb25lIHRvbyBsYXRl
LjwvcD48cD5BYm91dCAxMCBFbGxldCByZXNpZGVudHMgc3Bva2UgYXQgTW9uZGF5JiM4MjE3O3Mg
Y291bmNpbCBtZWV0aW5nLiBUb2dldGhlciwgdGhleSBkZXNjcmliZWQgeWVhcnMgb2YgaW5jcmVh
c2luZyB2aW9sZW5jZSBhbW9uZyB1bnN1cGVydmlzZWQgeW91dGguPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGlz
IGlzbiYjODIxNzt0IGFuIGlzb2xhdGVkIGluY2lkZW50LCYjODIyMTsgTG9yaWUgS2ltLCB3aG8g
bGl2ZXMgbmVhciB0aGUgYmFza2V0YmFsbCBjb3VydHMsIHNhaWQgb2YgdGhlIHNob290aW5nIG9u
IFR1ZXNkYXkuICYjODIyMDtUaGlzIGlzbiYjODIxNzt0IGEgb25jZSBpbiBhIHdoaWxlIHRoaW5n
LiBOb2JvZHkgd2FudHMgdG8gY2xvc2UgdGhlIHBhcmsuIEtpZHMgbmVlZCB0aGUgcGFyay4gQnV0
IHNvbWV0aGluZyBuZWVkcyB0byBjaGFuZ2UuIFJpZ2h0IG5vdywgdGhlIGJhZHMgb3V0d2VpZ2gg
dGhlIGdvb2RzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QWNjb3JkaW5nIHRvIGNpdHkgcmVjb3JkcywgdGhlcmUg
aGF2ZSBiZWVuIDE1IHBvbGljZSByZXBvcnRzIGZpbGVkIHJlbGF0aW5nIHRvIGluY2lkZW50cyBh
dCB0aGUgcGFyayBzaW5jZSAyMDEzLjwvcD48cD5UaGUgZ3Vuc2hvdHMgc2NhdHRlcmVkIHRoZSBj
cm93ZHMuICYjODIyMDtUbyBzZWUgdGhvc2UgY2hpbGRyZW4gcnVubmluZyBmb3IgdGhlaXIgbGl2
ZXMgaXMgc29tZXRoaW5nIEkgd2lsbCBuZXZlciBmb3JnZXQsJiM4MjIxOyBzYWlkIExvcmllIExl
bmluZ3Rvbi1TdGV3YXJ0LCB3aG8gd2FzIHRoZXJlLiA8L3A+PHA+QSBjb2FjaCBmYW1pbGlhciB3
aXRoIHRoZSBsYXlvdXQgb2YgdGhlIHBhcmsgc2FpZCB0aGUgVC1iYWxsIGZpZWxkcyB3ZXJlIHNv
IGNsb3NlIHRvIHRoZSBzaG9vdGluZyB0aGF0IHRoZSB5b3VuZ2VzdCBiYWxsIHBsYXllcnMgd2Vy
ZSAmIzgyMjA7Y2FnZWQmIzgyMjE7IHdpdGggbm93aGVyZSB0byBnby4gQWR1bHRzIHN0b29kIGxp
a2UgaHVtYW4gc2hpZWxkcyBhcyB0aGV5IGNyb3VjaGVkIGluIGNvcm5lcnMuPC9wPjxwPlN1Z2dl
c3RlZCBjaGFuZ2VzPC9wPjxwPlRoZSBwdWJsaWMgZGlkIG9mZmVyIHNvbHV0aW9ucywgaW5jbHVk
aW5nIHR1cm5pbmcgdGhlIGJhc2tldGJhbGwgY291cnRzIGludG8gcGVybWFuZW50IGJhdHRpbmcg
Y2FnZXMsIHByb3ZpZGluZyBhcm91bmQtdGhlLWNsb2NrIGFkdWx0IHN1cGVydmlzaW9uIG9yIG1v
cmUgcG9saWNlIHBhdHJvbHMgb3IgbWVudG9ycyBhbmQgam9iIGNvdW5zZWxvcnMgZm9yIHlvdXRo
LCBpbnN0YWxsaW5nIGNhbWVyYXMsIGVsaW1pbmF0aW5nIHRyZWVzIHRoYXQgYmxvY2sgdmlld3Ms
IGFuZCByZXF1aXJpbmcgeW91dGhzIHRvIHNpZ24gdXAgdG8gdXNlIHRoZSBiYXNrZXRiYWxsIGNv
dXJ0cy4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtJbiBbdGhlIGNpdHkmIzgyMTc7c10gb3BpbmlvbiwgdGhleSYj
ODIxNzt2ZSBzdGVwcGVkIHVwIHBhdHJvbHMuIEluIHRoZSBbRWxsZXQgQmFzZWJhbGxdIEFzc29j
aWF0aW9uJiM4MjE3O3MgZXllcywgd2UgaGF2ZW4mIzgyMTc7dCByZWFsbHkgc2VlbiBhbnkgY2hh
bmdlcywmIzgyMjE7IHNhaWQgQnJhZCBJc2VuaGFydCwgcHJlc2lkZW50IG9mIHRoZSBsb2NhbCBM
aXR0bGUgTGVhZ3VlIGFuZCBiYXNlYmFsbCBvcmdhbml6YXRpb24uPC9wPjxwPk9uIFN1bmRheSwg
SXNlbmhhcnQgbWV0IHdpdGggdHdvIHBvbGljZSBvZmZpY2VycywgRWxsZXQgQ291bmNpbG1hbiBC
b2IgSG9jaCwgQXQtbGFyZ2UgQ291bmNpbG1hbiBKZWZmIEZ1c2NvIGFuZCBNYXlvciBEYW4gSG9y
cmlnYW4sIHdobyBhc3N1cmVkIElzZW5oYXJ0IHRoYXQgdGhlIGJhc2tldGJhbGwgY291cnRzIHdv
dWxkIHJlbWFpbiBjbG9zZWQgdGhyb3VnaCBiYXNlYmFsbCBzZWFzb24uPC9wPjxwPiYjODIyMDtU
aGVyZSYjODIxNztzIG5vdGhpbmcgbW9yZSBpbXBvcnRhbnQgdGhhbiBwdWJsaWMgc2FmZXR5LCYj
ODIyMTsgSG9ycmlnYW4gc2FpZCBhZnRlciBsaXN0ZW5pbmcgdG8gcmVzaWRlbnRzIGF0IHRoZSBt
ZWV0aW5nLiA8L3A+PHA+SG9ycmlnYW4gZWNob2VkIHRoZSBSZXYuIEdyZWcgSGFycmlzb24sIHdo
byBzdHJlc3NlZCBtb21lbnRzIGVhcmxpZXIgdGhhdCB0aGUgcGFyayBpcyBuZWNlc3NhcnkgdG8g
a2VlcCB5b3V0aCBidXN5LiBOZWl0aGVyIHNhaWQgaXQgc2hvdWxkIGJlIGNsb3NlZC48L3A+PHA+
Q2xvc2luZyB0aGUgY291cnRzPC9wPjxwPkhvY2ggaGFzIHJlY2VpdmVkIG51bWVyb3VzIGVtYWls
cyBmcm9tIGNvbmNlcm5lZCBjb25zdGl0dWVudHMsIG1vc3QgaW5pdGlhbGx5IHdhbnRpbmcgdGhl
IGNvdXJ0cyBjbG9zZWQgaW5kZWZpbml0ZWx5IGFuZCBzb21lIG5vdCB3YW50aW5nIHRvIHB1bmlz
aCBhbGwgeW91dGggZm9yIHRoZSBhY3Rpb25zIG9mIGEgZmV3LiBJbiBhbiBpbnRlcnZpZXcgTW9u
ZGF5LCBIb2NoIHNhaWQ6ICYjODIyMDtNeSBpZGVhLCByaWdodCBub3csIGlzIHRvIGxlYXZlIFt0
aGUgYmFza2V0YmFsbCBjb3VydF0gY2xvc2VkIHVudGlsIHRoZSBpbnZlc3RpZ2F0aW9uIGlzIGNv
bXBsZXRlZC4mIzgyMjE7IFRoZSBjb3VuY2lsbWFuIGlzIGludml0aW5nIHJlc2lkZW50cyB0byBh
dHRlbmQgaGlzIG5leHQgcmVndWxhciBtb250aGx5IG1lZXRpbmcgYXQgNiBwLm0uIEp1bmUgMTMg
YXQgdGhlIEVsbGV0IENvbW11bml0eSBDZW50ZXIsIDI0NDkgV2VkZ2V3b29kIERyaXZlLCB0byBk
aXNjdXNzIHdoZXRoZXIgdG8ga2VlcCB0aGUgYmFza2V0YmFsbCBjb3VydHMgY2xvc2VkIGZvcmV2
ZXIuPC9wPjxwPkFmdGVyIHRoZSBTdW5kYXkgbWVldGluZywgSXNlbmhhcnQgaGlyZWQgYW4gb2Zm
LWR1dHkgQWtyb24gcG9saWNlIG9mZmljZXIuIEZyb20gNTozMCB0byA4OjMwIHAubS4gZWFjaCB3
ZWVrZGF5LCAkMTAyIGRhaWx5IGJ1eXMgYSBwZXJzb25hbCBjb3AgYW5kIGNydWlzZXIuPC9wPjxw
PkhvY2ggc2FpZCBoZSBhY2tub3dsZWRnZXMgdGhlIGlzc3VlcyBidWlsZGluZyBmb3IgeWVhcnMg
YXQgdGhlIHBhcmsuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGlzIG9uZSBraW5kIG9mIGV4cGxvZGVkLCYjODIy
MTsgSG9jaCBzYWlkIG9mIHdoYXQgaGUgdGhpbmtzIHdhcyBhIHByZWFycmFuZ2VkIGZpZ2h0IGJl
dHdlZW4gdGVlbmFnZXJzLiAmIzgyMjA7RGF5IGluIGFuZCBkYXkgb3V0LCB0aGUgd2FybSB3ZWF0
aGVyIGFuZCBiYXNrZXRiYWxsIGJyaW5ncyBpbiB5b3V0aCBmcm9tIGFyb3VuZCB0aGUgYXJlYS4g
SXQmIzgyMTc7cyBub3QganVzdCBmcm9tIEVsbGV0LiBUaGV5IGN1c3MgYXQgZWFjaCBvdGhlci4g
QW5kIHRoZXkgZmlnaHQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5IZSByZXBlYXRlZCByZXBvcnRzIG9mIG1hcmlq
dWFuYSBhbmQgYWxjb2hvbCB1c2UuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSBqdXN0IHdhbnQgdGhlc2Uga2lk
cyB0byBoYXZlIGZ1biBhdCB0aGUgcGFyayBhbmQgYmUgc2FmZSwmIzgyMjE7IHNhaWQgSXNlbmhh
cnQsIHdobyBlbmNvdXJhZ2VkIHJlc2lkZW50cyB0byBlbWFpbCBIb2NoIGFuZCBhdHRlbmQgdGhl
IGNvdW5jaWwgbWVldGluZyBNb25kYXkgbmlnaHQuPC9wPjxwPlRoZSBmYXRlIG9mIHRoZSBjb3Vy
dHMgd2lsbCBiZSBhIGNvbW11bml0eS1iYXNlZCBkZWNpc2lvbiwgSG9ycmlnYW4gYW5kIEhvY2gg
YWdyZWUuIEFueW9uZSB3aG8gc2F5cyBpdCBzaG91bGQgYmUga2VwdCBvcGVuLCB0aG91Z2gsICYj
ODIyMDtzaG91bGQgc3BlbmQgc29tZSB0aW1lIGRvd24gdGhlcmUgdW5hbm5vdW5jZWQgdG8gc2Vl
IHdoYXQmIzgyMTc7cyBnb2luZyBvbiwmIzgyMjE7IElzZW5oYXJ0IHNhaWQuIDwvcD48cD5Jc2Vu
aGFydCwgd2hvIG9ubHkgb3Bwb3NlcyB0aGUgcmVvcGVuaW5nIG9mIHRoZSBjb3VydHMgaWYgdGhl
cmUgaXMgbm8gcGxhbiB0byBzdXBlcnZpc2UgdGhlbSwgc2FpZCBoZSBhbmQgYmFzZWJhbGwgY29h
Y2hlcyBjb25mcm9udGVkIHByb2JsZW0geW91dGggYXQgdGhlIGJhc2tldGJhbGwgY291cnRzIHR3
byB5ZWFycyBhZ28uIFRoYXQgbGVkIHRvIGEgY29uZnJvbnRhdGlvbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dl
JiM4MjE3O3ZlIGp1c3QgYmVlbiB0b2xlcmF0aW5nIGl0IGV2ZXIgc2luY2UsJiM4MjIxOyBoZSBz
YWlkLjwvcD48cD5Eb3VnIExpdmluZ3N0b24gY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNzky
IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpkbGl2aW5nc3RvbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+ZGxp
dmluZ3N0b25AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cgb24gVHdpdHRlcjo8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FCSkRvdWciIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsm
IzY0O0FCSkRvdWcmbmJzcDs8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.