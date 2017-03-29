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Residents fighting Nexus seek more funding from Green

By George W. Davis
Special to the Beacon Journal

Published: March 29, 2017 - 09:24 AM | Updated: March 30, 2017 - 07:21 AM
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Harlan and Deborah Oakes and their dog, Daisy, stand for a portrait in their yard on E. Comet Road on Wednesday, in Green. Deborah spoke at Green council on Tuesday night urging the city to allocate funds to file a federal court action blocking Nexus pipeline that will come through Green, including the Oakes property. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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