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SECURITY SOUGHT AT HOUSING COMPLEX

Residents of Akron housing complex march to demand better security after shooting inside building

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: October 26, 2016 - 07:50 PM | Updated: October 27, 2016 - 01:36 PM
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Residents of Spring Hill Apartments protest a lack of security after a series of random shootings at the apartment complex on Wednesday in Akron. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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