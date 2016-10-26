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SECURITY SOUGHT AT HOUSING COMPLEX

Residents of Akron housing complex march to demand better security after shooting inside building

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: October 26, 2016 - 07:50 PM
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Residents of Spring Hill Apartments protest a lack of security after a series of random shootings at the apartment complex on Wednesday in Akron. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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