Rhythm & Brews raises funds for Arc

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPjxwPk9uIHRoZSBzY2VuZSYjODIzMDs8L3A+PCEtLVBTVFlM
RT1QRFRMX0JvZHlUeHQtLT48cD5XaGF0OiBUaGUgQXJjIG9mIE9oaW8tU3RhcmsgQ291bnR5PC9w
PjxwPkV2ZW50OiBSaHl0aG0gJmFtcDsgQnJld3M8L3A+PHA+V2hlcmU6IENhbnRvbiBDdWx0dXJh
bCBDZW50ZXI8L3A+
PHA+R3Vlc3RzIGdhdGhlcmVkIGJvdGggaW5zaWRlIGFuZCBvdXRzaWRlIHRoZSBDYW50b24gQ3Vs
dHVyYWwgQ2VudGVyIFRodXJzZGF5IGV2ZW5pbmcgZm9yIHRoZSBzaXh0aCBhbm51YWwgUmh5dGht
ICZhbXA7IEJyZXdzLiAgPHN0cm9uZz5CZXRoIE1pbGVzPC9zdHJvbmc+IGNoYWlyZWQgdGhlIGV2
ZW50IGZvciB0aGUgQXJjIG9mIE9oaW8tU3RhcmsgQ291bnR5LCB3aGljaCByYWlzZXMgZnVuZHMg
Zm9yIHNlcnZpY2VzIGZvciB0aG9zZSB3aXRoIGRldmVsb3BtZW50YWwgZGlzYWJpbGl0aWVzLCBw
cm92aWRpbmcgYWR2b2NhY3kgc2VydmljZXMsIEZhbWlseSBBbGxpYW5jZSBOZXR3b3JrIHN1cHBv
cnQgYW5kIGEgc3VtbWVyIGNhbXAgZm9yIGNoaWxkcmVuLjwvcD48cD48c3Ryb25nPlNhcmEgV2lz
a29mc2tlPC9zdHJvbmc+IGFuZCA8c3Ryb25nPkxlYW5kcmEgTWNBZmVlPC9zdHJvbmc+IGdyZWV0
ZWQgYXJyaXZpbmcgZ3Vlc3RzLCB3aG8gZW5qb3llZCBhbiBldmVuaW5nIG9mIHNhbXBsaW5nIGJy
ZXdzIGZyb20gbWljcm9icmV3ZXJpZXMsIGZvb2QgZnJvbSBhcmVhIHJlc3RhdXJhbnRzIGFuZCBk
YW5jaW5nIG9uIHRoZSBwYXRpbyB0byB0aGUgbXVzaWMgb2YgQ3lwaGVydC48L3A+PHA+PHN0cm9u
Zz5Kb2FubmU8L3N0cm9uZz4gYW5kIDxzdHJvbmc+RGF2ZSBNaWxsZXI8L3N0cm9uZz4gc2FtcGxl
ZCBQZWFjaGZvcmsgV2hlYXQgYmVlciBmcm9tIE1haXplIFZhbGxleSBCcmV3ZXJ5LjwvcD48cD4m
IzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBleGNlbGxlbnQsJiM4MjIxOyBzYWlkIEpvYW5uZSwgbXVjaCB0byB0
aGUgZGVsaWdodCBvZiB0aGUgYnJld2VyLCA8c3Ryb25nPkpha2UgVHVybmVyPC9zdHJvbmc+LiA8
L3A+PHA+PHN0cm9uZz4gQW5kcmV3IE1hcmJ1cmdlcjwvc3Ryb25nPiBhbmQgPHN0cm9uZz5Bc2hs
ZXkgTHVtbGV5PC9zdHJvbmc+IHNlcnZlZCBTdHJhd0JFRVJ5IEFsZSBhbmQgQmlnIERlYmJpZSBD
aG9jb2xhdGUgU3RvdXQgZnJvbSBMb2NrcG9ydCBCcmV3ZXJ5LCB3aGlsZSA8c3Ryb25nPlJpY2s8
L3N0cm9uZz4gYW5kIDxzdHJvbmc+TGVlYW5uIENoaWV2aXR6PC9zdHJvbmc+IG9mZmVyZWQgYSB2
YXJpZXR5IG9mIGNoZWVzZSBmcm9tIEJpZXJ5IENoZWVzZSB0byBmcmllbmRzIDxzdHJvbmc+Qm9i
PC9zdHJvbmc+IGFuZCA8c3Ryb25nPk5hbmN5IEdlb3JnZTwvc3Ryb25nPi48L3A+PHA+PHN0cm9u
Zz5Sb248L3N0cm9uZz4gYW5kIDxzdHJvbmc+TGF1cmEgQnJhbmNoPC9zdHJvbmc+IGFuZCA8c3Ry
b25nPkJyZW50IDwvc3Ryb25nPmFuZCA8c3Ryb25nPkphbmUgUmVpZnNueWRlcjwvc3Ryb25nPiBy
ZWNvbW1lbmRlZCB0aGUgYnVmZmFsbyBzaGVwaGVyZCYjODIxNztzIHBpZSBzZXJ2ZWQgYnkgPHN0
cm9uZz5QZXRlIENhcmJvbmU8L3N0cm9uZz4gYW5kIDxzdHJvbmc+TWlrZSBTeWx2ZXN0ZXI8L3N0
cm9uZz4gb2YgdGhlIEhpZGUtQS1XYXkgQnVmZmFsbyBHcmlsbC4gPHN0cm9uZz5EYXZlPC9zdHJv
bmc+IGFuZCA8c3Ryb25nPkRpYW5hIFdoaXRsaW5nPC9zdHJvbmc+IGxvdmVkIHRoZSBzd2VldCBh
bmQgc291ciBtZWF0YmFsbHMgZnJvbSBCaWxsICZhbXA7IE1hcnkmIzgyMTc7cyBEaW5lciBhbmQg
Q3JlYXRpdmUgQ2F0ZXJpbmcuPC9wPjxwPlNwZWNpYWwgZWR1Y2F0aW9uIHRlYWNoZXJzIDxzdHJv
bmc+RXRoYW4gU2hyYWtlPC9zdHJvbmc+IGFuZCA8c3Ryb25nPkFsbGllIEtyYWNrZTwvc3Ryb25n
PnIgc2FpZCB0aGV5IGhhdmUgd29ya2VkIGF0IHRoZSBBcmMmIzgyMTc7cyBzdW1tZXIgY2FtcCBm
b3Igc2Nob29sLWFnZWQgY2hpbGRyZW4gZm9yIHRoZSBwYXN0IGZvdXIgeWVhcnMuPC9wPjxwPiAg
JiM4MjIwO1dlIHRha2UgdGhlbSB0byBCYXlsb3ImIzgyMTc7cyBCZWFjaCBhbmQgd2UgYWxsIGhh
dmUgc3VjaCBhIGdyZWF0IHRpbWUsJiM4MjIxOyBzYWlkIFNocmFrZS4gPC9wPjxwPiBBbGxpZSBz
YWlkIHRoZSBjb3VwbGUgYmVjYW1lIGVuZ2FnZWQgYXQgQmF5bG9yJiM4MjE3O3MgQmVhY2ggbGFz
dCB3ZWVrZW5kLCBhbmQgcGxhbiB0byBtYXJyeSBuZXh0IHN1bW1lci4gIDwvcD48cD48c3Ryb25n
PkVyaWs8L3N0cm9uZz4gYW5kIDxzdHJvbmc+SnVsaWUgSmFtZXM8L3N0cm9uZz4gYWRtaXJlZCB0
aGUgZm9vdGJhbGwgY2VudGVycGllY2VzLCB3aGljaCB3ZXJlIHBhaW50ZWQgYnkgYXJ0aXN0cyB3
aXRoIGRldmVsb3BtZW50YWwgZGlzYWJpbGl0aWVzIGF0IEp1c3QgSW1hZ2luZSB0aGUgUG9zc2li
aWxpdGllcyBHaWZ0IEdhbGxlcnkgaW4gZG93bnRvd24gQ2FudG9uLiAgVGhlIHVuaXF1ZSBhcnQg
cHJvZ3JhbSBlbXBvd2VycyBpbmRpdmlkdWFscyB0byBkaXNjb3ZlciB0aGVpciBjcmVhdGl2ZSBz
aWRlLjwvcD48cD5TcG90dGVkIGluIHRoZSBjcm93ZCB3ZXJlIDxzdHJvbmc+Sm9objwvc3Ryb25n
PiBhbmQgPHN0cm9uZz5SZW5lZSBLYXNobWlkZXI8L3N0cm9uZz4gYW5kIHRoZWlyIGRhdWdodGVy
LCA8c3Ryb25nPlJhY2hlbCwgSmFtZXMgVW1iYXVnaCwgSGVucnkgTWlsZXMsIEphY29iIFNoYXIs
IFN0ZXZlIE1pbGxlciwgVG9ueSBUdXJrbywgUm9nZXIgS3Vobjwvc3Ryb25nPiBhbmQgaGlzIHNv
biwgPHN0cm9uZz5OaWNrPC9zdHJvbmc+LCBhbmQgPHN0cm9uZz5IYXJyeSBTY2hvZ2dlcjwvc3Ry
b25nPiwgd2hvIHZvbHVudGVlcmVkIHRvIGFzc2lzdCBoaXMgZGF1Z2h0ZXIsIDxzdHJvbmc+QmV0
aCBNaWxlczwvc3Ryb25nPiwgYXQgdGhlIGV2ZW50LjwvcD48cD48c3Ryb25nPktpbSBTaGFwaXJv
PC9zdHJvbmc+IHBvdXJlZCBydW0gcHVuY2ggZnJvbSBURCYjODIxNztzIFRhaWxnYXRlLCB3aGls
ZSBoZXIgaHVzYmFuZCwgPHN0cm9uZz5TY290dDwvc3Ryb25nPiwgc2VydmVkIG1lYXRiYWxscyBm
cm9tIENhdmF0ZWxsaSYjODIxNztzIEl0YWxpYW4gS2l0Y2hlbi4gIEZvciBkZXNzZXJ0LCA8c3Ry
b25nPkJpbGwgUmVubmVyPC9zdHJvbmc+IHBhc3NlZCB0aHJvdWdoIHRoZSBjcm93ZCBzZXJ2aW5n
IGJyb3duaWVzIGZyb20gTWFpbiBTdHJlZXQgR291cm1ldCBhbmQgPHN0cm9uZz5FcmluIFJvaHI8
L3N0cm9uZz4gb2ZmZXJlZCBhIHZhcmlldHkgb2YgaGVyIENob2NvbGF0ZXMgYnkgRXJpbi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.