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Richfield fire chief charged with operating a vehicle under the influence

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: November 4, 2016 - 09:33 AM
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