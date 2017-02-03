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Richfield fire chief resigns over drunken driving charge, makes $53,000 in final months on leave

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: February 3, 2017 - 01:16 PM | Updated: February 3, 2017 - 01:38 PM

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