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Richfield fire chief resigns over drunken driving charge, makes $53,000 in final months on leave

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: February 3, 2017 - 01:16 PM
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A still photo from security camera footage shows Richfield Fire Chief Jason Mihalek's arrest on drunken driving charges in Kent. Police stopped Mihalek on Hampton Drive shortly after 2 a.m. on Oct. 23. (Kent Police)


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