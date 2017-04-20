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Richfield passes anti-hate resolution to support home-grown grass-roots effort

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: April 20, 2017 - 07:40 PM
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Richfield resident Kathy Hayes, a United Against Hate organizer, talks during a interview before a village council meeting on Tuesday in Richfield. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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