All CATEGORIES
☰ Menu

Community

Richfield passes anti-hate resolution to support home-grown grass-roots effort

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: April 20, 2017 - 07:40 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Richfield resident Kathy Hayes, a United Against Hate organizer, talks during a interview before a village council meeting on Tuesday in Richfield. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

Few funds beat index performance

NEW YORK: Welcome to where nearly everyone is below average.

earth23_02
What’s your super power? Akron Zoo animals and visitors show off their talents - 8:57 PM
hofvillage23cut_1
As Hall of Fame Village breaks ground Tuesday in Canton, grand vision grows of Disney-esque impact on area - 6:37 PM
syria22_02
Syrians in Akron speak out over chemical attacks in home country
rascal22
Rascal Flatts to play Canal Park on Aug. 5 to benefit Akron Children’s Hospital
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next