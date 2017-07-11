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Richfield police investigate possible scam by registered sex offender

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: July 11, 2017 - 09:50 AM

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